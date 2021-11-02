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Когда падишах подохнет

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Адвокат Лилии Чанышевой Владимир Воронин: «Оперативник угрожал ей, что она выйдет на свободу только к 2030 году».

Когда падишах подохнет


Московский адвокат Лилии Чанышевой впервые посетил ее в СИЗО №6 в столице России. Он рассказал о встрече с ней на своей странице в Инстаграм.

По словам адвоката, Чанышеву поместили «на карантин», она находится одна в двухместной камере размером 3*4 метра. На следующей неделе её должны перевести в общую камеру, рассчитанную, как правило, на 30-40 человек. «В таких камерах есть невероятное преимущество: внутренний душ, — сообщил Воронин. — То есть не баня раз в неделю, а душ на сорок человек».

По словам Воронина, Чанышева рассказала о том, что к ней ещё в Уфе приходил сотрудник центра по борьбе с экстремизмом и угрожал ей, что она выйдет на свободу только к 2030 году.

«Разговор, разумеется, не сложился, ведь Лилия знает, что без адвоката с опером говорить запрещено», заметил он.

«Лилия абсолютно не унывает, остаётся такой же жизнерадостной и уверенной в себе», добавил юрист.

Эхо Москвы






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  • Гость
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  • 1 | 01.12.2021, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Походу может статься, что оппозиционные действия несут определенную выгоду. Если иметь доказательную базу по этой деятельности можно претендовать на ВНЖ во многих странах, то есть политэмигрант это тренд. С другой стороны баррикады в госорганами хорошо платят, работенка не пыльная, награды, пенсия, медицина. Ну словом выбирайте себе по вкусу. Можно пристроиться в депутаты или в служивые податься, короче выбирай пальцем.
Что касается перспективы, то красные потом молотили без разбора по видам говен всю эту публику, трясли капитально и ответили всей шкодлой. Сейчас же вся информация в деталях за многие годы доступна, то есть вся процессуальная составляющая будет соблюдена, главное патронов должно хватит.



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  • 2 | 01.12.2021, 12:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71805 | Рейтинг: +11416,9
Желаю стойкости Лиле.
3 дня назад Владимир Милов рассказал о Лилии Чанышевой в парламенте Нидерландов. Так что о нашей Лиле будет знать весь мир, требовать ее освобождения, контролировать отношение уродов к ней.



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  • 3 | 01.12.2021, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вчерась ботоксный обновленец заявил, что он «имеет право» на новый срок.
Это верно , право он имеет, право он имеет и спереди и сзади ,
Удивительно, как гопник, спекулянт автомагнитол в Дрездене сумел обдурить россиян.
Никогда нельзя чекистом верить.
Ваш Юнг.



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  • Участник
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Чанышева рассказала о том, что к ней ещё в Уфе приходил сотрудник центра по борьбе с экстремизмом и угрожал ей, что она выйдет на свободу только к 2030 году.
=======================
Откуда такая уверенность?
Потому что оперативники ИК используя сук со шваброй могут склонить кого нибудь на оговор третьих лиц, находящихся на воле:

https://youtu.be/YX1P_oFOvZE?t=562



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По словам Воронина, Чанышева рассказала о том, что к ней ещё в Уфе приходил сотрудник центра по борьбе с экстремизмом и угрожал ей, что она выйдет на свободу только к 2030 году.

«Разговор, разумеется, не сложился, ведь Лилия знает, что без адвоката с опером говорить запрещено», заметил он.

==========================================

После самого масштабного разоблачения силами Комитета против коррупции и пыток Gulagu.net пыточного конвейера в учреждениях УФСИН по Саратовской области (ОТБ-1, пресс-хаты СИЗО-1) и вывоза информатором Gulagu.net Сергеем Савельевым из РФ в Европу секретного архива ФСБ/ФСИН с многочисленными фактами пыток и изнасилований, президент России снял своим указом с поста директора ФСИН России генерал-лейтенанта ФСБ Александра Калашникова в связи с утратой доверия, а по сути дела в связи с провалом оперативной секретной работы ФСИН/ФСБ.

https://youtu.be/XoPzQqnikyE?t=269



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«Президент России снял своим указом с поста директора ФСИН России генерал-лейтенанта ФСБ Александра Калашникова в связи с утратой доверия, а по сути, в связи с провалом оперативной секретной работы ФСИН/ФСБ» — так прокомментировал отставку российский правозащитник, основатель общественного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

Напомним, беларус Сергей Савельев, который при отбывании наказания имел доступ к видеоархиву колоний, смог вынести на свободу записи пыток и изнасилований заключенных, некоторые из которых были впоследствии опубликованы.

