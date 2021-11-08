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Разбор гадкой команды

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Нынешней осенью глава Башкортостана Радий Хабиров вынужден был расстаться с одним из многолетних соратников — руководителем своей администрации Александром Сидякиным. Ещё в сентябре Хабиров заявил, что Сидякин останется в республике, однако уже в ноябре стало известно о его назначении на пост руководителя Центрального исполнительного комитета "Единой России". В минувшую субботу, 4 декабря, экс-чиновника Башкортостана утвердили в новой должности на съезде партии. Он также стал заместителем секретаря генсовета "Единой России". "Idel.Реалии" вспоминают основные моменты политической биографии Александра Сидякина.

Разбор гадкой команды


КАК ТЕНЬ ЗА ХАБИРОВЫМ

Александр Сидякин родился в 1977 году в карельском городке Сегежа. В 1999 году он окончил Тверской госуниверситет по специальности "Юриспруденция" и стал специализироваться на избирательных кампаниях в различных регионах России. За несколько лет Сидякин успел поработать на выборах в Коми, Красноярском крае, Брянской, Рязанской, Свердловской областях, Москве. Затем некоторое время трудился в аппарате Госдумы.

Знакомство Александра Сидякина с Радием Хабировым произошло, по некоторым данным, в 2003 году. В это время молодой юрист Сидякин уже успел основать свое агентство "Народный избранник", оказывавшее различные услуги кандидатам на выборах. В сентябре 2003 года, когда перед действующим президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым замаячила угроза поражения на выборах главы региона, мало кому известного директора Института права Башгосуниверситета — Радия Хабирова — вдруг назначили руководителем администрации Рахимова.

"Хабиров понял, что Сидякин — хороший юрист, и предложил [ему] поработать", — говорилось в публикациях казанских изданий.

В президентской администрации в тот момент разрабатывали различные схемы отказа ЦИКом республики в регистрации основным конкурентам Муртазы Рахимова — банкиру Сергею Веремеенко и вице-президенту компании "Лукойл" Ралифу Сафину. По данным СМИ, Сидякин принимал активное участие в разработке и реализации таких схем, защищая затем позицию башкирского Центризбиркома в судах.

Впервые широкую известность в республике Сидякин получил, когда в 2005 году неожиданно для многих стал заместителем председателя Уфимской городской избирательной комиссии. Этому предшествовали следующие события. В марте 2005 года рахимовская администрация под руководством Радия Хабирова успешно провела в республике серию местных референдумов, по итогам которых во всех муниципалитетах утвердили схему назначения глав местных администраций депутатами местных Советов. Оппозиция тогда обвиняла власти в жульничестве, заявляя, что рахимовский режим инициировал референдумы только для того, чтобы избежать назначения прямых выборов глав местных администраций — как того требовал новый федеральный закон о местном самоуправлении.

Политическая атмосфера в республике была неустойчива — Уфу сотрясали митинги оппозиции, возмущенной памятной "монетизацией льгот" пенсионерам и избиением башкирским ОМОНом мирных граждан в Благовещенске в декабре 2004 года. Оппозиционные акции, на которых требовали отставки Муртазы Рахимова, сопровождались стычками со сторонниками президента, мобилизованными его администрацией. Вдобавок — республиканскую элиту лихорадил затянувшийся конфликт между самим президентом Рахимовым и его сыном Уралом, стоявшим во главе башкирского ТЭКа — топливно-энергетического комплекса. На выборах в уфимский горсовет в 2004 году сторонники Урала Рахимова — менеджеры ТЭКа — получили большинство и провели в спикеры своего человека. Перед новым уфимским горизбиркомом, сформированным по указке рахимовской администрации, поставили задачу, чтобы по итогам выборов в горсовет в июне 2005 года ситуация радикально изменилась.

Талант Сидякина на этом этапе развернулся в полной мере. Кандидаты ТЭКа один за другим получали отказы в регистрации. В ежегодном докладе республиканского правозащитного фонда "Международный стандарт", посвященном соблюдению прав человека в республике, отмечалось, что горизбиркомом — чтобы отсеять неугодных кандидатов — "применялись следующие приемы: документы принимались в полном объеме, затем некоторые документы изымались из личных дел, и кандидату отказывали в регистрации; из документов кандидата изымался реальный финансовый отчет, а вместо него вкладывалась неподписанная ксерокопия". В итоге регистрации лишились около 40 кандидатов — рекордное количество по тем временам. Сидякина называли главным виновником "отстрела кандидатов" — его напрямую обвиняли в том, что это он "привез в республику технологию изъятия документов".

