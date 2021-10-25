Хабировская пьянка у людоеда будет стоить миллионы

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».
Календарь новостей
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

Лучшие комментарии
Мерзкое и липкое чувство ...

3 | 12.11.2021, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Комм ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Ну что, с днем народного ...

А все стояли и снимали на камеру.представьте такую картину на кавказе ...
  Рейтинг: +4  резус

Как называется эта страна ...

Теперь становится понятным, почему едроски и едросы типа Мизулиной, Д ...
  Рейтинг: +3  Иннокентий Иванов

Обсуждаемое за месяц
Хабировская пьянка у ...

Правительство Башкирии готово потратить 5 млн рублей на перелет республиканской ...
  22.11.2021   34180    34

Люди с головой на плечах ...

Еще один политэмигрант. Бывший юрист уфимского штаба Навального Федор Телин ...
  19.11.2021   42399    130

Трусости хватает, а ума ...

Андрей Потылицын: Одно дело — пропаганда вакцинации, а другое дело — как ...
  19.11.2021   41888    22

Таких бы подальше от ...

Александра Сидякина назначили врио руководителя ЦИК партии «Единая Россия». ...
  18.11.2021   43240    22

Писульки тут не помогут ...

Андрей Потылицын: Имею в виду Мурзагулова и Павлову. Очень модно в тусовке ...
  17.11.2021   26930    72

Последние публикации
Хабировская пьянка у ...

Правительство Башкирии готово потратить 5 млн рублей на перелет республиканской ...
  22.11.2021   21610    34

Люди с головой на плечах ...

Еще один политэмигрант. Бывший юрист уфимского штаба Навального Федор Телин ...
  19.11.2021   36227    130

Трусости хватает, а ума ...

Андрей Потылицын: Одно дело — пропаганда вакцинации, а другое дело — как ...
  19.11.2021   41088    22

Таких бы подальше от ...

Александра Сидякина назначили врио руководителя ЦИК партии «Единая Россия». ...
  18.11.2021   21535    22

Писульки тут не помогут ...

Андрей Потылицын: Имею в виду Мурзагулова и Павлову. Очень модно в тусовке ...
  17.11.2021   42676    72

Фальшивая перепись ...

Глава Росстата объяснил феномен «более 100%» переписавшихся россиян. Росстат ...
  16.11.2021   31981    37

Не тюрьма, а рай на земле ...

Общественная наблюдательная комиссия Башкирии отчиталась о соответствии условий ...
  16.11.2021   34937    10

Не бандит, а ...

Чиновник попрощался с жителями района в соцсетях, заметив, что в понедельник ...
  16.11.2021   32475    12

Хабировцы поедут на ...

Радий Хабиров анонсировал встречу с руководителем Беларуси Александром ...
  16.11.2021   20725    8

Как Заки Валиди был ...

В распоряжении "ПД" оказались документы, пролившие свет на работу башкирского ...
  15.11.2021   20753    43

Читаемое за месяц
К вопросу башкирского ...

Наверное, не ошибёмся с заявлением, что башкирские гуманитарии практически ...
  25.10.2021   16631    40

Качкаевский, воровской ...

С нового года нам угрожают, что поднимут взносы за капремонт. В свое время ...
  25.10.2021   18062    33

Это вам не над бабушками ...

Ведомство из социальных сетей узнало об инциденте возле одного из ресторанов ...
  26.10.2021   34896    8

Пора отвечать за ...

Глеб Глебов: Все лето танцевали и пели, а сейчас из-за этого будут страдать ...
  26.10.2021   30691    38

Уфимцы успешно ...

В Башкирии вступили в силу новые антикоронавирусные ограничения. Рассказываем, ...
  27.10.2021   18079    15

Архив публикаций
Ноябрь 2021 (23)
Октябрь 2021 (42)
Сентябрь 2021 (37)
Август 2021 (41)
Июль 2021 (55)
Июнь 2021 (58)

Хабировская пьянка у людоеда будет стоить миллионы

Оценили
0



Правительство Башкирии готово потратить 5 млн рублей на перелет республиканской делегации в Минск.

