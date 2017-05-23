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Казанское ханство. Экология национальных отношений или право 3-х первых брачных ночей

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Здравствуйте уважаемая редакция. Внимательно ознакомился с опубликованной 1-ой частью статьи Азата Бердина. Создалось впечатление, что автор не обладает достаточными сведениями по истории взаимоотношений между башкирским и татарским народами в прошлом.

Казанское ханство. Экология национальных отношений или право 3-х первых брачных ночей


Предлагаю опубликовать известные, но тщательно замалчиваемые исторические факты.

Это относится не только ко всем перечисленные в моей статье Поволжским народам, это так же относиться и к башкирам. Длительное время бывшим под гнётом Казанского ханства.

С уважением,
академик Русской Ведической академии Тихонов Василий Александрович

***

Казанское ханство. Экология национальных отношений или право 3-х первых брачных ночей.

(Ответ на вопрос широко обсуждаемый в интернете: почему некоторые марийцы и чуваши чёрноволосые,
а удмурты в основном светлые и волосы у них обычно цвета соломы спелой ржи).

Русская Ведическая академия

Академик Тихонов В.А.

г. Набережные Челны.

В СССР усиленно создавалась «советская псевдонация», всем нациям усиленно вдалбливалось, что они являются советским народом независимо от национального происхождения. Но все народы всегда помнили кто они на самом деле.

Припоминаю такой случай, произошедший на моих глазах в Болгарии, там мы были в турпоездке от предприятия. Подобные тургруппы рабочих были со всего СССР. В Пловдиве как то пересеклись с казахской группой. Местная пожилая болгарка остановилась от удивления, увидев казахскую группу. Её очень удивили, круглые как по циркулю, и плоские лица казахов.

Вот она их и спрашивает, какой они национальности. Те объясняют, что они казахи. Болгарка о них видимо никогда не слышала и переспрашивает снова про их национальность. Те в ответ наперебой «казахи мы», она снова не понимает и переспрашивает про национальность. Тогда они заявляют «мы русские, русские». Это её удовлетворило, и она пошла дальше.

С уничтожением СССР все сразу вспомнили о своих нациях и стали внимательно рассматривать своих соплеменников.

На сайте Мари, вдруг вроде бы ни с того ни с сего, марийцы обнаружили «каких-то не таких татар». Вроде бы это и татары, но какие-то не такие, носят национальную марийскую одежду, быт как у марийцев. А волосы чёрные.

Аноним с сайта Mari

23.05.2017 в 07:25 писал:

Среди марийского населения республики идет четкое различие по цвету волос.

В Оршанском, Торъяльском, северной части Советского районов преобладают у мари светлые волосы, светло-русые, и наоборот: у марийцев Моркинского, Волжского районов преобладают темный цвет волос.

Эта загадка отгадывается очень просто. Генетические последствия для марийского народа татарского права 3-х первых брачных ночей.

В общем-то марийцы на границе с Казанским рабовладельческим ханством превратились уже не в марийцев, а в татаро-марийцев. То-есть они стали генетически не финно-угры, а финно-тюрки.

Татары не даром старались обсеменять марийских невест по три первых брачных ночи.1) “Се ля ви”, что поделаешь, тюркская генетика со стороны прилегающих районов к Казанскому ханству прочно вошла в марийскую нацию.

В относительно отдалённых от Казанского ханства районах Оршанском, Торъяльском и в отдалённой северной части Советского района марийские женихи могли чаще сами обсеменять своих невест.

В ближних же к Казанскому ханству районах право трёх первых брачных ночей намного чаще использовалось татарами. От них, в якобы марийских семьях, рождались черноволосые первенцы тюркско-финской национальности.

Смотрите сами с какого краю появились черноголовые марийцы и чуваши, и теперь крепко думайте чем грозит половая неразборчивость.

Общеизвестный медицинский факт что первенцы практически всегда здоровее, выносливее и более развиты в физическом и умственном плане, чем последующие дети.

