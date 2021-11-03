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Какая красивая подделка. Умеют же!

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Перед празднованием 450-летия добровольного вхождения «Республики Башкортостан в Российскую Федерацию» (некоторых башкирских родов в Московское княжество), якобы были найдены жалованные грамоты Ивана Грозного башкирам. Потом все это тихо слили. Однако, остались другие подделки.

Какая красивая подделка. Умеют же!


На официальном уровне говорили о вхождении Башкирии в Россию (это при том, что тогда не было никакой России и, тем более, Башкирии). Поскольку, согласно Конституций РФ и РБ названия "Башкирия и Республика Башкортостан" и "Россия и Российская Федерация" равнозначны, вслед за официальными лицами можно говорить о "вхождении Республики Башкортостан в Российскую Федерацию". Все правильно.

Карим Яушев, Facebook






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  • Эксперт
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  • 1 | 02.12.2021, 13:28 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41058 | Рейтинг: +5077
Сравнение Петра Первого и Путина абсолютно оправдано. Потому что оба с одинаковой страстью коллекционировали уродов. Вот в этом они очень похожи. Причем оба царя, они отличались страстью к собирательству аномальных двухголовых, трехголовых, пятиглазых персонажей в банках или без таковых. Притом разница только в том, что кунсткамеры Путина, в отличие от кунсткамер Петра, они еще и голосуют, и подмигивают, придумывают законы, а лосятину они забивают вакцинами. То есть это все особенные совершенно уроды. Петровские уродцы себе никогда такого не позволяли.
А.Г.Невзоров



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  • 2 | 02.12.2021, 13:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71806 | Рейтинг: +11416,8
Кто-то по приколу сварганил, как я понимаю.
И не собирался выдавать за подлинник.
Для чего? Понятия не имею.



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  • 3 | 02.12.2021, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто-то по приколу сварганил, как я понимаю.
И не собирался выдавать за подлинник.
Для чего? Понятия не имею.
---------------
Целый день у тебя впереди, делать нечего все равно, сиди голову ломай.



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4

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  • 4 | 02.12.2021, 13:51 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11473 | Рейтинг: -900,5
2 | 02.12.2021, 13:32 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71806 | Рейтинг: +11416,9
Кто-то по приколу сварганил, как я понимаю.
И не собирался выдавать за подлинник.
Для чего? Понятия не имею.
+++++++++++++++++++++++
Для подкорки жидких подкепок. Больных на это уже много, и множатся они.

Никоновская летопись отмечала: «А сам государь послал всем улусам черным людям ясачным жалованные грамоты… чтобы шли к государю, не боясь ничего, а кто лиха чинил, тем Бог мстил, а их государь пожалует, и они бы ясаки платили, яко же и прежним казанским царям» . А где здесь хоть полслова за башкир? Так ведь получается, что по взятию Казани царь с этими посланиями своими, с приглашениями приёма под свою длань обратился не собственно к башкирам, а, в общем, к населению края, причём, прежде бывшему под властью Казанского ханства. Говорить о сугу-бо башкирской стерильности этого края, это всё же более чем нонсенс, как и о том, что по тем временам уже существовали, сугубо консолидированные, сложившиеся этносы, и в частности, или в особенности башкирский. Не вда-ваясь особо в последнее, заметим только, что такой авторитет башкирской исторической науки Р.Г. Кузеев указывал, что башкиры вплоть даже «до Ок-тябрьской революции не относились к народностям с высоким уровнем кон-солидации».

Вот ещё один важный документ, т.е. статья 43 главы XVI Соборного Уложения 1649 г., которую, правда, только частично, выборочно, упуская иных, часто башкирские гуманитарии приводят как бы в подтвер-ждение вотчинного права башкир на землю: «А в городах у князей, и у мурз, и у татар, и у мордвы, и у чуваши, и у черемисы, и у вотяков, и у башкирцев бояром (наверно, боярам. – Сост.), околничим, и думным людям, и стольни-кам, и стряпчим и дворяном московским и из городов дворяном (дворянам) и детям боярским и всяких чинов русским людям поместным всяких (всяким) земель не покупать и не менять и в заклад, и сдачею и в наем на многие годы не мешать. А будет которые московские и из городов дворяне и дети бояр-ские, и всяких чинов люди угнуть в городах у князей, и у мурз, и у татар, и у мордвы, и у всяких ясачных людей земли имать, сдачею или покупать, или в заклад или в наем на многие лета имать или менять: и у тех всяких чинов лю-дей те татарские поместные и ясачные земли имать на осударя; да им же за то от Государя быть в опале» . И здесь ведь нет обособленности, привилегиро-ванности по отношению к землепользованию в крае только башкир, которые, и вообще, в первом перечислении стоят последними. Зато эта последняя оче-рёдность оказалось очень удобной, для вырывания из содержания документа только текст начиная со слов «у башкирцев», и к тому же опуская повторное перечисление, в котором собственно башкиры явно вообще не указаны. Вместе с тем, помимо всякого иного прочего, нет в содержании этих озвученных текстах документов никаких слов ни об изначально предполагаемом институте коллективного вотчинного землевладения, ни о дальнейшем наличии та-кового.