Свой богатый опыт участия в избирательных кампаниях Сидякин вскоре обобщил в кандидатской диссертации с характерным названием "Отказ в регистрации и отмена регистрации кандидата (списка кандидатов): Проблемы теории и практики", которую он защитил в 2006 году в Российской академии правосудия. Правда, в 2016 году журналисты "Новой газеты" совместно с "Диссернетом" выяснили, что в работе Сидякина "есть признаки заимствований". Однако это расследование развития не получило.

Одновременно с избирательными кампаниями молодой юрист Сидякин начал делать политическую карьеру в Башкортостане. Ещё в 2003 году он вступил в "Российскую партию пенсионеров" — переехав в Уфу, Сидякин возглавил её республиканское отделение. Самой заметной его акцией на этом поприще стала охота на уфимских проституток — Сидякин обещал "оборвать ночным бабочкам крылья", после чего вывел на центральный Уфимский проспект пикеты с плакатами "Уберем проституцию с уфимских улиц!". Не забывал лидер "пенсионеров" и "кошмарить" время от времени республиканскую оппозицию — её объединенный штаб, который тогда располагался в офисе предпринимателя Рамиля Бигнова, несколько раз подвергался осаде со стороны "обманутых вкладчиков", организованной Сидякиным.

В 2006 году партия пенсионеров влилась во вновь образованную партию "Справедливая Россия" — Сидякину доверили возглавить её региональное отделение. В Уфимском горсовете в начале 2007 года была образована фракция "эсеров" из вступивших в новую партию депутатов.

Вместе с политикой Сидякин занимался бизнесом: с 2006-го по 2009 годы он был заместителем генерального директора башкирского предприятия "Туймазыстекло", занимающегося производством стеклоизделий медицинского назначения. Параллельно — в 2007-2008 годах — Сидякин был советником по юридическим вопросам генерального директора ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение".

В начале 2008 года карьера Радия Хабирова — главного покровителя Сидякина — резко пошла под уклон. Жёсткий конфликт со старой рахимовской гвардией, обвинявшей Хабирова во всевозможных уступках федеральному центру и излишнем "либерализме", подозрения самого президента в том, что Хабиров хочет занять его кресло, привели к тому, что чиновник решил оставить высокую должность в республиканской власти и перейти на работу в администрацию президента России. Изменившееся положение Хабирова немедленно повлияло и на поведение Сидякина — во время избирательной кампании по выборам в Госсобрание в марте 2008 года он довольно резко критиковал республиканскую власть и лично Муртазу Рахимова. Как следствие — "эсеры" не смогли провести в Курултай ни одного депутата.

В июне отношения Радия Хабирова с республиканским руководством обострились до предела — он лишился всех должностей, подвергся политическому остракизму и даже попал под уголовное преследование. Сидякин остался верен своему покровителю, защищая его в публичных выступлениях и заявляя, что изгнание Хабирова инициировано лично президентом республики Рахимовым. Вскоре Сидякин подаст в отставку с поста члена республиканского Центризбиркома, а вслед за этим уйдёт и с должности председателя регионального отделения "Справедливой России". После отъезда Хабирова в Москву Сидякину в Башкортостане делать было уже нечего.

"ГОТОВЬТЕ КЭШ, "АППАЗИЦЫОНЭРЫ"

В 2009 году Александр Сидякин в очередной раз сменил политическую ориентацию. После недолгой "передержки" в руководстве Федерации независимых профсоюзов России он вступил в благословлённый Владимиром Путиным "Общероссийский народный фронт". Позднее по квоте ОНФ Сидякина включили в список кандидатов на выборы в Госдуму от "Единой России". По рекомендации Владислава Суркова Сидякин баллотировался в Татарстане.

