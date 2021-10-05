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Нелюдям, дорвавшимся до власти в Башкирии, гуманизм чужд

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Суд в Уфе приговорил Рамилю Саитову к трем годам колонии-поселения. Кировский райсуд Уфы сегодня огласил приговор башкирской активистке Рамиле Саитовой, обвинявшейся в публичных призывах к экстремистской деятельности по ч. 2 ст. 280 УК РФ.

Нелюдям, дорвавшимся до власти в Башкирии, гуманизм чужд


Ранее гособвинение требовало приговорить Саитову к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.



Адвокаты Рамили Саитовой заявляли на процессе, что уголовное дело в отношении активистки "было расследовано с грубейшими нарушениями" и требовали полностью оправдать башкирскую активистку. Защита обращали внимание суда на "огромное количество" процессуальных нарушений во время предварительного следствия и в ходе самого процесса.

В частности, адвокат Гарифулла Япаров заявлял, что считает "самым вопиющим процессуальным нарушением, допущенным следствием и судом" неознакомление обвиняемой и ее адвокатов с материалами уголовного дела. Он также охарактеризовал выводы специалистов — лингвистов и религиоведов — как надуманные, попутно заметив, что суд так и не допросил специалистов-психологов, сделавших выводы о экстремизме в высказываниях активистки. Адвокат Эльвира Шамсутдинова также заявляла, что следствием не доказаны публичные призывы Саитовой к экстремистской деятельности.

Рамиля Саитова также заявляла о непризнании своей вины. Свое последнее слово она излагала в течение двух дней, 29 октября и 3 ноября, в стихотворной форме. Свои стихи, она назвала "эпосами", сочиненными ею в тюрьме.

Активистка, закончив сегодня свое выступление, просила суд дать ей возможность после праздников зачитать еще один эпос. Однако судья Азамат Бикчурин неожиданно заявил, что прерывает ее выступление и удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. Уже через полтора часа судья вернулся и огласил вердикт, чтение которого заняло у него один час.

Суд приговорил активистку к трем годам лишения свободы в колонии-поселения, а также запретил ей администрировать социальные сети в течение двух лет. В срок наказания Саитовой будет зачтено время ее пребывания в СИЗО, начиная с 6 ноября 2020 года, из расчета один день за два.

Защита заявила, что приговор будет обжалован.

Причиной для возбуждения уголовного дела в отношении Рамили Саитовой стали ее высказывания в некоторых видеороликах, размещенных ею на собственном YouТube-канале. Так, в начале ноября 2020 года активистка разместила видео под названием "О крестах, армянах, Караван-Сарае, Асаба-Декларации и Йыйыне в Белорецком Узяне в 12-00 12.12.2020", в котором она, объявив себя "исполняющей обязанности председателя правительства Башкортостана", анонсировала народный сход (йыйын) 12 декабря в Белорецком районе, в повестку которого предложила включить "снос всех [православных] крестов на Урале".

Саитова заявила, что "первым должен быть снесен крест в селе Узян перед школой", предупредив, что если крест не будет не будет демонтирован сельской администрацией, то участники схода "демонтируют его сами". В том же ролике Саитова предложила обсудить "порядок исполнения ультиматума, который [мы] поставили перед армянами о том, чтобы покинуть Республику Башкортостан до 31 декабря 2020 года", и ранее поднятые ей вопросы о возвращении башкирскому народу здания Караван-Сарая в Оренбурге и "Асаба-Декларации о возврате вотчинных земель башкортским родам".

Ранее, в течение лета — начала осени 2020 года Рамиля Саитова опубликовала серию видеороликов о "засилье армянской диаспоры в Башкортостане". В частности, в одном из них она спросила встреченных молодых армянок в Уфе: "С каких пор у нас столько армян?".

В начале сентября 2020 года Кировский райсуд Уфы признал активистку виновной по ст. 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти, либо вражды) и арестовал ее на десять суток.

