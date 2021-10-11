Все воры пойманы, узурпаторы власти на нарах, осталось гнобить борцов с коррупцией

В Уфе к сторонникам Алексея Навального пришли с обысками.Об этом сообщили Лилия Чанышева и Федор Телин на своих личных страницах в Фейсбуке. Обыски начались рано утром, примерно в 6 часов утра. Об этом «Эху» рассказал бывший юрист запрещенного и признанного экстремистским Штаба Навального в Уфе Федор Телин.— Пришли ко мне, к Ольге Комлевой, Лилие Чанышевой, Альберту Гаскарову, Виктору Прядильщикову, и совсем недавно выяснилось, что и к Рустаму Мулюкову, хоть он никогда не был волонтером. Я знаю, что у Комлевой обыск уже закончился, изъяли телефон, ноутбук и компьютер ребенка. У меня пока обыск продолжается, но сам я нахожусь не в квартире, а в безопасном месте. Подробностей пока не знаю.Как сообщил Федор Телин, он не знает, в рамках какого дела ведутся обыски, но предполагает, что это возможно в рамках объединенного уголовного дела в отношении Навального, Албурова и других сторонников и активистов ФБК, организации, признанной судом иноагентом и экстремистской организацией.