В общем, вся эта мутота, она и есть мутота, т.е. херня, "доказываемая" мутотой, хернёй и к тому же напёрстничеством с документами.



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  • 5 | 02.12.2021, 14:00 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11473 | Рейтинг: -900,5
По последнему документу, который выдают за исклющительнось вотчиного землевладению, мне сегодня скукарекали, а где в нём слова за татар? За татар особо много, есть и про иные народы,а вот про башкир очень мала, мала, в общем, более только то что напёрсточно вытягивают отмеченное.

Я специально заинтересовался было этим Соборным уложением 1649 года, именно как раз в смысле изыска, поиска утверждений об особой и изначальной асабасти именно башкир в Русском государстве, якобы сугубо изложенных и в этом документе. Однако разочаровался я в этом, хотя и сам этот документ внимательно поглядал. Зато премного нашел интересной и важной инфомации относительно татар, как в этом документе, в изложенном параграфе означенной книги, так и в целом в самой этой книге. Так ведь, и аннотация к книге начинается словами, что она посвящена законодательству второй половины XVI- XVIII вв. о волго-уральских татарах…:

https://irek-tattarich.livejournal.com/107326.html

https://irek-tattarich.livejournal.com/107687.html



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  • 6 | 02.12.2021, 14:11 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11473 | Рейтинг: -900,5
Эпохальное присоединение или вхождение башкир в Русское государство происходило вполне растянуто по времени. Причём происходило это очень пошагово, практически почти как «степ бай степ» отдельными родами, племенами и даже отдельными челами. За последнее можно посмотреть небольшую, но очень убедительную статью д.и.н. Б.А. Азнабаева: «Жалованная грамота XVI века башкиру Уранской волости», представленную например на ресурсе, называемом сайтом неких «традицио-налистов» Башкортостана «РБ-XXI век. URL: http://www.rb21vek.com/164-zhalovannaya-gramota-xvi-veka-bas
hkiru-uranskoj.html.
В указанной статье , говорится об обнаруженной в фонде «Спорные дела Генерального межевания (РГАДА. Ф. 1324. Д. 1497. Л. 48-50.)» копии жалованной грамоты башкиру Уранской волости Авдуаку Санбаеву с пожа-лованием земли в Уфимском уезде. И прописано: «Вопреки сложившемуся в нашей историографии мнению о том, что башкиры принимали подданство по родам, документ показывает, что подчинение российской администрации предполагало различные варианты, в том числе, и в виде поступления на службу русскому царю» . От себя повторимся, что по содержанию статьи, ведь даже отдельными челами. И повторимся с вопросом, какую же присое-динявшуюся башкирскую государственность всё это представляло. Причём ведь даже утверждают, что, и, с населением практически монолитно башкир-ским. Позволим все же себе, знак вопроса и здесь не ставить.



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  • 7 | 02.12.2021, 14:14 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11473 | Рейтинг: -900,5
Во как, отдельному башкиру жалованная грамота нашлась, а те эпохальные всему башкирскому народу, где?



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  • 8 | 02.12.2021, 15:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня ясным декабрьским днём в старых статьях УЖа появилось 8 "подснежников"! Для особо завистливых сообщаю, что 2 из них мои! Очень Опытный



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  • 9 | 02.12.2021, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Го
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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  • 10 | 02.12.2021, 15:50 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11473 | Рейтинг: -900,5
8 | 02.12.2021, 15:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня ясным декабрьским днём в старых статьях УЖа появилось 8 "подснежников"! Для особо завистливых сообщаю, что 2 из них мои! Очень Опытный
+++++++++++++++++++++
Этот клоун, всё о своём, близком к гинекологии, или всё же, к проктологии? Подснежник хренов, или просто бестолковый одуванчик.



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  • 11 | 02.12.2021, 16:33 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 73 | Комментарии: 715 | Рейтинг: +208,6
Было такое сообщение. Однако…
************

Ученые обнаружили «письмо» Ивана Грозного башкирам

Документ подтверждает, что царь действительно звал племена вступить в состав России

Эти документы ученые искали не одно десятилетие. И именно в канун празднования 450-летия вхождения Башкирии в состав России поиски наконец-то увенчались успехом.
Дело в том, что до сих пор в Башкирии не было подлинных документов, подтверждающих, что Иван Грозный действительно приглашал башкирские племена вступить в союз с Россией. Все сведения об этом ученые черпали из башкирских родословных - шежере, которые, в свою очередь, очень часто основаны на легендах.

