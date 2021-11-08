Разбор гадкой команды ...

Нынешней осенью глава Башкортостана Радий Хабиров вынужден был расстаться с одним из многолетних соратников — руководителем своей администрации Александром Сидякиным. Ещё в сентябре Хабиров заявил, что Сидякин останется в республике, однако уже в ноябре стало известно о его назначении на пост руководителя Центрального исполнительного комитета "Единой России". В минувшую субботу, 4 декабря, экс-чиновника Башкортостана утвердили в новой должности на съезде партии. Он также стал заместителем секретаря генсовета "Единой России". "Idel.Реалии" вспоминают основные моменты политической биографии Александра Сидякина.КАК ТЕНЬ ЗА ХАБИРОВЫМАлександр Сидякин родился в 1977 году в карельском городке Сегежа. В 1999 году он окончил Тверской госуниверситет по специальности "Юриспруденция" и стал специализироваться на избирательных кампаниях в различных регионах России. За несколько лет Сидякин успел поработать на выборах в Коми, Красноярском крае, Брянской, Рязанской, Свердловской областях, Москве. Затем некоторое время трудился в аппарате Госдумы.Знакомство Александра Сидякина с Радием Хабировым произошло, по некоторым данным, в 2003 году. В это время молодой юрист Сидякин уже успел основать свое агентство "Народный избранник", оказывавшее различные услуги кандидатам на выборах. В сентябре 2003 года, когда перед действующим президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым замаячила угроза поражения на выборах главы региона, мало кому известного директора Института права Башгосуниверситета — Радия Хабирова — вдруг назначили руководителем администрации Рахимова."Хабиров понял, что Сидякин — хороший юрист, и предложил [ему] поработать", — говорилось в публикациях казанских изданий.В президентской администрации в тот момент разрабатывали различные схемы отказа ЦИКом республики в регистрации основным конкурентам Муртазы Рахимова — банкиру Сергею Веремеенко и вице-президенту компании "Лукойл" Ралифу Сафину. По данным СМИ, Сидякин принимал активное участие в разработке и реализации таких схем, защищая затем позицию башкирского Центризбиркома в судах.Впервые широкую известность в республике Сидякин получил, когда в 2005 году неожиданно для многих стал заместителем председателя Уфимской городской избирательной комиссии. Этому предшествовали следующие события. В марте 2005 года рахимовская администрация под руководством Радия Хабирова успешно провела в республике серию местных референдумов, по итогам которых во всех муниципалитетах утвердили схему назначения глав местных администраций депутатами местных Советов. Оппозиция тогда обвиняла власти в жульничестве, заявляя, что рахимовский режим инициировал референдумы только для того, чтобы избежать назначения прямых выборов глав местных администраций — как того требовал новый федеральный закон о местном самоуправлении.Политическая атмосфера в республике была неустойчива — Уфу сотрясали митинги оппозиции, возмущенной памятной "монетизацией льгот" пенсионерам и избиением башкирским ОМОНом мирных граждан в Благовещенске в декабре 2004 года. Оппозиционные акции, на которых требовали отставки Муртазы Рахимова, сопровождались стычками со сторонниками президента, мобилизованными его администрацией. Вдобавок — республиканскую элиту лихорадил затянувшийся конфликт между самим президентом Рахимовым и его сыном Уралом, стоявшим во главе башкирского ТЭКа — топливно-энергетического комплекса. На выборах в уфимский горсовет в 2004 году сторонники Урала Рахимова — менеджеры ТЭКа — получили большинство и провели в спикеры своего человека. Перед новым уфимским горизбиркомом, сформированным по указке рахимовской администрации, поставили задачу, чтобы по итогам выборов в горсовет в июне 2005 года ситуация радикально изменилась.Талант Сидякина на этом этапе развернулся в полной мере. Кандидаты ТЭКа один за другим получали отказы в регистрации. В ежегодном докладе республиканского правозащитного фонда "Международный стандарт", посвященном соблюдению прав человека в республике, отмечалось, что горизбиркомом — чтобы отсеять неугодных кандидатов — "применялись следующие приемы: документы принимались в полном объеме, затем некоторые документы изымались из личных дел, и кандидату отказывали в регистрации; из документов кандидата изымался реальный финансовый отчет, а вместо него вкладывалась неподписанная ксерокопия". В итоге регистрации лишились около 40 кандидатов — рекордное количество по тем временам. Сидякина называли главным виновником "отстрела кандидатов" — его напрямую обвиняли в том, что это он "привез в республику технологию изъятия документов".Свой богатый опыт участия в избирательных кампаниях Сидякин вскоре обобщил в кандидатской диссертации с характерным названием "Отказ в регистрации и отмена регистрации кандидата (списка кандидатов): Проблемы теории и практики", которую он защитил в 2006 году в Российской академии правосудия. Правда, в 2016 году журналисты "Новой газеты" совместно с "Диссернетом" выяснили, что в работе Сидякина "есть признаки заимствований". Однако это расследование развития не получило.