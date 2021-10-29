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Преступный Курултай всегда готов отобрать права и свободы

  • Опубликовано: ПроУфу | 26.11.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 29791 | Комментарии: 16
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Депутаты Курултая Башкирии поддержали законопроект о QR-кодах. Это решение приняли на заседании Курултая.

Преступный Курултай всегда готов отобрать права и свободы


В Башкирии поддержали обязательное введение QR-кодов в России. Это решение приняли на 8-м заседании Госсобрания — Курултая сегодня, 25 ноября.

76 депутатов проголосовали «за», 12 — «против», 11 воздержались и 9 не голосовали. Однако жители республики не согласны с таким решением, по крайней мере, по общественному транспорту. Как ясно из опроса SuperJob, 3 из 4 уфимцев выступили против QR-кодов в общественном транспорте.

Как пояснили в Госсобрании, сейчас прошло обсуждения законопроекта об обязательном введении с февраля 2022 году QR-кодов во всех общественных местах. Решение будет принимать федеральное Госсобрание, учитывая мнения регионов.

ПроУфу






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  • 1 | 26.11.2021, 15:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71792 | Рейтинг: +11421,7
На четвертый день введения в Казани проверок QR-кодов на городском транспорте, можно уже говорить о том, что эксперимент провалился. Местная пресса пишет:

«….Пассажирам надоело скандалить с кондукторами из-за «фашистских проверок», а те в ответ стали лояльнее относиться к проверкам. Заключенный сторонами негласный компромисс лучше всего можно передать типичным диалогом в общественном транспорте:

— У вас есть QR-код? — устало спрашивает кондуктор.
— Есть. Показывать? — уточняет пассажир.
— Если есть, не надо...»

Еще одна цитата: «Статистика подтверждает: число конфликтов снижается, как и попыток кататься в транспорте без пропуска. Согласно данным комитета по транспорту исполкома Казани, по итогам понедельника в столице РТ не пустили в общественный транспорт или высадили из салона 2,8 тыс. человек без QR-кодов. Это 0,57% от пассажиропотока. Во вторник в транспорте выявлены всего 713 пассажиров без кодов, еще 496 человек не пустили в метро, автобусы, трамваи и троллейбусы. Итого воспользоваться услугой не смогли 1 209 жителей — 0,23% пассажиропотока, в 2 раза меньше, чем в первый день проверок. В понедельник из-за QR-инцидентов 18 раз вызывали полицию (11 раз автобусники, 7 раз сотрудники электротранспорта). Во вторник число вызовов сократилось до трех....» (отсюда).

Проверка QR-кодов на траспорте в Казани фактически еще раз подтвердила неписанное правило российской действительности: «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения».

Впрочем, проверка QR-кодов в общественном транспорте на сегодняшний день – это беззаконие, правовой произвол. Потому что закона о QR-кодах еще нет. Госдума только 16 декабря планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о введении в России QR-кодов в транспорте и общественных местах.

Так и живем…



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  • 2 | 26.11.2021, 15:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71792 | Рейтинг: +11421,7
Почему у чекистов нет QR-кодов?
Запись входит в топ 1000 рейтинга
irek_murtazin
25 ноября, 19:01

Два законопроекта о введении в России QR-кодов Госдума решила направить для обсуждения в региональные парламенты.

Речь про законопроекты о посещении мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли либо с предъявлением QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Второй законопроект- о введение QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте при междугородных и международных поездках.

Уже сегодня законопроект о введении QR-кодов поддержали на Кубани, в Башкирии, в Московской, Ростовской, Оренбургской, Калининградской, Нижегородской, Псковской, Омской, Брянской, Новосибирской, Магаданской областях, в Дагестане, Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском крае.

Но нашлись и отшепенцы. Депутаты парламента Северной Осетии не поддержали законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Правда, очень быстро, буквально через несколько часов, североосетинские депутаты опомнились и переголосовали…

Между тем Татарстан включил заднюю. И расширил список лиц, которые смогут пользоваться общественным транспортом без QR-кода. И это не только привившиеся первым компонентом вакцины и не успевшие получить код. Это еще и военнослужащие.

