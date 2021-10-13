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Евгения Куцуева: Здравые аргументы вроде «закон обратной силы не имеет» здесь не действуют

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Представьте на секунду. Вы — молодая женщина, хорошо разбираетесь в межбюджетных отношениях, все анализируете, активно проявляете свою позицию, помогаете бюджету вернуть незаконно потраченное, например, для украшения города елками по закупочной цене в несколько раз превышающую нормальную цену.

Евгения Куцуева: Здравые аргументы вроде «закон обратной силы не имеет» здесь не действуют


Вы говорите даже тогда, когда все предпочитают молчать «кабы чего не вышло».

И вот вы выходите замуж, узнаете, что скоро у вас будет ребенок, и.. вдруг к вам в 7 утра приходят и увозят, попутно изымая все, что может представлять хоть какую-то ценность. А потом через сутки отправляют на два месяца в СИЗО за тысячу километров от дома.

Думаете, я описала события 1937 года? Или события эпохи раскулачивания?

Нет, это то, что происходит с Лилией Чанышевой, в Уфе, прямо сейчас.

Это какое-то изуверство нового-старого уровня.

Здравые аргументы вроде «закон обратной силы не имеет» здесь не действуют.

Вообще все, что сейчас происходит иррационально ужасное для общества и для людей.

Я все читала, смотрела, знаете столько мыслей всяких разных.

Про людей, про страну, про страх как главную цементирующую субстанцию властной вертикали.

Когда-то на уроках истории я мучила учителя вопросами: «Почему же люди молчали, когда приезжал черный воронок, почему никто не пытался вступиться, защитить, отбить?»

Я это спрашивала в 15 лет, через 20 — мне стала понятна грустная улыбка Валентины Ивановны.

Евгения Куцуева, Эхо Москвы






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  • 1 | 11.11.2021, 11:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71691 | Рейтинг: +11439
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Депутат Саратовской областной Думы от КПРФ Николай Бондаренко готов поручиться в суде за арестованную сторонницу Навального Лилию Чанышеву
Об этом он заявил в эфире «Эха Москвы». Николай Бондаренко назвал действия правоохранительных органов политически мотивированными.
- Я не знаком с ней лично, но убежден, что за действиями правоохранительных органов стоят политические мотивы, нежели желание, чтобы торжествовал закон. Поэтому у меня нет сомнений, я, насколько мог, с этим делом ознакомился. Я убежден, я не вижу здесь ни состава, ни необходимости тем более кидать ее за решетку. Я убежден и требую, чтобы ее освободили. Если необходимо — готов выступать со своим мнением.
Добавим, вчера на судебном процессе выяснилось, что Лилия Чанышева находится на ранней стадии беременности.



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  • 2 | 11.11.2021, 11:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71691 | Рейтинг: +11439
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
О самом Бондаренко:

Заводской районный суд Саратова оштрафовал на одну тысячу рублей за хулиганство депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, который 19 сентября устроил дебош на избирательном участке. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы обкома партии.

«Оштрафован. Суд над Николаем Бондаренко длился более восьми часов. Буквально несколько минут назад депутат-коммунист вышел из дверей Заводского районного суда. Вердикт — штраф в размере тысяча рублей», — отмечается в сообщении. В зале суда ему вручили вторую повестку.

Ранее, 9 ноября, полицейские задержали Бондаренко в Саратове. Ему вменялось хулиганство на избирательном участке 19 сентября. Сам депутат рассказал, что статья предполагает административный арест.

О дебоше, устроенном депутатом Саратовской областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко в ходе голосования на выборах, стало известно 17 сентября. Он пришел на участок в Заводском районе Саратова, накричал на члена избирательной комиссии и требовал от нее документы. Вместе с тем депутат угрожал ей возбуждением уголовного дела.
_____________________________________________________
То есть нарушают закон члены УИКов, а хулиган Бондаренко.



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  • 3 | 11.11.2021, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня погожим ноябрьским утром в старых статьях УЖа появилось 3 "подснежника"! Для особо завистливых сообщаю, что 2 из них мои! Очень Опытный



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  • 4 | 11.11.2021, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не надо утрировать. Мол она бабочек ловила и про деток мечтала, а тут раз и обыск. Нет . Она абсолютно сознательно работала на группировку иноагента Навального, работающую в интересах врагов России. Борьба с коррупцией всего навсего прикрытие. Сто с небольшим лет тому тоже кричали, мол царица то с Гришкой грешит, все пропало и т. д., как и сейчас в роликах ФБК про чиновников. Кончилось не заменой царя, а развалом страны, интервенцией, кровью, потерей территорий. Не понимают этого только совсем убогие либо лжецы. Так что разводить здесь сахарные сопли не нужно.



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  • # 5 | 11.11.2021, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 6 | 11.11.2021, 12:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71691 | Рейтинг: +11439
4 | 11.11.2021, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
_________________________
То есть - это она Навальному 115 украденных миллионов на елочках-2019 вернула в бюджет Башкирии?(Кстати - СРАдию придется возвращать полученный за них откат - из ново-ворованных, поскольку те уже давно потратил).
Это в интересах врагов роисси пуйло, СРАлий и прочие чиновники разворовывают наши налоги?
Нет! В своих собственных интересах, как раз и являясь врагами России и россиян!

