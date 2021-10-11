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Фальшивая перепись и пара продажных татар

  • Опубликовано: Facebook | 08.11.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 15174 | Комментарии: 40
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Почерк тот же. Лидер патриотов России в Башкирии и глава Конгресса татар Башкортостана Загир Хакимов на своей странице в Фейсбуке заявил – «Возможность указания своей национальной принадлежности в переписном бланке является нашим конституционным правом. Никто не может навязывать нам записываться под другой национальностью. Наша рабочая группа для контроля и мониторинга ситуаций, связанных с проведением переписи в республике рассматривает все обращения о нарушениях прав наших людей в ходе переписи».

Фальшивая перепись и пара продажных татар


Великолепно! Однако, торчит куча вопросов. Человеку могут и не навязать записаться, скажем, башкиром.

Могут просто записать. Могут потом. И как это проверяет ваша «рабочая группа»? И что это за группа? Кем она создана?

Создается впечатление, что все это вброшено в медийное пространство с одной целью – всех заверить и успокоить, что, якобы, перепись держится под контролем, все окей. Точно так же заверяли и при проведении переписи 2010 года, закрепившей фальшивые данные переписи 2002 года, когда около 300 тысяч татар были записаны башкирами. В частности, тогдашний председатель Региональной национально-культурной автономии татар Республики Башкортостан Рамиль Бигнов заявил, что Всероссийская перепись населения не способствует появлению «фальшивых» башкир на территории нашей республики за счет татарского населения. Как сообщало Башинформ, «Его заявление стало реакцией на слух, распространенный журналистом Каримом Яушевым о том, что в Башкирии якобы массово фальсифицируются результаты переписи – татар заставляют записываться башкирами.

Карим Яушев

***

Рамиль Бигнов: «У нас нет оснований говорить «о массовых» фальсификациях» в результате переписи»

Фальшивая перепись и пара продажных татар


Всероссийская перепись населения не способствует появлению «фальшивых» башкир на территории нашей республики за счет татарского населения. Об этом говорит председатель Региональной национально-культурной автономии татар Республики Башкортостан Рамиль Бигнов. Его заявление стало реакцией на слух, распространенный журналистом Каримом Яушевым о том, что в Башкирии якобы массово фальсифицируются результаты переписи – татар заставляют записываться башкирами.

—Г-н Яушев высказал свою точку зрения, но нам неизвестно, в связи с чем у него могло сложиться подобное мнение, — сказал в комментарии агентству «Башинформ» Рамиль Бигнов. Мы со своей стороны тщательно следим за ходом переписи и отслеживаем все тревожные сигналы, которые к нам поступают от наших активистов из разных районов республики. Так, нам поступило несколько сообщений о том, что переписчики просто не записывают национальность человека, либо, в тех случаях, когда опрашиваемый сомневается, советуют, какую национальность лучше указать. О массовом давлении переписчиков на татарское население или о фальсификации данных переписи мы не можем говорить. А по каждому из поступивших сообщений мы проводим расследование совместно с комиссией по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в Башкортостане. И если в отдельных случаях даже имели место какие-то нарушения, они были тут же устранены.

Отдельные случаи нарушений переписного процесса, по мнению Рамиля Бигнова, могут быть вызваны тем, что проводят перепись живые люди. Переписчик может где-то «перестараться», где-то недоработать.

— Но никаких оснований говорить о том, что данные переписи искажаются, нет, — считает Рамиль Бигнов. – Это не нужно ни башкирскому народу, ни татарскому, ни руководству республики. Никто не хочет после объявления итогов переписи вновь возвращаться к этому вопросу и очередные десять лет «пережевывать» тему возможной фальсификации, как это было после переписи 2002 года. Мы уверены, что перепись пройдет без инцидентов и даст объективные результаты, а население отнесется к ней как к техническому процессу – к этому перед началом переписи всех нас призвал Президент республики Рустэм Хамитов.

Башинформ






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  • Гость
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  • 1 | 08.11.2021, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня под покровом промозглой ноябрьской ночи в старых статьях УЖа появилось 17 "подснежников"! Для особо завистливых сообщаю, что 6 из них мои! Очень Опытный



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  • 2 | 08.11.2021, 10:47 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41041 | Рейтинг: +5076,8
Великолепно! Однако, торчит куча вопросов. Человеку могут и не навязать записаться, скажем, башкиром.

Могут просто записать. Могут потом. И как это проверяет ваша «рабочая группа»? И что это за группа? Кем она создана?
Никто не может навязывать нам записываться под другой национальностью.
==================================================
Тогда надо подавать в суд на Хабирова. Вчера он заявил="можете хоть две национальности писать."
А кто проверит, с кем спала ваша бабушка на сенокосе?
Только г. Илишев может проверить. Его надо включить в рабочую группу. Он заявлял=я башкира узнаю по запаху гениталий!



