Люди с головой на плечах — бегут из этой страны

Экс-юрист уфимского штаба Навального ("Штабы Навального" признаны в РФ экстремистскими организациями и запрещены) Федор Телин, сотрудничавший после закрытия штабов с правозащитным ресурсом "ОВД-Инфо", объявил, что он покинул Россию. "Idel.Реалии" Телин сообщил, что находится в настоящее время в Грузии. Каким образом он уехал из России, Телин сообщить отказался, но подробно рассказал об обстоятельствах, которые вынудили его стать политэмигрантом.
Свой отъезд Федор Телин назвал "вынужденной эмиграцией".
"Далось это решение нелегко... Я никогда не хотел уезжать из страны и родного города. После обысков [9 ноября в Уфе] не сообщал, где нахожусь, чтобы не навредить Лилии [Чанышевой]. Просил ее уехать тоже, но она категорически отказалась… Больше всего я хотел бы вернуться, но в ближайшее время это невозможно", — написал активист в своем аккаунте в Фейсбук.
9 ноября следователи СКР провели обыск, в том числе, на уфимской квартире Телина. Поскольку активиста уже не было в России, силовики ограничились допросом его супруги, а также изъяли атрибутику штаба Навального, записи с выступлениями экс-координатора штаба Лилии Чанышевой и видеозаписи ранее проведенных в штабе обысков.
10 ноября Чанышева по ходатайству СКР была арестована на два месяца, по обвинению в "создании и руководстве экстремистским сообществом". 17 ноября Верховный суд Башкортостана оставил это решение без изменений.
— Федор, когда именно вы покинули Россию, и что послужило непосредственным поводом для этого?
— Я уехал из страны вскоре после выборов в Госдуму. Причина, в общем-то, всем ясна, а конкретными поводами послужили два обстоятельства. В августе СКР предъявил Алексею Навальномуновое обвинение — в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Нынешний уголовный закон в России позволяет в целом ряде случаев судить за прошлое, хотя, по Конституции, закон обратной милы не имеет. Еще одним существенным поводом стал многочасовой допрос "с пристрастием" бывшего волонтера нашего штаба, депутата Русско-Юрмашского сельсовета Альберта Гаскарова. Приехавший из Москвы следователь на него сильно давил, угрожал арестом, и я понял, что СКР во что бы то ни стало хочет получить от наших активистов какие-то показания по уголовным делам против Навального, его соратников и связанных с ним структур.
— У вас были какие-то планы по срокам вынужденного отъезда?
— Первоначально я думал, что уезжаю из страны временно, чтобы понаблюдать до Нового года, как силовики будут вести себя после выборов. Я предполагал, что после выборов некоторое время будет тишина, репрессий не будет. И сперва их, действительно, не было, но в ноябре они [репрессии], как мы видим, возобновились. Я понял, что возвращаться небезопасно.
— Насколько на такой вывод повлиял арест бывшего координатора вашего штаба Лилии Чанышевой?
— Безусловно, этот арест повлиял в сильной степени. Если бы этого не произошло, я бы, скорее всего, вернулся в этом году.
— Считаете ли вы, что если бы остались в Уфе до ноября, вас ждала бы такая же участь, как и Чанышеву?
— Да, я предполагаю, что если бы меня задержали и доставили бы на допрос, то перевели бы из свидетелей в разряд подозреваемых, а затем и обвиняемых. Не знаю только, по какой части этой статьи 282.1 УК РФ меня бы обвинили — в "руководстве экстремистским сообществом" или в "участии" в нем.
— Как вы думаете, что гражданское общество, активисты могут сейчас сделать для того, чтобы Лилия Чанышева была на свободе? Как можно хотя бы облегчить ее участь?
— Прежде всего, сейчас Лилию нужно морально поддерживать — писать ей письма, которые для политкзаключенных чрезвычайно важны. Замечу, что и сотрудники ФСИН ведут себя по отношению к таким заключенным по-другому, если видят, какой поддержкой в обществе они пользуются. Нужно писать о Лилии как можно чаще — для этого ее более чем десятилетняя общественная и политическая деятельность в республике дает богатый материал и множество поводов. Кто-то может выходить на пикеты в ее поддержку, как уже выходят граждане и в Уфе и в других городах; это тоже очень важно.
— Каким вам видится дальнейшее развитие политической ситуации в России?
— Я полагаю, что путинский режим движется в сторону беларусского, "лукашенковского". Репрессии будут усиливаться. Многое будет зависеть от т.н. "транзита" 2024 года, когда Путин явно пожелает продлить свою власть. До этого, впрочем, еще далеко, и я думаю, что время покажет, какую правильную тактику выбрать оппозиции, как должно будет отнестись к этому российское общество. Пока же мы видим, что под репрессии попадают не только оппозиционные политактивисты, но уже самые обычные граждане, имеющие свое мнение, отличное от позиции и установок властей. Мы наблюдаем это в сфере искусства, творчества, даже в ситуациях бытового поведения, когда людей хватают за фотографирование на фоне храмов, и так далее.
— Чем вы собираетесь заниматься в Грузии?
— Я также продолжаю работать с "ОВД-Инфо" — удаленно. Наблюдаю за местной политической жизнью, которая здесь очень интересна. Как-нибудь позднее подробнее расскажу об этом.
Федор Телин работал юристом уфимского штаба Навального с сентября 2017 года и до его закрытия в апреле 2021 года. В его функции входили защита задержанных на публичных мероприятиях активистов, организация и контроль наблюдения за выборами, оспаривание их итогов в судах, участие в проводимых штабом антикоррупционых расследованиях.
Сам активист неоднократно задерживался и подвергался административному преследованию за участие в публичных мероприятиях. Так, в мае 2018 года Федор Телин был арестован на 25 суток за "организацию" протестного шествия в Уфе под названием "Он [Путин] нам не царь!"; позднее срок ареста был сокращен до 20 суток. В январе 2021 года Телин был арестован на пять суток за "призывы" выйти на протестную акцию 23 января в защиту Алексея Навального, а затем еще на десять суток "организацию" протестного шествия за освобождение полизаключенных 31 января.
Идель.Реалии
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Люди с головой на плечах — бегут из этой страны
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