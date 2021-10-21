Люди с головой на плечах — бегут из этой страны

Еще один политэмигрант. Бывший юрист уфимского штаба Навального Федор Телин покинул Россию.Экс-юрист уфимского штаба Навального ("Штабы Навального" признаны в РФ экстремистскими организациями и запрещены) Федор Телин, сотрудничавший после закрытия штабов с правозащитным ресурсом "ОВД-Инфо", объявил, что он покинул Россию. "Idel.Реалии" Телин сообщил, что находится в настоящее время в Грузии. Каким образом он уехал из России, Телин сообщить отказался, но подробно рассказал об обстоятельствах, которые вынудили его стать политэмигрантом.Свой отъезд Федор Телин назвал "вынужденной эмиграцией"."Далось это решение нелегко... Я никогда не хотел уезжать из страны и родного города. После обысков [9 ноября в Уфе] не сообщал, где нахожусь, чтобы не навредить Лилии [Чанышевой]. Просил ее уехать тоже, но она категорически отказалась… Больше всего я хотел бы вернуться, но в ближайшее время это невозможно", — написал активист в своем аккаунте в Фейсбук.9 ноября следователи СКР провели обыск, в том числе, на уфимской квартире Телина. Поскольку активиста уже не было в России, силовики ограничились допросом его супруги, а также изъяли атрибутику штаба Навального, записи с выступлениями экс-координатора штаба Лилии Чанышевой и видеозаписи ранее проведенных в штабе обысков.10 ноября Чанышева по ходатайству СКР была арестована на два месяца, по обвинению в "создании и руководстве экстремистским сообществом". 17 ноября Верховный суд Башкортостана оставил это решение без изменений.— Федор, когда именно вы покинули Россию, и что послужило непосредственным поводом для этого?— Я уехал из страны вскоре после выборов в Госдуму. Причина, в общем-то, всем ясна, а конкретными поводами послужили два обстоятельства. В августе СКР предъявил Алексею Навальномуновое обвинение — в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Нынешний уголовный закон в России позволяет в целом ряде случаев судить за прошлое, хотя, по Конституции, закон обратной милы не имеет. Еще одним существенным поводом стал многочасовой допрос "с пристрастием" бывшего волонтера нашего штаба, депутата Русско-Юрмашского сельсовета Альберта Гаскарова. Приехавший из Москвы следователь на него сильно давил, угрожал арестом, и я понял, что СКР во что бы то ни стало хочет получить от наших активистов какие-то показания по уголовным делам против Навального, его соратников и связанных с ним структур.— У вас были какие-то планы по срокам вынужденного отъезда?— Первоначально я думал, что уезжаю из страны временно, чтобы понаблюдать до Нового года, как силовики будут вести себя после выборов. Я предполагал, что после выборов некоторое время будет тишина, репрессий не будет. И сперва их, действительно, не было, но в ноябре они [репрессии], как мы видим, возобновились. Я понял, что возвращаться небезопасно.— Насколько на такой вывод повлиял арест бывшего координатора вашего штаба Лилии Чанышевой?— Безусловно, этот арест повлиял в сильной степени. Если бы этого не произошло, я бы, скорее всего, вернулся в этом году.— Считаете ли вы, что если бы остались в Уфе до ноября, вас ждала бы такая же участь, как и Чанышеву?— Да, я предполагаю, что если бы меня задержали и доставили бы на допрос, то перевели бы из свидетелей в разряд подозреваемых, а затем и обвиняемых. Не знаю только, по какой части этой статьи 282.1 УК РФ меня бы обвинили — в "руководстве экстремистским сообществом" или в "участии" в нем.— Как вы думаете, что гражданское общество, активисты могут сейчас сделать для того, чтобы Лилия Чанышева была на свободе? Как можно хотя бы облегчить ее участь?— Прежде всего, сейчас Лилию нужно морально поддерживать — писать ей письма, которые для политкзаключенных чрезвычайно важны. Замечу, что и сотрудники ФСИН ведут себя по отношению к таким заключенным по-другому, если видят, какой поддержкой в обществе они пользуются. Нужно писать о Лилии как можно чаще — для этого ее более чем десятилетняя общественная и политическая деятельность в республике дает богатый материал и множество поводов. Кто-то может выходить на пикеты в ее поддержку, как уже выходят граждане и в Уфе и в других городах; это тоже очень важно.— Каким вам видится дальнейшее развитие политической ситуации в России?— Я полагаю, что путинский режим движется в сторону беларусского, "лукашенковского". Репрессии будут усиливаться. Многое будет зависеть от т.н. "транзита" 2024 года, когда Путин явно пожелает продлить свою власть. До этого, впрочем, еще далеко, и я думаю, что время покажет, какую правильную тактику выбрать оппозиции, как должно будет отнестись к этому российское общество. Пока же мы видим, что под репрессии попадают не только оппозиционные политактивисты, но уже самые обычные граждане, имеющие свое мнение, отличное от позиции и установок властей. Мы наблюдаем это в сфере искусства, творчества, даже в ситуациях бытового поведения, когда людей хватают за фотографирование на фоне храмов, и так далее.— Чем вы собираетесь заниматься в Грузии?— Я также продолжаю работать с "ОВД-Инфо" — удаленно. Наблюдаю за местной политической жизнью, которая здесь очень интересна. Как-нибудь позднее подробнее расскажу об этом.Федор Телин работал юристом уфимского штаба Навального с сентября 2017 года и до его закрытия в апреле 2021 года. В его функции входили защита задержанных на публичных мероприятиях активистов, организация и контроль наблюдения за выборами, оспаривание их итогов в судах, участие в проводимых штабом антикоррупционых расследованиях.Сам активист неоднократно задерживался и подвергался административному преследованию за участие в публичных мероприятиях. Так, в мае 2018 года Федор Телин был арестован на 25 суток за "организацию" протестного шествия в Уфе под названием "Он [Путин] нам не царь!"; позднее срок ареста был сокращен до 20 суток. В январе 2021 года Телин был арестован на пять суток за "призывы" выйти на протестную акцию 23 января в защиту Алексея Навального, а затем еще на десять суток "организацию" протестного шествия за освобождение полизаключенных 31 января.