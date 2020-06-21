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Трусости хватает, а ума нет

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Андрей Потылицын: Одно дело — пропаганда вакцинации, а другое дело — как объяснить людям, что их ограничат в правах.

Трусости хватает, а ума нет


Государственная дума решила направить два законопроекта о введении в России QR-кодов для обсуждения в региональные парламенты. Политтехнолог Андрей Потылицын заметил, что не ожидал такого, а рассчитывал, что парламент примет законы по привычке сразу в трех чтениях.

— История с тем, как Дума внезапно переместила вопрос с QR-кодами в региональные парламенты, вместо моментального принятия, говорит о том, что какие-то данные появились, что в том виде нельзя принимать. Видимо, надо прибавить пропаганды, переубедить население и как-то сгладить. Не испытываю иллюзий по обсуждению. Будут процессы по «разжевыванию» в регионах. Одно дело пропаганда вакцинации, а другое дело как объяснить людям, что их ограничат в правах. Даже под благим предлогом.

Потылицын заметил, что госпропаганда сама наплодила противоречий, которые сейчас болезненные для власти.

— Нам объясняли, как плохо, что в загнивающей Европе появились QR-коды, а мы уже трижды, по словам Путина, победили ковид. Когда это надо было для парада или голосования по Конституции. Долгое время пропаганда объясняла, что QR-коды и разделение на привитых и непривитых плохо… и вдруг делаем то же самое, этот парадокс сложно преодолеть. Как опровергнуть самих себя? Задача непроста.

По мнению политтехнолога, пиар-кампания вакцинации провалилась.

— Подготовлена почва (для антипривичочников – ред.), население с падающим уровнем образования и интеллекта, верующее в вышки «пять джи» – это электорат Путина, те, кого он готовил. Его благодарные слушатели, верующие в крымскую весну и Путина-спасителя, оказались неготовыми вакцинироваться.

Эхо Москвы
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  • 1 | 19.11.2021, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо как в фильме "Кавказская пленница" (короче Склифосовский) положить Медведева(трус), Путина(Бывалый), Мишустина(не помню) и сделать вакцину, выпустить пар из нарда.



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  • 2 | 19.11.2021, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мы уже трижды, по словам Путина, победили ковид.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Лично мне не известно даже одно такое выступление Путина, где бы он однозначно сказал о полной и безоговорочной победе в РФ над Ковидом! Очень Опытный



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  • 3 | 19.11.2021, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Долгое время пропаганда объясняла, что QR-коды и разделение на привитых и непривитых плохо… и вдруг делаем то же самое, этот парадокс сложно преодолеть.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Говорили, что это плохо тогда, когда ещё не было достаточного количества вакцины для 100% прививки населения и одномоментно привить всех нельзя, поэтому и не было разделения на привитых и непривитых! Сейчас ситуация изменилась кардинально! Очень Опытный



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  • 4 | 19.11.2021, 15:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71754 | Рейтинг: +11426,5
Мишустина(не помню)
____________________________
балбес))))



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  • 5 | 19.11.2021, 15:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71754 | Рейтинг: +11426,5
Лично мне не известно даже одно такое выступление Путина, где бы он однозначно сказал о полной и безоговорочной победе в РФ над Ковидом! Очень Опытный
______________________________________________
То есть - не просто о победе, а о:
- полной
- безоговорочной
- полной-полной
- полной и безоговорочной
и т.д.

А безусловная - не подойдет?

Путин объявил о безусловной победе над коронавирусом
21 июня 2020
https://news.ru/politics/putin-obyavil-o-bezuslovnoj-pobede-
nad-koronavirusom/



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  • 6 | 19.11.2021, 15:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71754 | Рейтинг: +11426,5
А уверенная? Подойдет?

Россия уверенно выходит из пандемии COVID-19, неся минимальные потери. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает агентство РИА «Новости».



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  • 7 | 19.11.2021, 15:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71754 | Рейтинг: +11426,5
6 октября сыну закрыли больничный ао ковиду. А Куар-кода нет до сих пор. Сегодня опять позвонила в поликлинику - ждите 5-10 дней, То есть ЕЩЕ 5-10 дней, и мы это слышим в четвертый раз!
Невестке сегодня наконец-то прислали куар код в Госуслугах - 22 числа будет 2 месяца, как она выздоровела - то есть кодом пользоваться она сможет не 6 месяцев, а только 4, как и мой сын. А ему на следующей неделе в командировку ехать - на междугороднем автобусе в Татарию, потом - через пару недель - обратно. И там селиться в гостинице, обедать в кафе/столовых - как без куар-кода?!
Смс-ки у него есть, но ведь сажают в автобусы по куар-коду, а не смс-кам.
Поликлиники работают спустя рукава. Я сама месяц добивалась куар-кода. Но я - постоянно за компом. А сын работает по 10-12 часов - ему даже вспомнить некогда, не то что звонить в поликлинику и каждый раз слушать - внесли вас, ждите - через 5-10 дней... и так каждые 2 недели...



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  • 8 | 19.11.2021, 16:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 19.11.2021, 15:16 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71749 | Рейтинг: +11427,5
А уверенная? Подойдет?

