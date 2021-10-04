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Бойкот рабского клейма дает плоды: Бизнес-кабанчики начинают выть

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В Башкортостане ассоциация операторов фитнеса попросила у Радия Хабирова поддержки из-за коронавирусных ограничений.

Бойкот рабского клейма дает плоды: Бизнес-кабанчики начинают выть


Свое обращение ассоциация разместила в электронной приемной органов власти республики Башкортостан.

Представители отрасли заявляют, что они терпят значительные финансовые потери из-за новых ограничений, пишет "МК Сеть".

По их словам, после анонсирования приостановки деятельности фитнес-клубов произошло падение продаж абонементов более чем на 57% ,а также граждане стали возвращать действующие абонементы. Они также отмечают, что падение продаж и доходов происходит вместе с тем, что расходы остаются на прежнем уровне.

Среди мер, которые помогут представителям отрасли пережить тяжелый период, названы: налоговые каникулы по упрощенной и патентной системе налогообложения, налогу на прибыль, налогу на имущество, освобождение от уплаты налогов на 4 квартал 2021 года и установка пониженных налоговых ставок на 2022 год.

А также Ассоциация просит скидку в размере 100% по налогу на имущество (и/или землю) за 4 квартал тем арендодателям, которые предоставили арендные каникулы арендаторам из фитнес-отрасли, и тем операторам, у кого здание фитнес-клуба находится в собственности.

Кроме того, они просят о финансовой поддержке работников отрасли в размере 1 минимального размера оплаты труда дополнительно к федеральным субсидиям.

Среди просьб сообщества также гранты или субсидии на погашение кредитов ФОТ3.0, на расходы ЖКХ на 4 квартал 2021 года и на средства индивидуальной защиты.

В Башкортостане с 18 октября без наличия сертификата о вакцинации или справки о перенесённом коронавирусе в течение 6 месяцев нельзя будет посетить салоны красоты, косметические, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны; рестораны и кафе (если в них более 50 посадочных мест).

Ранее Верховный суд Башкортостана отказался удовлетворить иск группы уфимцев, оспаривавших введенные в октябре Радием Хабировым коронавирусные ограничения.

Идель.Реалии






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  • Гость
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  • 1 | 02.11.2021, 08:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодцы, так держать! Неплащущему ребенку соску не дают! Плачьте , нойте на каждом угла, скрипите , ворчите- портьте настроение неумелой власти!



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  • Гость
  •  
  • 2 | 02.11.2021, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто ходит в фитнес залы? Нормальный человек физически не способен туда попасть, он работает с 8 30 до 18 00 и часто перерабатывает. Ему надо заниматься детьми, например забирать из д/с или школы, отводить в спортсекцию, потом тащиться домой и закупаться в магазине едой. Потом готовка, приём пищи, гигиена и сон. Что уберём и внедрим фитнес? Денег опять таки у нормальной семьи нет, одни долги. Многие ещё помогают родителям и детям, многие банально безработны и не трудоспособны. Кто эти в составе потного вала потребителей фитнес услуг? Крашенные милфы на каенах- мерседесах за дорого дающие доступ до тела? Бодрый офисный планктон, среднее звено управленцев и прочие пока живые комммерсы? Банкста и прочие барыги.
Надо дать им денег, а то жир негде трясти и новых папиков находить будет негде.
Многодетных, старых и инвалидов там никогда не было!



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10

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  • Гость
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  • 3 | 02.11.2021, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров и Путин не имеют никакой реальной власти, к ним обращаться бесполезно.

Реальная власть в РФ сосредоточена в руках генералов ФСБ и ФСИН Алпатова С.С., Гнедова Е.В., Рудого А.А, Шмидко А.А., Емельянова Н.С., Насушкина Ю.М., Конина А.А., Демьянишникова С.А.,



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3

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  • Участник
  •  
  • 4 | 02.11.2021, 13:05 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16050 | Рейтинг: -2238,2
Кто ходит в фитнес залы? Нормальный человек физически не способен туда попасть, он работает с 8 30 до 18 00 и часто перерабатывает. Ему надо заниматься детьми, например забирать из д/с или школы, отводить в спортсекцию, потом тащиться домой и закупаться в магазине едой. Потом готовка, приём пищи, гигиена и сон. Что уберём и внедрим фитнес?
______________________________________
Я хожу.
Ничего из перечисленного Вами не убираю и хожу. Когда не лень, разумеется.
Правда, я называю это спортзал.



