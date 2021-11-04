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Берегите детей: Гитлер бы мечтал иметь такого военкома

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В Уфе в Республиканском сборном пункте призывника не отпустили после приезда скорой.

Берегите детей: Гитлер бы мечтал иметь такого военкома


По словам его сестры, на сборный пункт его привезли без повестки и с температурой.

Уфимка Юлия Матросова рассказала телеграмм-каналу «Мэш» о том, что ее брата Илью под угрозой уголовного преследования заставили 29 ноября явиться в военкомат Орджоникидзевского района Уфы. Оттуда его отвезли в республиканский сборный пункт, несмотря на его температуру. Парню стало там плохо, и он вызвал скорую. Однако медикам не удалось его увезти в больницу, рассказала Юлия Матросова.

— Скорая приехала, приняла решение о том, что его нужно госпитализировать в больницу. Когда уже все сели в скорую, военком вышел и в грубом тоне сказал моему братишке, о том, что Матросов — хватит страдать какой-то фигней, возвращайся, и в итоге не отпустил в скорую. Сегодня уже четвертый день, как его незаконно держат в призывном пункте.

Историей с призывником Матросовым заинтересовались в Совете по правам человека при главе региона, по данным «Эха», этим делом занимается правозащитник Альмира Жукова и специалист по военному праву Станислав Урманцев. Они обратились в военную прокуратуру.

Ранее в эфире «Эха» Урманцев заметил, что аналогичный случай произошел в Белокатайском районе: «Призывника Ибрагимова, инфицированного ковидом, забрали на сборный пункт, сделали тест, который показал отрицательный результат. Но сейчас он в Зубовском инфекционном госпитале».

По мнению Урманцева, у Башвоенкомата есть план занять первое место по призыву, и он делает это любыми методами.

Эхо Москвы
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План любой ценой? Почему призывников Башкирии отправляют служить, несмотря на запреты врачей

Родители призывников опасаются, что их детей отправят служить, закрыв глаза на болезни, правозащитники говорят о нарушениях со стороны призывных комиссий, а военный комиссариат республики собирается отправить в армию самый большой призыв в России.

По результатам прошлого года Башкирия показала лучший результат по призыву на военную службу среди 29 субъектов Центрального военного округа.

Более девяти тысяч призывников из республики отправились служить в армию, а военный комиссар республики полковник Михаил Блажевич получил кубок и грамоту. Также грамоту получил вице-премьер Правительства РБ Ирек Сагитов.

Тем временем правозащитники и эксперты обеспокоены методами, которыми военкоматы выполняют планы по призыву. Среди возможных способов называют занижение диагнозов, потерю врачами военкомата документов, которые говорили бы о наличии заболевания, и другие. Иными словами, врачей военкоматов подозревают в отправке на военную службу больных солдат.

Также эксперты говорят о том, что комиссариат республики не намерен останавливаться на первенстве в военном округе, и в предстоящие призывы планирует идти на первое место по стране.

«С этим диагнозом больше не приходи»

В редакцию нашего издания обратился призывник из Уфы Степан (имя изменено), который уже полтора года ждет решения своей судьбы врачами призывной комиссии. Из-за серьезной болезни почек он не может подолгу переносить серьезные физические нагрузки. Его заболевание входит в расписание, согласно которому ему должна быть присвоена категория годности «В» – это освобождение от призыва в мирное время и зачисление в запас.

– В первый призыв, в 2019 году, осенью, мы провозились со справками чуть ли не до Нового года. К концу декабря меня направили на КМО (Контрольное медицинское освидетельствование, на котором призывная комиссия муниципального образования утверждает или отменяет решение муниципальной призывной комиссии). Там меня не списали, а отправили на следующий призыв, дали отсрочку, грубо говоря. Сказали, что в следующий призыв «все будет нормально, приходи», – рассказывает Степан.

Однако в следующий призыв снова начались хождения по разным врачам для обследования. По словам парня, врачи комиссии якобы еще и «потеряли» важный документ. После двух призывов юноша вынужден был сменить адрес прописки, чтобы попасть в другую призывную комиссию.

– Весной меня стали отправлять за получением разных справок, не спеша снова отправить на КМО. Еще они потеряли мой рентгеновский снимок, который является самым главным доказательством моего заболевания. В конце 2020 года пришлось делать повторный рентген. Первые два призыва я ходил в уфимский военкомат, потому что жил в Юматово. К третьему призыву я сменил прописку на уфимскую, только для того, чтобы попасть в военкомат Кировского района – думал, что там будет получше. Там хирург посмотрел мои документы и сказал, что я должен быть списан, но решение должен принять центральный военкомат, на КМО, – вспоминает он.