Лозунг справороссов "Мы — последовательные критики "Единой России", который так любил повторять Сидякин, работая в Башкортостане, был забыт. Позднее он так прокомментировал свои метания из партии в партию: "Ну, мы же соревновались, играли в поддавки на предыдущих парламентских выборах. Я возглавлял "Партию пенсионеров", и, когда она влилась в "Справедливую Россию", я подумал, что этот проект, как говорил Сурков, будет "правой ногой", на которую можно опереться, если затекла левая…"

В 2011 году Сидякин стал депутатом Госдумы и вступил во фракцию "Единая Россия". Массовые протесты против фальсификаций на тех выборах, невиданный всплеск митингов и шествий по всей России, требование роспуска парламента и отставки Путина тогда напугали Кремль. И Сидякин — с прямого благословения кремлевского управления по внутренней политике, где его покровитель Радий Хабиров давно уже занимал высокий пост замначальника, — активно включился в разработку репрессивного законодательства.

В мае 2012 года — после событий на Болотной площади — Сидякин внес в Госдуму законопроект, согласно которому штрафы за нарушение законодательства о публичных мероприятиях увеличивались до двухсот тысяч рублей.

"Я думаю, что к июньским акциям уже будут другие штрафы за нарушения правил проведения митингов. Готовьте кэш, АппАзицЫонЭры:)", — издевательски написал он в своем Twitter. Однако позднее законопроект сняли с рассмотрения.

Другим законопроектом, группу авторов которого возглавлял Сидякин, стало предложение о введении статуса "иностранных агентов" для некоммерческих организаций, получающих иностранное финансирование. Закон приняли в июле 2012 года. Правда, некоторые комментаторы — например, Борис Немцов —сомневались, что идея разработки этого законопроекта исходила от самого Сидякина. Они выражали уверенность, что она была спущена прямиком из управления по внутренней политике администрации президента. В сентябре 2019 года это подтвердил и Радий Хабиров.

— Этот закон формировался, когда я там [в управлении внутренней политики администрации президента РФ] был. У нас была большая экспертная группа, мы брали закон США об иностранных агентах 1938 года. Закон этот [закон РФ] — очень сложный, скандальный; его нужно было протаскивать [через Думу]. Я тогда попросил [Сидякина]: "Саша, придется тебе на себя эти риски взять и пойти с этим законом [в Думу], — рассказывал Хабиров.

В том же 2012 году Сидякин стал одним из авторов законопроекта о введении ответственности за оскорбление чувств верующих, который был связан с акцией группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Сам депутат заявлял, что этот закон мог бы помочь участницам панк-молебна, поскольку их могли бы просто оштрафовать, а не подвергать уголовному преследованию. Впрочем, этот законопроект получил отрицательный отзыв правительства и не был рассмотрен Госдумой.

Наряду с законотворческими инициативами Александр Сидякин не пренебрегал возможностью направлять в правоохранительные органы жалобы и заявления на оппозицию. Так, в 2014 году в обращении в Генпрокуратуру он заявил, что усмотрел признаки экстремизма в публикациях основанного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" (в 2021 году ФБК признали экстремистской организацией и запретили его деятельность — "Idel.Реалии"). В 2015 году депутат обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить общественное движение "Открытая Россия" (ныне признано "нежелательной организацией" — "Idel.Реалии") на соответствие закону об "иностранных агентах".

"Апофеозом" публичных выступлений Сидякина против оппозиции стал инцидент осенью 2012 года — на заседании Госдумы он растоптал белую ленточку — символ массовых протестов против фальсификаций на думских и президентских выборах 2011-2012 годов.

Аннексия Крыма и последующая волна государственного патриотизма придали новый импульс законотворчеству Сидякина. В конце марта 2014 года он вместе с единороссом Андрей Красовым и справороссом Игорем Зотовым внес законопроект о новом ужесточении наказаний за участие в несогласованных митингах. Непосредственным поводом к этому стали "Марши мира", организованные российской оппозицией в Москве и ряде других городов в знак протеста против оккупации Крыма и подготовки агрессии против Украины. Законопроектом вводилась уголовная ответственность за неоднократное нарушение законодательства о митингах и штрафы до одного миллиона рублей для граждан, которые более двух раз за 180 дней привлекались к административной ответственности после задержаний на акциях. В декабре 2015 года по этой статье к трем годам лишения свободы приговорили оппозиционного активиста Ильдара Дадина.