Одновременно с избирательными кампаниями молодой юрист Сидякин начал делать политическую карьеру в Башкортостане. Ещё в 2003 году он вступил в "Российскую партию пенсионеров" — переехав в Уфу, Сидякин возглавил её республиканское отделение. Самой заметной его акцией на этом поприще стала охота на уфимских проституток — Сидякин обещал "оборвать ночным бабочкам крылья", после чего вывел на центральный Уфимский проспект пикеты с плакатами "Уберем проституцию с уфимских улиц!". Не забывал лидер "пенсионеров" и "кошмарить" время от времени республиканскую оппозицию — её объединенный штаб, который тогда располагался в офисе предпринимателя Рамиля Бигнова, несколько раз подвергался осаде со стороны "обманутых вкладчиков", организованной Сидякиным.В 2006 году партия пенсионеров влилась во вновь образованную партию "Справедливая Россия" — Сидякину доверили возглавить её региональное отделение. В Уфимском горсовете в начале 2007 года была образована фракция "эсеров" из вступивших в новую партию депутатов.Вместе с политикой Сидякин занимался бизнесом: с 2006-го по 2009 годы он был заместителем генерального директора башкирского предприятия "Туймазыстекло", занимающегося производством стеклоизделий медицинского назначения. Параллельно — в 2007-2008 годах — Сидякин был советником по юридическим вопросам генерального директора ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение".В начале 2008 года карьера Радия Хабирова — главного покровителя Сидякина — резко пошла под уклон. Жёсткий конфликт со старой рахимовской гвардией, обвинявшей Хабирова во всевозможных уступках федеральному центру и излишнем "либерализме", подозрения самого президента в том, что Хабиров хочет занять его кресло, привели к тому, что чиновник решил оставить высокую должность в республиканской власти и перейти на работу в администрацию президента России. Изменившееся положение Хабирова немедленно повлияло и на поведение Сидякина — во время избирательной кампании по выборам в Госсобрание в марте 2008 года он довольно резко критиковал республиканскую власть и лично Муртазу Рахимова. Как следствие — "эсеры" не смогли провести в Курултай ни одного депутата.В июне отношения Радия Хабирова с республиканским руководством обострились до предела — он лишился всех должностей, подвергся политическому остракизму и даже попал под уголовное преследование. Сидякин остался верен своему покровителю, защищая его в публичных выступлениях и заявляя, что изгнание Хабирова инициировано лично президентом республики Рахимовым. Вскоре Сидякин подаст в отставку с поста члена республиканского Центризбиркома, а вслед за этим уйдёт и с должности председателя регионального отделения "Справедливой России". После отъезда Хабирова в Москву Сидякину в Башкортостане делать было уже нечего."ГОТОВЬТЕ КЭШ, "АППАЗИЦЫОНЭРЫ"В 2009 году Александр Сидякин в очередной раз сменил политическую ориентацию. После недолгой "передержки" в руководстве Федерации независимых профсоюзов России он вступил в благословлённый Владимиром Путиным "Общероссийский народный фронт". Позднее по квоте ОНФ Сидякина включили в список кандидатов на выборы в Госдуму от "Единой России". По рекомендации Владислава Суркова Сидякин баллотировался в Татарстане.Лозунг справороссов "Мы — последовательные критики "Единой России", который так любил повторять Сидякин, работая в Башкортостане, был забыт. Позднее он так прокомментировал свои метания из партии в партию: "Ну, мы же соревновались, играли в поддавки на предыдущих парламентских выборах. Я возглавлял "Партию пенсионеров", и, когда она влилась в "Справедливую Россию", я подумал, что этот проект, как говорил Сурков, будет "правой ногой", на которую можно опереться, если затекла левая…"В 2011 году Сидякин стал депутатом Госдумы и вступил во фракцию "Единая Россия". Массовые протесты против фальсификаций на тех выборах, невиданный всплеск митингов и шествий по всей России, требование роспуска парламента и отставки Путина тогда напугали Кремль. И Сидякин — с прямого благословения кремлевского управления по внутренней политике, где его покровитель Радий Хабиров давно уже занимал высокий пост замначальника, — активно включился в разработку репрессивного законодательства.В мае 2012 года — после событий на Болотной площади — Сидякин внес в Госдуму законопроект, согласно которому штрафы за нарушение законодательства о публичных мероприятиях увеличивались до двухсот тысяч рублей."Я думаю, что к июньским акциям уже будут другие штрафы за нарушения правил проведения митингов. Готовьте кэш, АппАзицЫонЭры:)", — издевательски написал он в своем Twitter. Однако позднее законопроект сняли с рассмотрения.Другим законопроектом, группу авторов которого возглавлял Сидякин, стало предложение о введении статуса "иностранных агентов" для некоммерческих организаций, получающих иностранное финансирование. Закон приняли в июле 2012 года. Правда, некоторые комментаторы — например, Борис Немцов —сомневались, что идея разработки этого законопроекта исходила от самого Сидякина. Они выражали уверенность, что она была спущена прямиком из управления по внутренней политике администрации президента. В сентябре 2019 года это подтвердил и Радий Хабиров.