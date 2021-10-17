Не бандит, а руководитель аппарата правительства Башкирии

Чиновник попрощался с жителями района в соцсетях, заметив, что в понедельник был его последний день работы. Напоследок Абдрахманов заметил, что это были непростые, но интересные три года, за которые в городе и районе построены и отремонтированы социальные объекты, обновлены улицы, реконструированы очистные сооружения. Абдрахманов выразил признательность главе региона за оказанное доверие, заявив, что с его приходом в республике «произошли колоссальные изменения».Ранее защитники Куштау, общественники, инициативные граждане добивались отставки чиновника за манеру его поведения во время активной фазы событий на шихане в августе 2020 года. Но все их попытки оказались тщетными, а Радий Хабиров всячески публично поддерживал главу района.По данным «Коммерсанта», чиновник станет руководителем аппарата правительства Башкирии.