- Когда вышел указ Путина о праздновании 450-летия этого события, я твердо решил найти первоисточники, - говорит заведующий кафедрой археологии, древней и средневековой истории БГУ, доктор исторических наук Назир КУЛБАХТИН. - Я верил, что где-то они все-таки есть.
Для того, чтобы осуществить задуманное, ученому и трем аспирантам пришлось потрудиться в архивах Москвы и Санкт-Петербурга. Жалованные грамоты искали в фонде Уложенной комиссии Екатерины II - в 17- м веке там работали башкирские депутаты. И к одному из своих наказов они приложили копии тех самых жалованных грамот Ивана Грозного.

- Чтобы найти эти грамоты, нам пришлось проделать титаническую работу, - рассказывает Назир Мурзабаевич. - В фонде более 500 дел, в каждом - 1,5-2 тысячи страниц. То есть нам пришлось просмотреть 12-14 миллионов листов!
Случилось так, что именно молодым ученым улыбнулась удача - просидев полтора месяца в пыльных архивах, они отыскали-таки две копии жалованной грамоты.
Позже нашли еще одну копию грамоты - на арабском языке.
Сенсационные находки теперь хранятся в БашГУ. А Назир Кулбахтин готовит к изданию книгу под названием «Жалованные и оберегательные грамоты московских царей башкирам в 16-19 веках». Все документы, которые будут там опубликованы, подтверждают, что в середине 16 века наши предки добровольно вошли в состав России.

ЛЮБИНЕЦКАЯ Ангелина
ГЛУБОКОВСКИХ Елена 19 мая 2007



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Как не стыдно! Детский сад!
Вон считайте сами: в третьем абзаце "Писано одна тысяча пятьсот пятьдесят седьмого года "
===================
Вы что там с ума посходили?!
Хронология Скалигера-Петавиуса была введена в России Петром Первым только 1го января 1700 года.
В 1557 году Жозефу Скалигеру было всего 17 лет, он ещё не поступил учиться в Сорбонну, он ещё не создал свою хронологию.....

В 1557 году, при живом Иване Грозным у него на дворе стоял 7065ый год от сотворения мира......

- ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй ----- ЯЙ!!! Как кринжово, ведь - никакой а братский народ.

Про грамматику времен Ивана 4 го говорить уже даже лишнее. треш и сюрреализм



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  • 13 | 02.12.2021, 16:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А протокол сионских мудрецов не нашли? Ещё надо найти пару монет, которые штамповали башкиры на отдыхе.
Жалко Мажитов уже вам не поможет.
Ваш Ю.



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  • 14 | 02.12.2021, 16:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бедный Назир. Небось Геморой заработал на 15 миллионах листов?
Сколькоеще мудаков в БГУ? Гнать их в шею,»
Ваш Юю



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  • 15 | 02.12.2021, 17:12 | Автор: Муник
    Публикации: 0 | Комментарии: 5 | Рейтинг: -0,3
Когда же этихмудаков—профессоров разгонят?



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  • 16 | 02.12.2021, 17:22 | Автор: Муник
    Публикации: 0 | Комментарии: 5 | Рейтинг: -0,3
Религия опиум для народа



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  • 17 | 02.12.2021, 18:17 | Автор: Муник
    Публикации: 0 | Комментарии: 5 | Рейтинг: -0,3
Надо Ирека вашего назначить генеральным директором , выделить фонды, провести расследование.Он большой спец по башкирам и татарам Алга



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  • 18 | 02.12.2021, 18:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошая попытка, но нет. А вы заметили сколько беды натворили башнацики пока рулили институтом истории ран? Им явно понравилось всех обдуривать и фальсифицировать документы, теперь уже никто не поверит в эту ахинею. Пройдёт ещё 20 лет и все башкиры будут ходить только на татарские концерты, отдавать детей в татарские гимназии и смотреть таттв. Потому, что такова установа, хватит дешевого национализма, малахаи нынче не в моде.



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  • 19 | 02.12.2021, 18:33 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4647 | Рейтинг: -349,9
Ирек, тоже поищи. Может найдёшь фото Адама с Евой из Янаульского района. Должны быть.



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  • 20 | 02.12.2021, 18:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Привеееед забулдыги!
Радий Хабиров поручил ликвидировать точки продаж нелегального алкоголя. Пиариться решил молодой папаша, мало ему граблей с шиханами. На святое решил покуситься, последнюю радость отнять. Если в переводе на нормальный язык, то паленку больше не купить, пейте только самогон. Это захотел армянский папаша Башкирской нации. Ик



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