У меня есть сильные подозрения, что это чекисты поправили Татарстанские власти. Дело в том, сотрудники ФСБ тоже считаются военнослужащими. Это, во-первых. А во-вторых, сотрудники ФСБ освобождены от «почетного права и обязанности» получения QR-кода. Видимо, потому что «враг не дремлет» и может отследить все передвижения чекистов, если у них будут QR-коды. А это, понятное дело, несет угрозу национальной безопасности страны. Чтобы лишить супостата возможности узнать маршруты передвижения чекистов, чекистам, видимо, и ришили не выдавать QR-кодов. Резонно?



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  • 3 | 26.11.2021, 15:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71792 | Рейтинг: +11421,7
novayagazeta 26 ноября 2021, 15:01
Довести QR до ума
Борис Вишневский объясняет, почему законопроект о QR-кодах нуждается в доработке.

25 ноября комиссия петербургского Законодательного собрания по социальной политике и здравоохранению поддержала федеральный законопроект о QR-кодах и рекомендовала вынести его на пленарное заседание ЗАКСа — чтобы направить в Госдуму отзыв от имени нашего парламента.

Моя позиция была иной: и вакцинация нужна, и ограничения по доступу граждан в различные места допустимы и возможны, но «закон о кодах» нуждается в очень серьезной доработке, поскольку содержит множество недостатков и лакун.

И закон не может быть введен в действие без целого ряда тех мер, которые я перечислял.

Вот что я говорил на заседании комиссии.

Уважаемые коллеги, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что он направлен на обеспечение равного доступа граждан к массовым мероприятиям и различным объектам — культуры, общепита, торговли и других. Это не так: он направлен на ограничение этого доступа, который предоставляется только тем, кто имеет куар-коды о прививке, переболел коронавирусом или имеет медицинский отвод от прививки. То есть содержит ограничения прав и свобод граждан.

Конституция допускает эти ограничения — ради защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц.

Но, рассматривая закон, необходимо оценить степень соразмерности вводимых ограничений и имеющихся опасностей.

Хочу сказать, что я лично и переболел, и привился, и потерял от ковида пятерых близких друзей, и почти каждый день за последние полтора года получаю просьбы, связанные с заболевшими ковидом.

Ради борьбы с этой опасностью допустимо вводить ограничения. Сравнения этих ограничений с «фашизмом», «желтыми звездами» и «Холокостом», которые я получаю во множестве как под копирку написанных обращений, представляются опасной демагогией:

если кто-то серьезно считает, что перспективу не попасть в магазин или кафе можно сравнить с перспективой оказаться в газовой камере, с ним бессмысленно дискутировать.

«Приходя в кафе или магазин, я хочу быть уверен, что меня не заразят», — говорят многие мои друзья. И я с ними согласен.

Но возникает вопрос — и это ключевой вопрос законопроекта, — в какой степени те, кто привит или переболел, менее опасен для окружающих, чем те, кто не привит и не переболел?

Иначе говоря, насколько мы снижаем опасность распространения вируса, допуская в публичные места только привитых или переболевших?

Да, для привитых меньше вероятность заболеть (и, значит, распространять вирус). Можно спорить, во сколько раз: комитет по здравоохранению говорит, что эта вероятность ниже в десять раз, хотя есть на этот счет разные данные, в том числе зарубежные, и они показывают куда меньшую разницу, и нет данных общепринятых.

Далее



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  • 4 | 26.11.2021, 15:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71792 | Рейтинг: +11421,7
Но тем не менее опасность заболеть — и распространять вирус — существует и для привитых: есть множество таких случаев.

Опасность существует для переболевших, и тут не удалось найти никакой статистики. Хотя вероятность заболеть для них, видимо, больше: как говорят медики, у переболевших более слабый и менее устойчивый иммунитет, чем у вакцинированных.

