Преступный Курултай всегда готов отобрать права и свободы

Депутаты Курултая Башкирии поддержали законопроект о QR-кодах. Это решение приняли на заседании Курултая.В Башкирии поддержали обязательное введение QR-кодов в России. Это решение приняли на 8-м заседании Госсобрания — Курултая сегодня, 25 ноября.76 депутатов проголосовали «за», 12 — «против», 11 воздержались и 9 не голосовали. Однако жители республики не согласны с таким решением, по крайней мере, по общественному транспорту. Как ясно из опроса SuperJob, 3 из 4 уфимцев выступили против QR-кодов в общественном транспорте.Как пояснили в Госсобрании, сейчас прошло обсуждения законопроекта об обязательном введении с февраля 2022 году QR-кодов во всех общественных местах. Решение будет принимать федеральное Госсобрание, учитывая мнения регионов.