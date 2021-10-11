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Все воры пойманы, узурпаторы власти на нарах, осталось гнобить борцов с коррупцией

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В Уфе к сторонникам Алексея Навального пришли с обысками.

Все воры пойманы, узурпаторы власти на нарах, осталось гнобить борцов с коррупцией


Об этом сообщили Лилия Чанышева и Федор Телин на своих личных страницах в Фейсбуке. Обыски начались рано утром, примерно в 6 часов утра. Об этом «Эху» рассказал бывший юрист запрещенного и признанного экстремистским Штаба Навального в Уфе Федор Телин.

— Пришли ко мне, к Ольге Комлевой, Лилие Чанышевой, Альберту Гаскарову, Виктору Прядильщикову, и совсем недавно выяснилось, что и к Рустаму Мулюкову, хоть он никогда не был волонтером. Я знаю, что у Комлевой обыск уже закончился, изъяли телефон, ноутбук и компьютер ребенка. У меня пока обыск продолжается, но сам я нахожусь не в квартире, а в безопасном месте. Подробностей пока не знаю.

Как сообщил Федор Телин, он не знает, в рамках какого дела ведутся обыски, но предполагает, что это возможно в рамках объединенного уголовного дела в отношении Навального, Албурова и других сторонников и активистов ФБК, организации, признанной судом иноагентом и экстремистской организацией.

Эхо Москвы






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  • 1 | 09.11.2021, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Еще не все подельники "Берлинского пациента" присоединились к своему шефу. Пришло время собрать вместе.



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  • 2 | 09.11.2021, 13:24 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41044 | Рейтинг: +5076,8
Надо срочно писать путину. Как говорят мои соседки, только наш дорогой Владимир Владимирович, дай бог ему здоровья, наш спаситель , отец родной, поможет.
Это все происки Америки. Они хотят напасть, взять в плен молодых женщин, выпить весь Байкал и угнать наши тучные стада.



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  • 3 | 09.11.2021, 13:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71674 | Рейтинг: +11442,7
Суки подколодные!
Сколь веревочка не вьется - а не помогут вам эти ваши подлые штучки-дрючки, пидорасы е-баные!



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1

  • # 4 | 09.11.2021, 13:43 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5046 | Рейтинг: -757,1

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  • 5 | 09.11.2021, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо срочно писать путину. Как говорят мои соседки, только наш дорогой Владимир Владимирович, дай бог ему здоровья, наш спаситель , отец родной, поможет.
-------------------------------
Правду глаголет раб Божий Юнг. Ибо, как известно, и Президент Путин и узник Навальный православные христиане.

Евангельский Новый Закон благодати побуждает нас спасать своих братьев. Во-первых, потому, что все мы христиане и дети одного Отца Христа и одной Матери Святой Церкви, возрожденные Духом Святым из единой святой купели Святого Крещения, вкушающие одно и то же Тело Господне и пьющие одну и ту же Кровь Его. Поэтому все мы братья друг другу и, как кровные, братья по естеству должны своим братьям помогать при всякой нужде и необходимости.

Во-вторых, все мы, христиане, – одно тело, чья Голова – Христос, а члены – каждый из нас. Поэтому когда страдает один член, остальные сострадают ему и помогают исцелиться. И от их заботы друг о друге зависит здоровье всего тела. Как говорит Павел, «вы – тело Христово, а порознь – члены» (1Кор.12:27). «Дабы... – продолжает он, – все члены одинаково заботились друг о друге» (1Кор.12:25). «Страдает ли один член, сострадают с ним все члены» (Там же). Так и мы, христиане, должны соболезновать и сострадать, когда духовно болеет и мучается брат. И наш долг позаботиться о том, как помочь ему, как исцелить его и сделать здоровым от недуга греха.



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  • 6 | 09.11.2021, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Семнадцатый год не в России был разве? И с чего бы это произошло? И тоже были тюрьмы ссылки. История ничему не учит..Чем ближе крах, тем безумнее законы. И будет ошка пробираться огородами в платье крестьянки и ему подобный сор человеческий от праведного гнева, заметьте- разъяренной толпы.



