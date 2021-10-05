Нелюдям, дорвавшимся до власти в Башкирии, гуманизм чужд

Суд в Уфе приговорил Рамилю Саитову к трем годам колонии-поселения. Кировский райсуд Уфы сегодня огласил приговор башкирской активистке Рамиле Саитовой, обвинявшейся в публичных призывах к экстремистской деятельности по ч. 2 ст. 280 УК РФ.Ранее гособвинение требовало приговорить Саитову к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.Адвокаты Рамили Саитовой заявляли на процессе, что уголовное дело в отношении активистки "было расследовано с грубейшими нарушениями" и требовали полностью оправдать башкирскую активистку. Защита обращали внимание суда на "огромное количество" процессуальных нарушений во время предварительного следствия и в ходе самого процесса.В частности, адвокат Гарифулла Япаров заявлял, что считает "самым вопиющим процессуальным нарушением, допущенным следствием и судом" неознакомление обвиняемой и ее адвокатов с материалами уголовного дела. Он также охарактеризовал выводы специалистов — лингвистов и религиоведов — как надуманные, попутно заметив, что суд так и не допросил специалистов-психологов, сделавших выводы о экстремизме в высказываниях активистки. Адвокат Эльвира Шамсутдинова также заявляла, что следствием не доказаны публичные призывы Саитовой к экстремистской деятельности.Рамиля Саитова также заявляла о непризнании своей вины. Свое последнее слово она излагала в течение двух дней, 29 октября и 3 ноября, в стихотворной форме. Свои стихи, она назвала "эпосами", сочиненными ею в тюрьме.Активистка, закончив сегодня свое выступление, просила суд дать ей возможность после праздников зачитать еще один эпос. Однако судья Азамат Бикчурин неожиданно заявил, что прерывает ее выступление и удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. Уже через полтора часа судья вернулся и огласил вердикт, чтение которого заняло у него один час.Суд приговорил активистку к трем годам лишения свободы в колонии-поселения, а также запретил ей администрировать социальные сети в течение двух лет. В срок наказания Саитовой будет зачтено время ее пребывания в СИЗО, начиная с 6 ноября 2020 года, из расчета один день за два.Защита заявила, что приговор будет обжалован.Причиной для возбуждения уголовного дела в отношении Рамили Саитовой стали ее высказывания в некоторых видеороликах, размещенных ею на собственном YouТube-канале. Так, в начале ноября 2020 года активистка разместила видео под названием "О крестах, армянах, Караван-Сарае, Асаба-Декларации и Йыйыне в Белорецком Узяне в 12-00 12.12.2020", в котором она, объявив себя "исполняющей обязанности председателя правительства Башкортостана", анонсировала народный сход (йыйын) 12 декабря в Белорецком районе, в повестку которого предложила включить "снос всех [православных] крестов на Урале".Саитова заявила, что "первым должен быть снесен крест в селе Узян перед школой", предупредив, что если крест не будет не будет демонтирован сельской администрацией, то участники схода "демонтируют его сами". В том же ролике Саитова предложила обсудить "порядок исполнения ультиматума, который [мы] поставили перед армянами о том, чтобы покинуть Республику Башкортостан до 31 декабря 2020 года", и ранее поднятые ей вопросы о возвращении башкирскому народу здания Караван-Сарая в Оренбурге и "Асаба-Декларации о возврате вотчинных земель башкортским родам".Ранее, в течение лета — начала осени 2020 года Рамиля Саитова опубликовала серию видеороликов о "засилье армянской диаспоры в Башкортостане". В частности, в одном из них она спросила встреченных молодых армянок в Уфе: "С каких пор у нас столько армян?".В начале сентября 2020 года Кировский райсуд Уфы признал активистку виновной по ст. 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти, либо вражды) и арестовал ее на десять суток.В феврале 2021 года Кировский райсуд Уфы признал видеоролик Саитовой под названием "Куштау без компромиссов 27 августа 2020" запрещенным к распространению на территории России ввиду наличия в нем "призывов к нарушению прав и свобод человека и гражданина по признакам национальной и религиозной принадлежности".Судебный процесс по делу активистки открылся в начале июня 2021 года.В начале октября 2021 года суд по ходатайству гособвинения продлил срок содержания Рамили Саитовой под стражей до 14 ноября.