А есть те, у кого есть медицинский отвод и которые заболевают, думаю, чаще, чем вакцинированные. Но их предлагается допускать в публичные места, хотя они могут быть опасны. С другой стороны, есть те, кто переболел, не обращаясь к врачу, и в теории должен быть менее опасен, но они не будут допущены в публичные места…

Все эти вопросы никак не затрагиваются законопроектом. Это первое.

Второе.Закон неоправданно расширяет полномочия исполнительной власти: губернаторы могут на свое усмотрение неограниченно расширять перечень мест, куда допускаются только с QR-кодами или переболевшие.

Где роль представительных органов власти? Уверен: и ограничения, и категории, и перечни мест, посещение которых ограничено, должны устанавливаться региональными законами, а не губернаторами. И происходить это должно открыто и публично.

Третье. Недопустимо вводить только запреты и ограничения, не сопровождая это комплексом иных мер.

Закон, по сути, — неявное принуждение к вакцинации. Но где максимальное облегчение и ускорение вакцинации (в Московском районе на Бассейной улице записывают на прививку только на вторую половину декабря)? Где обеспечение бесплатных и скорых тестов не только на ПЦР (о чем сказано в законе: что результат ПЦР должен быть «в пределах рабочей смены», но неясно, как это будут выполнять, поскольку и сейчас установленный 48-часовой срок часто нарушается), но и на антитела?

Необходимо признание в России западных вакцин и вакцинаций. Моя знакомая — гражданка России, но живет в Германии и вакцинировалась «Спутником». В Германии она считается привитой. А ее муж-немец привитым тут — не считается. Те, кто вакцинировался за границей — как российские, так и иностранные граждане, — должны иметь те же права, и это должно быть прямо указано в законе. Но вместо этого написано, что главный санврач это когда-нибудь утвердит.

Необходимо материальное стимулирование вакцинации — и не только пенсионеров (и не на 2000 рублей), потому что эти люди экономят государству будущие и серьезные расходы на их лечение.

Необходима существенная помощь и гражданам, и бизнесам, которые пострадают от введенных ограничений.

Нужны иные методы обеспечения безопасности в музеях, магазинах, кафе, других местах: установка существующих приборов, снижающих концентрацию вируса в воздухе.

Нужно ограничение потоков посетителей в крупные торговые центры.

Нужно увеличение частоты движения общественного транспорта, чтобы снизить его наполняемость.

Наконец, неизбежна коррупция: продажа кодов и утечка персональных данных граждан. Где в законе меры по ее предотвращению?

Мой вывод: закон не может быть введен в действие без тех мер, которые я перечислял, он нуждается в серьезной доработке, иначе в таком виде, как сейчас, одобрен быть не может.

Борис Вишневский, обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга



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  • 5 | 26.11.2021, 15:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71792 | Рейтинг: +11421,7
74% опрошенных уфимцев высказались против введения проверок QR-кодов в транспорте

Сервис SuperJob провел опрос среди жителей 15 городов-милионников разных возрастных категорий и уровней дохода.

В Уфе 16% опрошенных высказались за введение проверок QR-кодов в транспорте, 74% – против и 10% воздержались от ответа.

Примерно такая же поддержка этой меры в Новосибирске, больше – в Перми (17%), Волгограде (18%) и Краснодаре (20%).

В среднем ее поддержали 14% респондентов. Что интересно, каждый пятый высказавшийся за проверку QR-кодов отметил ежемесячный доход от 80 тыс. рублей и выше.