Это разоблачение — далеко не первый скандал, связанный с пытками в пенитенциарной системе России. Периодически о пытках, а то и убийствах заключенных в российских местах заключения писали и «Новая газета», и другие СМИ. Однако «саратовское дело» стало, пожалуй, наиболее масштабным и резонансным за последние годы. Во-первых, потому, что факты пыток и изнасилований заключенных были там поставлены «на поток». Во-вторых, эти материалы оказались засняты на видео, а значит, сделать вид, что это выдумки недоброжелателей, уже не представлялось возможным. В-третьих, об этом написали многие российские и зарубежные СМИ, а значит прятать концы в воду было уже поздно.

Система взвесила все «за» и «против» и решила, что ей выгоднее избавиться от исполнителей, а не покрывать их дальше. Потому что скандал вышел за пределы властных кабинетов. Потому что издержки от этого резонансного дела превышают возможные выгоды от попыток его замять. Потому что имидж власти портится в глазах мировой общественности. Потому что по фактам пыток могут быть начаты расследования международными структурами. И потому что подобным системам вообще плевать на судьбу отдельных исполнителей. Хотя наверняка до этого система настойчиво пыталась убедить этих исполнителей в обратном.



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  • 7 | 01.12.2021, 14:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, длочите вместе со мной за Наших вождей! Вы все неудачники и нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! Гол Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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  • 8 | 01.12.2021, 14:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Будет сидеть, я сказал!" (Г.Жеглов) Очень Опытный



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  • 9 | 01.12.2021, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Адвокат Лилии Чанышевой Владимир Воронин: «Оперативник угрожал ей, что она выйдет на свободу только к 2030 году».
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____________________________________________________________
________ Не угрожал, а обрисовал ей перспективу её дела, а то вдруг ещё на что-то надеется! Очень Опытный



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  • 10 | 01.12.2021, 14:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.12.2021, 12:38 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71805 | Рейтинг: +11417
3 дня назад Владимир Милов рассказал о Лилии Чанышевой в парламенте Нидерландов. Так что о нашей Лиле будет знать весь мир, требовать ее освобождения, контролировать отношение уродов к ней.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________Как-то И.В.Сталин спросил, а сколько у Папы Римского дивизий? Очень Опытный



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  • 11 | 01.12.2021, 15:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Лилия закалиться вместе с друзьями. «Нельзя дельным человеком стать, зоны не топтав».
Крупская завидует ей, скоро супруг приедет к ней. Остаётся только дожить до освобождения.
А здоровье и молодость, может ещё не все потеряно?
Короче пламенного борца погубил кгрававый рыжым, погубил дело Лехаима.



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"Сентябрь, остается несколько дней до публикации видеоархива, идут считанные дни, идет обратный отсчет до возбуждения целого пакета уголовных дел.
Что делает УСБ ФСИН и руководство ОТБ-1? Тебя (Савельева) в сентябре задерживают с тем чтобы запугать, отобрать подписку о неразглашении,о невыезде и т.д. и готовятся материалы для твоего ареста и параллельно в саратовской ОТБ-1 в том помещении ТЛО №8 ,это туберкулезно-легочное отделение №8 где били, пытали, насиловали, убивали ,где на пол протекала кровь жертв пыток ,извините за выражение - экскременты : как когда людей насиловали,моча потому что на них писали,сперма потому что их насиловали: - все эти следы биологически оставались на полу, и все это знал начальник ОТБ-1 Гаценко и всё руководство ОТБ-1,
и когда система поняла что видео архив улетел в Европу,и Савельев ушел они начали разламывать бетонные полы со следами ДНК огромного количества пострадавших и вот этих насильников и начали вывозить разломанный бетон в свинарник для того чтоб смешивать его со свинячим навозом, и вывозить уже с территории,чтобы его где-то там закопать,скрыть чтобы максимально затруднить работу будущего расследования .
То есть они в моменте ещё,еще раз - они в моменте, это очень,я вас прошу пожалуйста если вы считаете что мы говорим важные вещи,поставьте пожалуйста лайк,поделитесь ссылкой на этот стрим,на этот эфир в социальных сетях ,это очень важно
очень важно понимать их психологию,еще раз - вот когда мы смотрим какие-то голливудские фильмы, какие-то там триллеры, (я их не люблю эти страшные триллеры честно скажу ,честно скажу я их практически не смотрю ) лет 10 назад я смотрел фильм Энтони Хопкинса,он играет роль Ганнибала Лектора,он такие чудовищные вещи делает что люди в ужас приходят..... но то был какой-то маньяк! "



