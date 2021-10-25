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Ярмарка тщеславия, очковтирательство и юбилейная показуха

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Заявленное Главой Башкирии Радием Хабировым выделение 48 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов к 450-летнему юбилею Уфы не может не впечатлить.
Однако в этом перечне школы, дороги, спортивные центры, а также другие инфраструктурные объекты, направленные на развитие Уфы.

Ярмарка тщеславия, очковтирательство и юбилейная показуха


Складывается интересная логика, что благодаря юбилею будут строиться школы, дороги. Вообще-то строительство инфраструктуры должно производиться по мере их потребности вне зависимости от юбилейных дат. Хотя если всмотреться в перечень объектов, то большинство решений по их возведению и бюджетному финансированию уже было принято до утверждения вышеуказанного перечня. Скорее всего их подтянули для усиления эффекта.

Но по многим объектам возникают вполне закономерные вопросы об их необходимости и соответственно по отвлечению крупных бюджетных средств на их строительство и содержание. В тяжелое пандемийное время это очень актуальный вопрос.

Например, затраты на строительство многофункционального Центра спортивной борьбы в 5,3 млрд рублей не могут не впечатлить. Но насколько он необходим?

С учетом последующих бюджетных затрат на содержание этого дворца. Для массового развития спортивной борьбы более целесообразно создание новых спортивных секций в шаговой доступности от мест проживания детей, в частности в школах, и обновление материальной базы существующих. Это как минимум в 10 раз меньше, а для детей эффективность значительно выше. Также игнорируется, что множество спортивных сооружений у нас ветшают и разрушаются из-за отсутствия средств в бюджете. Как-то получается не по уму, а мы строим новые спортсооружения, тратим на них млрд рублей, а существующие объекты, как старые игрушки, забрасываем. Может правильнее привести в надлежащее состояние существующие спортивные сооружения, а потом при наличии достаточных средств переходить на строительство новых объектов?
Или же строительство новой (Евразийской) библиотеки стоимостью 4 млрд рублей. Во-первых, потенциал существующей Национальной библиотеки им. Заки Валиди Уфа, главное здание которой расположено по адресу: ул. Ленина, 4, далеко не исчерпан, хотя материальная база требует срочного обновления. И во-вторых, насколько я знаю её будут возводить на месте предполагаемого музея современного искусства, который был в стадии проектирования и должен был быть построен к 2024 году на частные средства. Но власти, как я понимаю, этот музей мало интересует. Поэтому предпринимателя и отодвинули, чтобы не путался под ногами серьезных товарищей и решили на этом месте срочно построить библиотеку. Хотя, реконструкция Национальной библиотеки Заки Валиди была бы значительно дешевле, а в сочетании со строительством музея современного искусства создало бы два востребованных общественных пространства, формирующих современную городскую среду нашей любимой столицы. Но с начальством не поспоришь.

Уфимские чиновники умеют удивлять. Когда гости нашей столицы узнают, сколько млрд ушло на строительство малодоступной Набережной реки Белая, создавших бетонные джунгли, их удивлению нет пределов.

Юбилей Уфы начинает превращаться в некую ярмарку тщеславия, в чиновничью систему освоения бюджетных средств, поглощающей десятки млрд рублей, генерирующей новые бюджетные расходы и громкие чиновничьи отчеты. Я уверен, что во время празднования юбилея за счет бюджета организуют дорогостоящие шоу-программы, постараются создать праздничную атмосферу, но я сильно сомневаюсь, что Уфа станет более комфортной, чем Екатеринбург, или Нижний Новгород, я уже и не говорю про Казань. Потому что для этого необходимы другие подходы.

Эхо Москвы






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  • Гость
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  • 1 | 23.11.2021, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
реконструкция Национальной библиотеки ... в сочетании со строительством музея современного искусства создало бы два востребованных общественных пространства...

-------------------

Национальная библиотека и музей совр. искусства... Тёплая компания: Храм Знаний и Срам Извращений. "Современное искусство"... Хрущёв бы прибил вам вывеску над входом с точным названием музея. Сказать, каким?



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3

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  • Гость
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  • 2 | 23.11.2021, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Попугаи любят подражать всему, что видят и слышать. это у них в природе.
Люди, некоторые, тоже уподобляются этим умным птицам.
Увлечении ВВП горными лыжами заразила многих, в т.ч.моего сына, затратившего более $1000 на горные лыжи, сегодня почти десяток лет как они висят на балконе после разового применения.
Башлык тоже пытается подражать президенту грандиозными стройками.
Они сулят ему не только моральное удовлетворение.....



