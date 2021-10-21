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Люди с головой на плечах — бегут из этой страны

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Еще один политэмигрант. Бывший юрист уфимского штаба Навального Федор Телин покинул Россию.

Люди с головой на плечах — бегут из этой страны


Экс-юрист уфимского штаба Навального ("Штабы Навального" признаны в РФ экстремистскими организациями и запрещены) Федор Телин, сотрудничавший после закрытия штабов с правозащитным ресурсом "ОВД-Инфо", объявил, что он покинул Россию. "Idel.Реалии" Телин сообщил, что находится в настоящее время в Грузии. Каким образом он уехал из России, Телин сообщить отказался, но подробно рассказал об обстоятельствах, которые вынудили его стать политэмигрантом.

Свой отъезд Федор Телин назвал "вынужденной эмиграцией".

"Далось это решение нелегко... Я никогда не хотел уезжать из страны и родного города. После обысков [9 ноября в Уфе] не сообщал, где нахожусь, чтобы не навредить Лилии [Чанышевой]. Просил ее уехать тоже, но она категорически отказалась… Больше всего я хотел бы вернуться, но в ближайшее время это невозможно", — написал активист в своем аккаунте в Фейсбук.

9 ноября следователи СКР провели обыск, в том числе, на уфимской квартире Телина. Поскольку активиста уже не было в России, силовики ограничились допросом его супруги, а также изъяли атрибутику штаба Навального, записи с выступлениями экс-координатора штаба Лилии Чанышевой и видеозаписи ранее проведенных в штабе обысков.

10 ноября Чанышева по ходатайству СКР была арестована на два месяца, по обвинению в "создании и руководстве экстремистским сообществом". 17 ноября Верховный суд Башкортостана оставил это решение без изменений.

— Федор, когда именно вы покинули Россию, и что послужило непосредственным поводом для этого?

— Я уехал из страны вскоре после выборов в Госдуму. Причина, в общем-то, всем ясна, а конкретными поводами послужили два обстоятельства. В августе СКР предъявил Алексею Навальномуновое обвинение — в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Нынешний уголовный закон в России позволяет в целом ряде случаев судить за прошлое, хотя, по Конституции, закон обратной милы не имеет. Еще одним существенным поводом стал многочасовой допрос "с пристрастием" бывшего волонтера нашего штаба, депутата Русско-Юрмашского сельсовета Альберта Гаскарова. Приехавший из Москвы следователь на него сильно давил, угрожал арестом, и я понял, что СКР во что бы то ни стало хочет получить от наших активистов какие-то показания по уголовным делам против Навального, его соратников и связанных с ним структур.

— У вас были какие-то планы по срокам вынужденного отъезда?

— Первоначально я думал, что уезжаю из страны временно, чтобы понаблюдать до Нового года, как силовики будут вести себя после выборов. Я предполагал, что после выборов некоторое время будет тишина, репрессий не будет. И сперва их, действительно, не было, но в ноябре они [репрессии], как мы видим, возобновились. Я понял, что возвращаться небезопасно.

— Насколько на такой вывод повлиял арест бывшего координатора вашего штаба Лилии Чанышевой?

— Безусловно, этот арест повлиял в сильной степени. Если бы этого не произошло, я бы, скорее всего, вернулся в этом году.

— Считаете ли вы, что если бы остались в Уфе до ноября, вас ждала бы такая же участь, как и Чанышеву?

— Да, я предполагаю, что если бы меня задержали и доставили бы на допрос, то перевели бы из свидетелей в разряд подозреваемых, а затем и обвиняемых. Не знаю только, по какой части этой статьи 282.1 УК РФ меня бы обвинили — в "руководстве экстремистским сообществом" или в "участии" в нем.

— Как вы думаете, что гражданское общество, активисты могут сейчас сделать для того, чтобы Лилия Чанышева была на свободе? Как можно хотя бы облегчить ее участь?

— Прежде всего, сейчас Лилию нужно морально поддерживать — писать ей письма, которые для политкзаключенных чрезвычайно важны. Замечу, что и сотрудники ФСИН ведут себя по отношению к таким заключенным по-другому, если видят, какой поддержкой в обществе они пользуются. Нужно писать о Лилии как можно чаще — для этого ее более чем десятилетняя общественная и политическая деятельность в республике дает богатый материал и множество поводов. Кто-то может выходить на пикеты в ее поддержку, как уже выходят граждане и в Уфе и в других городах; это тоже очень важно.

— Каким вам видится дальнейшее развитие политической ситуации в России?

— Я полагаю, что путинский режим движется в сторону беларусского, "лукашенковского". Репрессии будут усиливаться. Многое будет зависеть от т.н. "транзита" 2024 года, когда Путин явно пожелает продлить свою власть. До этого, впрочем, еще далеко, и я думаю, что время покажет, какую правильную тактику выбрать оппозиции, как должно будет отнестись к этому российское общество. Пока же мы видим, что под репрессии попадают не только оппозиционные политактивисты, но уже самые обычные граждане, имеющие свое мнение, отличное от позиции и установок властей. Мы наблюдаем это в сфере искусства, творчества, даже в ситуациях бытового поведения, когда людей хватают за фотографирование на фоне храмов, и так далее.