"СЕРЫЙ КАРДИНАЛ" ИЛИ "ОТЧАЯННЫЙ КУКЛОВОД"?

В октябре 2018 года на тот момент врио главы Башкортостана Радий Хабиров назначил Александра Сидякина руководителем своей администрации.

— Сидякин давно уже нашел себя в роли путешественника — в Антарктиду, на Эверест и тому подобное, и пусть — он больше принесет "пользы Родине", находясь подальше от нее. Это минимизирует вред, который он потенциально ещё может нанести своими законодательными инициативами, подобно тому, как уже нанес такой вред, будучи в Госдуме. Жителям же Башкирии я приношу свои глубокие соболезнования, поскольку теперь этот человек будет оттачивать свои навыки и инициативы на них, реализовывать в их республике свой раж репрессивного охранителя, — говорил в ноябре 2018 года бывший председатель партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

Политтехнолог Андрей Потылицын тогда же предположил, что основной задачей Сидякина в новой должности будут "кадровые зачистки, перестановки в администрации главы республики и в муниципалитетах", а также обеспечение избрания Радия Хабирова главой региона в 2019 году с "хорошим результатом". "Можно предположить, учитывая бэкграунд Хабирова и Сидякина, что они будут вмешиваться в общественные и политические процессы куда более активно и жестко, нежели кадры Рустэма Хамитова", — отмечал Потылицын. Ныне он говорит, что все его предположения оправдались.

— Как и ожидалось, на посту руководителя хабировской администрации Сидякин проявил себя как отчаянный кукловод. Он мало что делал своими руками, но, безусловно, участвовал во многих политических и экономических процессах, проходивших в республике. Под его руководством проходил разгром организации "Башкорт" (признана в России экстремистской организацией, её деятельность запрещена — "Idel.Реалии"), преследовался актив местного штаба Навального (Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями, их деятельность запрещена — "Idel.Реалии" ). Он был настроен на жесткое решение конфликта вокруг шихана Куштау и, кстати, он же политически отвечает за безусловное фиаско Хабирова во всей этой истории, — сказал политтехнолог.

Потылицын также отметил, что Сидякин, кроме всего прочего, запомнится в Башкортостане своей "чрезвычайной конфликтностью в отношениях со средствами массовой информации".

Идель.Реалии
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  • 1 | 06.12.2021, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не надо было писчать столько букв об этой политической проститутке достаточно было бы одного абзаца: "Апофеозом" публичных выступлений Сидякина против оппозиции стал инцидент осенью 2012 года — на заседании Госдумы он растоптал белую ленточку — символ массовых протестов против фальсификаций на думских и президентских выборах 2011-2012 годов.
И ВСЕМ стало бы ясно что это за существо....



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  • 2 | 06.12.2021, 12:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71821 | Рейтинг: +11413,1
Дерьмо в проруби. А прорубь в фекальном отстойнике.



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  • 3 | 06.12.2021, 12:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71821 | Рейтинг: +11413,1
6 декабря 2021
Шведские СМИ: Лавров показал «полный провал» политики России на встрече в Стокгольме
Глава МИД РФ Сергей Лавров продемонстрировал на встрече ОБСЕ в Стокгольме «полный провал российской политики», пишет портал Dagens Industri.

Лавров анонсировал новый пакт безопасности, который «Западу придется принять». Ключевой пункт этого документа — гарантия для России, что НАТО не будет расширяться. В Швеции эту инициативу резко раскритиковали, указав, что Лавров «представляет страну, экономика которой меньше, чем у Скандинавии».

«После 30 лет глобализации мир не знает ни одного российского бренда. Даже водка на мировых барных стойках не русская… Единственное, что Россия действительно умеет экспортировать, — это угрозы и страх. Россия — страна, которая чувствует себя в безопасности среди запуганных и слабых соседей», — говорится в статье.

Жалобы на расширение НАТО — один из примеров слабости России, считают обозреватели.

«России не удается привлечь ни одного добровольного союзника. Каждый, у кого есть шанс, ищет союза с западными демократиями», — отмечает издание.



