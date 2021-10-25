Ярмарка тщеславия, очковтирательство и юбилейная показуха

Однако в этом перечне школы, дороги, спортивные центры, а также другие инфраструктурные объекты, направленные на развитие Уфы.
Складывается интересная логика, что благодаря юбилею будут строиться школы, дороги. Вообще-то строительство инфраструктуры должно производиться по мере их потребности вне зависимости от юбилейных дат. Хотя если всмотреться в перечень объектов, то большинство решений по их возведению и бюджетному финансированию уже было принято до утверждения вышеуказанного перечня. Скорее всего их подтянули для усиления эффекта.
Но по многим объектам возникают вполне закономерные вопросы об их необходимости и соответственно по отвлечению крупных бюджетных средств на их строительство и содержание. В тяжелое пандемийное время это очень актуальный вопрос.
Например, затраты на строительство многофункционального Центра спортивной борьбы в 5,3 млрд рублей не могут не впечатлить. Но насколько он необходим?
С учетом последующих бюджетных затрат на содержание этого дворца. Для массового развития спортивной борьбы более целесообразно создание новых спортивных секций в шаговой доступности от мест проживания детей, в частности в школах, и обновление материальной базы существующих. Это как минимум в 10 раз меньше, а для детей эффективность значительно выше. Также игнорируется, что множество спортивных сооружений у нас ветшают и разрушаются из-за отсутствия средств в бюджете. Как-то получается не по уму, а мы строим новые спортсооружения, тратим на них млрд рублей, а существующие объекты, как старые игрушки, забрасываем. Может правильнее привести в надлежащее состояние существующие спортивные сооружения, а потом при наличии достаточных средств переходить на строительство новых объектов?
Или же строительство новой (Евразийской) библиотеки стоимостью 4 млрд рублей. Во-первых, потенциал существующей Национальной библиотеки им. Заки Валиди Уфа, главное здание которой расположено по адресу: ул. Ленина, 4, далеко не исчерпан, хотя материальная база требует срочного обновления. И во-вторых, насколько я знаю её будут возводить на месте предполагаемого музея современного искусства, который был в стадии проектирования и должен был быть построен к 2024 году на частные средства. Но власти, как я понимаю, этот музей мало интересует. Поэтому предпринимателя и отодвинули, чтобы не путался под ногами серьезных товарищей и решили на этом месте срочно построить библиотеку. Хотя, реконструкция Национальной библиотеки Заки Валиди была бы значительно дешевле, а в сочетании со строительством музея современного искусства создало бы два востребованных общественных пространства, формирующих современную городскую среду нашей любимой столицы. Но с начальством не поспоришь.
Уфимские чиновники умеют удивлять. Когда гости нашей столицы узнают, сколько млрд ушло на строительство малодоступной Набережной реки Белая, создавших бетонные джунгли, их удивлению нет пределов.
Юбилей Уфы начинает превращаться в некую ярмарку тщеславия, в чиновничью систему освоения бюджетных средств, поглощающей десятки млрд рублей, генерирующей новые бюджетные расходы и громкие чиновничьи отчеты. Я уверен, что во время празднования юбилея за счет бюджета организуют дорогостоящие шоу-программы, постараются создать праздничную атмосферу, но я сильно сомневаюсь, что Уфа станет более комфортной, чем Екатеринбург, или Нижний Новгород, я уже и не говорю про Казань. Потому что для этого необходимы другие подходы.
Эхо Москвы
Ярмарка тщеславия, очковтирательство и юбилейная показуха
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