Мама призывника, которая растратила немало нервов за эти полтора года, рассказывает, как она пыталась добиться справедливости, но особых результатов это не дало.

– Мы обращались по данному вопросу в прокуратуру, военную. Военный прокурор ответил, что в действиях врачей никаких противоправных действий он не усматривает. Говорит, что это право врача – отправить призывника на дополнительное медицинское освидетельствование, еще раз, и еще раз, и еще раз, – рассказывает женщина.

Это не первая подобная история. Так, недавно в Уфе призывнику пришлось через суд доказывать свою непригодность к службе. Множество врачей не раз подтверждали у него наличие плоскостопия и других ограничений по здоровью, но хирург военкомата отказывался принимать эти заключения.

Парень подал в Кировский районный суд, решением которого призывник был направлен на военно-врачебную экспертизу. Злая ирония ситуации заключается в том, что он был направлен к тому самому врачу, чье постановление призывник и пытался оспорить. В настоящее время на решение суда подана апелляция в Верховный суд Башкирии.

Правозащитник Азамат Хуснутдинов, к которому мы обратились за комментариями, также рассказал о вопиющем случае, когда в армию был отправлен парень с серьезным заболеванием позвоночника:

– В нашей практике был случай: к нам обратился призывник с двумя межпозвонковыми грыжами, с чем он должен был быть освобожден от службы в армии. На консультации у нас он был в положении полулежа – не мог сидеть из-за нагрузки на позвоночник. Он был списан районным военкоматом и подлежал КМО. Когда он приехал в Уфу, невролог ему сказал: «Я тебе даю отсрочку, больше ко мне с этим диагнозом не приходи. Если придешь – отправлю служить». Парень начал заниматься плаванием, носил специальный корсет, но от этого грыжа никуда не денется, она хроническая. На следующий призыв он снова приезжает на КМО, и невролог признает его годным, с двумя грыжами. Мы обратились к юристам, приостановили призывные мероприятия, и парень остался дома. К третьему призыву парню стало хуже, МРТ показала, что грыжа прогрессирует, динамика отрицательная. Районный военкомат снова признал его не годным, но КМО в центральном военкомате признает его годным вторично. Парень сдался, опустил руки и ушел служить, и сейчас проходит службу, – рассказал правозащитник.

Бывает, комиссуют прямо из армии

Между тем эксперты сообщают о возможных многочисленных фактах нарушений со стороны военкоматов, которые допускаются, чтобы выполнить план по призыву и «не ударить в грязь лицом».

– У нас из года в год получается брать первенство по призыву среди регионов Центрального военного округа, для нас это не новость. Наш комиссариат планирует получить первое место по России. Вопрос в том, какими жертвами и силами это будет достигнуто? Как правозащитник, я понимаю, что это будет за счет призыва не совсем здоровых ребят в вооруженные силы. У нас есть обращения о том, что у молодых ребят всячески занижаются диагнозы и их пытаются всячески все же призывать в Вооруженные силы или им просто даются отсрочки, хотя с данными заболеваниями наши призывники должны быть комиссованы или получать военный билет с категорией «В», – говорит Член совета по правам человека при главе Башкирии Виль Тухватуллин.

А план по призыву в Башкирии, как сообщают правозащитники, и так сильно завышен по сравнению с соседними регионами. По их словам, в нашей республике в начале нулевых была демографическая яма и сейчас призываются ребята как раз из этого периода спада. Но при этом план никто снижать не собирается. Для выполнения плана военкоматы пускаются во все тяжкие, полагает Виль Тухватуллин. Диагнозы могут занижаться, на некоторые болезни и вовсе могут закрыть глаза, а в результате это может серьезно сказаться на здоровье призывника, считает он.

Виль Тухватуллин:

– Военкоматы на местах стараются занижать диагнозы. Допустим, у призывника гипертоническая болезнь, а ему ставят расстройство вегетативной нервной системы, и с этим диагнозом он идет служить, хотя с гипертонией он не годен для службы в мирное время. Или то же плоскостопие – у него третья степень, но диагноз стараются занижать. Военкоматы начинают «терять» личные дела, заключения специалистов, снимки, УЗИ, документы. Потом это приходится повторно доказывать. Неправильно делают рентген-снимки, неправильно расшифровывают, и два миллиметра решают судьбу подростка.