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0

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  • Гость
  •  
  • 5 | 02.11.2021, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто ходит в фитнес залы? Нормальный человек физически не способен туда попасть, он работает с 8 30 до 18 00 и часто перерабатывает. Ему надо заниматься детьми, например забирать из д/с или школы, отводить в спортсекцию, потом тащиться домой и закупаться в магазине едой. Потом готовка, приём пищи, гигиена и сон. Что уберём и внедрим фитнес?
_____________________________________________________
Прошмандовки и мажорики в основном. Обычный человек пашет всю неделю, а выходные пытается переделать накопившиеся дела и немного отлежаться перед новой рабочей неделей, чтоб не сдохнуть совсем



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5

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  • Гость
  •  
  • 6 | 02.11.2021, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 02.11.2021, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров и Путин не имеют никакой реальной власти, к ним обращаться бесполезно.

Реальная власть в РФ сосредоточена в руках генералов ФСБ и ФСИН Алпатова С.С., Гнедова Е.В., Рудого А.А, Шмидко А.А., Емельянова Н.С., Насушкина Ю.М., Конина А.А., Демьянишникова С.А.,
==========================================
Реальная власть у патрушева

И-2



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0

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  • Гость
  •  
  • 7 | 02.11.2021, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто ходит в фитнес залы? Нормальный человек физически не способен туда попасть, он работает с 8 30 до 18 00 и часто перерабатывает. Ему надо заниматься детьми, например забирать из д/с или школы, отводить в спортсекцию, потом тащиться домой и закупаться в магазине едой. Потом готовка, приём пищи, гигиена и сон. Что уберём и внедрим фитнес?
______________________________________
Я хожу.
Ничего из перечисленного Вами не убираю и хожу. Когда не лень, разумеется.
Правда, я называю это спортзал.
____________________________
По рейтингу видно, что ты альфонс или набарыжил.
А деньги лучше направить в реальный сектор, причем на возвратной основе.



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2

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  • Участник
  •  
  • 8 | 02.11.2021, 14:32 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16050 | Рейтинг: -2238,2
По рейтингу видно, что ты альфонс или набарыжил.
А деньги лучше направить в реальный сектор, причем на возвратной основе.
_______________________________________
А то.
Кстати, здоровье - это очень даже реальный сектор. Хотя, кто-то предпочитает в этот реальный сектор вкладываться через таблетки.



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1

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  • Гость
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  • 9 | 02.11.2021, 14:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А хари у этих фитнес-баронов не треснут? Совсем-то их не закрыли, так что за что это освобождение от платежей и налогов, тем более полное за 4 квартал? Хочешь ходить в эти фитнес-залы - привейся и ходи! Очень Опытный



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3

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  • Участник
  •  
  • 10 | 02.11.2021, 14:45 | Автор: Ирек
    Публикации: 124 | Комментарии: 11355 | Рейтинг: -891,3
7 | 02.11.2021, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто ходит в фитнес залы? Нормальный человек физически не способен туда попасть, он работает с 8 30 до 18 00 и часто перерабатывает. Ему надо заниматься детьми, например забирать из д/с или школы, отводить в спортсекцию, потом тащиться домой и закупаться в магазине едой. Потом готовка, приём пищи, гигиена и сон. Что уберём и внедрим фитнес?
______________________________________
Я хожу.
Ничего из перечисленного Вами не убираю и хожу. Когда не лень, разумеется.
Правда, я называю это спортзал.
____________________________
По рейтингу видно, что ты альфонс или набарыжил.
А деньги лучше направить в реальный сектор, причем на возвратной основе.
+++++++++++++++++++++++++++
Я пенсионер, какие нафиг платные фитнес клубы и залы. И нафик они мне нужны. Духпудовку несколько раз, или 50 кг. одной рукой сейчас уже не осилю, но шведской ходьбой или физкультурой где в спортзале заниматься мне не зачем.Недавно хотел устроиться по объявлению трененом по САМБО, так оказывается уже со своей группой надо приходить. Ну не ходить же по дворам, собирать группу. Ничё, внуки подрастают, старшенкий уже ходит на Дзю-До. Но младшенький Тимур-Тамерлан наверное шустрее даже окажется. Пока на гимнастику, как ранее старшего водят.
И чё скажу, а зачем по фитнесам и спорзалам ходить, если не для специализированных видов спорта, т.е. для того чтобы физику накачать? Уже вставая с постели тот же прессик можно вполне подкачать, а далее и дома, а лучше на улице. .И ещё чё скажу, самые сильные мышцы, никак не накаченные, не надутые, а физическим трудом заработанные.