— Чем вы собираетесь заниматься в Грузии?

— Я также продолжаю работать с "ОВД-Инфо" — удаленно. Наблюдаю за местной политической жизнью, которая здесь очень интересна. Как-нибудь позднее подробнее расскажу об этом.

Федор Телин работал юристом уфимского штаба Навального с сентября 2017 года и до его закрытия в апреле 2021 года. В его функции входили защита задержанных на публичных мероприятиях активистов, организация и контроль наблюдения за выборами, оспаривание их итогов в судах, участие в проводимых штабом антикоррупционых расследованиях.

Сам активист неоднократно задерживался и подвергался административному преследованию за участие в публичных мероприятиях. Так, в мае 2018 года Федор Телин был арестован на 25 суток за "организацию" протестного шествия в Уфе под названием "Он [Путин] нам не царь!"; позднее срок ареста был сокращен до 20 суток. В январе 2021 года Телин был арестован на пять суток за "призывы" выйти на протестную акцию 23 января в защиту Алексея Навального, а затем еще на десять суток "организацию" протестного шествия за освобождение полизаключенных 31 января.

Идель.Реалии
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  • 1 | 19.11.2021, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каким образом он уехал из России, Телин сообщить отказался...,

У Штирлица защемило сердце. Он увидел, что пастор совсем не умеет ходить на лыжах. По крайней мере, лет десять не брал лыжных палок в руки.

Ничего, - успокаивал он себя, - до отеля недалеко, до Грузии рукой подать, дойдёт.



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  • 2 | 19.11.2021, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
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1930-34 годах то же выдавливали несогласных из страны, люди возмущались, но ничего поделать не могли, в 1937 году они поняли как им повезло.
Вчера произошло знаковое событие, в Приморье активиста за анекдот о силовиках осудили на три года условно.



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  • 3 | 19.11.2021, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня хмурым ноябрьским утром в старых статьях УЖа появилось 11 "подснежников"! Для особо завистливых сообщаю, что 1 из них мой! Очень Опытный



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  • 4 | 19.11.2021, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Свой отъезд Федор Телин назвал "вынужденной эмиграцией".
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________ Перефразируя известную поговорку, скажу, что знает котяра за чей счёт покупалось мясо, которое он жрал! Очень Опытный



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  • 5 | 19.11.2021, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нынешний уголовный закон в России позволяет в целом ряде случаев судить за прошлое, хотя, по Конституции, закон обратной милы не имеет.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Совершенно к этому эпизоду не подходит, но объяснить это на УЖе нельзя! Очень Опытный



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  • 6 | 19.11.2021, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наблюдаю за местной политической жизнью, которая здесь очень интересна.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Наблюдай, наблюдай за судьбой, которая уготована всем предателям! Очень Опытный



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  • 7 | 19.11.2021, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 19.11.2021, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1930-34 годах то же выдавливали несогласных из страны, люди возмущались, но ничего поделать не могли, в 1937 году они поняли как им повезло.
Вчера произошло знаковое событие, в Приморье активиста за анекдот о силовиках осудили на три года условно.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Так расскажи анекдот-то, а я уж посмотрю что это: анекдот или непотребство какое! Может и правильно осудили! Не возможно объективно оценить, не читая этот "анекдот"! Очень Опытный



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  • 8 | 19.11.2021, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 19.11.2021, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1930-34 годах то же выдавливали несогласных из страны, люди возмущались, но ничего поделать не могли, в 1937 году они поняли как им повезло.

------------------------

Кого это выдавливали? Советская Власть провела широчайшую амнистию и приглашала специалистов-финансистов, инженеров, - и т.д. - вернуться на свои рабочие места и строить новую Советскую Россию. Не хошь - как хошь. Баба с возу - кобыле легче. А 1937-й - всё ли ты знаешь про него?



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  • 9 | 19.11.2021, 11:57 | Автор: natall
    Публикации: 601 | Комментарии: 396 | Рейтинг: +118,7
6, у судьи ВС Башкирии Гильманова, который недавно подмахнул ублюдкам и оставил Чанышеву за решеткой, дочка живет и учится во Франции) можете гуглить ее в соцсетях

тебе, чмОО, всех придется предателей пересажать. В судах, ГД, и прочих говенных органах



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5

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  • 10 | 19.11.2021, 12:04 | Автор: natall
    Публикации: 601 | Комментарии: 396 | Рейтинг: +118,7
Так что вы, коммискот, обладаете поголовной деменцией, доказывая, что ваши анусы движутся в коммунизм. На самом деле их уже давно разменяли и продали, а вы лайте дальше. ВСЕ, АБСОЛЮТНО ВСЕ, кто имеет власть и бабло в нанешней рашке не саязывает с ней своего будущего. Ведь дети - и есть их будещее. Как только вы, придурки, это осознаете, так превратитесь из обезьян в человеков.



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  • 11 | 19.11.2021, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще один политэмигрант. Бывший юрист уфимского штаба Навального Федор Телин покинул Россию.
=================
Скатертью дорога.....
Баба с возу - кобыле легче, да и вони меньше.