А вы, суки подколодные, пилорасы в плохом смысле слова - за долю малую все переворачиваете с ног на голову и клевещете!

Ты и есть - враг России, гандон штопаный!



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  • # 7 | 11.11.2021, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 8 | 11.11.2021, 12:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71691 | Рейтинг: +11439
Чо, гэбёшка, не понял, что лживые комменты будут скрываться?

У меня нет времени и желания раскладывать на кварки и опровергать ваши лживые заявления, которые вы вываливаете, как из рога изобилия, согласно гэбёшным методичкам. Поэтому - просто идёте найух.



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  • 9 | 11.11.2021, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чо, гэбёшка, не понял, что лживые комменты будут скрываться?

У меня нет времени и желания раскладывать на кварки и опровергать ваши лживые заявления, которые вы вываливаете, как из рога изобилия, согласно гэбёшным методичкам. Поэтому - просто идёте найух.
_____________________________________________________
А ты кто вообще такая? Сидишь целый день в занюханной общаге на окраине Уфы и нет у тебя времени? Ты я вижу очень деловая женщина. Ну скрывай, скрывай. Поэтому всем вашим а...альным и тому подобным в России хода не будет, сидите здесь и визжите))))).



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  • # 10 | 11.11.2021, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 11 | 11.11.2021, 13:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71691 | Рейтинг: +11439
Муж Лилии Чанышевой Алмаз Гатин о том, почему его не пустили на судебное заседание:

«Вчера мою просьбу присутствовать на заседании суда судья отклонил и меня не пустили. <...> Решение не пускать меня было основано на коронавирусных ограничениях, хотя здание суда было открыто».
________________________________________________
Откровенное глумление - пытки близких и родных.
Судью - на ИВЛ!



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  • 12 | 11.11.2021, 13:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71691 | Рейтинг: +11439
10-му - опять клевета.
Алкоголь не пью, курить - бросила, живу в жилом доме, а не в общаге.

Идёшь найух.



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2

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  • 13 | 11.11.2021, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10-му - опять клевета.
Алкоголь не пью, курить - бросила, живу в жилом доме, а не в общаге.

Идёшь найух.
_____________________________+++++++++++++++
Ну так то прогресс, ничего не скажешь. К старости видимо мозги встали на свое место))))



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4

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  • 14 | 11.11.2021, 13:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71691 | Рейтинг: +11439
9-му.
Когда вот такие старики уже прозрели
https://twitter.com/Sandy_mustache/status/145867586245941248
0
у вас считай уже горит земля под ногами. В стране остается только оголодавшая гопота, которая не побоится браться за оружие, пусть и холодное, подручное.



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  • 15 | 11.11.2021, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У шизы опять бенефис сегодня, остальным заткнуться и сидеть тихо.
Хлопать по команде. Не хотел бы я жить в той общаге, это ж надо, бедные соседи.



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5

  • # 16 | 11.11.2021, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 17 | 11.11.2021, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще, от Кухарки больше пользы, чем вреда - ясный посыл всему обществу, какой Хам рвется к власти в России.
Да не приведи Господь.



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  • # 18 | 11.11.2021, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Мы стоим ждем его приезда на улице,
— вспомнил Радий Хабиров визит Владимира Путина в республику 6 августа. — Я вроде абсолютно спокоен, но вижу, едет кортеж президента, я начинаю волноваться сильно. Понимаю, что к нам едет великий человек, глава нашего государства. Мне, как всегда в таких случаях, помогла молитва. Три-четыре слова молитвы сказал, несколько раз повторил и успокоился».
............................................................
..........
И вот вы выходите замуж, узнаете, что скоро у вас будет ребенок, и.. вдруг к вам в 7 утра приходят и увозят, попутно изымая все, что может представлять хоть какую-то ценность. А потом через сутки отправляют на два месяца в СИЗО за тысячу километров от дома.

===========================
Хабиров трепещет
Конфиденты Путина рыскают по стране в поисках наживы.
Не всякому помогают "три четыре слова" молитвы.
А зачем конфиденты Путина ещё имущество тырят, кто они - следователи, или активисты красной утки?!
И как это так, судью разработчики разработали что ли, неужели настолько плох что прячут судью от глаз родственников?



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  • 20 | 11.11.2021, 15:02 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 11.11.2021, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10-му - опять клевета.
Алкоголь не пью, курить - бросила, живу в жилом доме, а не в общаге.

Идёшь найух.
_____________________________+++++++++++++++
Ну так то прогресс, ничего не скажешь. К старости видимо мозги встали на свое место))))
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Ну с мозгами-то ты явно погорячился! Это уже не встанет на своё место никогда, только заведение на неё уголовного дела может что-то там изменить от животного страха! Очень Опытный



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