Многие думают – плоскостопие ерунда, но на самом деле это не так. Он не может долго стоять в статическом положении, у него идет осложнение на опорно-двигательный аппарат, на позвоночник, артроз начинает развиваться. Если позвоночник поражен, осложнения идут на внутренние органы.

Мы думаем о том, что в республике надо снизить план, хотя бы до уровня общероссийского, пропорционально количеству жителей, так же, как в других регионах. Военные ведомства никак не идут на контакт, у них все засекречено, какие-то внутренние приказы. В ближайшее время по линии СПЧ планируется провести круглый стол, но неизвестно, получится ли это сделать – в декабре не получилось. Минздрав, другие ведомства готовы были провести его по данной теме, но военные отказались, мотивируя это тем, что у них идут призывные мероприятия, и им надо получать разрешение на участие из генштаба. Бывают случаи, когда призывников комиссуют из армии на гражданку: парень пришел в военную часть и у него сразу же начинаются проблемы, его списывают. Получается, что это дефект работы призывных комиссий, что они не смогли правильно диагностировать заболевание. Мы же не говорим о том, чтобы ребята не служили. Наоборот – пускай служат, это полезное дело, но пускай служат те, кто здоров, кто годен для службы.

Нашими призывниками восполняют недобор в Чечне и Дагестане?

Стремление военкоматов всеми силами выполнить завышенный план и любой ценой отправить призывника служить может повлечь за собой не только нарушение прав молодых людей, но и другие проблемы. Правозащитник Азамат Тухватуллин, который лично занимается делами призывников и весьма близко знаком с нарушениями со стороны военкоматов, рассказал об этом подробнее.

– Я занимаюсь призывниками, имею медицинское образование, и знаю, чем руководствуются военные комиссариаты. Последние два призыва мы наблюдаем, что военкоматы очень агрессивно начали призывать молодых людей на призывные пункты. В осенний призыв, в ноябре, в разгаре, некоторые районы республики не выполняли свои планы. Был доклад на селекторном совещании у Радия Фаритовича. Правоохранительным органам были развязаны руки и осуществлялся силовой призыв. К призывникам рано утром, часов в шесть, приходили полицейские с представителями военкоматов, и их будто бы путем обмана – якобы им нужно подписать какие-то документы, доставляли на сборный пункт. Там у них забирали одежду и телефоны и удерживали до трех суток, пока не сформируется команда для отправки. Настолько плачевных фактов мало, но они есть, – рассказал правозащитник.

Также Азамат Тухватуллин высказал предположение, что высокий план по призыву в Башкирии был установлен, чтобы восполнить невыполнение планов в других регионах России, например, Пермского края, Оренбургской и Челябинской областей.

– На сегодняшний день около 11 тысяч ребят уходят в армию из Башкирии. Такой цифры нет ни в одном регионе – у нас есть филиалы в Казани, в Екатеринбурге. Регионы не меньше, население не меньше, а призыв меньше гораздо. В этом есть некоторая несправедливость, но эта планка держится с двухтысячного года и не уменьшается. Есть регионы, такие как Республика Чечня, Республика Дагестан, где цифры по призыву очень маленькие, оттуда мало кто уходит в армию, и, наверное, мы перекрываем эти регионы, – рассказал юрист Айдар Каюмов.

«Таких случаев нет»

Мы обратились в военный комиссариат Республики Башкортостан за комментариями. Там ожидаемо ответили, что случаев занижения диагнозов и принятия призывными комиссиями неправомерных решений о годности больных призывников в регионе просто нет:

– Нет такого. Если призывник болеет, его не отправят в армию. Зачем его отправлять, чтобы его оттуда обратно комиссовали?, - ответили в комиссариате.

Если призывник не согласен с решением призывной комиссии, ему рекомендуют обратиться в военную прокуратуру, общественную приемную в военном комиссариате республики или отделение по работе с гражданами военного комиссариата.

Также, в комиссариате не смогли ответить на наши вопросы о планах на предстоящий призыв, сославшись на то, что приказ о начале призыва еще не оглашен и официальная информация будет озвучена с началом призывной кампании, 1 апреля.

