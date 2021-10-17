Делегация из Башкирии в ближайшее время отправится с деловым визитом в Минск. Белорусская сторона подтвердила, что руководитель государства Александр Лукашенко готов встретиться с главой Башкирии Радием Хабировым.
«Надо серьезно подготовиться. От нас едет большая делегация. Интеграционные процессы все плотнее и плотнее становятся, нам с белорусами работать комфортно», — заявил Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.
Эхо Москвы
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Хабировцы поедут на минскую гулянку
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