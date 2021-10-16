Криминальная Уфа. Никому не нужные хулиганы

Заместитель министра внутренних дел Башкирии Анас Хасанов вызвал к себе майора милиции Киекбаева. «Искандар, звонили сверху» - полковник милиции многозначительно показал пальцем в потолок. «На улице, хулиганы обидели Газима Шафикова. Не хорошо, когда поэта, известного человека, понимаешь по лицу кулаком. Надо разобраться с этим…».Через полчаса, оперуполномоченный уголовного розыска, нашел указанный адресу. Дверь открыла жена поэта. Киекбаев вежливо объяснил причину своего визита. Женщины сделала недоброе лицо и со словами: «мужа нет дома, идите, идите, выдумали, чем заняться, ловите настоящих преступников…», с порога развернула милиционера в обратную сторону.Тут, что-то не так? Постоял, подумал Киекбаев и пошел дальше в дом писателей. В комнате с табличкой «отдел поэзии» стоял запах табачного дыма и перегара. На стене висел портрет Габдуллы Тукая. Трое мужчин и молодая особа с сигаретой в зубах, громко о чем - то спорили. Больше всех говорил среднего роста, сухой, будто выкованный из железа, мужчина в синем костюме. Чутье подсказало милиционеру, это тот, кого он ищет, подтверждением тому были ссадины на лице и бровь с кусочком лейкопластыря. Милиционер Киекбаев вынул из кармана красное удостоверение. День сюрпризов продолжался. Знакомство началось не лучшим образом. Стоило задать вопрос, как лицо Шафикова стало медно-красным от напряжения. Начинающий лысеть с маленькими колючими глазами, в эту минуту он сильно напоминал злого басмача. А потом Шафиков, словно продолжая играть какую то, ему одному понятную роль, возмущенно закричал – «Милиция? Почему милиция? Это дело должна расследовать прокуратура»? Такая реакция поразила Киекбаева, он с недоумение уставился на поэта.Что за чепуху он несет? С каких это пор прокуратура ловит хулиганов?Может это не мелкое, а злостное хулиганство, добавили еще кирпичом по голове?Между тем присутствующие один за другим, начали выходить из комнаты. Киекбаев и Шафиков остались одни. Понизив голос, майор милиции задал еще пару вопросов, Шафиков то растеряно молчал, то водил рукой по лбу словно пытаясь, что-то сообразить. Тяжело искать преступника, когда единственный твой союзник, потерпевший, пускает туман и говорит загадками. Изобразив на лице строгость, Киекбаев вынул из папки лист бумаги и прежде чем писать предупредил об ответственности за ложное заявление. И тут Шафикова будто подменили, он стал улыбаться, предложил сесть и стал смотреть на милиционера не со злобой, а виновато.И когда Киекбаев, совершенно перестал понимать, что происходит, все прояснилось.В восьмидесятые годы прошлого века ресторан «Уфа», был Меккой, куда стремилась вся городская богема. Выпивка и литературные беседы по высшему разряду с закрытием ресторана, перемещалась на холостяцкую квартиру. Пили столько, что лопнуть можно. Все в порядке вещей. В Советское время бытовало мнение, если писатель или артист не пьет, то у него нет таланта, он бездарь. Часто, круглый обеденный стол, заставленный бутылками портвейна и нехитрой закуской, становился ареной ожесточенных споров. У Шафикова решительные манеры и замашки первого задиры и в этом отношении он больше похож на гусара, чем на поэта. Частенько горячие разговоры о «социалистическом реализме», обмывание гонораров, если вникнуть, заканчивались размашистыми движениями и оторванными пуговицами.Вот откуда синяки и ссадины!Воображение у поэта богатое. На редакционном совете Асхат Мирзагитов спросил: «Что это у вас, фингал под глазом»? Желая избежать лишних вопросов, Шафиков с маской печальной обиды развел руками: «Товарищ председатель, как стемнеет, носа на улицу не высунешь, наглые хулиганы совсем распоясались. Просто, хоть караул кричи»!Заканчивая рассказывать и прислушиваясь к шагам в коридоре, Шафиков с досадой качал головой: «Ах, Боже мой, какие все заботливые, ну кто…, кто тянул их за язык»? Такая чепуха получилась! И где мне теперь искать…, никому не нужных хулиганов»?По убеждению трезвенник, Шафиков глубоко вздохнул и смиренно посмотрел на майора милиции. Дело обстояло прямо-таки безнадежно. Киекбаев, чтобы не улыбаться, сморщил лоб, но не удержался и рассмеялся. Следом, зажав рот ладонью, расхохотался Шафиков.