ПроУфу
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Военным комиссаром Республики Башкортостан назначен полковник Михаил Блажевич, уроженец Украины

Приказом министра обороны Российской Федерации на должность военного комиссара Республики Башкортостан назначен полковник Михаил Блажевич, сообщили в республиканском военном комиссариате. Контракт с занимавшим ранее эту должность Игорем Харченко истек 1 августа.

Справка

Михаил Александрович Блажевич родился 21 мая 1975 года в Киеве. В 1996 году окончил Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное училище, в 2006 году - Военную академию войсковой противовоздушной обороны в Смоленске. Службу проходил на территории Сибирского, Московского, Северо-Кавказского, Центрального военного округа. С августа 2016 по сентябрь 2020 года был командиром 67-й зенитной ракетной бригады на территории Южного военного округа. Награжден медалями «За отличие в военной службе 1,2,3 степени», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть 2 степени».






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  • 1 | 03.12.2021, 14:55 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4651 | Рейтинг: -350,2
Один Матросов грудью дот фашистский закрыл, другой Матросов от военкомата бегает.

Чотворица

Не хочет Родину защищать, паразит такой.



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  • 2 | 03.12.2021, 14:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Чтоб не было таких идиотств и убийств молодых людей морально сперва, после и физически: перестать должна страна быть колониальной и агрессивной.
Ивсе это нужно начинать с деколонизаций республик и деколммунизации.
Весь мир богатеет, а шестая часть сузи - средневековье и северная Африка.
Задумайся, имперский, но нищий духовно, этнос.



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  • 3 | 03.12.2021, 14:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Родители призывников, хватить ныть и стонать в то время когда на Западе ходят тучи хмуро. За последние тридцать лет привыкли жить сыто, богато и красиво. А кто будет защищать наши блага и завоевания демократии. Сразу в кусты, а? Не отдадим первое место по призыву, которое наш родной Башкортостан удерживает долгие годы. Наши славные женщины, побольше рожайте защитников новой России!



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  • 4 | 03.12.2021, 15:08 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4651 | Рейтинг: -350,2
Пусть Кухаркиного кухоренка уклониста - колобрациониста тоже заберут и научат Родину любить.



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  • 5 | 03.12.2021, 15:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
– В нашей практике был случай: к нам обратился призывник с двумя межпозвонковыми грыжами, с чем он должен был быть освобожден от службы в армии. На консультации у нас он был в положении полулежа – не мог сидеть из-за нагрузки на позвоночник. Он был списан районным военкоматом и подлежал КМО. Когда он приехал в Уфу, невролог ему сказал: «Я тебе даю отсрочку, больше ко мне с этим диагнозом не приходи. Если придешь – отправлю служить». Парень начал заниматься плаванием, носил специальный корсет, но от этого грыжа никуда не денется, она хроническая. На следующий призыв он снова приезжает на КМО, и невролог признает его годным, с двумя грыжами. Мы обратились к юристам, приостановили призывные мероприятия, и парень остался дома. К третьему призыву парню стало хуже, МРТ показала, что грыжа прогрессирует, динамика отрицательная. Районный военкомат снова признал его не годным, но КМО в центральном военкомате признает его годным вторично. Парень сдался, опустил руки и ушел служить, и сейчас проходит службу, – рассказал правозащитник.
____________________________________________________________
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__ Как я люблю читать либерастные сказки! Они в этих сказках обязательно привирают как они считают для пущей убедительности, а на самом деле всё это их привиранье только ещё больше их враньё разоблачает! На консультации призывник был полулёжа,к третьему призыву ему стало ещё хуже, когда казалось бы куда ещё хуже-то! А теперь он проходит службу!!! Бинго!!! Явно косить пытался, ведь не проходит же он службу полулёжа! Утверждать не могу, но что-то мне подсказывает, что рентген и МРТ за него кто-то другой проходил! Очень Опытный



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  • 6 | 03.12.2021, 15:28 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 03.12.2021, 15:08 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4650 | Рейтинг: -350,1
Пусть Кухаркиного кухоренка уклониста - колобрациониста тоже заберут и научат Родину любить.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Вот из-за таких, которых от мамкиной титьки не оторвать, и приходится так жёстко проводить призыв! Очень Опытный



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  • 7 | 03.12.2021, 15:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Ранее в эфире «Эха» Урманцев заметил, что аналогичный случай произошел в Белокатайском районе: «Призывника Ибрагимова, инфицированного ковидом, забрали на сборный пункт, сделали тест, который показал отрицательный результат. Но сейчас он в Зубовском инфекционном госпитале».
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Вакцинироваться надо было! А то, что тест отрицательный был, то в этом ничего удивительного: статистика по всему миру даёт до 30% ложно отрицательных ПЦР-тестов! Вакцинируйтесь, идиоты! Очень Опытный