Россия уверенно выходит из пандемии COVID-19, неся минимальные потери. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает агентство РИА «Новости».
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Вот это уже теплее! Ну и где здесь слова о победе? Нет ни слова! Так что врёшь как всегда, либерастная вруша! Это было сказано летом 2020 года, когда появилась надежда на скорый выпуск вакцин! Очень Опытный



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  • 9 | 19.11.2021, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 19.11.2021, 15:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71749 | Рейтинг: +11427,5
6 октября сыну закрыли больничный ао ковиду. А Куар-кода нет до сих пор. Сегодня опять позвонила в поликлинику - ждите 5-10 дней, То есть ЕЩЕ 5-10 дней, и мы это слышим в четвертый раз!
Невестке сегодня наконец-то прислали куар код в Госуслугах - 22 числа будет 2 месяца, как она выздоровела - то есть кодом пользоваться она сможет не 6 месяцев, а только 4, как и мой сын. А ему на следующей неделе в командировку ехать - на междугороднем автобусе в Татарию, потом - через пару недель - обратно. И там селиться в гостинице, обедать в кафе/столовых - как без куар-кода?!
Смс-ки у него есть, но ведь сажают в автобусы по куар-коду, а не смс-кам.
Поликлиники работают спустя рукава. Я сама месяц добивалась куар-кода. Но я - постоянно за компом. А сын работает по 10-12 часов - ему даже вспомнить некогда, не то что звонить в поликлинику и каждый раз слушать - внесли вас, ждите - через 5-10 дней... и так каждые 2 недели...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Так вас, мудаков либерастных, и надо учить, везде вам препоны ставить! Прививаться надо было! Я ревакцинацию сделал, а на следующий день уже сертификат на Госуслугах! Учись, темень! Очень Опытный



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  • 10 | 19.11.2021, 16:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71754 | Рейтинг: +11426,5
Обломайся, старый пидорасина - прислали код сыну после моего их вздрючивания.

Чему учиться мне, если косячит поликлиника?

Я дважды натянула на глобус баш-стансий минздрав. Первый раз они прислали отписку, а во второй - извинялись и выслали куар. Аналогично было с невесткой по моему шаблону - две жалобы и два ответа(оба как под копирку как мне). Но все равно до сегодняшнего дня не было кода.


Госуслуги20 октября, 11:35
Кому: вам

госуслуги
Кому: Захарова Елена Павловна
От: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
г Уфа, ул Тукаева, д 23
Ваше сообщение 171911848 по теме Обращение по проблеме вакцинации или лечения от Коронавируса от 18 октября 2021 г. рассмотрено.

Ответ ведомства:

Елена Павловна, здравствуйте! По информации главного врача поликлиники №32 Алисы Мамаевой, вы перенесли коронавирусную инфекцию с 16.09.2021 года по 29.09.2021 года. Данные о перенесенном заболевании специалисты поликлиники внесли в федеральный регистр covid-19 своевременно, но некорректно. Администрация поликлиники №32 приносит извинения за доставленные неудобства и сообщает, что 20.2021 года сотрудники исправили ошибку и направили повторную заявку в ЕГИСЗ.Обработка вашей заявки может занимать до 10 рабочих дней. Если по истечении этого срока вы не обнаружите корректную информацию в вашей учетной записи, рекомендуем связаться с заместителем главного врача по медицинской части поликлиники №32 Алиной Дунаевой по телефону: +7(347)263-19-10 либо обратиться в единую службу технической поддержки портала gosuslugi.ru: 8(800)100-70-10. Будьте здоровы! Иван Афанасьев, заведующий сектором по работе с обращениями граждан Министерства здравоохранения РБ

Невестке спустя 3 недели - сегодня, после такого же ответа и после сегодняшнего очередного звонка в поликлинику - тоже прислали куар.



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  • 11 | 19.11.2021, 16:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 19.11.2021, 16:45 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71750 | Рейтинг: +11427,5
Обломайся, старый пидорасина - прислали код сыну после моего их вздрючивания.

Чему учиться мне, если косячит поликлиника?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Учиться у умных людей, которые привились, тут же получили сертификат и не болеют, а не бегали с жалобами на поликлинику, которая естественно с трудом справляется с наплывом не привитых идиотов! Делай как я! Очень Опытный



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  • 12 | 19.11.2021, 19:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71754 | Рейтинг: +11426,5
Губерман про старого пидораса О)Ошку:

Попрощалась со мною потенция,
Зубы, волосы, пламенный пыл...
Хорошо, что осталась деменция -
Обоссался и тут же забыл!



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  • 13 | 19.11.2021, 20:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 19.11.2021, 19:17 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71754 | Рейтинг: +11426,5
Губерман про старого пидораса О)Ошку:

Попрощалась со мною потенция,
Зубы, волосы, пламенный пыл...
Хорошо, что осталась деменция -
Обоссался и тут же забыл!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Прочитал и почему-то бывшего претендента на твою половую неприкосновенность вспомнил - Юнга! Что-то его не видно на УЖе? Не случилось ли чего с ним? Очень Опытный



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