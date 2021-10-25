Хабировская пьянка у людоеда будет стоить миллионы

Правительство Башкирии готово потратить 5 млн рублей на перелет республиканской делегации в Минск.Соответствующий тендер на сумму 5 миллионов рублей появился на сайте госзакупок, сообщает интернет-издание «Ufa1».Заказчиком выступает Минтранс республики. Деньги выделят из бюджета Башкирии. Исполнителю необходимо организовать авиаперевозку пассажиров и багажа, бортовое питание по классу обслуживания по маршруту Уфа — Минск.Обслуживание должно проводиться в залах официальных лиц и делегаций. Издание напомнило, что на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии доложил, что встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Целью поездки станет укрепление торговых связей между республиками. По словам Радия Хабирова, интеграционные процессы становятся «всё плотнее и плотнее».