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  • 6 | 26.11.2021, 15:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71792 | Рейтинг: +11421,7
На днях позвонил бывший коллега. Он старше меня, ему, наверное, 70 - точно не помню, но он еще вполне активен. Живет в района онкоцентра. Спрашивает меня - на колхозный(Меркурий) как пускают? По куарам?
Говорю - я не была, но наверняка по ним, поскольку ТЦ. А он недавно переболел и даже лежал в больнице. Я и говорю - у тебя же что-то должно быть - ну справка хотя бы(Госуслуг у него нет, телефон кнопочный, компьютера нет). Он говорит - нет ничего. Только выписка. Ну в выписке же написано, что ковид и выписан с выздоровлением - вот возьми её с собой и покажешь.
В Т-стане можно пойти в МФЦ и получить куар-код переболевшего. У нас - даже не слышала.
В общем он сказал - не поеду, не буду рисковать, вдруг не пустят, только время потрачу да еще расстроюсь.
Вот такое отношение к старшему поколению, которое отработало на государство по 40-45(а Роберт Турьянович и больше) и "заслужило" вот такое отношение от власти и своих слуг....



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  • 7 | 26.11.2021, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Наверно, это миф, как избавился Гитлер от "зайцев" в транспорте, остановили трамвай и всех без билетников расстреляли, так надо сделать с антипрививочниками, вопрос будет мгновенно решен.



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  • 8 | 26.11.2021, 16:13 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 26.11.2021, 15:17 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71789 | Рейтинг: +11421,6
74% опрошенных уфимцев высказались против введения проверок QR-кодов в транспорте
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Врёт убогая как обычно, либерастная вруша! Не в транспорте, а в общественном транспорте, а это, для понимающих людей, две большие и четыре маленькие разницы! Раньше говорили, что врёт как очевидец, то сейчас правильно говорить, что врёт как либераст! Я тоже против того, что бы были проверки QR-кодов в городском и пригородном автотранспорте или на электричках, в речном и паромном городском и пригородном сообщении и т.п.! Но я за проверку QR-кодов в междугороднем внутри республиканском автотранспорте и межрегиональном, пассажирских поездах и при авиаперелётах! Очень Опытный



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  • 9 | 26.11.2021, 16:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71792 | Рейтинг: +11421,7
законопроект представил ректор БГМУ Валентин Павлов. Он полагает, что QR-код означает, что человек сможет защититься от болезни.

– Когда вы вакцинировались, вы защитили себя. А когда имеете QR-код, вы уверены, что вас никто не заразит. 98% зараженных заразились от невакцинированных, – заявил он.
_________________________________________
Этот Павлов - как рот откроет, так хоть стой, хоть падай!
Ну как куар-код может защитить от заражения ковидом или вообще чем либо?!
То есть вакцинация это не гарантия, а получение куар-кода - гарантия?! Ну не дебил этот почетный гражданин Уфы?
И, кстати, чиновники с таким же успехом могут покупать сертификаты с куарами. Среди них тоже не мало антиваксеров или людей просто не доверяющих(и не напрасно - смерть председателя Верховного суда РБ Латыповой, вице-мэра Уфы Валиевой и экс-мэра Стерлика Куликова об этом свидетельствует - или может у них куар-кода не было?!) отечественным, именно - отечественным - вакцинам.
Ведь это резонно: нихера делать не умеем, включая лекарства, а вакцина безупречная? Отнюдь! У вакцинированных много инсультов от тромбов - благодаря Спутнику, и отсутствие антител благодаря ЭпиВакКрорне, которой и прививались чиновники в Б-стане!!!



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  • 10 | 26.11.2021, 16:26 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 26.11.2021, 15:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71789 | Рейтинг: +11421,6
В Т-стане можно пойти в МФЦ и получить куар-код переболевшего. У нас - даже не слышала.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Если тебе чего-то неизвестно, то это вовсе не значит, что этого нет в природе! В МФЦ на Новомостовой выдают QR-коды! Сам там не был, поэтому тонкости не знаю, но знаю, что выдают! Так что врёшь, как обычно, либерастная вруша! Очень Опытный



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  • 11 | 26.11.2021, 16:29 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 26.11.2021, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наверно, это миф, как избавился Гитлер от "зайцев" в транспорте, остановили трамвай и всех без билетников расстреляли, так надо сделать с антипрививочниками, вопрос будет мгновенно решен.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Говорят, что миф, но он так напугал немцев, что лет 50 "зайцев" в ОТ у них практически не было! Но я против расстрела, есть и экономический способ! Очень Опытный