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2

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  • Эксперт
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  • 3 | 23.11.2021, 12:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71769 | Рейтинг: +11422,5
Выделенные из федерального бюджета деньги, как и собранные тут - тратятся абсолютно не рационально и не в интересах жителей, а по принципу - где и как можно побольше спи-здить. На ремонтах много не получается, там Гранд-смета не позволяет - сметы легко проверить.
А вот на строительстве - запросто. Там можно столько "закопать", что разобраться смогут лишь из ведомства Кудрина - а их на всех не хватит.
А счетная палата Б-стана - не лезет куда не просят....



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4

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  • Гость
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  • 4 | 23.11.2021, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфа - Башгорд древний город, при нашествии татар-монголских орд и Хромого Тимура жильцы ушли для сопротивления, а город опустошен и разрушен.
Башкиры воевали 14 лет с татар-монгольскими ордами.
Особенно было опустошительным и разрушительным было напасть Хромого Тимура - жестокого чингизида.
Российская история все это позорно умалчивает, говорится лишь о татарском иге в отношении русских княжеств.
В любом случае, городу Башгорду более 2 -х тысяч лет как он указывается в мировой картографии. Есть на самых древних картах город Башгорд, где отсутсвуют Русь и Киев. И еще нет Казани.
Так что и этот "юбилей" Хабировский аналогично Рахимовскому 450 лет останется позорной страничкой колониального периода страны башкир.



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3

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  • Гость
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  • 5 | 23.11.2021, 14:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров в самом деле вплоть Рахимов, не случайно он регулярно пытается демонстрацию якобы "конфликт" с ним и пытается дистанцироваться от него.
Но детки и этого, и у того являются жильцами Европейской Австрии.
И главное, в отличие от Хамитова он и не пытается вернуть украденную Башнефтянку.



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2

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  • Гость
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  • 6 | 23.11.2021, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 23.11.2021, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Уфа - Башгорд древний город, при нашествии татар-монголских орд и Хромого Тимура жильцы ушли для сопротивления, а город опустошен и разрушен.
Башкиры воевали 14 лет с татар-монгольскими ордами.
Особенно было опустошительным и разрушительным было напасть Хромого Тимура - жестокого чингизида.
Российская история все это п
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Кумыса сколько выжрал? Иди проспись.



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7

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  • Гость
  •  
  • 7 | 23.11.2021, 16:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 23.11.2021, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфа - Башгорд древний город, при нашествии татар-монголских орд и Хромого Тимура жильцы ушли для сопротивления, а город опустошен и разрушен.
Башкиры воевали 14 лет с татар-монгольскими ордами.
Особенно было опустошительным и разрушительным было напасть Хромого Тимура - жестокого чингизида.
Российская история все это позорно умалчивает, говорится лишь о татарском иге в отношении русских княжеств.
В любом случае, городу Башгорду более 2 -х тысяч лет как он указывается в мировой картографии. Есть на самых древних картах город Башгорд, где отсутсвуют Русь и Киев. И еще нет Казани.
Так что и этот "юбилей" Хабировский аналогично Рахимовскому 450 лет останется позорной страничкой колониального периода страны башкир.
================================
Башкир просто не могли найти в горных ущельях, о чем ты говоришь, а?Какой еще город башгорд 2-х тысячелетний, о котором никто не знает кроме тебя))



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5

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  •  
  • 8 | 23.11.2021, 18:48 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16115 | Рейтинг: -2241,1
Например, затраты на строительство многофункционального Центра спортивной борьбы в 5,3 млрд рублей не могут не впечатлить. Но насколько он необходим?
_______________________________________
Автор не понимает или делает вид, что не понимает.
Несомненно, небольшие залы борьбы в шаговой доступности необходимы. И не только борьбы.
Но спорт - это не только занятие, это соревновательный дух. Дух соперничества, дух соревнований, который толкает спортсменов к совершенствованию.
А где проводить соревнования?
В небольших залах шаговой доступности? И международного и всероссийского уровня?
А может пусть люди, занимающиеся в небольших залах соревнуются только между собой?



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1

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  • 9 | 23.11.2021, 18:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Оборудуем 1 160 новогодних городков, 756 ледовых катков и 1 173 горки. В Уфе новогодние площадки сделаем и во дворах. Так, ещё больше людей смогут насладиться праздником. В полтора раза планируем увеличить количество арт-объектов. А фасады наших зданий и площадей украсит новогодняя подсветка. Общая протяжённость - 269 тысяч метров.
Готовимся к празднику ❄" Урааааааа !!!!!



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