Следующие дети рождались уже от марийца, но они были несколько слабее первенцев и с отпечатком на генном уровне татарина совершившего дефлорацию невесты. Срабатывал эффект телегонии. Даже рождённые в таком случае от чистокровных марийских родителей дети несли признаки татар.

Чуваши. Цвет кожи, волос и глаз варьирует от очень светлых оттенков у северных групп до очень тёмных у южных и восточных популяций граничащих с совремённым Татарстаном (Казанским ханством в прошлом). (Википедия)

С чувашами та же самая история. Чуваши также чётко различаются цветом волос. Одни светловолосые, другие чёрноволосые. Большинство черноволосых проживают в основном в юго-восточных районах граничащих с Татарстаном(Казанским ханством). Цвет глаз у черноволосых чуваш в основном пока сохранился свой природный, светлосерый, а вот волосы у некоторых стали цвета воронова крыла.

При дальнейшем смешивании с татарами и цвет глаз может измениться на тёмно коричневый, и такие марийцы и чуваши уже встречаются. Встречал такую пару: муж и жена чуваши, кожа серого оттенка, глаза у обоих тёмно-коричневого цвета. Соседи татары постарались во времена Казанского ханства.

Право первых трёх брачных ночей распространялось на все подвластные татарам народы Казанского ханства(это в основном марийцы и чуваши, а также Русичи-Волгари), а также башкиры и мордва через места обитания которых проходили пути в Крым.

Казанское ханство образовано в 1437г. пришлыми из Крыма татарами2) среди которых сильно распространён тюркский и семитский черноголовый и тёмноглазый элемент.

Посмотрите как чётко просматривается что в ближних, прилегающих к Казанскому ханству, восточных и южных районах Чувашии цвет волос и глаз чуваш доходит до очень тёмных, а кожа частенько имеет серый оттенок.

В Башкирии, у переселившихся туда чуваш ещё в XVIII в., встречался как светлый тип, так и черноволосый, но сероглазый.

Припоминаю знакомого чувашина, как негодовали его родители, родственники и знакомые когда он привёл в дом тёмноглазую со смугло-серой кожей чувашку. Все в один голос утверждали, что он испортил породу. И действительно дети народились все в мать, смугло-серые и чёрно-волосые.

Мне встречались и кучерявые чуваши. И даже видел татарку которая была как негритянка, смуглая и вся в мелких кудряшках. Но это наверное было уже дитё студента Университета Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы.

Как и в марийских районах так и в чувашских районах очень хорошо просматривается, что чем дальше от Казанского ханства, тем естественнее цвет кожи, волос и глаз и у марийцев и у чуваш. Что вполне естественно.

Как бы ни было приятно погулять татарину на марийской или чувашской свадьбе и исполнить закон 3-х первых брачных ночей, но за 50-100 километров не очень-то наездишься. Да и в глубине расселения покорённого народа можно нехило огрести от несознательного жениха и его родственников и друзей.

Поэтому татары в глубинке передвигались крупными вооружёнными отрядами.

Ну, а в прилегающих к ханству районах это было заурядным обычаем. Вот и чернели осёдлые марийцы и чуваши от такой близости с татарами степняками.

Удмуртам, в отношении татарского права 3-х первых брачных ночей, крупно повезло. На пути татар к удмуртам была Хлыновская(Вятская) независимая от татарского ига республика. Оба берега р.Вятки, вплоть до её впадения в р.Кама принадлежали Хлыновской(Вятской) республике.

Красноречиво говорящий топоним между Хлыновской(Вятской) республикой и Казанским ханством река Русь, а на ней деревни Нижняя Русь и Урясьбаш(что переводится как Верхняя Русь).

3) Данные Русские топонимы образованы задолго до прихода татар из Монголии и наиболее вероятно во время Русского княжества Великой Волгарии.
Реку Русь, в соответствии с политикой коренизации некоренных народов проводимой Советской властью, переименовали в её приток Ушман. Остались только небольшой отрезок реки Русь до деревни Верхняя Русь(Урясьбаш) и топоним в её нижнем течении, деревня Нижняя Русь недалеко от устья реки.

