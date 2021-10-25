Ярмарка тщеславия, очковтирательство и юбилейная показуха

Заявленное Главой Башкирии Радием Хабировым выделение 48 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов к 450-летнему юбилею Уфы не может не впечатлить.Однако в этом перечне школы, дороги, спортивные центры, а также другие инфраструктурные объекты, направленные на развитие Уфы.Складывается интересная логика, что благодаря юбилею будут строиться школы, дороги. Вообще-то строительство инфраструктуры должно производиться по мере их потребности вне зависимости от юбилейных дат. Хотя если всмотреться в перечень объектов, то большинство решений по их возведению и бюджетному финансированию уже было принято до утверждения вышеуказанного перечня. Скорее всего их подтянули для усиления эффекта.Но по многим объектам возникают вполне закономерные вопросы об их необходимости и соответственно по отвлечению крупных бюджетных средств на их строительство и содержание. В тяжелое пандемийное время это очень актуальный вопрос.Например, затраты на строительство многофункционального Центра спортивной борьбы в 5,3 млрд рублей не могут не впечатлить. Но насколько он необходим?С учетом последующих бюджетных затрат на содержание этого дворца. Для массового развития спортивной борьбы более целесообразно создание новых спортивных секций в шаговой доступности от мест проживания детей, в частности в школах, и обновление материальной базы существующих. Это как минимум в 10 раз меньше, а для детей эффективность значительно выше. Также игнорируется, что множество спортивных сооружений у нас ветшают и разрушаются из-за отсутствия средств в бюджете. Как-то получается не по уму, а мы строим новые спортсооружения, тратим на них млрд рублей, а существующие объекты, как старые игрушки, забрасываем. Может правильнее привести в надлежащее состояние существующие спортивные сооружения, а потом при наличии достаточных средств переходить на строительство новых объектов?Или же строительство новой (Евразийской) библиотеки стоимостью 4 млрд рублей. Во-первых, потенциал существующей Национальной библиотеки им. Заки Валиди Уфа, главное здание которой расположено по адресу: ул. Ленина, 4, далеко не исчерпан, хотя материальная база требует срочного обновления. И во-вторых, насколько я знаю её будут возводить на месте предполагаемого музея современного искусства, который был в стадии проектирования и должен был быть построен к 2024 году на частные средства. Но власти, как я понимаю, этот музей мало интересует. Поэтому предпринимателя и отодвинули, чтобы не путался под ногами серьезных товарищей и решили на этом месте срочно построить библиотеку. Хотя, реконструкция Национальной библиотеки Заки Валиди была бы значительно дешевле, а в сочетании со строительством музея современного искусства создало бы два востребованных общественных пространства, формирующих современную городскую среду нашей любимой столицы. Но с начальством не поспоришь.Уфимские чиновники умеют удивлять. Когда гости нашей столицы узнают, сколько млрд ушло на строительство малодоступной Набережной реки Белая, создавших бетонные джунгли, их удивлению нет пределов.Юбилей Уфы начинает превращаться в некую ярмарку тщеславия, в чиновничью систему освоения бюджетных средств, поглощающей десятки млрд рублей, генерирующей новые бюджетные расходы и громкие чиновничьи отчеты. Я уверен, что во время празднования юбилея за счет бюджета организуют дорогостоящие шоу-программы, постараются создать праздничную атмосферу, но я сильно сомневаюсь, что Уфа станет более комфортной, чем Екатеринбург, или Нижний Новгород, я уже и не говорю про Казань. Потому что для этого необходимы другие подходы.