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  • Участник
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".......очень важно понимать их психологию,еще раз - вот когда мы смотрим какие-то голливудские фильмы, какие-то там триллеры, (я их не люблю эти страшные триллеры честно скажу ,честно скажу я их практически не смотрю ) лет 10 назад я смотрел фильм Энтони Хопкинса,он играет роль Ганнибала Лектора,он такие чудовищные вещи делает что люди в ужас приходят..... но то был какой-то маньяк! "
То был какой -то страшный человек!
А здесь идет речь о том, что это РУКОВОДСТВО ОБЛАСТНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ТЮРЕМНОЙ БОЛЬНИЦЫ ,это не один какой-то маньяк .
Это лица которые носили звание полковника ФСИН,которые имели доступ к государственной тайне которые были согласованы на самом высоком уровне по линии Главного Оперативного Управления ФСИН России и управления "М" ФСБ России ,и Павел Гаценко являлся и до сих пор является конфидентом,агентом управления "М" ФСБ России,его фсбшники из Центрального Аппарата этого Павла Гаценко курировали,контролировали ,использовали и крышевали ,и каждый раз когда приходила жалоба ему поступал звонок "не переживай мы тебя прикроем, продолжай !"
"Да вот про меня Осечкин что-то пишет!" - "Продолжай,давай жги резину дальше продолжать это насиловать "
Но в тот момент когда они поняли что информация ушла в в Европу и сейчас начнутся публикации,они тогда уже знали что видео ты (Савельев) и они понимали что на этих видео ,они побежали первым делом разламывать эти бетонные полы,убирать эти кровати,разрезать,вывозить их на металлолом с тем чтобы когда следователи СКР придут с экспертизой ,не могли найти тот самый пол; а бетон это пористый материал,и если туду падают биологические материалы - спермы,мочи,кала ,крови серьезные эксперты-криминалисты с точностью установить чья кровь оказалась здесь год назад ,чья кровь была здесь три года назад и т.д.
и ещё раз: это не преступник признанный государством а это полковник ФСИН и агент ФСБ Павел Гаценко отдавал приказ разламывать бетон,выкорчевывать вот эти страшные кровати - нары к которым привязывали сотни пострадавших ,запытанных,изнасилованных ,разламывать бетон и уносить в свинарник замешивая с навозом чтоб экскременты свиней максимально уничтожали следы сотен насильственных преступлений которые совершались в ТЛО№ 8 .
Вы понимаете на каком уровне этот пыточный конвеер функционировал и какие нелюди,и какие дьяволы его курировали,контролировали,организовывали старались скрыть?!........"
Владимир Осечкин

https://youtu.be/XoPzQqnikyE?t=7289



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  • Эксперт
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  • 14 | 01.12.2021, 16:14 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41057 | Рейтинг: +5076,6
Удивительно, как гопник, спекулянт автомагнитол в Дрездене сумел обдурить россиян.



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  • Эксперт
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  • 15 | 01.12.2021, 17:28 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41057 | Рейтинг: +5076,6
Патриарх Кирилл ( в миру чекист Гундяев) требует ввести попов в школу, так как по его мнению это предотвратит в школе теракты. Илларион вообще настаивает на изучении евангелия в начальных классах. Наш боевой Кужугетович каждый раз перед пуском ракет молится. ЧОТВОРИЦА?
==========================================================

Закон о запрете пропаганды традиционных и нетрадиционных РЕЛИГИОЗНЫХ отношений среди несовершеннолетних.

Основываясь на Конституции РФ:
Статья 14. 1. Российская Федерация — светское государство.
Статья 14. 2. Религиозные объединения отделены от государства.
Статья 17. 2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
Статья 17. 3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
Статья 28. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Статья 1.
Каждый гражданин Российской Федерации рождается неверующим. Будет ли он верующим и какую религию может выбрать, неизвестно никому, в т.ч. и самому ребёнку. Поэтому запрещена любая пропаганда традиционных и нетрадиционных религиозных отношений (далее религии) в отношении детей до 18 лет. Иначе это будет расценено, как навязывание определённой веры, т.е. насилием над ребёнком.



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  • 16 | 01.12.2021, 18:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чанышева, Моргенштейн - много кратно известнее Радия Хабирова в России,а уж в мире точно. Парадокс.



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  • 17 | 01.12.2021, 18:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Президент Украины заявил о том, что дети граждан страны должны будут покупать себе жизнь.

Рассказывая о законопроекте президент оговорился заявив, что за накопленные деньги украинцы смогут покупать себе жизнь (життя на украинском языке), а не жилье (житло)
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Вот балбес.



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