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  • 4 | 06.12.2021, 12:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71821 | Рейтинг: +11413,1
Ирак отказался от покупки 30 российских истребителей МиГ29 и вместо них купил турецкие ударные дроны "Байрактар"



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  • 5 | 06.12.2021, 12:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71821 | Рейтинг: +11413,1
Поставки российского газа в ЕС в октябре-ноябре сократились на 25%.—еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.
Он также заявил, что Евросоюз в настоящее время получает газ из Норвегии и Алжира в необходимом объеме.
_________________________________________
Мастера насрать себе в штаны, пытаясь шантажировать других!



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  • 6 | 06.12.2021, 13:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71821 | Рейтинг: +11413,1
Делегация от Башкирии вылетает в Белоруссию уже сегодня, 6 декабря. Об этом глава региона Радий Хабиров сообщил на оперативном совещании в правительстве региона.

— У нас там довольно насыщенная программа. Беларусь для нас — важный экономический партнер, — рассказал Хабиров. — Вы знаете, очень плотное взаимоотношение в сфере станкостроения, машиностроения, сельского хозяйства особенно. Поэтому нам есть что обсудить, укрепить наши отношения. Так что пожелайте нам удачи. Я думаю, что мы с пользой туда съездим.
_______________________________________
То есть - деньги тратим огромные на поездку, а в пользе этой поездке полной уверенности нет. Так нахера? Пуйло приказал? А почему только СРАдию, а не остальным губерам и главам? Наверное потому что не каждому из них можно приказать совершить такую х-ню да еще за счет дефицитного бюджета.
" дефицит республиканского бюджета на 2021 год составит 22 млрд рублей."



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  • 7 | 06.12.2021, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
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"Байрактар"

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Укропы даже песню написали:

- Ба-айракта-а-ар...

Типа: "А облака-а-а... белогривые лошадки-и..." Детскую песенку испоганили.



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  • 8 | 06.12.2021, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 06.12.2021, 12:21 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71817 | Рейтинг: +11414,9
6 декабря 2021
Шведские СМИ: Лавров показал «полный провал» политики России на встрече в Стокгольме
Глава МИД РФ Сергей Лавров продемонстрировал на встрече ОБСЕ в Стокгольме «полный провал российской политики», пишет портал Dagens Industri.

Лавров анонсировал новый пакт безопасности, который «Западу придется принять». Ключевой пункт этого документа — гарантия для России, что НАТО не будет расширяться. В Швеции эту инициативу резко раскритиковали, указав, что Лавров «представляет страну, экономика которой меньше, чем у Скандинавии».

«После 30 лет глобализации мир не знает ни одного российского бренда. Даже водка на мировых барных стойках не русская… Единственное, что Россия действительно умеет экспортировать, — это угрозы и страх. Россия — страна, которая чувствует себя в безопасности среди запуганных и слабых соседей», — говорится в статье.

Жалобы на расширение НАТО — один из примеров слабости России, считают обозреватели.

«России не удается привлечь ни одного добровольного союзника. Каждый, у кого есть шанс, ищет союза с западными демократиями», — отмечает издание.
___________________
Кухарке прямо бальзам на душу, что кто-нелестно отозвался о России.
Кухарка!
Езжай в США! Там ещё не все негритянские ботинки поцелованы, не все негритянские ж...пы отлизаны - тебя ждёт масса удовольствия в "цивилизованной" стране!



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5

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  • 9 | 06.12.2021, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 06.12.2021, 12:54 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71817 | Рейтинг: +11414,9
Поставки российского газа в ЕС в октябре-ноябре сократились на 25%.—еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.
Он также заявил, что Евросоюз в настоящее время получает газ из Норвегии и Алжира в необходимом объеме.
_________________________________________
Мастера насрать себе в штаны, пытаясь шантажировать других!
===========
А немцы, конечно же, глупее Кухарки, не торопясь отказываться от Северного потока-2.



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  • 10 | 06.12.2021, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 06.12.2021, 12:21 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71817 | Рейтинг: +11414,9
6 декабря 2021
Шведские СМИ: Лавров показал «полный провал» политики России на встрече в Стокгольме
Глава МИД РФ Сергей Лавров продемонстрировал на встрече ОБСЕ в Стокгольме «полный провал российской политики», пишет портал Dagens Industri.

Лавров анонсировал новый пакт безопасности, который «Западу придется принять». Ключевой пункт этого документа — гарантия для России, что НАТО не будет расширяться. В Швеции эту инициативу резко раскритиковали, указав, что Лавров «представляет страну, экономика которой меньше, чем у Скандинавии».

