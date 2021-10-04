Бойкот рабского клейма дает плоды: Бизнес-кабанчики начинают выть

В Башкортостане ассоциация операторов фитнеса попросила у Радия Хабирова поддержки из-за коронавирусных ограничений.Свое обращение ассоциация разместила в электронной приемной органов власти республики Башкортостан.Представители отрасли заявляют, что они терпят значительные финансовые потери из-за новых ограничений, пишет "МК Сеть".По их словам, после анонсирования приостановки деятельности фитнес-клубов произошло падение продаж абонементов более чем на 57% ,а также граждане стали возвращать действующие абонементы. Они также отмечают, что падение продаж и доходов происходит вместе с тем, что расходы остаются на прежнем уровне.Среди мер, которые помогут представителям отрасли пережить тяжелый период, названы: налоговые каникулы по упрощенной и патентной системе налогообложения, налогу на прибыль, налогу на имущество, освобождение от уплаты налогов на 4 квартал 2021 года и установка пониженных налоговых ставок на 2022 год.А также Ассоциация просит скидку в размере 100% по налогу на имущество (и/или землю) за 4 квартал тем арендодателям, которые предоставили арендные каникулы арендаторам из фитнес-отрасли, и тем операторам, у кого здание фитнес-клуба находится в собственности.Кроме того, они просят о финансовой поддержке работников отрасли в размере 1 минимального размера оплаты труда дополнительно к федеральным субсидиям.Среди просьб сообщества также гранты или субсидии на погашение кредитов ФОТ3.0, на расходы ЖКХ на 4 квартал 2021 года и на средства индивидуальной защиты.В Башкортостане с 18 октября без наличия сертификата о вакцинации или справки о перенесённом коронавирусе в течение 6 месяцев нельзя будет посетить салоны красоты, косметические, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны; рестораны и кафе (если в них более 50 посадочных мест).Ранее Верховный суд Башкортостана отказался удовлетворить иск группы уфимцев, оспаривавших введенные в октябре Радием Хабировым коронавирусные ограничения.