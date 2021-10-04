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Выходные не для рабов с клеймом

  • Опубликовано: ПроУфу | 01.11.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 40430 | Комментарии: 20
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«А кто не работает? Мэрия и Курултай?»: Что жители Башкирии думают о локдауне.

Выходные не для рабов с клеймом


В Башкирии ввели нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, но жители республики не особо этому рады. В основном потому, что выходных в республику просто не завезли.
Мы собрали самые яркие комментарии наших читателей в соцсетях.

Интересное мнение высказали под постом группы о локдауне. Пользователь Иванов написал, что среди его знакомых нет тех, кто бы отдыхал в эту неделю.

– Ни одного не знаю, кто не работает в эти праздничные, – заметил он.

Сергей Макаров с юмором отнесся к якобы нерабочей неделе.

– Какой локдаун? Не, не слышал, в понедельник на работу, – оставил он комментарий.

Нашлись те, кто увидел в решении правительства личную выгоду.

– А кто не работает? Мэрия и Курултай? – спросила Светлана Шаяхметова.

Ей ответил Андрей Черепанов. Тоже с юмором.

– Светлана, – написал он под ее комментарием, – они с похмела и до Нового года примут себе закон выходного дня.

Ранее Пруфы.рф писали, кто будет работать, а кто отдыхает на этой неделе. По словам читательницы нашей группы в Инстаграме, решение правительства о выходных вышло ей боком.

– Тоже работаем, – заметила matyasolesyanikolaevna. – Только проблему сделали – с кем ребенка оставить?

Пользователь bogdanov.alexandr2112 считает, что правительство ввело выходные не ради заботы о людях.

– Для галочки, перед московскими покровителями, – заметил Александр.

По мнению другого читателя, выходные только усугубляют коронавирусную обстановку.

– Неработающая неделя, – написала paroleva999. – Все выйдут и пойдут в киношки и рестораны, и торговые центры, в которых никто ничего не соблюдает. Мне одной кажется, что на работе безопаснее? В плане распространения инфекции.

Другой читатель ad.el7947 сделал однозначный вывод.

– Так получается, все работают, – заявил он.

ПроУфу






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  • 1 | 01.11.2021, 15:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71645 | Рейтинг: +11449,4
Сын тоже работает.
Ну и у меня есть работа - конец месяца.
А работники УМПО(подруга брата) работала и в субботу, и в воскресенье - инвентаризация на складе. И сегодня, разумеется.



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  • 2 | 01.11.2021, 17:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
шашлыки уже готовят))) - почему бы нет, все рано все они ничего не теряют в доходах ...только преумножают м попустительства народа



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  • 3 | 01.11.2021, 17:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не работают и празднуют те, за кого из бюджета деньжат подкидывают не кисло так. И угадали про курултайщиков которые наверное в Египтах проводят время. Балго зряплата за безделие позволяет это делать, хоть совсем не приезжай на родину. А простой народ как впахивал, так и продолжает, и ему в большинстве своем наплевать и на коронону, и на вашего обнулятора, и на выходные в совокупности и отдельно.



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  • 4 | 01.11.2021, 17:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одни пишут что все работают, а в статье указано: - написала paroleva999. – "Все выйдут и пойдут в киношки и рестораны, и торговые центры." Т.е. все выйдут не на работу...



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  • 5 | 01.11.2021, 20:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



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  • 6 | 01.11.2021, 21:23 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4616 | Рейтинг: -351,7
Путин опять всех переиграл, бездельники чиновники отдыхают, остальной тягловый народ пашет,

не ту страну назвали Гондурасом.



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  • 7 | 01.11.2021, 21:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 01.11.2021, 21:23 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4610 | Рейтинг: -351,8
_______________________________________-

ты давай зубы не заговаривай... тв расскажи лучше , чё там с комунякой твоим? ему ЗЮ ЗЮ мяса не додал?
турк



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  • 8 | 01.11.2021, 23:04 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4616 | Рейтинг: -351,7
Комуняка оказался обыкновенным типичным депутатом ГД. Жуликом и проходимцем. Вот и всё.



