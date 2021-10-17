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Фальшивая перепись сработала на 146%

  • Опубликовано: РБК | 16.11.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 42992 | Комментарии: 11
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Глава Росстата объяснил феномен «более 100%» переписавшихся россиян. Росстат подвел итоги сбора данных Всероссийской переписи населения. Суммарно со всех источников поступила информация более чем о 100% переписавшихся. Но тут учтены повторы, от которых статистики избавятся, указал глава Росстата.

Фальшивая перепись сработала на 146%


В России завершился основной этап по сбору данных в рамках Всероссийской переписи населения. Росстат приступает ко второму этапу — обработке данных. Результаты переписи будут публиковаться в течение 2022 года.

По состоянию на последний день проведения первого этапа переписи, 14 ноября, доля переписавшихся составила «больше 100%», сообщал «Коммерсанту» заместитель главы Росстата Павел Смелов. В этом показателе нет парадокса: речь идет о данных, собранных суммарно из четырех источников — от переписчиков, из электронных переписных листов на портале «Госуслуги», бумажных анкет на режимных объектах (в тюрьмах, военных частях) и из административных данных в сравнении с оценочной численностью населения на 1 августа 2021 года. Такое разъяснение 15 ноября на брифинге дал руководитель ведомства Павел Малков. Он уточнил, что было «методологически некорректно» (со стороны Росстата) называть эту цифру, которая показывает лишь «процент исполнения организационного плана сбора данных».

«Пока это очень сырые данные, которые еще предстоит обработать. Например, дублирование переписных листов — явление, распространенное сплошь и рядом. Кто-то переписался с переписчиком, потом передумал и еще через «Госуслуги» поучаствовал. Или крайне распространенное явление: родители переписывают давно съехавших от них взрослых детей, потому что «прописаны-то они все еще с ними», — пояснил РБК Павел Малков.

По его словам, теперь Росстату предстоит в сжатые сроки обработать огромный массив данных разной степени достоверности, выявить и отсечь кластеры недостоверной информации. «После обработки всех поступивших данных мы представим точную информацию по каждому источнику: сколько человек переписались с помощью переписчиков дома, на портале госуслуг, на переписных участках», — добавил он.

По текущей оценке, на портале «Госуслуги» заполнено 10 млн электронных переписных листов — и таким образом переписались 25 млн человек.

Жалобы, нарушения и кибератаки

Во время проведения переписи Росстат обработал более 15 тыс. обращений по поводу нарушений. Много сообщений было о том, что к жителям страны не пришел переписчик, признал Малков. Такие случаи будут проверяться, пообещал он.

Переписать абсолютно всех невозможно, подчеркнул глава Росстата. «Всегда, даже в самых развитых и опытных в проведении переписей странах, остается небольшое число тех, кто не переписался. Это те, кто отказался или не был дома в момент обхода квартир переписчиками. Мы надеемся, что за счет онлайн-формата это число уменьшится. В любом случае мы учтем всех на основе административных данных, зафиксировав только несколько показателей — пол и возраст», — объяснил он РБК.

Об ажиотажном спросе на посещение портала «Госуслуги» во время переписи, в том числе из-за массового оформления QR-кодов, рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов. Кроме того, министерство заметило в отношении портала активность кибермошенников.

«Создавались фейковые страницы, велись активно фишинговые атаки — это когда формируются страницы, аналогичные порталу госуслуг для сбора личных данных. Мы испытали несколько DDоS-атак. На прошлой неделе была атака мощностью 680 гигабит в секунду», — сообщил Качанов. Он назвал эту кибератаку крупнейшей для «Госуслуг» и, «может быть, для всего Рунета».

Открытия переписи

Первые результаты Всероссийской переписи — оценка численности населения — станут известны в январе 2022 года. В течение года Росстат будет публиковать данные по другим показателям, полученным в ходе переписи: участие в рабочей силе, численности и размере домохозяйств, жилищных условиях и т.д. Полные итоги подведут в конце следующего года.

Предварительно статистики уже выявили несколько тенденций. Одна из них — сверхурбанизация, или переселение жителей малых и средних городов в более крупные. Похожая ситуация фиксируется в некоторых других странах, сообщил Росстат. Например, как показала перепись населения Казахстана, в Алма-Ате могут проживать на 190 тыс. человек больше, чем учтено в статистике. В Росстате допустили, что аналогичный результат — плюс 10% к численности населения — могут продемонстрировать крупные российские города. Среди других открытий Всероссийской переписи — омоложение населения городов за счет изменения трудовой миграции.

Власти ожидают, что данные переписи позволят лучше спрогнозировать ситуацию в экономике и социальной сфере: оценить и сравнить трудовой потенциал и рабочие места, обеспеченность поликлиниками, школами, жильем, помогут принимать более эффективные решения на уровне всей страны и каждого муниципалитета.