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  • 8 | 03.12.2021, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скорая приехала, приняла решение о том, что его нужно госпитализировать в больницу. Когда уже все сели в скорую, военком вышел и в грубом тоне сказал моему братишке, о том, что Матросов — хватит страдать какой-то фигней, возвращайся, и в итоге не отпустил в скорую.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Явно сам добровольно в больницу не поехал, а теперь жалеет! Если было всё так, как пишет сестра, то что же снова ему скорую не вызвали? Так что врёт скорее всего! Очень Опытный



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  • 9 | 03.12.2021, 16:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы не понимаете, им срочно нужно пушечное мясо защищать крыс на яхте и дворец сам себя не построит. Одно дело матери растят детей ради детей вечно мечтающего газпрома, другое дело денег в стране не хватает, так как они жрут в три горла и вывозят в офшоры как не в себя. Хватит раскачивать лодку с крысюками, их тошнит от вас! Надо бы просто тихо потриотить и гордиться, лечиться советами Малышевой и не просить пенсий! Это вам не умирающая Украина и не загнивающий запад, это склепная Россия, которая во всем впереди планеты всей! А вы все не довольны, скоро, очень скоро полегчает! Потерпите бабаньки немного….ну лет 30, вам же не в первой терпеть.



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  • 10 | 03.12.2021, 17:12 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16119 | Рейтинг: -2241,5
"В мире, где слово "безопасность" уже полностью стало насмешкой, где совершенно отчётливо прослеживается желание минимум двух сил - Китая и исламистов - этот самый мир подчинить...

...так вот, в этом мире европейские государства, словно спятившие с ума, сокращают вооружённые силы, отменяют призыв, урезают расходы на оборону (а те, что оставлены, используются для постройки комфортабельных домов для муравьёв, иначе не скажешь), феминизируют мальчишек и борются с военной героикой в сознании людей и своей истории. И в ответ на любые предупреждения делают лицо 8-летней девочки, росшей в стерильном боксе: "Ой, в нашем мире нет угроз, о которых вы говорите!" По-моему, вышеуказанные агрессоры бояться нападать в открытую лишь потому, что... боятся. Им всё ещё кажется, что это такая ловушка - не может же нормальное живое существо до такой степени быть лишено инстинкта самосохранения?! Мы нападём - а тут такие - жжжж, бубубубх, рррр, гррр - как отовсюду поедут тысячи танков с миллионами самолётов и во главе такой ещё Гитлер с войсками СС... Но скоро они поймут, что заблуждаются.

Так что это "жжжжжжж!" - неспроста.."



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  • 11 | 03.12.2021, 17:18 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16119 | Рейтинг: -2241,5
" Клоун, а почему вы не танцуете? - спросила Светлана.
- Потому, что я солдат. Зато я умею воевать с врагами.
- Какой вы солдат, вы клоун! - засмеялась Светлана и тут же вскрикнула от страха.
На неё из угла, скаля длинные зубы, глядела большая рыжая крыса...
======
- Спасайтесь! - крикнул солдат Светлане, а сам, выставив вперёд медные тарелки, преградил крысе дорогу.
"Как жаль, что у меня нет меча! - подумал он. - Если бы у меня был меч, я бы сразу убил её!"
======
- Победа! - крикнул солдат.
По всей мастерской разнёсся ликующий звон, и под его звуки истерзанный, покрытый глубокими ранами солдат в шутовской одежде клоуна упал и затих.
======

Правда, конец у сказки - хороший. Это же старая, да ещё и советская сказка...

...ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛ МЕЧ, Я БЫ СРАЗУ УБИЛ ЕЁ...

...ЕСЛИ БЫ...

Понимаете, смысл этой, ниже, картинки не в том, что "кровькровькровь ужысужсыужыс больши никада!" А в том и именно в том, что мир, стоящий на спинах этих ребят, на их плечах и руках, будет существовать вот такой, светлый и радостный, лишь до тех пор, пока каждый мужик, каждый юноша, каждый мальчик в любой момент готовы будут спокойно и молча снять "гражданку" и спуститься в это кровавое болото. И, если придётся, лечь в него замертво без жалоб и воплей о своей бесценности. Не озираясь в поисках Профессионалов, Которые Должны - профессионалы в лучшем случае уже легли туда же, чтобы дать тебе время собрать вещмешок и придти на призывной пункт, а в худшем - разбежались, потому что за смерть не заплатят, не придумано таких денег...