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  • 9 | 01.11.2021, 23:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не надо врать, депутаты работают круглые сутки, семь дней в неделю и 24 часа в сутки. Только проблема, на кого они работают? В большинстве своём на врагов России. Думаете башкирские депутаты детей учат и содержат в России? Не угадали, у многих дети живут и работают за рубежом, причём эти депутаты работают у долго и упорно.
Словом опять нас обманули и надрали по полной.



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  • 10 | 02.11.2021, 00:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 01.11.2021, 23:04 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4611 | Рейтинг: -351,8
Комуняка оказался обыкновенным типичным депутатом ГД. Жуликом и проходимцем. Вот и всё.
==========================================
О как! И жулик и проходимец. Скор ты батенька на выводы. Просто в очередной раз, на примере с Рашкиным, убеждаешься, что среди окружения таких людей очень много сволочей, готовых на всё ради бабла. Приехал то он вроде как к друзьям, отдохнуть? Доверился, не к посторонним же людям ехал, тем более охота на лося, оленя благородного, оленя пятнистого в Саратовской области открыта с 1 октября по 31 декабря. Ума как у малолетних детей, подставу и ту не могут красиво сделать. Даже не краснокнижный экземпляр, а вони поднято. Радует другое, что после краха режима вот эти, которые сегодня у руля, пачками побегут сдавать друг друга, патамушта такая у них философия жизни. Ничего святого, ни СОВЕСТИ, ни ЧЕСТИ.

И-2



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  • 11 | 02.11.2021, 02:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Хрулёва, аискока тебе нужно примеров, что бы ты понял - это не Рашкин, это народ быдлооо. И 70-90 процентов, попав туда, поступят ровно также. И нех тут голосовать за или против, потому как система обязывает быть быдлоооом независимо от принадлежности к партии. Это тока ты наивный чукотскициюноша и чмОО тупое всё ещё верите в идеального партийца. Ну ипанутые, че с вас взять?
турк



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  • 12 | 02.11.2021, 06:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ума как у малолетних детей, подставу и ту не могут красиво сделать. Даже не краснокнижный экземпляр, а вони поднято. Радует другое, что после краха режима вот эти, которые сегодня у руля, пачками побегут сдавать друг друга, патамушта такая у них философия жизни. Ничего святого, ни СОВЕСТИ, ни ЧЕСТИ.

И-2

-------------------

Власть зачищает политическое поле. Испытанный приём. Заодно опускает рейтинг КПРФ, а то процент проголосовавших за неё высоковат. А это симптом для существующей системы.



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  • 13 | 02.11.2021, 11:47 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4616 | Рейтинг: -351,7
как! И жулик и проходимец. Скор ты батенька на выводы. Просто в очередной
_____________
Охота на лося в тои момент была закрыта.
Рашкин пьяный был за рулём авто.
Это всё не простительно для серьёзного человека и политика.

Я уж не говорю о том что спортивная охота на животных - это сомнительное увлечение связанное с убийством животных.

Также вызывает отвращение поведение Рашкина после задержания.

Короч, морально-нравственные качества не соответствуют для лидера коммунистов.



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  • 14 | 02.11.2021, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
– Неработающая неделя, – написала paroleva999. – Все выйдут и пойдут в киношки и рестораны, и торговые центры, в которых никто ничего не соблюдает. Мне одной кажется, что на работе безопаснее? В плане распространения инфекции.
____________________________________________________________

Тупая овца судит по себе?



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  • Эксперт
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  • 15 | 02.11.2021, 14:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71645 | Рейтинг: +11449,4
Охота на лося в тои момент была закрыта.
__________________________________
Нет. Просто нужно было купить лицензию - стоит она 50-70 тыщ. Не купили. Почему? Жаба задавила? Или подстава была спланированной и Рашкин считал, что она куплена?
Нет - Рашкин прекрасно знал, что браконьерил, судя потому, что Рашкин, как это делают браконьеры - оружие спрятал, а лося положил отдельно, типа повез в полицию - браконьеры используют такой прием - мол у нас-то оружия нет, мы лося таким нашли, но пьяный Рашкин не только уселся за руль, но и два окровавленных ножа с топором положил вместе с разделанной тушей - что доказывает его причастность к разделке. Оружие везут на другой машине и спустя некоторое время.