Хабировская пьянка у людоеда будет стоить миллионы


Соответствующий тендер на сумму 5 миллионов рублей появился на сайте госзакупок, сообщает интернет-издание «Ufa1».

Заказчиком выступает Минтранс республики. Деньги выделят из бюджета Башкирии. Исполнителю необходимо организовать авиаперевозку пассажиров и багажа, бортовое питание по классу обслуживания по маршруту Уфа — Минск.

Обслуживание должно проводиться в залах официальных лиц и делегаций. Издание напомнило, что на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии доложил, что встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Целью поездки станет укрепление торговых связей между республиками. По словам Радия Хабирова, интеграционные процессы становятся «всё плотнее и плотнее».

Эхо Москвы






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 22.11.2021, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфа — Минск.

===============

Там РБ - и тут РБ. Тёзки. Глядишь, Григорьич и подскажет путь к социализму.



Оценили
10

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 22.11.2021, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Был в белоруссии и резался с их рабочими в домино! Прекрасный народ. Такие же как и мы, но чють более спокойнее что ли. При чем тут Лукашенко. Дружба нароов- не пустой звук, во всяком случае не для меня.



Оценили
11

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 22.11.2021, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня под покровом хмурой ноябрьской ночи в старых статьях УЖа появилось 2 "подснежника"! Для особо завистливых сообщаю, что моих среди них нет! Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 22.11.2021, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А ЭМ считает, что все чиновники должны по своим кабинетам сидеть и никуда не ездить, а если ездить в командировки, то за свои кровные? Ну и дебилы!!! Очень Опытный



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 22.11.2021, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Там порядок на порядок выше. Учиться и учиться надо у Батьки Луки.



Оценили
11

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 22.11.2021, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и дебилы!!! Очень Опытный

------------------

Вот так: "Дебилы, блл...дь!"



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 22.11.2021, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Актриса Нина Ивановна Русланова умерла на 76 году жизни от коронавируса! Земля пухом! Прививайтесь, идиоты! Очень Опытный



Оценили
3

  • # 8 | 22.11.2021, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 22.11.2021, 12:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71767 | Рейтинг: +11423,5
5 лямов - ТОЛЬКО ПЕРЕЛЕТ.
Банкет для батьки - отдельно и не дешевле, чем казахам(7,5млн).

Ну и - батька штаны, в том числе и последние - снимать умеет - поднаторел с пуйлом. С него-то хрен получишь, кроме обещаний, а он сдерет три шкуры.



Оценили
0

  • # 10 | 22.11.2021, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 22.11.2021, 12:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71767 | Рейтинг: +11423,5
А ЭМ считает, что все чиновники должны по своим кабинетам сидеть и никуда не ездить, а если ездить в командировки, то за свои кровные? Ну и дебилы!!! Очень Опытный
_________________________________________________
Цель какая? Что мы хотим от Беларуси? Что полезного?

"Цель визита – укрепление торговых связей между двумя республиками."

Это о чём? Торговые связи нужно укреплять с каждой страной? Так не налетаешься - их 200 с лишним. Торговые связи укрепляются не на этом уровне, а путем заключения договоров между предпринимателями Б-стана и Б-руссии.

Я ни сколько бы не ругалась, если бы поехали в Японию, пусть и дороже было бы...



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 22.11.2021, 12:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71767 | Рейтинг: +11423,5
#8 и # 10 | 22.11.2021, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован

гандонам тут не место. Накуй с пляжа!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 22.11.2021, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 22.11.2021, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А ЭМ считает, что все чиновники должны по своим кабинетам сидеть и никуда не ездить, а если ездить в командировки, то за свои кровные? Ну и дебилы!!! Очень Опытный
************************************************
Пустые телодвижения паразитов за народный счет? Ты сам вероятно штаны протирал в кабинетах, щас нехилую пенсию имеешь, оттого и лижешь хазяину. Кто в здравом уме восторженно одобрямс весь этот беспредел в стране? Только деменцствующие отряды путина и те кто в доле. Деменцией ты пока не страдаешь.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 22.11.2021, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..., бл-дь. И журнал ваш бл-дский. И все твои единомышленницы бл-ди. Пирог - говно. Котлеты явно из конины... Вертел я твои именины. Изыди.