Из этого однозначно следует что речка до самого устья называлась Русь и её переименование провели для того чтобы укоренить некоренной, но титульный татарский народ. А заодно и вычеркнуть из народной памяти, что Русские в Татарстане являются коренным народом. И уничтожить память о независимой, от татарского ига, Хлыновской(Вятской) народной Вечевой республике.

В связи с этим следует заметить жалобу Набережно-Челнинского краеведа еврейского происхождения Дубровского А.Г., что крупные реки очень тяжело переименовывать. Гораздо проще переименовать небольшие малоизвестные реки. Проходит этот процесс незаметно для коренного населения.

Река Вятка была “столбовой” дорогой Вятских ушкуйников на пути походов за “зипунами” в столицу татарской орды.
Казанские татары хотели было обложить так же как Жукотин(Чистополь) и Хлыновцев данью и даже захватили Хлынов и своего наместника назначили, но тут же получили ответный удар: в то же лето Хлыновцы-Вятичи захватили Казань. Поэтому татары поняли что открыто враждовать с Хлыновской(Вятской) республикой себе дороже.

И стали закрывать глаза на то что Хлыновская республика регулярно освобождала из рабства Русских полонянников и брала дань с городов захваченных татарами: Жукотин, Болгар, Астрахань, Старый Сарай и Новый Сарай - столицы орды.

А Хлыновцы в свою очередь закрывали глаза на то что татары грабят Московских русско-еврейских князей и бояр-предателей полурусского происхождения.

Таким образом установилось равновесие между работорговым Казанским ханством и Хлыновской (Вятской) свободной республикой, регулярно совершавшей десантные операции на протяжении двухсот лет, в глубоком тылу ордынских грабителей.

Хлыновская (Вятская) республика непосредственно граничившая с Казанским работорговым ханством была защитой удмуртов от продажи их на работорговых рынках и татарского права 3-х первых брачных ночей. Чтобы татарам добраться до удмуртов надо было пройти по землям Хлыновской (Вятской) независимой от татарского ига республики. А это было чревато тяжкими последствиями.
Вот почему удмурты остались практически с почти неповреждённой генетикой.

Отличие казанских татар в наличие, прежде всего, большого процента гаплогруппы J2b (почти то же самое у марийцев и чувашей).

У удмуртов и коми эта гаплогруппа отсутствует. J2b - однозначно выходцы с Кавказа.

Удмурты

Лицо слегка уплющенное, часто скуластое, белокожее, реже смуглое. Внешности удмуртов характерны европеоидные черты. Яркой антропологической особенностью удмуртов является рыжий цвет волос. По индексу «рыжести» они превосходят даже кельтов и ирландцев, известных всему миру своей «златовласостью». (Википедия)

Кстати, Хлыновская (Вятская) республика хорошо объясняет феномен Православных татар. Мамадышский р-н Татарстана находящийся в низовье р.Вятки, считается центром Православных татар. Ежегодно там устраивается праздник “Питрау”-Петров день.

4) В Хлыновской (Вятской) республике было Православие и Православные татары селились на земле единоверцев. Здесь не могло быть и речи о работорговле или о праве 3-х первых брачных ночей.

Таким образом Хлыновская (Вятская) республика надёжно охраняла генофонд удмуртов на протяжении столетий. До тех пор пока Московские полурусские-полуеврейские князья и бояре сговорившись с татарами, объединёнными силами в 1489г. покорили Хлыновскую (Вятскую) республику. И присоединили к Московскому княжеству.

С этих пор в течении более чем 60 лет, до окончательного разгрома рабовладельческого и работоргового Казанского ханства Иваном Грозным, удмурты также были под татарской пятой и со всеми вытекающими из этого последствиями: работорговлей, законом о 3-х первых брачных ночах и прочих прелестях паразитического работоргового образования на теле коренных народов Поволжья (Русичей-Волгарей, чуваш, марийцев, удмуртов, мордвы).