При всем при этом - Рашкин усугубил своё положение враньем. Про отсутствие оружия, которое нашли не прошло и суток.

А с трибуны он обличал браконьеров, требовал к ним более жесткого наказания....
Верить нельзя никому. Мне можно. Миллер.



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  • 16 | 02.11.2021, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 02.11.2021, 00:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 01.11.2021, 23:04 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4611 | Рейтинг: -351,8
Комуняка оказался обыкновенным типичным депутатом ГД. Жуликом и проходимцем. Вот и всё.
==========================================
О как! И жулик и проходимец. Скор ты батенька на выводы. Просто в очередной раз, на примере с Рашкиным, убеждаешься, что среди окружения таких людей очень много сволочей, готовых на всё ради бабла. Приехал то он вроде как к друзьям, отдохнуть? Доверился, не к посторонним же людям ехал, тем более охота на лося, оленя благородного, оленя пятнистого в Саратовской области открыта с 1 октября по 31 декабря. Ума как у малолетних детей, подставу и ту не могут красиво сделать. Даже не краснокнижный экземпляр, а вони поднято. Радует другое, что после краха режима вот эти, которые сегодня у руля, пачками побегут сдавать друг друга, патамушта такая у них философия жизни. Ничего святого, ни СОВЕСТИ, ни ЧЕСТИ.

И-2
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Двойной И....! Кроме того, что охота на лосей в Саратовской области открыта с 1 октября, тебе бы надо ещё знать, что должно быть ещё и лицензия-разрешение, которых у Рашкина и его гоп-компании не было! Так что браконьерничать и пить за рулём не надо! Очень Опытный



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  • 17 | 02.11.2021, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Также вызывает отвращение поведение Рашкина после задержания."-----------А что не так. Вел себя достойно, без истерики, посмотри на видео задержания. Мне так кажется вел себя достойно, смело и корректно.



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  • 18 | 02.11.2021, 21:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Двойной И....! Кроме того, что охота на лосей в Саратовской области открыта с 1 октября, тебе бы надо ещё знать, что должно быть ещё и лицензия-разрешение, которых у Рашкина и его гоп-компании не было! Так что браконьерничать и пить за рулём не надо! Очень Опытный
================================================
Если бы он был пьян, вони от жиликов и воров было бы в разы больше.

И-2



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  • 19 | 02.11.2021, 21:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 02.11.2021, 21:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Двойной И....! Кроме того, что охота на лосей в Саратовской области открыта с 1 октября, тебе бы надо ещё знать, что должно быть ещё и лицензия-разрешение, которых у Рашкина и его гоп-компании не было! Так что браконьерничать и пить за рулём не надо! Очень Опытный
================================================
Если бы он был пьян, вони от жиликов и воров было бы в разы больше.

И-2
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Двойной И....! Если бы ты был хоть немного более юридически грамотен, то тогда бы знал, что отказ водителя, а Рашкин был за рулём, от прохождения медосвидетельствования на НС автоматически приравнивается к НС! Скажу больше: зачастую наркоманы специально отказываются от медосвидетельствования на НС и несут за это ответственность, понимая, что на медосвидетельствовании найдут ещё и наркотики, а это уже другие последствия! И запомни на всю свою оставшуюся жизнь: воняют только либерасты! Очень Опытный



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  • 20 | 02.11.2021, 21:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власть зачищает политическое поле. Испытанный приём. Заодно опускает рейтинг КПРФ, а то процент проголосовавших за неё высоковат. А это симптом для существующей системы.

_______________________________________________________
КПРФ такая же карманная бутафория как и остальные партейки. Так что симптомы здесь искать глупо. А вот почему с пайками для депутатов у них непорядок - надо разобраться. Бедолагам самим приходится с ружьишком промышлять чтоб прокормиться. Позор.



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