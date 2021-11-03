Какая красивая подделка. Умеют же!

Перед празднованием 450-летия добровольного вхождения «Республики Башкортостан в Российскую Федерацию» (некоторых башкирских родов в Московское княжество), якобы были найдены жалованные грамоты Ивана Грозного башкирам. Потом все это тихо слили. Однако, остались другие подделки.На официальном уровне говорили о вхождении Башкирии в Россию (это при том, что тогда не было никакой России и, тем более, Башкирии). Поскольку, согласно Конституций РФ и РБ названия "Башкирия и Республика Башкортостан" и "Россия и Российская Федерация" равнозначны, вслед за официальными лицами можно говорить о "вхождении Республики Башкортостан в Российскую Федерацию". Все правильно.