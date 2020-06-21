Трусости хватает, а ума нет

Андрей Потылицын: Одно дело — пропаганда вакцинации, а другое дело — как объяснить людям, что их ограничат в правах.Государственная дума решила направить два законопроекта о введении в России QR-кодов для обсуждения в региональные парламенты. Политтехнолог Андрей Потылицын заметил, что не ожидал такого, а рассчитывал, что парламент примет законы по привычке сразу в трех чтениях.— История с тем, как Дума внезапно переместила вопрос с QR-кодами в региональные парламенты, вместо моментального принятия, говорит о том, что какие-то данные появились, что в том виде нельзя принимать. Видимо, надо прибавить пропаганды, переубедить население и как-то сгладить. Не испытываю иллюзий по обсуждению. Будут процессы по «разжевыванию» в регионах. Одно дело пропаганда вакцинации, а другое дело как объяснить людям, что их ограничат в правах. Даже под благим предлогом.Потылицын заметил, что госпропаганда сама наплодила противоречий, которые сейчас болезненные для власти.— Нам объясняли, как плохо, что в загнивающей Европе появились QR-коды, а мы уже трижды, по словам Путина, победили ковид. Когда это надо было для парада или голосования по Конституции. Долгое время пропаганда объясняла, что QR-коды и разделение на привитых и непривитых плохо… и вдруг делаем то же самое, этот парадокс сложно преодолеть. Как опровергнуть самих себя? Задача непроста.По мнению политтехнолога, пиар-кампания вакцинации провалилась.— Подготовлена почва (для антипривичочников – ред.), население с падающим уровнем образования и интеллекта, верующее в вышки «пять джи» – это электорат Путина, те, кого он готовил. Его благодарные слушатели, верующие в крымскую весну и Путина-спасителя, оказались неготовыми вакцинироваться.