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Не бандит, а руководитель аппарата правительства Башкирии

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Чиновник попрощался с жителями района в соцсетях, заметив, что в понедельник был его последний день работы. Напоследок Абдрахманов заметил, что это были непростые, но интересные три года, за которые в городе и районе построены и отремонтированы социальные объекты, обновлены улицы, реконструированы очистные сооружения. Абдрахманов выразил признательность главе региона за оказанное доверие, заявив, что с его приходом в республике «произошли колоссальные изменения».

Не бандит, а руководитель аппарата правительства Башкирии


Ранее защитники Куштау, общественники, инициативные граждане добивались отставки чиновника за манеру его поведения во время активной фазы событий на шихане в августе 2020 года. Но все их попытки оказались тщетными, а Радий Хабиров всячески публично поддерживал главу района.

По данным «Коммерсанта», чиновник станет руководителем аппарата правительства Башкирии.

Не бандит, а руководитель аппарата правительства Башкирии


Эхо Москвы
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  • 1 | 16.11.2021, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Спрятал от народного гнева, сделал вторым человеком Башкирии.



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  • 2 | 16.11.2021, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По данным «Коммерсанта», чиновник станет руководителем аппарата правительства Башкирии.
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____________________________________________________________
________ Вот когда станет, тогда это и обсудим! Очень Опытный



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  • 3 | 16.11.2021, 12:09 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4635 | Рейтинг: -350,1
Опять пастух пошёл в правительство.
Очередная отрицательная селекция в наглядном виде.



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  • 4 | 16.11.2021, 13:23 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1799 | Рейтинг: +387,6
Мастер класс как идти на повышение. Отмудохай дубинкой своих людей вот тебе и повышение по хабировски.Вместо зоны теплое кожаное кресло и куча денег.



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  • 5 | 16.11.2021, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
БАРМАЛЕЙ, он в Африке Бармалей



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  • 6 | 16.11.2021, 14:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71723 | Рейтинг: +11431,8
Ну что ж - каков глава, таковы и подголовники. Очень характеризует Хабирова. Мерзавец окружает себя мерзавцами, потому что порядочные в его аппарате не нужны.

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