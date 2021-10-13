Евгения Куцуева: Здравые аргументы вроде «закон обратной силы не имеет» здесь не действуют

Представьте на секунду. Вы — молодая женщина, хорошо разбираетесь в межбюджетных отношениях, все анализируете, активно проявляете свою позицию, помогаете бюджету вернуть незаконно потраченное, например, для украшения города елками по закупочной цене в несколько раз превышающую нормальную цену.Вы говорите даже тогда, когда все предпочитают молчать «кабы чего не вышло».И вот вы выходите замуж, узнаете, что скоро у вас будет ребенок, и.. вдруг к вам в 7 утра приходят и увозят, попутно изымая все, что может представлять хоть какую-то ценность. А потом через сутки отправляют на два месяца в СИЗО за тысячу километров от дома.Думаете, я описала события 1937 года? Или события эпохи раскулачивания?Нет, это то, что происходит с Лилией Чанышевой, в Уфе, прямо сейчас.Это какое-то изуверство нового-старого уровня.Здравые аргументы вроде «закон обратной силы не имеет» здесь не действуют.Вообще все, что сейчас происходит иррационально ужасное для общества и для людей.Я все читала, смотрела, знаете столько мыслей всяких разных.Про людей, про страну, про страх как главную цементирующую субстанцию властной вертикали.Когда-то на уроках истории я мучила учителя вопросами: «Почему же люди молчали, когда приезжал черный воронок, почему никто не пытался вступиться, защитить, отбить?»Я это спрашивала в 15 лет, через 20 — мне стала понятна грустная улыбка Валентины Ивановны.