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3

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  • Гость
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  • 11 | 02.11.2021, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
шок от наглости этой "ассоциации" ! Им еще субсидии... льготы ...освобождения от налогов ! Совсем охамели ! Будто фитнес - первостепенная проблема сейчас ! Корнею и всем мажорикам вместе с их пассиями - первый вариант - на седьхозработы и второй вариант -на принудительные работы на Колыме или Диксоне . Точно поможет подкрепиться физически и очистить души - станут человеками. У ветеранов, инвалидов итак забрали ради своих бездельников и бездельниц ! Достали!



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8

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  • Участник
  •  
  • 12 | 02.11.2021, 15:29 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16050 | Рейтинг: -2238,2
шок от наглости этой "ассоциации" ! Им еще субсидии... льготы ...освобождения от налогов ! Совсем охамели ! Будто фитнес - первостепенная проблема сейчас ! Корнею и всем мажорикам вместе с их пассиями - первый вариант - на седьхозработы и второй вариант -на принудительные работы на Колыме или Диксоне . Точно поможет подкрепиться физически и очистить души - станут человеками.
_________________________________
Действительно хамы. Наглецы.
Ладно бы они водкой торговали, или, на худой конец, пивом и сигаретами. Ну хотя бы фармацептивческим олигархам принадлежали.
Тогда да, от налогов освободить.
А тут всего лишь физкультура.
И да, Корней, хоть и без фанатизма и особых напрягов, но периодически сельхозработами занимается. На Дикси не был, но в других местах, где жизнь тоже не сахар, приходилось жить.
И, тем не менее, в летний сезон, бывает пробежки совершает, периодически, конечно, когда не лень. Утренние или вечерние.
Зимой, случается, и на лыжах



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  • Эксперт
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  • 13 | 02.11.2021, 15:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1370 | Комментарии: 71645 | Рейтинг: +11449,4
В разгар пандемии в Уфе пройдет международный фестиваль Спивакова

Власти Башкирии вновь проявляют непоследовательность в борьбе с коронавирусом.

По распоряжению и указу Главы РБ от 29 октября с 27 по 29 ноября в Уфе пройдет Международный фестиваль и конкурс Владимира Спивакова. Соответствующие акты появились на портале правовой информации РБ.

Согласно Указа Главы РБ соответствующим министерствам и ведомствам поручено провести подготовительную работу и изыскать средства на проведение мероприятий фестиваля. Всего таковых в приложении к указу 15 наименований, включая концерты на различных площадках и организацию работы волонтеров.

Отметим, что в республики сейчас действует локдаун в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Федеральный власти уже говорят о необходимости его продления в некоторых регионах и после 7 ноября. В Новгородской области нерабочие дни уже продлили. На фоне не снижающихся показателей заболеваемости и смертности в Башкирии ее власти все же оставляют приоритет за фестивальными мероприятиями.



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  • 14 | 02.11.2021, 16:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 02.11.2021, 15:46 | Автор: Кухарка
Публикации: 1370 | Комментарии: 71645 | Рейтинг: +11449,5
В разгар пандемии в Уфе пройдет международный фестиваль Спивакова

Власти Башкирии вновь проявляют непоследовательность в борьбе с коронавирусом.

По распоряжению и указу Главы РБ от 29 октября с 27 по 29 ноября в Уфе пройдет Международный фестиваль и конкурс Владимира Спивакова. Соответствующие акты появились на портале правовой информации РБ.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Пускать-то, наверняка, только по QR-кодам или ПЦР-тестам будут, так что ничего страшного, таким везде и сейчас можно! Так что успокойся, все болезни от нервов, кроме некоторых, которые тебе не грозят! Очень Опытный



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0

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  • Участник
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  • 15 | 02.11.2021, 16:11 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4616 | Рейтинг: -351,7
Пускать-то, наверняка, только по QR-кодам или ПЦР-тестам буд
_____________
А что, привитые не болеют ? Не распространяют заразу ?