Вот тогда - да. Тогда Война не посмеет вернуться. А заклинаниями и ссыклом её не остановить - вернётся и заберёт ВСЁ и ВСЕХ"

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  • 12 | 03.12.2021, 17:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 03.12.2021, 14:55 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4650 | Рейтинг: -350,2
Один Матросов грудью дот фашистский закрыл, другой Матросов от военкомата бегает.

Чотворица

Не хочет Родину защищать, паразит такой.
=====================
Кого защищать, кто есть Родина? Генерал - содомит Калашников ,полковник - содомит Гаценко ,подполковник - содомит Мальцев? У них есть швабры пусть сами своими грудями прикрывают плешивого



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  • 13 | 03.12.2021, 18:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 03.12.2021, 17:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 03.12.2021, 14:55 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4650 | Рейтинг: -350,2
Один Матросов грудью дот фашистский закрыл, другой Матросов от военкомата бегает.

Чотворица

Не хочет Родину защищать, паразит такой.
=====================
Кого защищать, кто есть Родина? Генерал - содомит Калашников ,полковник - содомит Гаценко ,подполковник - содомит Мальцев? У них есть швабры пусть сами своими грудями прикрывают плешивого
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
С чего начинается Родина
Авторы: михаил львович матусовский / вениамин ефимович баснер

С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре
С хороших и верных товарищей
Живущих в соседнем дворе
А может она начинается
С той песни что пела нам мать
С того что в любых испытаниях
У нас никому не отнять
С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот
С той самой березки что во поле
Под ветром склоняясь растёт
А может она начинается
С весенней запевки скворца
И с этой дороги проселочной
Которой не видно конца
С чего начинается Родина?
С окошек горящих вдали
Со старой отцовской буденовки
Что где-то в шкафу мы нашли
А может она начинается
Со стука вагонных колес
И с клятвы которую в юности
Ты ей в своем сердце принёс
С чего начинается Родина...?
____________________________________________________________
_ Идиот! Учись Родину от государства отличать! И не надейся, что те, которые придут, если ты Родину защищать не будешь, тебя, идиота, кормить будут! Им идиоты не нужны, дешевле тебя повесить или расстрелять! Очень Опытный



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  • 14 | 03.12.2021, 18:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи!



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1

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  • 15 | 03.12.2021, 19:00 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16119 | Рейтинг: -2241,5
Идиот! Учись Родину от государства отличать!
________________________________________
М-да?
Как же промыли людям голову. От мозгов промыли.
Ладно кухаркам там всяким либернутым. Для них Родина это "сбер" или "ойл" какая-нибудь. В общем, транснациональная компания.
Но и находятся и другие умники, которые утверждают, что гимн, флаг, гражданство - это ничто. Только - территория.



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  • 16 | 03.12.2021, 20:02 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 03.12.2021, 18:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 03.12.2021, 17:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 03.12.2021, 14:55 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4650 | Рейтинг: -350,2
Один Матросов грудью дот фашистский закрыл, другой Матросов от военкомата бегает.

Чотворица

Не хочет Родину защищать, паразит такой.
=====================
Кого защищать, кто есть Родина? Генерал - содомит Калашников ,полковник - содомит Гаценко ,подполковник - содомит Мальцев? У них есть швабры пусть сами своими грудями прикрывают плешивого
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__
С чего начинается Родина
Авторы: михаил львович матусовский / вениамин ефимович баснер

С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре
С хороших и верных товарищей
Живущих в соседнем дворе
А может она начинается
С той песни что пела нам мать
С того что в любых и___________________________________________________________
_
_ Идиот! Учись Родину от государства отличать! И не надейся, что те, которые придут, если ты Родину защищать не будешь, тебя, идиота, кормить будут! Им идиоты не нужны, дешевле тебя повесить или расстрелять! Очень Опытный
=======================
Они "те которые " уже пришли содомиты со швабрами, кормятся за мой счет ,распродают лес и нефть заграницу, насилую и пытают тех кто отказывается быть им рабами.
Ты Очень Опытно сообразил выжить лизанием задниц, однако до тебя доберутся,скажут болезненно ты лижешь



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