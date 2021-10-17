Не тюрьма, а рай на земле ...

Общественная наблюдательная комиссия Башкирии отчиталась о соответствии условий содержания Лилии Чанышевой нормам.Председатель ОНК Башкирии Александра Дремина в составе комиссии посетила изолятор временного содержания для лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления УМВД России по городу Уфе, в том числе Лилию Чанышеву.Далее приводим полный текст сообщения ОНК:«Комиссией осуществлен покамерный обход с проверкой соблюдения условий содержания граждан. Размещение граждан в камерах производится с учетом личности и психологической совместимости. Курящие помещаются отдельно от некурящих. Лица, привлекаемые к уголовной ответственности впервые, и лица, ранее содержавшиеся в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы содержатся раздельно.Подозреваемые и обвиняемые обеспечены спальным местом, постельными принадлежностями, постельным бельем, столовой посудой на время приема пищи. Матрацы, подушки, постельное белье в удовлетворительном состоянии по шкале уд. неуд. Гражданам выданы теплые одеяла по сезону.Температурный режим в камерах соответствует норме. Для общего пользования в камеры в соответствии с установленными нормами выдается кипяченая вода, в расчете на количество содержащихся в них подозреваемых и обвиняемых выдаются мыло (туалетное и хозяйственное), стиральный порошок, бумага для гигиенических целей, настольные игры (шашки, шахматы, домино), художественная литература, предметы для уборки камеры. По требованию выдается кипяток для заваривания чая.Камеры ИВС оборудованы столом, санитарным узлом, краном с водопроводной водой, вешалкой для верхней одежды, полкой для туалетных принадлежностей, бачком для питьевой воды, радиодинамиком, урной для мусора. Не реже одного раза в неделю подозреваемым и обвиняемым предоставляется возможность помывки в душе продолжительностью не менее 15 минут. Для написания предложений, заявлений и жалоб подозреваемым и обвиняемым по их просьбе выдаются письменные принадлежности (бумага, шариковая ручка). Норма санитарной площади в камере в размере четырех квадратных метров на одного человека соблюдена.В ходе покамерного обхода жалоб, заявлений и предложений от граждан не поступило. Комиссия отмечает положительные отзывы содержащихся граждан в адрес сотрудников учреждения.Комиссией посещена и опрошена на предмет жалоб содержащаяся по подозрению в совершении преступления гр. Чанышева Л.А. Содержится одна в трехместной камере. Условия содержания соответствуют нормам. При опросе сообщила, что у ее супруга в передаче не приняли витамины. Комиссией разъяснено, что любые лекарственные препараты, в том числе и витамины, допускаются только по назначению врача, даже если это назначение будет оформлено в вольной больнице. Подозреваемая также сообщила о некачественном питании. Других жалоб в адрес комиссии не поступило.Для проверки качества питания, комиссией осуществлен выезд в городское кафе, в котором в соответствии с договором аутсорсинга осуществляется приготовление пищи для данного ИВС, снята проба с блюд, готовящихся к отправке в ИВС на ужин и с контрольных блюд, выданных на обед. На обед были приготовлены суп-лапша с куриной рубленой мякотью, каша гречневая с куриной котлетой в панировке, салат из свежей капусты с морковью и огурцом, хлеб порционный белый пшеничный Кармаскалинский бездрожжевой на хмелю, на выбор компот и черный чай. На ужин приготовлены тефтели рыбные филейные, картофельное пюре на молоке и сливочном масле, салат из свежей капусты с морковью и огурцом, хлеб порционный белый пшеничный Кармаскалинский бездрожжевой на хмелю, на выбор компот и черный чай. Все блюда соответствуют нормам выкладки. Замечаний нет. Посещение ИВС начато в 14 ч., окончено в 15 ч. 10 мин».