Хабировцы поедут на минскую гулянку

Радий Хабиров анонсировал встречу с руководителем Беларуси Александром Лукашенко.Делегация из Башкирии в ближайшее время отправится с деловым визитом в Минск. Белорусская сторона подтвердила, что руководитель государства Александр Лукашенко готов встретиться с главой Башкирии Радием Хабировым.«Надо серьезно подготовиться. От нас едет большая делегация. Интеграционные процессы все плотнее и плотнее становятся, нам с белорусами работать комфортно», — заявил Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.