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  • 7 | 09.11.2021, 14:00 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16061 | Рейтинг: -2238,2
Выскажу своё мнение.
Всем настолько безразлично, что там у навальнят происходит.Хотя лично мне Лилия Чанышева даже симпатична, хоть я с ней и ни разу не встречался. Может и зря испытываю к ней симпатию.
Навальный и его свора не выражают ни интересов людей, ни их чаяний. Он и его свора слишком далеки от народа. И даже поддержку они не у людей ищут, а на Западе.
Ну а Федор Телин, вообще, отмочил. У меня де, обыск в квартире, но сам я не там, сам я сыбался в безопасное место, а в квартире всего лишь родные (ну я так предполагаю, что обыск не в пустой квартире проводится).



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3

  • # 8 | 09.11.2021, 14:02 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16061 | Рейтинг: -2238,2

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  • # 9 | 09.11.2021, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 10 | 09.11.2021, 14:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ничего не имею против идейных волонтеров, с горящими сердцами, такскать, но вот на какие шиши живут и процветают чанышевы и телины, мне оч интересно. С удовольствием бы глянул в их трудовые книжки.



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4

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  • 11 | 09.11.2021, 14:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71674 | Рейтинг: +11442,7
7 | 09.11.2021, 14:00 | Автор: Корней

козёл-провокатор от гэбни, как всегда клевещет:
Телин не мог знать об обыске в 6 утра - просто он по каким-то иным причинам находился вне своего дома. Совпадение. Есссно - случайное, если он не предпринял, думая головой, жизнь на конспиративной квартире заранее.



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  • # 12 | 09.11.2021, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 13 | 09.11.2021, 14:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71674 | Рейтинг: +11442,7
Слышь, пидорасина, хоть одно доказательство своего пи-здежа приведи - на счет денег.
Нету! Ну тогда - ПШЛНХЙ со своим комментом - сказала же, что клевету буду модерить.



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  • 14 | 09.11.2021, 14:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71674 | Рейтинг: +11442,7
Топ-менеджеру БСК прочат отставку за откровенность о смерти мэра Стерлитамака

Между тем жители города требуют власти рассказать об истинных причинах отставки покойного Владимира Куликова.

Вчера в сети получил распространение репост якобы публикации заместителя директора БСК Рустема Басырова. В ней менеджер выразил свои соболезнования по поводу смерти бывшего мэра Стерлитамака Владимира Куликова.

Помимо выражения дружеских чувств скорби Басыров сделал несколько ремарок, которые раскрывают обстоятельства отставки Владимира Куликова.

«Помню, как обнялись с тобой на трассе в придорожном кафе, где-то под Толбазами, в тот злосчастный четверг, когда тебя вызвали в Уфу и заставили написать заявление…».

«Володь, прости, что не уберегли тебя. Не защитили от публичного унижения, сопровождавшего твою отставку, вовремя не забили тревогу, видя нарастающие проблемы со здоровьем, не отстояли тебя и недодали тепла, недодали любви и элементарной человеческой благодарности. Прости нас. Покойся с миром, друг!».

Опубликовавшие репост активисты из Стерлитамака утверждают, что скопировали текст со страницы менеджера БСК в сети Фейсбук. Но там пост был чуть позднее удален. Однако очевидцы похорон бывшего градоначальника утверждают, что похожие слова Басыров произнес и на прощании с Владимиром Куликовым. Репост публикации Басырова вызвал бурную реакцию в Стерлитамаке. В различных группах соцсетей горожане требуют власти региона назвать истинные причины отставки мэра города.

- К покойному мэру у горожан было противоречивое отношение. Были и есть в городе проблемы: транспорт, медицина, ЖКХ. Но когда мы видим, что его уволили не за такие насущные проблемы, а за то, что не был нарисован нужный Уфе результат выборов, то у горожан возникает чувство унижения. Поэтому и возникает справедливое желание узнать настоящие причины отставки экс-мэра, - говорит экс-кандидат в Госдуму РФ Вадим Искандаров.
Между тем на предполагаемую публикацию Рустема Басырова отреагировали и провластные тг-каналы. Они пишут, что откровенность топ-менеджера БСК будет стоить ему кресла и прочат отставку. При этом данное сообщение сопровождается попыткой переложить ответственность за столкновения на Куштау с властей региона на этого менеджера содового производства.
__________________________________
Я думаю, что Басыров понимал о последствиях своего демарша, но видимо совесть не позволила промолчать....
Они уничтожают не только сторонников Навального, но и тех, кто вообще рот раскроет - даже не против власти, а лишь только намекнет на правду, творящуюся под из коврами!
Уничтожили мэра, уничтожат и Басырова.