В феврале 2021 года Кировский райсуд Уфы признал видеоролик Саитовой под названием "Куштау без компромиссов 27 августа 2020" запрещенным к распространению на территории России ввиду наличия в нем "призывов к нарушению прав и свобод человека и гражданина по признакам национальной и религиозной принадлежности".

Судебный процесс по делу активистки открылся в начале июня 2021 года.

В начале октября 2021 года суд по ходатайству гособвинения продлил срок содержания Рамили Саитовой под стражей до 14 ноября.

Идель.Реалии
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  • 1 | 04.11.2021, 05:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех
Очень Опытный



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  • 2 | 04.11.2021, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Жалость и справедливость - разные понятия



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  • 3 | 04.11.2021, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Долго просила, вымаливала просто, ну и закономерным итогом стал срок. У нас уже есть один такой, со всеми дрался, своих по морде бил на всех пьянках, итогом стал срок и потом ещё один.



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  • 4 | 04.11.2021, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня под покровом холодной ноябрьской ночи в старых статьях УЖа появилось 7 "подснежников"! Для особо завистливых сообщаю, что 4 из них мои! Очень Опытный



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  • 5 | 04.11.2021, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
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"Будет сидеть, я сказал!" (Г.Жеглов) Очень Опытный



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  • 6 | 04.11.2021, 11:05 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 72 | Комментарии: 711 | Рейтинг: +207,8
Полагаю, что эта несчастная националистка есть жертва той откровенно пробашкирской националистической пурги, которая ныне бушует по всей республике. Территории проживания многих народов, объявляются «историческими землями башкир» (следовательно, хозяевами), язык татар, живущих на Западе республики, объявляется диалектом башкирского языка. Республиканское телевидение, финансируемое многонациональным народом (налогоплательщиками) республики, занято возвеличиванием, в основном, башкирской истории, личностей, языка и культуры. Вот эта Рамиля Саитова и стала жертвой такой шовинистической пропаганды и заявила о себе, как хозяйке, рядом с гражданами с пониженными правами.

Вообще то судить надо не ее (жертву), а тех кто развернул и разворачивает такой националистический угар в республике.



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  • 7 | 04.11.2021, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Наконец то. Остальных клоунов, спекулирующих на нац теме туда же.



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  • 8 | 04.11.2021, 11:47 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41034 | Рейтинг: +5076,4
6 | 04.11.2021, 11:05 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 72 | Комментарии: 711 | Рейтинг: +207,9
Полагаю, что эта несчастная националистка есть жертва ...........
Вообще то судить надо не ее (жертву), а тех кто развернул и разворачивает такой националистический угар в республике.
===================================================
Во как? При чем тут националистический угар? Угар у Вас в мозгах.
Это просто бедная больная , с типичной шизофренией. Я в теме. Помню как её мама обращалась к психиатрам ещё лет 15 тому. По поводу суицида, после того как она бросила детей и жила в лесу с аферистом. Её надо не закрывать, а лечить .



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  • 9 | 04.11.2021, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 04.11.2021, 11:47 | Автор: юнг
Публикации: 174 | Комментарии: 41033 | Рейтинг: +5076,4
Её надо не закрывать, а лечить .
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________ Юнг! Её надо закрывать и лечить, но бывают и неизлечимые! Очень Опытный



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  • 10 | 04.11.2021, 12:04 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5044 | Рейтинг: -757
Саитова не опасна для общества и для власти, опасны такие проходимцы как Яушев и всякие Череки. Саитова просто больная женщина. Надо ее лечить. Если будет охота на таких больных людей, а реальные враги останутся без наказания, то у России нет будущего.



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  • 11 | 04.11.2021, 12:23 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41034 | Рейтинг: +5076,4
Поздравляю всех сосайтников с праздником единения. Не знаю, кого с кем, но, поздравляю. Желаю всем здоровья, особенно нашему дорогому Путину Владимиру Владимировичу. Как сказала моя соседка-"дай бог ему здоровья. Если не он, то кто? А все это придумали американцы"!



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