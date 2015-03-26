В Башкирии начались посадки инакомыслящих

Адвокат Лилии Чанышевой назвал предъявленное ей обвинение тяжелым. Обыск в квартире политика Лилии Чанышевой начался вчера в 6 часов утра, а все следственные мероприятия закончились в 10 часов вечера.Об этом сообщил «Эху» адвокат Лилии Чанышевой Сергей Макаренко. По его словам, обыск проводили следователи следственного комитета из Москвы, они предъявили постановление столичного Басманного суда. Обыск длился до двух часов дня. Изъяли оргтехнику, деньги, документы, по мнению следствия, имеющие значение для уголовного дела. Затем Лилию Чанышеву отвезли в следственный отдел, где из подозреваемой к вечеру она стала обвиняемой.Ей предъявили обвинение по статье часть 1 статьи 282.1 УК РФ «Руководство структурным подразделением, входящим в экстремистское сообщество, созданное организованной группой лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности». Адвокат Сергей Макаренко назвал это обвинение очень серьезным.— По мнению следствия, экстремистское сообщество — это ФБК Навального, а структурное подразделение — это башкирский филиал ФБК. Наказание от 6 до 10 лет лишения свободы, самое тяжкое наказание по этой статье.Сейчас Лилия Чанышева находится в следственном изоляторе временного содержания, в течение 48 часов должен состояться суд по избранию ей меры пресечения.***Орфография и пунктуация оригинала публикации сохраненыОбщественники, активисты, нормально выспались?Граждане, а вы? Ну конечно нормально — не за вами же пришли, пока.Полицейские, прокуроры, судьи, как спится на страже беззакония? Вы и правда так хотите возврата к сталинским временам? Думаете, всё-таки нужна нам крепкая, дрожащая рука того старика, да?А какие сны видела сегодня Лиля?Задержание Лилии Чанышевой — это сигнал всем. Мы либо отдадим её, и тогда придут за каждым, в своё время, либо встанем на дыбы.Что можем? Не молчать, устроить такой гул, чтоб и в Москве страшно стало.Ей грозит от 6 до 10 лет лишения свободы по абсолютно сфабрикованному делу. Просто за то, что говорила правду.