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3

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  • Гость
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  • 16 | 02.11.2021, 16:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 02.11.2021, 16:11 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4613 | Рейтинг: -351,7
Пускать-то, наверняка, только по QR-кодам или ПЦР-тестам буд
_____________
А что, привитые не болеют ? Не распространяют заразу ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ xrul! Ты первый день, как родился? Конечно болеют (до 5%) и распространять могут! Но это люди дисциплинированные, поэтому они все в масках и соблюдают дистанцию, что сводит риск заражения практически к нулю! Очень Опытный



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  • Участник
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  • 17 | 02.11.2021, 17:24 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16050 | Рейтинг: -2238,2
11 | 02.11.2021, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

шок от наглости этой "ассоциации" ! Им еще субсидии... льготы ...освобождения от налогов ! Совсем охамели ! Будто фитнес - первостепенная проблема сейчас ! Корнею и всем мажорикам вместе с их пассиями - первый вариант - на седьхозработы и второй вариант -на принудительные работы на Колыме или Диксоне . Точно поможет подкрепиться физически и очистить души - станут человеками. У ветеранов, инвалидов итак забрали ради своих бездельников и бездельниц ! Достали!
__________________________________________________
Под Казанью есть такой жилой комплекс виладж (читай, деревня) Царёво.
Мои близкие знакомые открыли там небольшой фитнес-клуб.
Аренда помещения сумасшедшая, свыше ста тысяч в месяц. И это в деревне за небольшое помещение. Без всяких там прибамбасов в виде бассейнов и прочего. Купили станки, снаряды, покрасили, привели помещение в порядок. Плюс, естественно, коммуналка. Денег угрохали уйму. В кредиты залезли.
Крутятся как юла.
С утра пораньше в спортзал проводить тренировки и до позднего вечера. Плюс ещё персонал, которому надо платить.
Снова замечу - они не сигаретами и спиртным торгуют. В общем-то, полезное для людей дело делают.
Расскажите мне ещё про тёлок в мерседесах.
Люди в этот спортзал в основном пешком приходят.
Спортзал они открыли незадолго до пандемии. Тяжело им? Ещё как.
И вот вопрос - откуда такая ненависть к ним?
И ещё. На этом сраном жёлтом сайте постоянно визжат, что мол, надо оказывать поддержку предпринимателям.
Тогда следующий вопрос - каким предпринимателям надо оказывать поддержку?



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  • 18 | 02.11.2021, 17:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 02.11.2021, 14:45 | Автор: Ирек
Публикации: 124 | Комментарии: 11350 | Рейтинг: -891,4
7 | 02.11.2021, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто ходит в фитнес залы? Нормальный человек физически не способен туда попасть, он работает с 8 30 до 18 00 и часто перерабатывает. Ему надо заниматься детьми, например забирать из д/с или школы, отводить в спортсекцию, потом тащиться домой и закупаться в магазине едой. Потом готовка, приём пищи, гигиена и сон. Что уберём и внедрим фитнес?
______________________________________
Я хожу.
==========================
я пацталом валяюсь...! Слышал Ирек - а Карина то на фитнесс ходит.... в радужных лосинах или в утягивающем комбидрессе, с банданой аэробику наяривает, топает шум и пар в залах стоит!!! а в конце макияж наводит, хэ-хэ-хэ))))))
Каринэ бикэ аэробикэ
Каринэбикэ аэробикэ в корректирующем комбидрэссэ.... гэйропэ отдыхает,картина масдлом



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2

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  • 19 | 02.11.2021, 18:31 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16050 | Рейтинг: -2238,2
я пацталом валяюсь...! Слышал Ирек - а Карина то на фитнесс ходит.... в радужных лосинах или в утягивающем комбидрессе, с банданой аэробику наяривает, топает шум и пар в залах стоит!!! а в конце макияж наводит, хэ-хэ-хэ))))))
Каринэ бикэ аэробикэ
Каринэбикэ аэробикэ в корректирующем комбидрэссэ.... гэйропэ отдыхает,картина масдлом
___________________________________________________
Эк, Вас торкнуло.
Аж под стол закатились.
Сразу видно - со спортом знакомы не понаслышке.
Продолжу Вас шокировать.
Я ещё и одеколоном пользуюсь. И дезодорантом. Парикмахерскую посещаю. Представляете, даже туфли чищу и брюки глажу. Рубашку ежедневно меняю, трусы и носки. Контрастный душ каждое утро.



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  • 20 | 02.11.2021, 18:42 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4616 | Рейтинг: -351,7
Фитнес клубы надо закрыть. Эти рассадники разврата и буржуазного потребительского отношения к жизни.

Весь антиобщественный элемент из фитнес клубов нужно направить заниматься созидательным физическим трудом.



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