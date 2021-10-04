Выходные не для рабов с клеймом

«А кто не работает? Мэрия и Курултай?»: Что жители Башкирии думают о локдауне.В Башкирии ввели нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, но жители республики не особо этому рады. В основном потому, что выходных в республику просто не завезли.Мы собрали самые яркие комментарии наших читателей в соцсетях.Интересное мнение высказали под постом группы о локдауне. Пользователь Иванов написал, что среди его знакомых нет тех, кто бы отдыхал в эту неделю.– Ни одного не знаю, кто не работает в эти праздничные, – заметил он.Сергей Макаров с юмором отнесся к якобы нерабочей неделе.– Какой локдаун? Не, не слышал, в понедельник на работу, – оставил он комментарий.Нашлись те, кто увидел в решении правительства личную выгоду.– А кто не работает? Мэрия и Курултай? – спросила Светлана Шаяхметова.Ей ответил Андрей Черепанов. Тоже с юмором.– Светлана, – написал он под ее комментарием, – они с похмела и до Нового года примут себе закон выходного дня.Ранее Пруфы.рф писали, кто будет работать, а кто отдыхает на этой неделе. По словам читательницы нашей группы в Инстаграме, решение правительства о выходных вышло ей боком.– Тоже работаем, – заметила matyasolesyanikolaevna. – Только проблему сделали – с кем ребенка оставить?Пользователь bogdanov.alexandr2112 считает, что правительство ввело выходные не ради заботы о людях.– Для галочки, перед московскими покровителями, – заметил Александр.По мнению другого читателя, выходные только усугубляют коронавирусную обстановку.– Неработающая неделя, – написала paroleva999. – Все выйдут и пойдут в киношки и рестораны, и торговые центры, в которых никто ничего не соблюдает. Мне одной кажется, что на работе безопаснее? В плане распространения инфекции.Другой читатель ad.el7947 сделал однозначный вывод.– Так получается, все работают, – заявил он.