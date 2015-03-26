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В Башкирии начались посадки инакомыслящих

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Адвокат Лилии Чанышевой назвал предъявленное ей обвинение тяжелым. Обыск в квартире политика Лилии Чанышевой начался вчера в 6 часов утра, а все следственные мероприятия закончились в 10 часов вечера.

В Башкирии начались посадки инакомыслящих


Об этом сообщил «Эху» адвокат Лилии Чанышевой Сергей Макаренко. По его словам, обыск проводили следователи следственного комитета из Москвы, они предъявили постановление столичного Басманного суда. Обыск длился до двух часов дня. Изъяли оргтехнику, деньги, документы, по мнению следствия, имеющие значение для уголовного дела. Затем Лилию Чанышеву отвезли в следственный отдел, где из подозреваемой к вечеру она стала обвиняемой.

Ей предъявили обвинение по статье часть 1 статьи 282.1 УК РФ «Руководство структурным подразделением, входящим в экстремистское сообщество, созданное организованной группой лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности». Адвокат Сергей Макаренко назвал это обвинение очень серьезным.

— По мнению следствия, экстремистское сообщество — это ФБК Навального, а структурное подразделение — это башкирский филиал ФБК. Наказание от 6 до 10 лет лишения свободы, самое тяжкое наказание по этой статье.

Сейчас Лилия Чанышева находится в следственном изоляторе временного содержания, в течение 48 часов должен состояться суд по избранию ей меры пресечения.

Эхо Москвы

***

Руслан Нуртдинов: Ну что, как спалось, Башкортостан? После вчерашних обысков и арестов…

Орфография и пунктуация оригинала публикации сохранены

Общественники, активисты, нормально выспались?

Граждане, а вы? Ну конечно нормально — не за вами же пришли, пока.

Полицейские, прокуроры, судьи, как спится на страже беззакония? Вы и правда так хотите возврата к сталинским временам? Думаете, всё-таки нужна нам крепкая, дрожащая рука того старика, да?

А какие сны видела сегодня Лиля?

Задержание Лилии Чанышевой — это сигнал всем. Мы либо отдадим её, и тогда придут за каждым, в своё время, либо встанем на дыбы.

Что можем? Не молчать, устроить такой гул, чтоб и в Москве страшно стало.

Ей грозит от 6 до 10 лет лишения свободы по абсолютно сфабрикованному делу. Просто за то, что говорила правду.

Руслан Нуртдинов






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  • 1 | 10.11.2021, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Всем было наплевать на положение татар в РБ теперь беззаконие коснулось их .



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  • 2 | 10.11.2021, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Сегодня осенним ноябрьским днём в старых статьях УЖа появилось 8 "подснежников"! Для особо завистливых сообщаю, что 3 из них мои! Очень Опытный



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  • 3 | 10.11.2021, 13:20 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41045 | Рейтинг: +5076,8
........Ей грозит от 6 до 10 лет лишения свободы по абсолютно сфабрикованному делу. Просто за то, что говорила правду.

=====================================================
Как после этого не пожелать здоровья отцу родному, верховному главнокомандующему.А то, не дай бог, вдруг птичка залетит в двигатель самолета. Что будем тогда делать? Ужас, ужас, ужас.



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Борьба с коррупцией может разрушить государство - Ирина Яровая



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  • 5 | 10.11.2021, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
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К 24 году все и вся закатать в асфальт, чтобы никто и не пикнул, сильные духом за решеткой, овцы в стойлах, такая печальная картина.



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26 марта 2015, 22:56 /
https://www.vedomosti.ru/politics

Борьба с коррупцией может быть опасна для национального суверенитета

Противодействие коррупции может разрушить национальный суверенитет Российской Федерации , опасается председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая. Об этом она заявила, выступая вчера на международной научно-практической конференции «Партнерство государства и бизнеса».

"Вчера - "значит это было сказано 25 марта 2015 года, депутат Ирина Яровая будучи председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции авторитетно подтверждает -текущая государственность РФ при Владимире Путине зиждется на коррупции.



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"......— По мнению следствия, экстремистское сообщество — это ФБК Навального, а структурное подразделение — это башкирский филиал ФБК...."

Если Путин борьбу с коррупцией уже квалифицировал как экстремизм, очевидно Путин внял предостережению Иины Яровой что борьба с коррупцией разрушит государственность РФ .



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"....Патриотизм - это одно, а борьба с коррупцией и навязывание ее в разных школах - это очень опасная тенденция.." Мизулина



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https://www.kommersant.ru/doc/3255759
Деятельность Совета федерации
29.03.2017, 11:35

На заседании Совета федерации (СФ) сенатор Вячеслав Мархаев предложил проверить соответствие доходов и расходов премьер-министра Дмитрия Медведева, однако поручения после его предложения не последовало. Зато профильный комитет СФ проверит информацию о том, почему «в ряде школ уроки патриотизма начали заменяться уроками борьбы с коррупцией». Об этой «опасной тенденции» заявила сенатор Елена Мизулина.

