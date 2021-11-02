Когда падишах подохнет ...

Адвокат Лилии Чанышевой Владимир Воронин: «Оперативник угрожал ей, что она выйдет на свободу только к 2030 году».Московский адвокат Лилии Чанышевой впервые посетил ее в СИЗО №6 в столице России. Он рассказал о встрече с ней на своей странице в Инстаграм.По словам адвоката, Чанышеву поместили «на карантин», она находится одна в двухместной камере размером 3*4 метра. На следующей неделе её должны перевести в общую камеру, рассчитанную, как правило, на 30-40 человек. «В таких камерах есть невероятное преимущество: внутренний душ, — сообщил Воронин. — То есть не баня раз в неделю, а душ на сорок человек».По словам Воронина, Чанышева рассказала о том, что к ней ещё в Уфе приходил сотрудник центра по борьбе с экстремизмом и угрожал ей, что она выйдет на свободу только к 2030 году.«Разговор, разумеется, не сложился, ведь Лилия знает, что без адвоката с опером говорить запрещено», заметил он.«Лилия абсолютно не унывает, остаётся такой же жизнерадостной и уверенной в себе», добавил юрист.