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  • 12 | 26.11.2021, 18:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71792 | Рейтинг: +11421,7
В Венгрии выбор есть, а у нас — нет
АВТОР
Александр Плющев
журналист «Эхо Москвы»
РФПИ (это российская структура, которая является стратегическим инвестором вакцины Спутник V и бездарно представляет ее за рубежом) отчитывается нам, что российская вакцина признана в Венгрии лучшей только по защите от летальных случаев. Что тоже неплохо, но все-таки это не самая эффективная в целом.

Но лучше все-таки почитать оригинальное исследование. Там выясняется вот что, интересно не только про Спутник, мы ж не РФПИ:

1. Спутник далеко не самая популярная в Венгрии вакцина: почти 50% приходится на Pfizer, около 20% — китайская Sinopharm и чуть меньше у Спутника. У Astra Zeneca меньше 10%, Moderna — меньше 1%.

2. За время исследования соотношение заразившихся невакцинированных к заразившимся вакцинированным было 53:1, хотя соотношение невакцинированных к вакцинированным в стране в целом на тот момент было 2:1.

3. За время проведения исследования от коронавируса умерли 13533 человека, из них полностью вакцинированными были 553.

4. По эффективности от заражения впереди Moderna — 89%, далее Спутник — 86%, Pfizer — 83%, AstraZeneca — 72% и Sinopharm — 69% (привет КовиВаку).

5. По показателям смертности от причин, связанных с коронавирусом, Спутник действительно показывает наибольшую эффективность: 95-99%. Moderna — 91-96%, Pfizer 89-92%, Sinopharm — 86-89% и AstraZeneca — 79-94%.

То есть, по венгерским полевым исследованиям на почти 4 млн человек, Спутник вполне на уровне Pfizer и Moderna. Только вот в Венгрии выбор есть, а у нас — нет. В Венгрии человек может себе позволить сделать комбинацию вакцин, вакцинировавшись одним типом, а ревакнувшись другим, а у нас — хрен.



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  • 13 | 26.11.2021, 20:02 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 26.11.2021, 18:49 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71791 | Рейтинг: +11421,7
В Венгрии выбор есть, а у нас — нет
АВТОР
Александр Плющев
журналист «Эхо Москвы»
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________ Убргая! Так в Венгрии своей вакцины нет, вот и покупают всё, что смогут! А у нас есть! Кстати, даже в вашем отчёте на ублюдочном ЭМ Спутник V вполне достойно выглядит на фоне других вакцин: где-то опережает, где-то несколько отстаёт! Кстати, как только в Москве разрешили вакцинацию журналистам, то Плющев в первых рядах побежал вакцинироваться Спутником V! Это дураков он отговаривает и деньги за это получает, но своей шкурой рисковать не собирается! Развёл он антиваксеров, как лохов последних! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 14 | 26.11.2021, 21:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71792 | Рейтинг: +11421,7
Правительство Бразилии отказалось требовать от приезжих сертификат о прививке от коронавируса

На такой мере настаивает Национальное агентство по санитарному надзору, однако министр юстиции и общественной безопасности Андерсон Торрес заявил, что в этом нет необходимости.

Член правительства пояснил, что прививка, по его словам, не предотвращает заражение, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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Есть же адекватные чиновники - но не у нас!
Наши долбо-ё-бы!
Прививка, а тем паче куар-код, не предотвращает заражение!



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  • 15 | 26.11.2021, 21:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Несмотря на мощное давление госдепа, наш Спутник V становится все популярнее в мире, даже Кухарка уже не может больше врать о нем, как раньше.



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  • 16 | 27.11.2021, 01:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто колоса от корона вируса,тот на транспорте едет бесплатно.Те,те которые кололись от корона вируса проезд на транспорте в Казане-Татарстане бесплатно.



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