. «Может, имеет смысл дать поручение профильному комитету, посмотреть что это за ситуация, откуда она идет»,— предложила госпожа Мизулина. По ее словам, навязывание борьбы с коррупцией «в разных школах — это очень опасная тенденция».
Спикер СФ Валентина Матвиенко поручила комитету верхней палаты по образованию «посмотреть эту информацию и откуда она исходит».

А сенатор Вячеслав Мархаев предложил проверить соответствие доходов премьер-министра его расходам. Однако на его выступление председатель СФ не отреагировала.

====================================
Матвиенко и Мизулина приравнили патриотизм=коруппция

Только благодаря ворам-патриотам жива Россия? Но ведь эти воры ворующие в государственном масштабе хоть и гордо называют себя патриотами а краденые деньги они вкладывают в экономики опасных и враждебных России с их слов стран - США,Великобритании,Германии,Франции,Швейцарии и т.л.

Кто разъяснит логику патриотических коррупционеров вроде Соловьева или Медведева?



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  • 10 | 10.11.2021, 14:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто разъяснит логику патриотических коррупционеров вроде Соловьева или Медведева?
_____________________________--
чмООк чмООк... он так счастлив в связи с посадкой Чанышевой. ему так радостно , что его "мамки" и "папки" тащут у народа, он так любит причмООкивать им ... все вопросу к чмООкскому электорату.
турк



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  • 11 | 10.11.2021, 14:59 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5047 | Рейтинг: -757,2
А что Кухарки нет, может и ее.......



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  • 12 | 10.11.2021, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 10.11.2021, 13:51 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4889 | Рейтинг: -327,7
"......— По мнению следствия, экстремистское сообщество — это ФБК Навального, а структурное подразделение — это башкирский филиал ФБК...."

Если Путин борьбу с коррупцией уже квалифицировал как экстремизм, очевидно Путин внял предостережению Иины Яровой что борьба с коррупцией разрушит государственность РФ .
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Кеша! Если бы ты был не настолько глуп, то увидел бы, что ФБК как-то странно с коррупцией пытается бороться: фильмы полны явных ляпов и подтасовок, что видно даже мне, и борется только против определённых лиц, а не всех коррупционеров подряд! Борцы с коррупцией из ФБК сами обладают многомиллионной собственностью за границей, а на какие шиши совершенно не понятно, вернее совершенно понятно на чьи шиши! Так что нет там к сожалению никакой реальной борьбы с коррупцией, смени пластинку! Очень Опытный



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  • 13 | 10.11.2021, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 10.11.2021, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Кеша! Если бы ты был не настолько глуп, то увидел бы, что ФБК как-то странно с коррупцией пытается бороться: фильмы полны явных ляпов и подтасовок, что видно даже мне, обладают многомиллионной собственностью за границей,

=============================================
Здесь вы должны привести примеры ляпов и подтасовок и собственностей ,чтоб все по чесноку, иначе ваши слова не имеют вес, сами понимаете



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  • 14 | 10.11.2021, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 10.11.2021, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 10.11.2021, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________


____________________________________________________________


__ Кеша! Если бы ты был не настолько глуп, то увидел бы, что ФБК как-то странно с коррупцией пытается бороться: фильмы полны явных ляпов и подтасовок, что видно даже мне, обладают многомиллионной собственностью за границей,

=============================================
Здесь вы должны привести примеры ляпов и подтасовок и собственностей ,чтоб все по чесноку, иначе ваши слова не имеют вес, сами понимаете
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Когда вышел этот фильм, то я писал большой коммент с его разбором, но этот коммент, сами понимаете, так и не выложен, даже в "подснежниках"! Второй раз писать не собираюсь! Очень Опытный



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  • 15 | 10.11.2021, 15:43 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16078 | Рейтинг: -2239,6
В чём посыл статьи?
Что Лилию Чанышеву, молодую и симпатичную деваху, пытаются посадить?
Или в чём другом, а Лилия лишь повод?
Прежде, чем обсуждать статью хочется получить ответы на несколько вопросов.
1. За что, по какой статье сидит сам Навальный, прямой и непосредственный руководитель Лилии Чанышевой, указания которого она исполняла? Тяжелее у него статья или значительно легче? И почему?
2. Обыски проводят московские следователи. Они проводят их по всей России, во всех штабах Навального или только в Уфе? Если только в Уфе - почему?
3. Возможно ли, что Лилию Чанышеву, пользуясь её молодостью и, возможно, доверчивостью, подставили её же руководители?
4. Сколько расследований провёли Навальный и ФБК в отношении Грефа, Чубайса, Кудрина, Силуянова, Набиуллиной и других представителей финансового блока Правительства? В отношении именно тех людей, которые сидят на финансовых потоках?
И снова возвращаюсь к началу - в чём посыл этой статьи?