Волгари (то бишь Болгары в тюркском произношении)

5) На землях Волгарей-Русов Волгарского княжества. Среди немногочисленного населения, что ещё осталось после татарского нашествия из Монголии. После битв и погромов Волгарии, и 2-х столетий татарского ига. В Русском городе Казань обосновался в 1437г., выгнанный из Крыма и Сарая, хан Улу-Мухаммед с 3-мя тыс. воинов и основал Казанское ханство.

Вот что писал об этом М.Худяков2), русофоб и троцкист.

“Государственный организм, возникший посредством прививки сильной военной власти к основе местной старинной культуры, сразу выступил во всеоружии своей мощи и имея все шансы на долгое существование, но дальнейшее экономическое развитие Восточной Европы сложилось не в его пользу. Ход Казанской истории в значительной степени обусловлен влиянием соседнего русского государства и представляет яркий пример взаимной борьбы двух государств, из которых одно находилось в устойчивом состоянии, с давно сложившимися экономическими отношениями, другое же, в начале более слабое, чрезвычайно быстро прогрессировало, переросло своего соседа, с которым было тесно связано экономически, и наконец поглотило его.” конец цитаты.

Давайте же переведём это словоблудие на нормальный Русский язык. Что же он хотел этим сказать так скрыто-завуалировано ?

1. Что означает прививка сильной военной власти к основе местной старинной культуры?

Это значит иностранная военная хунта захватила всю полноту власти в Русском княжестве Волгарей.

Лишила коренной Русский народ и другие коренные народы Поволжья: мордву, марийцев, чуваш и частично удмуртов права распоряжаться результатами своего труда. Превратила Русский, коренной, с высокоразвитой культурой народ в рабов. И все другие коренные народы Поволжья в рабов и в живой товар.

2. Что значит “но дальнейшее экономическое развитие Восточной Европы сложилось не в его пользу”?

Восточная Европа это прежде всего Русское государство, и оно развивалось экономически в соответствии с историческими условиями Средневековья.

Казанское же ханство типичное паразитическое рабовладельческое образование на теле свободных народов Поволжья.

Казанское ханство находилось в устойчивом рабовладельческом застое. Рабы работают вместо населения ханства, множество рабов ежегодно продают на рынках Астрахани, Крыма, Турции и Средиземноморья - получают барыши. Для пополнения товарных запасов рабов, ежегодно организуются набеги на чуваш, марийцев, мордву и в глубину Русских земель.

Практически всё татарское население Казанского ханства было занято в сфере эксплуатации и торговли рабами. Мужчины ежегодно ходили в набеги за рабами: мордвой, марийцами, чувашами, волгарями-Русичами. Женщины, подростки и старики присматривали за рабами, заставляли выполнять самые тяжёлые работы. Купцы возили рабов на продажу. Купцов сопровождала охрана.

Раз в несколько лет собирался большой курултай и организовывался большой поход в Русские земли за полоняниками вплоть до Москвы. На таких курултаях чувашские, марийские, мордовские князья приглашались добровольно-принудительно участвовать в набеге.

Вот это давно сложившееся устойчивое состояние экономического паразитирования на других народах и являлось застоем. Работорговля дело выгодное на первых порах, затем она становиться тормозом экономического развития.

3. Нет ничего удивительного в том, что Русское государство чрезвычайно быстро прогрессировало и переросло разъевшегося паразита. Необходимость простого выживания, любовь к свободе, ненависть к рабовладельцам заставляли прогрессировать. И в конце концов уничтожить гнездо паразитов.

Иван Грозный, великий гуманист, предлагал татарам оставить их веру, их князей, их самоуправление, дарил им Русские земли Волгарии, на которых они столько лет паразитировали и всё это только в обмен за их отказ от работорговли Христианами.

Был уже подписан договор

6), осталось только торжественно его огласить. В Казани уже были размещены 200 Русских стрельцов и 1000 Касимовских татар которые должны были наблюдать за соблюдением договора.