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  • 3 | 08.11.2021, 11:18 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41041 | Рейтинг: +5076,8
Раиль Кузеев никогда не относился к конструктивистам. И он не просто исследовал двойственную этноидентичность, он и в академических работах, и популярно разъяснял, как она сложилась: «В Башкирии есть отдельные группы населения, которые имеют нечеткое представление о своей национальной принадлежности. В период всеобщих переписей они попадают в состав то одной, то другой народности, тем самым оказывая влияние на результаты переписи в данном районе или республике. (Бердин).
====================================================
И чо? И как результаты переписи влияют, например, на яйценоскость кур или на качество меда?



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  • 4 | 08.11.2021, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот оно что? Я долго ломал голову, как этого персонажа провели в депутаты Курултая Башкирии. Теперь становится понятным. Его держат для обдуривания татарской общественности. Пройдет перепись, где сотни тысяч татар сделают башкирами, а Хакимов выйдет на сцену и объявит - перепись прошла хорошо, были только мелкие недочеты и нарушения. Но наша группа все держала под контролем.



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  • 5 | 08.11.2021, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто угодно кем угодно может записываться: все зависит от воспитания, менять свою национальность, религию - однозначно предать свои предки, мать.. Такой предаст любого и когда угодно. Такие люди востребованы властью , Обществом ? - вот в чем вопрос. Какая разница кто какой национальности, главное то -чтоб был Человеком- достойным, преданным, верным не только своим корням, но и Отечеству. А ползучий пресмыкающийся он независимо от национальности - по сути однозначно ублюдок.



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  • 6 | 08.11.2021, 13:55 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11385 | Рейтинг: -893
У как, отслеживаешь оказывается и ты Юнге слова этого птисы-говоруна. Я на первую часть его блудливого интервью ответ уже написал, и представил на Инет ресурсах, а здесь это не пропустили. Всяких блядей Хернеек и прочих прошу не возбуждаться, мол де растроен я, что опять моё не опубликовали здесь, а на хер мне вообще здесь бисер метать. Интернет большой, а не кучка здешних друзей Захеровых и Хернеев с прочими му му.
Я же приступил к коментариям втрой части интервью этого суц. философа Азатика Бердина.

Раиль Кузеев никогда не относился к конструктивистам. И он не просто исследовал двойственную этноидентичность, он и в академических работах, и популярно разъяснял, как она сложилась: «В Башкирии есть отдельные группы населения, которые имеют нечеткое представление о своей национальной принадлежности. В период всеобщих переписей они попадают в состав то одной, то другой народности, тем самым оказывая влияние на результаты переписи в данном районе или республике. (Бердин).
+++++++++++++++++++++++++++
С какого нахрен академического труда Р.Г. Кузеева эти слова, если это изготовленная академиком агитка перед переписью 1959 года, причём представленная тогда в газетенке:
«Как определить национальную принадлежность?» // Советская Башкирия. 1958. 20 ноября, 26 ноября. (Кузеев Р. Г. Собрание научных трудов : в 7 т. Т. 1 / ИЭИ УНЦ РАН; (предисл. А. Б. Юнусовой). – Уфа : Китап, 2015. – 360 с.: ил. Стр. 329-333).

Этому главному традиционалисты надо бы слова ещё с такого академического труда Р.Г. Кузеева привесть:

ОБРАЩЕНИЕ Р.Г.КУЗЕЕВА В БАШКИРСКИЙ ОБКОМ КПСС

В январе 1989г. состоится очередная Всесоюзная перепись населения.
В связи с этим считаю необходимым информировать Вас о следующем.

Флюгер!!!

Так что вот такие дела участники и кукареки здешней "крупнейшей дикускусиионной площадки". Кудахтайте и дальще. А по возможности я вам и иным буду вставлять понемногу, гланды проверять.



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  • 7 | 08.11.2021, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Что Ефремов сделал в тюрьме: потрясены даже сидевшие!
13 ч. назад


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Гость

1 | 04.11.2021, 05:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех
Очень Опытный



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  • 8 | 08.11.2021, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии ), я крал с бюджета более 20 лет.. , и сейчас краду, все то , что плохо везде лежит
и хранится. И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, а анального дальше гноить на зоне нужно! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Голосуйте за Партию Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех
Очень Опытный



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  • 9 | 08.11.2021, 14:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71667 | Рейтинг: +11444,2
Татарам в этом году дали возможность самим себя переписать на Госуслугах - привем переписать можно ВСЕХ родных
1. Тех кто живет в одном доме, квартире - т.н. домохозяйстве - переписывает один человек. Я вот всех четверых переписала, хотя невестка троих переписчице пока я спала анкетировала, себя не стала, поскольку прописка в другом месте. Я я внесла ее без прописки в свое домохозяйство - так можно, там указывается место проживания и место прописки.
у меня есть куар-код и ко мне должны за ним прийти - тогда я и скажу, чтобы аннулировали ТУ запись.
ВАЖНО! Вы сами до окончания переписи можете внести изменения в анкету. А не значит ли это, что изменения могут внести и переписчики? А?

2. От имени других родственников можно заполнить за них, если они дадут вам пароль от госуслуг - например деревенских, где плохой интернет и кто-то хотя бы один из семьи имеет аккаунт на госуслугах. Сейчас все мамочки его там имеют - из-за пособий ковидных с прошлого года.