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  • 16 | 10.11.2021, 17:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А посыл этой статьи такой. Доколь женщины Башкирии будут позорить имидж башкирской женщины (кроткой, послушной домохозяйки). Только государство разобралось с Рамилей Саитовой и на тебе очередной подарок от Чанышевой.Хватит бабы, 3 К блюдите ( кирхе, киттен, киндер). А где надо мужики и без вас разберутся.



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  • 17 | 10.11.2021, 17:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Плохо все это, начали закручивание гаек, а идеологии не предложили. То есть реально существуем ради яхты Абрамовича, золотых унитазов и ёршиков. Эта база в разы хуже царско-дворянской существовавшей до 1917-го года. Патриотическая тема слегка пованивает и уже не вызывает интереса как голова протухшей рыбы. Все заняты выживанием, поиском работы и доходов, измучены долгами и растущими тратами. Вокруг смерть ковидловская и разбалансированность экономики, отсутствие внятной внешней и внутренней политики. И тут на тебе, посадки. Причём эти «оппозиционэры» из себя ничего не представляли, так себе, местная шушера на ставке или у бабая или у служивых. А как на это смотрит молодежь? Да она просто всех этих депутатов и барыг из власти отчетливо и целиком негавидит и правильно кстати делает!



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  • # 18 | 10.11.2021, 18:22 | Автор: Не зарегистрирован
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1. За что, по какой статье сидит сам Навальный - мы не узнаем уже за что на самом деле посадили Навального , по той простой причине что Натальи Репниковой, судьи осудившей Навального уже нет в живых

2. Обыски проводят московские следователи - открывается интересное обстоятельство - оказывается что у Путина не так уж много преданных преданных силовиков! По крайней мере в Башкирии мало путинских конфидентов, и скорее всего конфиденты Путина сосредоточены в Москве

3 Возможно ли, что Лилию Чанышеву...... подставили - "закон обратной силы не имеет" - если легальная в прошлом организация вдруг объявлена экстремистской, это либо 1) полная юридическая безграмотность конфидентов Путина 2) либо преднамеренное нарушение статьи 54 Конст РФ

4. Сколько расследований провёли Навальный и ФБК в отношении Грефа, Чубайса, Кудрина, Силуянова, Набиуллиной - не СК! не успел всех расследовать, надо сначала тех кто больше украл, на сегодня расследования продолжают на уровне "украл не менее миллиарда рублей".
А если по стране количество чиновников которые украли от 100 миллионов до миллиарда рублей более 1000 человек ?А если более 10 тысяч человек?
Нормальный человек подумает: это СК и прокуратура обязана расследовать.
А Корней почему-то решил что одна общественная организация существующая на донаты интернет пользователей потянет расследование сотен тысяч фигурантов.
аплодисментов не надо



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2. Обыски проводят московские следователи. Они проводят их по всей России, во всех штабах Навального или только в Уфе? Если только в Уфе - почему?
======================
Очень хороший вопрос. Об этом можно говорить целый вечер.
МОСКВА, 9 июн 2021 — РИА Новости. Мосгорсуд признал некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией"* экстремистской, постановил ее ликвидировать и запретить деятельность на территории
.....................
Есть желающие составить график арестов участников ФБК*от июня до ноября?
Аресты, обыски розыски были неспешные, участники ФБК* не торопясь без суеты эмигрировали...Пригожин ждет свои 88 лямов..
в Уфу следователи нагрянули..... аж 5 месяцев спустя, с обысками.
Разумеется обыск по происшествии 5 месяцев - какой-то сюрреализим, арт-хаусное кино (у ребенка ноут отобрали!!!!), но ведь это происходит на самом деле .

Обычная практика: если какую - то организацию признают экстремисткой, их участников арестовывают молниеносно, обычно в течении 24 часов после вступления приговора в силу.
Объяснение простое: у Путина ситуация "....людей вокруг мало, работать не с кем — одни кретины. Оттого и бардак в стране...." (Антибиотик)

То есть, люди которые будут намеренно игнорировать ст 54 Конст РФ вообще-то по стране найдутся. Но не в неограниченном количестве!
Таких конфидентов у Путина оказывается маловато.. и в этом есть что-то обнадеживающеее.
ФБК*шников наверное будут ловить ещё 10 лет



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