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 22.11.2021, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 22.11.2021, 12:18 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71764 | Рейтинг: +11424,5
А ЭМ считает, что все чиновники должны по своим кабинетам сидеть и никуда не ездить, а если ездить в командировки, то за свои кровные? Ну и дебилы!!! Очень Опытный
_________________________________________________
Цель какая? Что мы хотим от Беларуси? Что полезного?

"Цель визита – укрепление торговых связей между двумя республиками."

Это о чём? Торговые связи нужно укреплять с каждой страной? Так не налетаешься - их 200 с лишним. Торговые связи укрепляются не на этом уровне, а путем заключения договоров между предпринимателями Б-стана и Б-руссии.

Я ни сколько бы не ругалась, если бы поехали в Японию, пусть и дороже было бы...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! О обмене галош на бульбу могут договориться между собой и предприниматели! А вот большие поставки, производственная кооперация, где требуется согласованная работа разных ведомств, республиканские гарантии, льготы и т.п., требуется согласование с правительством! Если бы они в Японию намылились, то ты бы крыла их здесь японской матерью, так как тебе лишь бы был повод что-нибудь российское обосрать! Очень Опытный



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 22.11.2021, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 22.11.2021, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 22.11.2021, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А ЭМ считает, что все чиновники должны по своим кабинетам сидеть и никуда не ездить, а если ездить в командировки, то за свои кровные? Ну и дебилы!!! Очень Опытный
************************************************
Пустые телодвижения паразитов за народный счет? Ты сам вероятно штаны протирал в кабинетах, щас нехилую пенсию имеешь, оттого и лижешь хазяину. Кто в здравом уме восторженно одобрямс весь этот беспредел в стране? Только деменцствующие отряды путина и те кто в доле. Деменцией ты пока не страдаешь.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Чиновником никогда не был, поэтому в протёртых штанах не хожу! То, что в РФ делается неправильно, а это, к сожалению, почти вся внутренняя экономическая политика, я критикую ещё похлеще тебя, но и не только критикую, как тупые либерасты, а и предлагаю как и что сделать надо, чтобы стало лучше! К сожалению далеко не всё предложенное выкладывается на УЖе! Очень Опытный



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 22.11.2021, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я ни сколько бы не ругалась, если бы поехали в Японию, пусть и дороже было бы...
-------------------------
Твое тявканье разве возымеет действие хоть на кого-нибудь?
Ну воистину убогенькая.



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 22.11.2021, 13:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71767 | Рейтинг: +11423,5
Твое тявканье разве возымеет действие хоть на кого-нибудь?
Ну воистину убогенькая.
_______________________________
Как хорошо, что твои здравые мысли и дельные советы не остаются не замеченными и действие имеют, неубогенький))))))))))))



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
Мы стоим ждем его приезда на улице,
— вспомнил Радий Хабиров визит Владимира Путина в республику 6 августа. — Я вроде абсолютно спокоен, но вижу, едет кортеж президента, я начинаю волноваться сильно. Понимаю, что к нам едет великий человек, глава нашего государства. Мне, как всегда в таких случаях, помогла молитва. Три-четыре слова молитвы сказал, несколько раз повторил и успокоился».
............................................................
.....
Издание напомнило, что на оперативном совещании в правительстве глава Башкирии доложил, что встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Целью поездки станет укрепление торговых связей между республиками. По словам Радия Хабирова, интеграционные процессы становятся «всё плотнее и плотнее».
===========================
Аха!
Хабиров если очень,очень сильно боится Путина,и как только он решился войти в плотные процессы с Картошечным Диктатором?!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 22.11.2021, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как хорошо, что твои здравые мысли и дельные советы не остаются не замеченными и действие имеют
----------------
Твой "дельный совет" в чем - в Японию надо было? А че не в Буркина Фасо?
Издес, ибанутая.



Оценили
2

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com