Русская делегация выехала из Свияжска в Казань утром 9 марта 1552г. Из свиты наместника отделились князья Кебек, Ислам и мурза Алик Нарыков попросили разрешения поехать вперёд, чтобы приготовить встречу для торжественного въезда наместника.

Но прискакав в Казань они заперли ворота и призвали жителей вооружаться обманув татар-горожан что Русские едут их резать. Убили 200 Русских стрельцов и 1000 Касимовских татар, и отказались пустить наместника.

Делегация простояв у ворот Казани несколько часов, вернулась в Свияжск.

И в скорости татары двинулись заниматься любимым делом, в очередной набег на Нижний Новгород. Но покуражиться им пришлось недолго, всего 7 месяцев. А потом это паразитическое гнездо было уничтожено.

Вот так три хитрож…х татарских руководителя лишили татарский народ лигитимного права на проживание в Татарстане.

Большевики в 1920г. якобы выдали документ татарам на Автономную Татарскую Советскую Социалистическую Республику (А.Т.С.С.Р., Татреспублика), но большевики сами захватили власть незаконно, путём вооружённого переворота. То есть большевики сами были незаконными правителями-самозванцами.

Ельцинисты вроде бы подтвердили правопреемственность Татарстана, но и они захватили власть путём расстрела законного правительства.

Таким образом получается, что однажды три князя-придурка обманули своих соплеменников и единоверцев, Казанцев и отказались от даренных татарам Иваном Грозным земель Русского княжества Волгарии

5). А следующего лигитимного случая некоренному, но титульному татарскому народу, история не предоставляет. И уже не сможет представить в обозримом будущем.

Башкирские князья оказались во много раз умнее татарских. Иван Грозный подарил им земли на тех же условиях. Некоренной башкирский народ получил земли Русского княжества Волгарии на абсолютно лигитимных условиях.

Иван Грозный оставил им их религию, их князей, башкирам-кочевникам подарил Русские земли Волгарского княжества, сделал межевание, выписал документы на владение и права на угодья. Всё было сделано официально, и в конце был дан пир. Теперь башкиры в отличие от татар имеют легитимные документы на право владения землёй.

Хотя большевики и тут отметились своей наглостью. Присоединили к Башкирии исконно Русские земли Хлыновской(Вятской) республики, позже называемой Уфимской губернией, с Русским населением. На этих землях располагался Древний Русский город Упа(ныне Уфа). Вот почему Русские в Башкирии составляют подавляющее большинство, а башкиры меньшинство.

Вернёмся же к Русскому княжеству Волгарей. Привитие сильной военной власти к высокоразвитому Русскому народу Волгарей дало противоположный эффект по сравнению с марийцами и чувашами.

Право первых 3-х брачных ночей татары конечно в отношении Волгарей не отменили. Но результаты были совсем другими.

Татары стали сами ассимилированы Волгарями-Русичами. Среди татар появилось великое множество белокожих, светловолосых, светлоглазых представителей. То-есть многие татары стали уже не татарами-тюрками, а татарами-славянами-русами. То-есть право 3-х первых брачных ночей сыграло с татарами шутку.

Они и не заметили как сами стали не теми людьми которыми себя считали. Татарская нация размылась в Русском генофонде.

Припоминаю как татарский националист белокожий, светловолосый и светлоглазый доказывал, что он по нации татарин, а доказательств “0”. Знание татарского языка это не доказательство. Многие чуваши и марийцы знают татарский язык, но от этого не становятся татарами.

Вот такой парадокс с татарским правом 3-х первых брачных ночей.

Но конечно не надо забывать и участие евреев в татарском народе. Еврейский природный облик тоже черноволосый, темнокожий-серокожий. Природный цвет глаз тоже тёмный.

Как научно доказал депутат Госдумы, бывший вице-премьер и министр РТ, доктор экономических наук Фатих Сибагатуллин в своей книге «Татары и евреи» имеют общие корни и похожие исторические судьбы.

Да и самоназвание татар обозначает не что иное как таты=горские евреи, ар=человек, мужчина.

В итоге имеем: татары это горские евреи пришедшие из Крыма на Среднюю Волгу в 1437г.