Я не понимаю - чего истерить про принудительное записывание башкирами, когда можно записаться самим хоть кем?



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  • 10 | 08.11.2021, 14:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71667 | Рейтинг: +11444,2
Я согласна с тем, что некоторым трудно выбрать национальность, если папа и мама разных национальностей(часто татаро-башкиры) и языками родителей человек владеет одинаково свободно.
Выберешь папину - мама обидится, выберешь мамину - папа обидится.
Сложная дилемма.



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  • 11 | 08.11.2021, 14:40 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11385 | Рейтинг: -893
Я не понимаю - чего истерить про принудительное записывание башкирами, когда можно записаться самим хоть кем?
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Можно и даже гоблинами, как некоторые.
И да, кто истерит? Это например по результатам переписи 1989 года, А.М. Юлдашбаев писал, что «среди определённого круга башкирских интеллигентов длились вой и стенания более десяти лет».
Если ты Захерова про меня, то это совсем никак не так. Я не эмоциональный гуманитарий, а технарь, считать поболее многих их вместе взятых умею. Считаю много я по вопросам демографии и вставляю результаты по самые гланды некоторым. И ни одна из них остепенённых гуманитариев земляков никак не дерзает выпрыгивать из своих памперсов для возражения моим работам, причём даже при лично адресным моим писаниям им.
Хотя ты особа не очень умная, во всяком случае в означенных вопросах, ты же Хернеек, Дедорасов и прочих кацанутых дурачков не станешь записывать в мои оппоненты. Это же полный отстой. И да, в общем то, и Малевичи Хамидуллины и иже с ним, такие же отстойные же, му му.



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  • 12 | 08.11.2021, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что истерим. Я вот татарин башкирской национальности и ничего живем уже в Башкирии несколько поколений.



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5

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  • 13 | 08.11.2021, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
считать поболее многих их вместе взятых умею. Считаю много я по вопросам демографии и вставляю результаты по самые гланды некоторым. И ни одна из них остепенённых гуманитариев земляков никак не дерзает выпрыгивать из своих памперсов для возражения моим работам, причём даже при лично адресным моим писаниям им.
Хотя ты особа не очень умная, во всяком случае в означенных вопросах, ты же Хернеек, Дедорасов и прочих кацанутых дурачков не станешь записывать в мои оппоненты. Это же полный отстой. И да, в общем то, и Малевичи Хамидуллины и иже с ним, такие же отстойные же, му му.
______________________________________-
какое завышенное либидо у дурака
турк



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4

  • # 14 | 08.11.2021, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • Гость
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  • 15 | 08.11.2021, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня под покровом промозглой ноябрьской ночи в старых статьях УЖа появилось 17 "подснежников"! Для особо завистливых сообщаю, что 6 из них мои! Очень Опытный
__________________________________---
ещё один дурак, кто то блят плюсики считает , кто то минусики, а этот на себя йопнутого налюбоваться не может. ты тупой чмООк чмООк в мурзилку пиши и потом нам расскажешь скока раз там тебя опубликовали.
паноптикум далпайопов
турк



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  • Участник
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  • 16 | 08.11.2021, 15:54 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4622 | Рейтинг: -350,8
чо? И как результаты переписи влияют, например, на яйценоскость кур или на качество меда?
______________
На яйценоскость Ирека влияет.



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6

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  • 17 | 08.11.2021, 16:00 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11385 | Рейтинг: -893
Хрюкин, всё больше убеждаюсь, что ты самый тупой му му здесь. Ой даже не так, ты просто инфузория, амёба одноклеточная.



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  •  
  • 18 | 08.11.2021, 16:02 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11385 | Рейтинг: -893
12 | 08.11.2021, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что истерим. Я вот татарин башкирской национальности и ничего живем уже в Башкирии несколько поколений.
+++++++++++++++++++++++++
Му му, а у тебы есть родственники, негры башкирской национальности, или башкиры жёлтой, китайской сборки?



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1

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  •  
18 | 08.11.2021, 16:02 | Автор: Ирек
Публикации: 125 | Комментарии: 11377 | Рейтинг: -891,9
12 | 08.11.2021, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что истерим. Я вот татарин башкирской национальности

============================
Чирешка =Кукарешка а над вид ты скорее на армянина похож чем на татрина.
Давай спорим у тебя 28 зубов?



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7

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  •  
17 | 08.11.2021, 16:00 | Автор: Ирек
Публикации: 125 | Комментарии: 11377 | Рейтинг: -891,9
==================================
в бураевских районах имя "Ирек" рифмуется с "Чирек".
Что есть "Чирек"?
По русски - четверть. Недолитая трехлитровая банка воспринимается как емкость 2,5 литра - четверть от 10 литров.
Возможно как-то связано с дореволюционными мерами емкостей, возможно когда то были такие банки.

На местном жаргоне "чирек" - самогон в трехлитровой банке, и на слух слово "чирек" давно не воспринимается как мера емкости,
а просто - достаточно много самогона чтоб хорошо провести время с друзьями, слово такое надежное, вожделенное.



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