«После 30 лет глобализации мир не знает ни одного российского бренда. Даже водка на мировых барных стойках не русская… Единственное, что Россия действительно умеет экспортировать, — это угрозы и страх. Россия — страна, которая чувствует себя в безопасности среди запуганных и слабых соседей», — говорится в статье.

Жалобы на расширение НАТО — один из примеров слабости России, считают обозреватели.

«России не удается привлечь ни одного добровольного союзника. Каждый, у кого есть шанс, ищет союза с западными демократиями», — отмечает издание.
__________________
"«России не удается привлечь ни одного добровольного союзника. Каждый, у кого есть шанс, ищет союза с западными демократиями», — отмечает издание."
А что значит добровольный союзник? У США они есть? У США есть вассалы, боящиеся пикнуть на сюзерена.
И союзник в чём? Для чего? Для ведения войны?
А так у России вполне себе хорошие отношения со множеством стран от огромного Китая до мелких африканских стран. Будет совместная угроза, станут союзниками.
Ах, Грузия, Прибалтика, Чехия, Украина ищут союза с западными "демократиями".
Да, от этих "великих" стран, конечно, многое в этом мире зависит!
Что касается Швеции, то скоро мигранты её добьют, и понятие "цивилизованности" Швеции станет коротким анекдотом. Пусть шведская пресса об этом тявкает, а не на Россию.



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  • 11 | 06.12.2021, 14:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71821 | Рейтинг: +11413,1
Кухарке прямо бальзам на душу, что кто-нелестно отозвался о России.
__________________________________________
Говорящая лошадь и пуйло - еще далеко не Россия. Россия прекрасно бы обошлась без них.

И без меня тоже - предвкушая твоё парирование)))) Но и без тебя тоже.



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  • 12 | 06.12.2021, 14:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71821 | Рейтинг: +11413,1
А немцы, конечно же, глупее Кухарки, не торопясь отказываться от Северного потока-2.
_____________________________________________
Ты сурьезно? Никто не отказывается, все ставят условие чтобы прокачка через Украину продолжалась в не меньших объемах, или в не значительно меньших. Всем же понятно - для чего строился СП-2. И все понимают, что это подлость со стороны пуйла в адрес Украины.



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  • 13 | 06.12.2021, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Нет союзников это значить НЕТ СОЮЗНИКОВ. И всякие кривляния и оправдания не приведут к появлению союзников. Просирание союзников, путём их оптовой продажи или отказа во имя накопления капитала, сегодня также обсуждаемое, но не позволит провернуть фарш в обратную сторону. Формирование свободного рынка без свободного рынка, санкции и другие приятные моменты для местной экономики приведут к резкому научно-техническому отставанию. В целом деградация идёт ускоренными темпами, при этом богатые богатеют ускоренно. Патриотов и стукачей растим.



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  • 14 | 06.12.2021, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 06.12.2021, 14:27 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71819 | Рейтинг: +11414,9
А немцы, конечно же, глупее Кухарки, не торопясь отказываться от Северного потока-2.
_____________________________________________
Ты сурьезно? Никто не отказывается, все ставят условие чтобы прокачка через Украину продолжалась в не меньших объемах, или в не значительно меньших. Всем же понятно - для чего строился СП-2. И все понимают, что это подлость со стороны пуйла в адрес Украины.
====================
"И все понимают, что это подлость со стороны пуйла в адрес Украины".
В чём подлость? Россия обязана что ли содержать Украину с её антироссийской истерией?
Хочет Украина плевать на Россию, любиться с США и Европой, никто не запрещает. А Россия свой газ продаёт кому хочет, сколько хочет и как хочет (через Украину или в обход) - как ей выгодно. Это бизнес, Кухарочка!
А украинцы могут греться скачками на Майдане: надели на голову для утепления кастрюльки и с воплями "Москаляку на гиляку!" пустились плясать боевой гопак. К весне согреются.



