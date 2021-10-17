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Хабировцы поедут на минскую гулянку

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Радий Хабиров анонсировал встречу с руководителем Беларуси Александром Лукашенко.

Хабировцы поедут на минскую гулянку


Делегация из Башкирии в ближайшее время отправится с деловым визитом в Минск. Белорусская сторона подтвердила, что руководитель государства Александр Лукашенко готов встретиться с главой Башкирии Радием Хабировым.

«Надо серьезно подготовиться. От нас едет большая делегация. Интеграционные процессы все плотнее и плотнее становятся, нам с белорусами работать комфортно», — заявил Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 16.11.2021, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как бы не воспользовались моментом и в суматохе не удрали в благословенную Германию, пропадем без них.



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  • 2 | 16.11.2021, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Если это действительно улучшит интеграционные процессы, то пусть едут! Очень Опытный



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  • 3 | 16.11.2021, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Прекрасно, в чем ваше злорадство.



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  • 4 | 16.11.2021, 13:05 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1799 | Рейтинг: +387,6
Встретятся два отморозка бьющие палками неугодный народ. Башлык едет по обмену опытом как продержаться во власти 30 лет и поехать кукухой. Но при этом не потерять власть. Батька это строптивый конь из стойла плешивого, который существует на деньги налогоплательщиков РФ. А ватн ки все удивляются почему цены растут. Вот из за таких коней любящих себя во власти.



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  • 5 | 16.11.2021, 13:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71723 | Рейтинг: +11431,8
Аксёнову денег валили(крым), теперь батьке.
Ну какая нахрен интеграция?! В чем? Шила с мылом?

Если раньше молочка(сыр, масло, сметана) из Беларуси шли нормальные, то теперь и они научились пальму бодяжить.

Батька выморщит денег - к гадалке не ходи, помимо тех, что будут потрачены на поездку, еще и как в Казахстане - будут поить-кормить на наши деньги 700(а то и больше) батькиных прихвостней. В Казахстане на это ушло 7,5 млн. Там будет поболее.



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  • # 6 | 16.11.2021, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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