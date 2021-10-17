Не тюрьма, а рай на земле ...

Председатель ОНК Башкирии Александра Дремина в составе комиссии посетила изолятор временного содержания для лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления УМВД России по городу Уфе, в том числе Лилию Чанышеву.
Далее приводим полный текст сообщения ОНК:
«Комиссией осуществлен покамерный обход с проверкой соблюдения условий содержания граждан. Размещение граждан в камерах производится с учетом личности и психологической совместимости. Курящие помещаются отдельно от некурящих. Лица, привлекаемые к уголовной ответственности впервые, и лица, ранее содержавшиеся в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы содержатся раздельно.
Подозреваемые и обвиняемые обеспечены спальным местом, постельными принадлежностями, постельным бельем, столовой посудой на время приема пищи. Матрацы, подушки, постельное белье в удовлетворительном состоянии по шкале уд. неуд. Гражданам выданы теплые одеяла по сезону.
Температурный режим в камерах соответствует норме. Для общего пользования в камеры в соответствии с установленными нормами выдается кипяченая вода, в расчете на количество содержащихся в них подозреваемых и обвиняемых выдаются мыло (туалетное и хозяйственное), стиральный порошок, бумага для гигиенических целей, настольные игры (шашки, шахматы, домино), художественная литература, предметы для уборки камеры. По требованию выдается кипяток для заваривания чая.
Камеры ИВС оборудованы столом, санитарным узлом, краном с водопроводной водой, вешалкой для верхней одежды, полкой для туалетных принадлежностей, бачком для питьевой воды, радиодинамиком, урной для мусора. Не реже одного раза в неделю подозреваемым и обвиняемым предоставляется возможность помывки в душе продолжительностью не менее 15 минут. Для написания предложений, заявлений и жалоб подозреваемым и обвиняемым по их просьбе выдаются письменные принадлежности (бумага, шариковая ручка). Норма санитарной площади в камере в размере четырех квадратных метров на одного человека соблюдена.
В ходе покамерного обхода жалоб, заявлений и предложений от граждан не поступило. Комиссия отмечает положительные отзывы содержащихся граждан в адрес сотрудников учреждения.
Комиссией посещена и опрошена на предмет жалоб содержащаяся по подозрению в совершении преступления гр. Чанышева Л.А. Содержится одна в трехместной камере. Условия содержания соответствуют нормам. При опросе сообщила, что у ее супруга в передаче не приняли витамины. Комиссией разъяснено, что любые лекарственные препараты, в том числе и витамины, допускаются только по назначению врача, даже если это назначение будет оформлено в вольной больнице. Подозреваемая также сообщила о некачественном питании. Других жалоб в адрес комиссии не поступило.
Для проверки качества питания, комиссией осуществлен выезд в городское кафе, в котором в соответствии с договором аутсорсинга осуществляется приготовление пищи для данного ИВС, снята проба с блюд, готовящихся к отправке в ИВС на ужин и с контрольных блюд, выданных на обед. На обед были приготовлены суп-лапша с куриной рубленой мякотью, каша гречневая с куриной котлетой в панировке, салат из свежей капусты с морковью и огурцом, хлеб порционный белый пшеничный Кармаскалинский бездрожжевой на хмелю, на выбор компот и черный чай. На ужин приготовлены тефтели рыбные филейные, картофельное пюре на молоке и сливочном масле, салат из свежей капусты с морковью и огурцом, хлеб порционный белый пшеничный Кармаскалинский бездрожжевой на хмелю, на выбор компот и черный чай. Все блюда соответствуют нормам выкладки. Замечаний нет. Посещение ИВС начато в 14 ч., окончено в 15 ч. 10 мин».
Эхо Москвы
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