Значимость для науки

Данные переписи населения считаются наиболее полным источником данных о жителях страны по сравнению с имеющимися административными ресурсами — базами МВД, загсов и других ведомств. В планах Росстата — опубликовать микроданные (данные по отдельным показателям, например числу домохозяйств) по этой переписи, а также двум предыдущим, чтобы проследить тенденции в ретроспективе 20 лет.

«Данные, которые привязаны к домохозяйствам, и при этом они не нарушают анонимность и права на использование персональных данных, это самые ценные данные в мире для науки», — прокомментировала гендиректор Центра перспективных управленческих решений Мария Шклярук.

Для регионов России характерна социальная и демографическая динамика, отметил президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко.

«Сравнение микроданных за три периода позволит нейтрально и статистически верно по всей стране оценить динамику демографических и социальных параметров. Это нужно, чтобы выстроить социальные программы и бюджетную политику, а кроме того, сделать прогноз, как страна, скорее всего, будет меняться в течение десяти, 20, 30 лет, потому что государственная политика сейчас тяготеет к развитию стратегических форм планирования», — заключил он.

РБК
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  • 1 | 16.11.2021, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
)(уета эта ваша перепИсь... вчера тока со счётчиком разговаривал , из 750 домовладений переписал тока 400. к остальным даже не зашёл, но автоматически записал по старым данным - всех в Башкиры. ему тк сказали сделать. Получил он за всю перепИсь - 16800. а сам он РУССКИЙ. грит проинструктировали , что чем больше Башкир, тем больше с масквы в бюджет РБ капнет.
мне пох ... но найуха ваще переписывать и тратить на это бабло народное????
Загс, Роддом и тупо СНИЛС , прога в экселе и нах чёта переписывать? или я не прав, мож ещё какие варианты есть?
турк



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  • 2 | 16.11.2021, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Пиши не пиши, а башкир больше!!!



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  • 3 | 16.11.2021, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня под покровом холодной ноябрьской ночи в старых статьях УЖа появилось 5 "подснежников"! Для особо завистливых сообщаю, что 2 из них мои! Очень Опытный



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  • 4 | 16.11.2021, 12:04 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4635 | Рейтинг: -350,1
Если в России бардак, разруха и коррупция во всех отраслях, отрицательная селекция чиновников, то глупо думать что в Росстате всё ровно и правильно.

От балды напишут цифры, к бабке не ходи.



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  • 5 | 16.11.2021, 12:07 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11409 | Рейтинг: -895,5
1 | 16.11.2021, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
)(уета эта ваша перепИсь...
++++++++++++++++++++++
Тра-та-дурк, а почему она ваша, наша, к нам домой вообще не приходили.



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  • 6 | 16.11.2021, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Пока это очень сырые данные, которые еще предстоит обработать.-------------------нарисуют 80 % русских и 40 % башкир в РБ , кого дурят ,может китайцев пугают своим несметным количеством ватников ?



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  • 7 | 16.11.2021, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну, готовтесь русичи долбить бяшкирский ызык за партами, как республикообразущей насии.
Салат Юлаив.



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  • 8 | 16.11.2021, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
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если пишут количество татар в России составляет 5 млн 300 тысяч человек то эту цифру можно смело умножать на два .Поэтому для Мордора так важно в реале снизить количество татар знает кошка чье мясо кушает .



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  • 9 | 16.11.2021, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Пиши не пиши, а башкир больше!!!

Да, где-то 16% башкир на всю республику.



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  • 10 | 16.11.2021, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ко мне вообще не приходили переписчики.
И ообще, как говаривал наш товарищ Сталин, с шулерами бесполезно иметь дело, все равно сжульничают.



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  • 11 | 16.11.2021, 14:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71723 | Рейтинг: +11431,8
Но тут учтены повторы, от которых статистики избавятся, указал глава Росстата.
____________________________________
У меня повтор - пока я спала(какое-то время после ковида была слабость и я ложилась днем на пару часиков - время от времени), приходил переписчик - невестка нас переписала, а я переписала всех на Госуслугах. Пришел куар-код, за которым должен был прийти переписчик - но не пришел. Говорят он у них в планшет приходит.

В общем - по материалам СМИ(показания самих переписчиков) и половину не обошли!
Остальных впендюрили из других баз(ЗАГСов, наверное, Госуслуг, пенсионки, паспортной службы и т.д.), а вот национальности и языков там нет - какими владеют. Поэтому опять полная туфта.
И, численность, безусловно ДЛЯ НАС - припишут, чтобы не ох-у-ели от геноцида, а вот руководство будет знать настоящие цифры вымирания и бегства из страны...



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