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  • 15 | 06.12.2021, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 06.12.2021, 14:27 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71819 | Рейтинг: +11414,9
А немцы, конечно же, глупее Кухарки, не торопясь отказываться от Северного потока-2.
_____________________________________________
Ты сурьезно? Никто не отказывается, все ставят условие чтобы прокачка через Украину продолжалась в не меньших объемах, или в не значительно меньших. Всем же понятно - для чего строился СП-2. И все понимают, что это подлость со стороны пуйла в адрес Украины.
====================
"...все ставят условие чтобы прокачка через Украину продолжалась в не меньших объемах, или в не значительно меньших".
Иначе Западу придётся содержать Украину, а им это надо? Вот и давят, чтобы Россия содержала свихнутых шароварников за счёт прокачки газа. А России это надо?



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  • 16 | 06.12.2021, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 06.12.2021, 14:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71819 | Рейтинг: +11414,9
Кухарке прямо бальзам на душу, что кто-нелестно отозвался о России.
__________________________________________
Говорящая лошадь и пуйло - еще далеко не Россия. Россия прекрасно бы обошлась без них.

И без меня тоже - предвкушая твоё парирование)))) Но и без тебя тоже.
=======================
Говорящая лошадь - это Ксюша Собчак? Да, это не Россия!



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  • 17 | 06.12.2021, 15:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Плешкарла окружает себя подобными иначе на фоне порядочных, контраст будет разителен, если не сказать - чудовищным и тогда хороший, понимающий хирург, не договаривается с опухолью, а удоляет ее, может и заживет еще, через годы и годы..



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  • 18 | 06.12.2021, 15:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71821 | Рейтинг: +11413,1
Стоимость оливье и селедки под шубой за год выросла на 15% и 25%. Цены на все игридиенты для салатов выросли от 10% до 80%
6 декабря 2021 12:08

Стоимость ингридиентов для порции салата оливье на четверых человек в конце 2021 года составляет 416 рублей — это на 15% дороже, чем в 2020 году. Селедка под шубой за год подорожала на 25% — до 209 рублей. Такие данные Росстата приводят «Известия».

За последний год все ингридиенты салатов подорожали. Сильнее всего (почти на 80%) картофель. Свекла и морковь подорожали на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%, селедка — на 11%, консервированные овощи, горошек и вареная колбаса — на 9%.

Инфляция в России с начала года по конец ноября составила 7,51%. В прошлом году за этот период цены выросли в среднем на 4,05%.

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщал, что в 2022 году в России может начаться дефицит столового картофеля. Основные причины — сокращение производства в личных подсобных хозяйствах и увеличение перерабатывающих мощностей. Ожидаемого снижения цен на картофель в ближайшее время тоже не произойдет. Причина — повышение спроса со стороны переработчиков и рост издержек на производство картофеля.



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  • 19 | 06.12.2021, 16:02 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 06.12.2021, 12:20 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71820 | Рейтинг: +11414,9
Дерьмо в проруби. А прорубь в фекальном отстойнике.
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________ Убогая! Какую точную характеристику ты себе дала!))) Очень Опытный



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  • 20 | 06.12.2021, 16:06 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 06.12.2021, 12:21 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71820 | Рейтинг: +11414,9
6 декабря 2021
Шведские СМИ: Лавров показал «полный провал» политики России на встрече в Стокгольме
Глава МИД РФ Сергей Лавров продемонстрировал на встрече ОБСЕ в Стокгольме «полный провал российской политики», пишет портал Dagens Industri.

Лавров анонсировал новый пакт безопасности, который «Западу придется принять». Ключевой пункт этого документа — гарантия для России, что НАТО не будет расширяться. В Швеции эту инициативу резко раскритиковали, указав, что Лавров «представляет страну, экономика которой меньше, чем у Скандинавии».

«После 30 лет глобализации мир не знает ни одного российского бренда. Даже водка на мировых барных стойках не русская… Единственное, что Россия действительно умеет экспортировать, — это угрозы и страх. Россия — страна, которая чувствует себя в безопасности среди запуганных и слабых соседей», — говорится в статье.

Жалобы на расширение НАТО — один из примеров слабости России, считают обозреватели.

«России не удается привлечь ни одного добровольного союзника. Каждый, у кого есть шанс, ищет союза с западными демократиями», — отмечает издание.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Как-то не очень согласуется твоё утверждение того, что внешняя политика РФ это " полный провал", с тем, что Гудбайден просится с Путиным поговорить! Опять сплошная либерастная брехня! Очень Опытный



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