Фальшивая перепись и пара продажных татар

Почерк тот же. Лидер патриотов России в Башкирии и глава Конгресса татар Башкортостана Загир Хакимов на своей странице в Фейсбуке заявил – «Возможность указания своей национальной принадлежности в переписном бланке является нашим конституционным правом. Никто не может навязывать нам записываться под другой национальностью. Наша рабочая группа для контроля и мониторинга ситуаций, связанных с проведением переписи в республике рассматривает все обращения о нарушениях прав наших людей в ходе переписи».Великолепно! Однако, торчит куча вопросов. Человеку могут и не навязать записаться, скажем, башкиром.Могут просто записать. Могут потом. И как это проверяет ваша «рабочая группа»? И что это за группа? Кем она создана?Создается впечатление, что все это вброшено в медийное пространство с одной целью – всех заверить и успокоить, что, якобы, перепись держится под контролем, все окей. Точно так же заверяли и при проведении переписи 2010 года, закрепившей фальшивые данные переписи 2002 года, когда около 300 тысяч татар были записаны башкирами. В частности, тогдашний председатель Региональной национально-культурной автономии татар Республики Башкортостан Рамиль Бигнов заявил, что Всероссийская перепись населения не способствует появлению «фальшивых» башкир на территории нашей республики за счет татарского населения. Как сообщало Башинформ, «Его заявление стало реакцией на слух, распространенный журналистом Каримом Яушевым о том, что в Башкирии якобы массово фальсифицируются результаты переписи – татар заставляют записываться башкирами.***Рамиль Бигнов: «У нас нет оснований говорить «о массовых» фальсификациях» в результате переписи»Всероссийская перепись населения не способствует появлению «фальшивых» башкир на территории нашей республики за счет татарского населения. Об этом говорит председатель Региональной национально-культурной автономии татар Республики Башкортостан Рамиль Бигнов. Его заявление стало реакцией на слух, распространенный журналистом Каримом Яушевым о том, что в Башкирии якобы массово фальсифицируются результаты переписи – татар заставляют записываться башкирами.—Г-н Яушев высказал свою точку зрения, но нам неизвестно, в связи с чем у него могло сложиться подобное мнение, — сказал в комментарии агентству «Башинформ» Рамиль Бигнов. Мы со своей стороны тщательно следим за ходом переписи и отслеживаем все тревожные сигналы, которые к нам поступают от наших активистов из разных районов республики. Так, нам поступило несколько сообщений о том, что переписчики просто не записывают национальность человека, либо, в тех случаях, когда опрашиваемый сомневается, советуют, какую национальность лучше указать. О массовом давлении переписчиков на татарское население или о фальсификации данных переписи мы не можем говорить. А по каждому из поступивших сообщений мы проводим расследование совместно с комиссией по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в Башкортостане. И если в отдельных случаях даже имели место какие-то нарушения, они были тут же устранены.Отдельные случаи нарушений переписного процесса, по мнению Рамиля Бигнова, могут быть вызваны тем, что проводят перепись живые люди. Переписчик может где-то «перестараться», где-то недоработать.— Но никаких оснований говорить о том, что данные переписи искажаются, нет, — считает Рамиль Бигнов. – Это не нужно ни башкирскому народу, ни татарскому, ни руководству республики. Никто не хочет после объявления итогов переписи вновь возвращаться к этому вопросу и очередные десять лет «пережевывать» тему возможной фальсификации, как это было после переписи 2002 года. Мы уверены, что перепись пройдет без инцидентов и даст объективные результаты, а население отнесется к ней как к техническому процессу – к этому перед началом переписи всех нас призвал Президент республики Рустэм Хамитов.