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  • 15 | 09.11.2021, 14:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71674 | Рейтинг: +11442,7
Фокусник. В Башкирии в пьяном водителе узнали главного пристава района

Попавший в телесюжет судебный пристав пытается сохранить права и должность.

Примерно две недели назад коллеги с телеканала БСТ опубликовали сюжет о рейде ГИБДД РБ в сельских районах по выявлению нетрезвых водителей. Сам по себе сюжет ничем особым не отметился. Вполне себе стандартный социальный сюжет в рамках пропаганды соблюдения требований ПДД.

Однако жители Татышлинского района в одном из «героев» телесюжета узнали человека очень похожего на руководителя районного отдела Федеральной службы судебных приставов Ильнура Салимова.

На видео видно, что остановленный и подозреваемый в употреблении алкоголя водитель пытается произвести какие-то манипуляции со своим водительским удостоверением. За это сотрудники ГИБДД назвали его «фокусником». Отметим, что автомобиль KIA, попавший в объектив телекамеры, по словам татышлинцев действительно принадлежит Ильнуру Салимову.
В Управлении ФССП РФ по РБ нам дали понять, что об истории с Салимовым там известно, но на вопрос о кадровых решениях не ответили. В районном отделе приставов рассказали, что Ильнур Салимов в аккурат две недели находится в отпуске.

В УГИБДД РБ факт рейда и его результаты в Татышлинском районе подтвердили, но от подробностей со ссылкой на персональные данные отказались. А вот мировой суд Татышлинского района нас очень удивил. Еще 29 октября мировой судья Инна Шайхлисламова вынесла постановление о прекращении по производству по делу об административном правонарушении. Салимову вменялась ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ об отказе от медицинского освидетельствования. При этом как следует из сюжета канала БСТ районный пристав передвигался на своем автомобиле и у него были права. Почему была применена ч.2 данной статьи из этого непонятно.

В аппарате мирового суда отказались комментировать решение судьи Шайхлисламовой и назвать причины прекращения дела. На вопрос о том, почему не опубликовано само постановление, нам сообщили, что ГИБДД обжалует его в районном суде.
_______________________________________
Подумаешь - пьяным за руль - это же не выдать секрет внезапной отставки мэра Стерлитамака! За это социально близким ничего не бывает, даже, если кто-то под колеса попадет....



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  • 16 | 09.11.2021, 15:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Они уничтожают не только сторонников Навального, но и тех, кто вообще рот раскроет - даже не против власти, а лишь только намекнет на правду, творящуюся под из коврами!
Уничтожили мэра, уничтожат и Басырова.
-----------
За клевету уволили.



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  • 17 | 09.11.2021, 15:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подумаешь - пьяным за руль - это же не выдать секрет внезапной отставки мэра Стерлитамака! За это социально близким ничего не бывает, даже, если кто-то под колеса попадет....
-----------
Как ты Юнга плюсами засыпала пока были близки, а как разбежались так минусами.



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  • 18 | 09.11.2021, 15:04 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11394 | Рейтинг: -894,4
7 | 09.11.2021, 14:00 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 16061 | Рейтинг: -2238,1
Выскажу своё мнение.
Всем настолько безразлично, что там у навальнят происходит.
+++++++++++++++++++++++++++++
Здесь ты сугубо не прав. Разве Канатчиковых дач, навроде здешнего клуба Кухерки мало по России. Тем более они ратуют за то, что Запад им поможет, а в чём поможет, они сами не соображают, если не с Нвальным то может за ЛГБТ. Вона Юнге вроде сбирается не только национальности не раличать, но и мужчин и женщин тоже.



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  • Участник
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  • 19 | 09.11.2021, 15:17 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11394 | Рейтинг: -894,4
17 | 09.11.2021, 15:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подумаешь - пьяным за руль - это же не выдать секрет внезапной отставки мэра Стерлитамака! За это социально близким ничего не бывает, даже, если кто-то под колеса попадет....
-----------
Как ты Юнга плюсами засыпала пока были близки, а как разбежались так минусами.
++++++++++++++++++++++++++++++
А как она за свои плюса начириканные ей её бывшей, но уже очень поредевшей шоблы, старается, противится их потере.



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  • 20 | 09.11.2021, 16:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У убогой опять приступ, так как лекарство забыла вовремя принять или доза маленькая и уже не помогает! Удаляет все самые лучшие комменты! Очень Опытный



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