3 | 12.11.2021, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Комм ...
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А все стояли и снимали на камеру.представьте такую картину на кавказе ...
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«Вот они, красавчики!»: Академик Тишков обвинил вице-премьера РБ и двух ученых ...
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Перед празднованием 450-летия добровольного вхождения «Республики Башкортостан ...
2.12.2021 25516 24
Адвокат Лилии Чанышевой Владимир Воронин: «Оперативник угрожал ей, что она ...
1.12.2021 41464 32
Всеволод Спивак: «В Башкирии в 2024 году будем жить примерно на 15% хуже». ...
30.11.2021 36439 29
«Вот они, красавчики!»: Академик Тишков обвинил вице-премьера РБ и двух ученых ...
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«Работу, пенсии им даем»: депутат Госдумы от Башкирии осудила ...
26.11.2021 23718 93
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Какая красивая подделка. Умеют же!
Раздел: Политика | Просмотры: 36699 | Комментарии: 24