— Этот закон формировался, когда я там [в управлении внутренней политики администрации президента РФ] был. У нас была большая экспертная группа, мы брали закон США об иностранных агентах 1938 года. Закон этот [закон РФ] — очень сложный, скандальный; его нужно было протаскивать [через Думу]. Я тогда попросил [Сидякина]: "Саша, придется тебе на себя эти риски взять и пойти с этим законом [в Думу], — рассказывал Хабиров.В том же 2012 году Сидякин стал одним из авторов законопроекта о введении ответственности за оскорбление чувств верующих, который был связан с акцией группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Сам депутат заявлял, что этот закон мог бы помочь участницам панк-молебна, поскольку их могли бы просто оштрафовать, а не подвергать уголовному преследованию. Впрочем, этот законопроект получил отрицательный отзыв правительства и не был рассмотрен Госдумой.Наряду с законотворческими инициативами Александр Сидякин не пренебрегал возможностью направлять в правоохранительные органы жалобы и заявления на оппозицию. Так, в 2014 году в обращении в Генпрокуратуру он заявил, что усмотрел признаки экстремизма в публикациях основанного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" (в 2021 году ФБК признали экстремистской организацией и запретили его деятельность — "Idel.Реалии"). В 2015 году депутат обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить общественное движение "Открытая Россия" (ныне признано "нежелательной организацией" — "Idel.Реалии") на соответствие закону об "иностранных агентах"."Апофеозом" публичных выступлений Сидякина против оппозиции стал инцидент осенью 2012 года — на заседании Госдумы он растоптал белую ленточку — символ массовых протестов против фальсификаций на думских и президентских выборах 2011-2012 годов.Аннексия Крыма и последующая волна государственного патриотизма придали новый импульс законотворчеству Сидякина. В конце марта 2014 года он вместе с единороссом Андрей Красовым и справороссом Игорем Зотовым внес законопроект о новом ужесточении наказаний за участие в несогласованных митингах. Непосредственным поводом к этому стали "Марши мира", организованные российской оппозицией в Москве и ряде других городов в знак протеста против оккупации Крыма и подготовки агрессии против Украины. Законопроектом вводилась уголовная ответственность за неоднократное нарушение законодательства о митингах и штрафы до одного миллиона рублей для граждан, которые более двух раз за 180 дней привлекались к административной ответственности после задержаний на акциях. В декабре 2015 года по этой статье к трем годам лишения свободы приговорили оппозиционного активиста Ильдара Дадина."СЕРЫЙ КАРДИНАЛ" ИЛИ "ОТЧАЯННЫЙ КУКЛОВОД"?В октябре 2018 года на тот момент врио главы Башкортостана Радий Хабиров назначил Александра Сидякина руководителем своей администрации.— Сидякин давно уже нашел себя в роли путешественника — в Антарктиду, на Эверест и тому подобное, и пусть — он больше принесет "пользы Родине", находясь подальше от нее. Это минимизирует вред, который он потенциально ещё может нанести своими законодательными инициативами, подобно тому, как уже нанес такой вред, будучи в Госдуме. Жителям же Башкирии я приношу свои глубокие соболезнования, поскольку теперь этот человек будет оттачивать свои навыки и инициативы на них, реализовывать в их республике свой раж репрессивного охранителя, — говорил в ноябре 2018 года бывший председатель партии "Яблоко" Сергей Митрохин.Политтехнолог Андрей Потылицын тогда же предположил, что основной задачей Сидякина в новой должности будут "кадровые зачистки, перестановки в администрации главы республики и в муниципалитетах", а также обеспечение избрания Радия Хабирова главой региона в 2019 году с "хорошим результатом". "Можно предположить, учитывая бэкграунд Хабирова и Сидякина, что они будут вмешиваться в общественные и политические процессы куда более активно и жестко, нежели кадры Рустэма Хамитова", — отмечал Потылицын. Ныне он говорит, что все его предположения оправдались.— Как и ожидалось, на посту руководителя хабировской администрации Сидякин проявил себя как отчаянный кукловод. Он мало что делал своими руками, но, безусловно, участвовал во многих политических и экономических процессах, проходивших в республике. Под его руководством проходил разгром организации "Башкорт" (признана в России экстремистской организацией, её деятельность запрещена — "Idel.Реалии"), преследовался актив местного штаба Навального (Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями, их деятельность запрещена — "Idel.Реалии" ). Он был настроен на жесткое решение конфликта вокруг шихана Куштау и, кстати, он же политически отвечает за безусловное фиаско Хабирова во всей этой истории, — сказал политтехнолог.Потылицын также отметил, что Сидякин, кроме всего прочего, запомнится в Башкортостане своей "чрезвычайной конфликтностью в отношениях со средствами массовой информации".