Список использованной литературы:

1) Марш Акпарса. Исторический роман. А.Крупняков. Марийское кн.изд.1978г.

2) Очерки по истории Казанского ханства. М.Худяков. Казань. Фонд ТЯК. 1990г.

3) Современная карта Татарстана.

4) Районная газета Мамадышского р-на «Вятка-Нократ».

5) Казанский летописец. ПСРЛ т.19

6) Татары и Русь. В.В. Похлёбкин. Справочник. Москва. 2001г.

7) Современная карта Средне-Волжского региона.

8) Труды по высшей социологии(дегенератологии) Г.Климов. США.

9) Современная карта республики «Мари Эл».

10) Марийские и Чувашские сайты.

Из почты Уфимского Журнала






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  • 1 | 13.11.2021, 20:36 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5048 | Рейтинг: -757,2
Этот придурок переплюнуть самого чирика.



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  • # 2 | 13.11.2021, 20:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 3 | 13.11.2021, 20:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В СССР усиленно создавалась «советская псевдонация», всем нациям усиленно вдалбливалось, что они являются советским народом независимо от национального происхождения. Но все народы всегда помнили кто они на самом деле.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Как-то трудно было забыть свою национальность, когда с 1974 года её в пункте пятом паспорта гражданина СССР писали! Очень Опытный



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  • 4 | 13.11.2021, 20:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Канзафар вместе с другими наиболее крупными предводителями восстания стал невольным очевидцем страшной казни Пугачева на Болотной площади Москвы. Здесь же и его самого палачи подвергли пыткам, после чего Канзафар был отправлен в Рогервик (ныне город Палдиски в Эстонии). Когда привезли сюда же и Салавата с его отцом Юлаем Азналиным, эти три мусульманина терпели все муки вместе почти в течение 25 лет. И не только каторжные муки, истязания палачей, но и самое страшное - человеческую утрату. Именно Канзафар Усаев проводил в последний путь Юлая - в 1797, Салавата в 1800 годах, выполнив, даже в условиях каторги, все мусульманские обряды. Канзафар сам скончался в 1804 году. Татарский и башкирский народы вот так, всегда вместе выходили на поля битв, вместе же несли тяжелые потери. Башкирский народ после подавления Пугачевского восстания создал кубаир, в котором пелось: "У Салавата двое верных друзей: Кинзя и Канзафар".
Простой народ свое слово высказал. И нечего сегодня московским и уфимским "ученым" вбивать гвоздь в дружбу, сеять вражду между двумя родственными народами.
Вспомним еще хотя бы одного татарского героя, достойного легенды. Мясогут Гумеров, уроженец деревни Псяково, после подавления восстания был подвергнут царскими палачами точно таким же пыткам, как и Салават. Его тоже возили по тем деревням, где он поднимал восстание, и истязали кнутами. Мясогут ответил палачам плевком в лицо. За что несломленного духом героя палачи привязали к лошади, протащили по земле до деревни Асянбашево и там, на площади у мечети, выкололи ему глаза. Мясогут отправился на каторгу в Таганрог, будучи слепым.



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  • 5 | 13.11.2021, 21:09 | Автор: Не зарегистрирован
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На убогую опять лекарства уже не действуют: очередной приступ мании величия, выражающийся в удалении не нарушающих никаких правил сайта, комментов! Очень Опытный



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  • 6 | 13.11.2021, 21:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71709 | Рейтинг: +11435,8
# 2 | 13.11.2021, 20:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Поленом прибить этого ведического акомедика за отборное словоблудие и гавноедство.



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  • 8 | 13.11.2021, 21:50 | Автор: Кухарка
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Блин! Дедорасина прав....

Попробуйте поискать что такое Русская Ведическая академия - это так красиво назван гараж Гиттарыча)))))
В отличии от него - этот самоназванный академик самопридуманной академии(похлеще академика Кадырова) - просто не в Живом журнале(ЖЖ) выкладывает свои "исследования", а на паре простейших сайтов:
1. Тут он с 2013 по 2015 обитал - забросил
https://history.snauka.ru/archive

2. А тут - активен с 2011 по сей день.
https://human.snauka.ru/archive

А можно, чтобы ОБА эти с позволения сказать "историка" и "академика" - дискутировали вне УЖика?))))))))))