Но это веселье продолжалось не долго. Собственно говоря, «преступление» раскрыто, но что докладывать полковнику милиции Хасанову? Кикбаев встал и прошелся из угла в угол. Майор милиции остановился в середине комнаты и посмотрел на поэта. Как быть? Шафиков пустил в ход свое красноречие и буквально взмолился: «Ну, вы тоже из писательской семьи, придумайте чего-нибудь». После этих слов Киекбаев считал своим долгом помочь поэту. Что тут поделаешь? Ощутив легкий прилив гордости, майор милиции спрятал чистый лист в папку.От дурного настроения Шафикова не осталось и следа. Чувствуя себя самозванцем и чтобы заручиться дружеским расположением майора, он побежал через улицу в магазин «Гастроном». Прилавки «развитого социализма» были пусты: уксус и хвост селедки. Продавщица завернула мелкую рыбу в бумажный кулек. У пишущей братии всегда есть время выпить рюмочку, другую. Собралась компания. Кто-то принес банку соленых огурцов. Галстук сполз на бок, Газим с засученными рукавами делал бутерброды с килькой. Первый тост подняли за Киекбаева старшего - ученого лингвиста. Один из пишущей братии, поэт с длинными космами начал читать свои стихи, драматург рассказывал о новой пьесе. Майор милиции Киекбаев уже давно так весело не проводил время, словно не на работе, а на именинах. Разговоры на литературную тему, вернули его в мир отца, мир далекого детства. Глаза Искандара Киекбаева сверкали, он говорил громче всех и не пытался скрывать охватившую его радость. Болтали наперебой, шутили. Озорной после выпивки Киекбаев широко развел руками и предложил помериться силой. Маленького роста Шафиков, оглядел высокого, атлетически сложенного майора милиции, закрыл лицо руками и покачал головой – на сегодня ему хватит приключений. Прощаясь, Газим Шафиков засуетился у шкафа и подарил Искандару Киекбаеву сборник своих стихов.Служба Искандара Киекбаева шла успешно и в 1992 году он займет высокий пост начальника милиции Уфы. Но на вершине продержится не долго, и виной всему его хобби, страсть к игре волейбол. На этом он как говориться и погорел. Нет, Киекбаев не получил тяжелую спортивную травму, все намного ужаснее. Заняв высокий милицейский пост, он самым джентльменским образом, продолжил встречаться со своим спортивным другом Миргазямовым Маратом, играть с ним по выходным в волейбол. Всегда подтянутый, чуть высокомерный, аристократично воспитанный Киекбаев-младщий, возможно, слишком уверовал в свою громкую фамилию и допустил оглушительную глупость. О демонстративной дружбе начальника милиции с бывшим премьер министром Миргазямовым с его непримиримым врагом за власть узнал президент Муртаза Рахимов. Прямой, безжалостный, а временами откровенно грубый хозяин республики пришел в ярость и одним ударом, выражаясь волейбольным термином: «Добил до пола»! Судьба Искандара Киекбаева была решена. Министр внутренних дел, к этому времени генерал- майор милиции Анас Хасанов, понятное дело, без промедления отправил начальника милиции Уфы в отставку. Карьера кадрового офицера и милицейская карьера на этом для Искандара Киекбаева была закончена.Киекбаев Искандар Джелилович родился 16 мая 1942 года в деревне Саитбаба Стерлитамакского района Башкирии. Трудовую деятельность началась в школе. Работал инженером трамвайно-тролейбусного депо. К службе в милиции приступил в 1967 году инспектором уголовного Ленинского РОВД г. Уфы.1969-1992 год начальник отдела уголовного розыска, и первый заместитель начальника УВД г. Уфы. 1992 - 1994 году начальника милиции Уфы.Полковник милиции. Награжден медалями и знаком «Отличник милиции».Умер 26 сентября 2009 года, покоиться на мусульманском кладбище Уфы.Шафиков Газим Газизович родился 1 октября 1939 года в городе Фрунзе, в семье учителя. В 1951 году семья переехала в Башкирию. После окончания БГУ филологический факультет, работал в газете «Ленинец», консультантом Союза писателей БАССР. Широкую известность принесли поэтические сборники, так же он успешно работал в жанре прозы и драматургии. Заслуженный деятель искусств Башкирии. Лауреат пяти премий республики. Умер 28 января 2009 года.