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  • 12 | 19.11.2021, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании Путина президентом после 2024 года


Не признав законным президентом России паразита её и её народа (то есть живущего за счёт их и во вред им), ведущие мировые державы не будут оказывать ему принятое высокое почтение и безопасность на своих территориях.



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  • 13 | 19.11.2021, 12:16 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16112 | Рейтинг: -2241,4
...Да, я предполагаю, что если бы меня задержали и доставили бы на допрос, то перевели бы из свидетелей в разряд подозреваемых, а затем и обвиняемых.
________________________________________
Ну вот и Федя Телин нарисовался.
Ждал, когда же он проявится.
Итак, условие задачи:
1. Все находятся в безопасности, кроме Лилия Чанышевой и даже во время "неожиданного" обыска, они были (кроме Лилии Чанышевой) в безопасности.
2. Следователи из Москвы даже не сделали попытки к их розыску или заочного ареста.
3. В деле проходит, как свидетель.
4. Каким-то образом оказался за границей.
Вопрос - могли ли Лилию Чанышеву подставить её соратники?



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  • 14 | 19.11.2021, 12:23 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16112 | Рейтинг: -2241,4
Федор Телин работал юристом уфимского штаба Навального с сентября 2017 года и до его закрытия в апреле 2021 года. В его функции входили защита задержанных на публичных мероприятиях активистов...
________________________________________
То есть свои функции он не выполнил.
Лилия Чанышева арестована, а Федя Телин наблюдает за этим издалека.



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  • 15 | 19.11.2021, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 19.11.2021, 11:57 | Автор: natall
Публикации: 601 | Комментарии: 396 | Рейтинг: +118,3
6, у судьи ВС Башкирии Гильманова, который недавно подмахнул ублюдкам и оставил Чанышеву за решеткой, дочка живет и учится во Франции) можете гуглить ее в соцсетях

тебе, чмОО, всех придется предателей пересажать. В судах, ГД, и прочих говенных органах
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ natall! Ты когда-нибудь от меня слышала, чтобы я всех, у кого дети учатся или живут за границей, называл предателями? Ты с либерастами меня случайно не перепутала? Если они там живут и учатся на официально заработанные их родителями средства, то никакого предательства в этом нет! А вот если на непонятно какие доходы, как у Обтрухального, например, то возникают большие вопросы! И вопрос: откуда такая информация про дочь судьи? Очень Опытный



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  • 16 | 19.11.2021, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1, чмООк чмООк и 8 3.14 дарасы... черепаха им плюсует. Остальным стыдно даже комментировать. Всё и так понятно без слов - стыд и безысходность. невозможно объяснить 70% быдлааа что такое хорошо и что такое плохо. Быдлооо выполняет тока установки сверху, как приучили в совке любой кокарде кланяться , так лоб и разбивают
турк



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  • 17 | 19.11.2021, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 19.11.2021, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Конгресс США внесен проект резолюции о непризнании Путина президентом после 2024 года


Не признав законным президентом России паразита её и её народа (то есть живущего за счёт их и во вред им), ведущие мировые державы не будут оказывать ему принятое высокое почтение и безопасность на своих территориях.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Да в гробу видали их резолюцию о непризнании! Не захотят обеспечивать безопасность и должные почести, то значит сами будут приползать в Москву! Гудбайден сам постоянно просит о встрече! Какие-какие ведущие державы? Неужели и Китай? Может Польша, страны Балтии, Украина и другие шакалы? Так и эти скоро уймутся, как только их финансирование из США прекратится! Очень Опытный



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  • 18 | 19.11.2021, 12:49 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4639 | Рейтинг: -350,1
Корней
зря радуешься. Ведь действительно силовиков много наплодили и они должны чем-то заниматься. Сегодня зажали навальнят, завтра нациков, потом коммунистов. Когда всех зажмут, они же не разойдутся по домам, им надо показывать результат работы, отчитываться о выявленных врагах и т.д., иначе зачем тогда они нужны в таких количествах. Так и до тебя и твоих родственников могут дойти и до ОО за то, что он восхвалял гитлера.

Не всё так просто как вы думаете, дорогие товарищи.



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  • 19 | 19.11.2021, 12:54 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16112 | Рейтинг: -2241,4
Хрул, а где ты видишь радость в моих словах?
Лилия Чанышева мне очень даже симпатична. Как человек.
И, судя по комментариям под статьями про неё, это местной либерде безразлична её судьба. А мне хочется, чтобы всё у неё было хорошо.
По поводу расплодившихся силовиков.
Ты помнишь, когда впервые у милиции на улицах появились дубинки и как назвал эти дубинки народ?



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  • 20 | 19.11.2021, 12:59 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16112 | Рейтинг: -2241,4
Заодно, Хрул, вспомни, кто расстреливал Парламент страны в центре столицы и с телетрансяцией этой "развлекухи" на весь мир.
Вспомни письмо 42-х либеральных граждан. И ещё много чего вспомни.
В общем-то, это не вчера началось.
К чему нас вели, к тому мы и пришли.



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