Ведическая - оккультная)))))
У нас в Базиревке мест не хватает для "своих", а тут из Набережных Челнов набежали))))



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  • 9 | 13.11.2021, 21:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Впоследствии историки будут создавать миф о покорении "Казанского ханства" – "последнего оплота татар – завоевателей". Но сам Иван Васильевич отлично знал, кого он покоряет. В документах нет и помину о "татарах". ... (Гримберг Ф.Л."Рюриковичи или семисотлетие "вечных" вопросов"., М.:Московский лицей, 1997.308 с.)



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  • 10 | 13.11.2021, 22:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему же в европейских странах, и на Руси в том числе, монголы назывались татарами? Имя это они получили от тюрок, для которых монголы были чужим племенем, что на древнетюркском языке обозначалось как “татар”. М.З.Закиев пишет по этому поводу следующее: “Что касается тат в слове татар, то оно применялось и применяется сейчас в некоторых тюркских языках в значении “чужой, не своего племени”, в переносном смысле оно означало и “людей, служащих у вельмож”, “праздношатающихся”, “крепостных” и т.д…. Таким образом, этноним татар этимологически состоит из двух частей: тат - “чужой” и ар - “люди”, “люди чужого племени” - и по происхождению является тюркским словом”.



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  • 11 | 13.11.2021, 22:06 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 13.11.2021, 21:36 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71709 | Рейтинг: +11435,8
# 2 | 13.11.2021, 20:36 | Автор: Не зарегистрирован
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__ Если убогая в этот редчайший раз не врёт, а на это действительно похоже, так как она никогда не скрывала того, что удаляет комменты только за то, что они ей не нравятся, а не нарушают правил сайта, то отзовись "подпольный" модер и расскажи, что ты тоже будешь удалять только по желанию своей левой ноги или будешь блюсти правила сайта? "Спой, светик, не стыдись!" Очень Опытный



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  • 12 | 13.11.2021, 22:11 | Автор: Не зарегистрирован
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РИЗА ФАХРЕТДИН тюрки с пятитысячелетней историей не примут ошибочное пятисотлетнее название «татар». Родиной наших предков являются долины, леса и степи Алтын тау (Алтайские горы – ?) и Средней Азии. Их соседями по цивилизации были китайцы. В их древних историях содержатся сведения о тюрках (тукю). Здесь нет ни слова ни о названии, ни о происхождении «татар».
В древних иранских историях, даже в легендах есть сведения о тюрках, Туране и Туркестане, в них нет ничего о названии и делах татар. Византийские истории сообщают о тюркском кагане, посольствах, направленных в Туркестан, но не говорят о татарском хане или Татарстане. Арабские историки рассказывают о «тюрках» и «атраках», но не знают о татарах. Наш самый старый историк Абульгази Бахадир хан назвал свое историческое сочинение «Шежере-и тюрк», а не «Шежере-и татар».
С древних времен известны «уйгурские тюрки», «тюркские надписи», «тюркские сочинения», «тюркские буквы», но никак не «татарские». Потому что «татар» нет.
Всемирные истории, географии рассказывают об Аравии, Афганистане, Туркестане, Тюрк юрду, однако не говорят «Татар юрду». Потому что в мире нет «татар» и «Татарстана».
Риза Фахретдин.



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  • 13 | 13.11.2021, 22:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Записки пьяного явно русского "философа"
Насчет татар да, монгольско-татарское иго, было много кошмара и смешения с местным мари-чуваш, и другим населением.
Но то что, вдруг "русская республика" стране древних башкир - это уже явная шиза!
И "подарили" башкирам башкирские земли! Кто, колонизаторы! Какие добрые они были...
А про 2-вековая башкирская война, геноциды, это следствие подарка как бы



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