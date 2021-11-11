«Список вызывает возмущение и недоумение»: Пир во время чумы и типичный распил

«Список вызывает возмущение и недоумение»: эксперты оценили, как будут потрачены 50 млрд рублей к юбилею Уфы.Эксперты оценили список юбилейных объектов, которые будут построены или отремонтированы к праздничному событию. Спойлер: мечети «Ар-Рахим» там нет.К 450-летнему юбилею Уфы в городе будут построены и отремонтированы 17 объектов на сумму свыше 50 млрд рублей. Список обнародовало правительство. В него вошли строительство Евразийской библиотеки, центра спортивной борьбы, центра фехтования, комплекса для гребного слалома, нового корпуса госпиталя ветеранов войн, а также нескольких школ, дорог и развязок, ремонт общественных пространств и фасадов домов. Перечень и сумма выглядят на первый взгляд впечатляюще. Однако при детальном разборе возникает много вопросов.Мы обратились к уфимским экспертам и попросили их оценить юбилейный перечень.Библиотека или дворец для парадных мероприятий?Одним из спорных объектов названа Евразийская библиотека, которую собираются построить на козырном месте – на склоне реки Белой между Домом Республики и госпиталем ветеранов войн. Стоимость строительства составит 4 млрд рублей. Внешне она будет напоминать юрту. Как сообщают власти, библиотека будет представлять собой суперсовременное технически оснащенное здание.У обывателей возникает вопрос – так ли нужна Уфе новая библиотека, и не огромная ли сумма в 4 млрд рублей для такого объекта.Рушана Ибраева, блогер, кандидат экономических наук предпочитает воздержаться от оценок до официальной презентации проекта. Но выражает сомнения в его необходимости.Вряд ли речь идет о библиотеке как таковой, как о хранилище бумажных книг. Библиотека сейчас — это общественное пространство, лекторий, дом культуры, конференц-холл, антикафе и просто кафе под одной крышей. Что подразумевает концепция Евразийской библиотеки, не очень понятно. В Уфе есть крупная библиотека имени Заки Валиди, кроме того, в 2021 году был передан писателям старинный особняк на улице Пушкина. На первый взгляд, места для встреч писателей со своими читателями в городе есть. Дать конкретную оценку проекту можно будет после того, как он будет представлен.Эксперт в области недвижимости, директор агентства консалтинга «План-А» Иван Зорин не понимает, почему библиотеку вдруг решили строить там, где до этого собирались делать музей:Много вопросов вызывает строительство Евразийской библиотеки, у которой нет сейчас ни одного документа для строительства на том месте, где уже был готов к строительству проект прекрасного музея и общественного центра, работы по которому велись несколько лет. Может, библиотеки вдруг во всем мире внезапно опять стали точками притяжения общественной жизни? Для кого это огромное и нелепое здание, для каких жителей и какого города? Возможно, для граждан других городов и стран – для редких правительственных делегаций, которые посещают нашу республику? Тогда это удобный вариант, так как он прямо рядом с Белым домом. Но тогда вопросов возникает еще больше: в какую цену городу-банкроту, а следственно и жителям, обойдется содержание этой мегалитической юрты и увеселительных экскурсий в нее? Какой срок окупаемости этого объекта? Вечность?Эксперты недоумевают, зачем строить новую большую библиотеку, если рядом уже есть Республиканская библиотека имени Ахмет-Заки Валиди. Откуда будут брать книги для нее, не пострадают ли библиотечные фонды других учреждений. А как посетители смогут добираться до библиотеки, если вокруг нет ни остановок, ни парковок?По Евразийской библиотеке и правда много вопросов. Самое главное – насколько она необходима? –­ комментирует Рустем Шайахметов. –­ У библиотеки Ахмет-Заки Валиди удобное месторасположение. Можно ее модернизировать и создать за меньшие деньги соразмерное общественное пространство, отвечающее современным требованиям, включая интерактивный музей, лекционный и читальный залы, креативные пространства. Глава республики поручил начать формирование масштабного книжного фонда создаваемой библиотеки из уникальных рукописей и раритетных изданий. Только главным хранителем уникальных рукописей и раритетных изданий в Башкирии является библиотека Ахмет-Заки Валиди. Получается, что «раздербаним» ее библиотечные фонды? Необходимо также продумать транспортную доступность Евразийской библиотеки. Ближайшая остановка находится на расстоянии 1,5 км. В сочетании с отсутствием парковок создается общественное пространство с низкой транспортной доступностью. В повседневной жизни посещаемость библиотеки будет крайне низка. Получается, что республика потратит около 4 млрд рублей на создание дворца для парадных мероприятий.Экспертам неочевидна функция новой библиотеки в современном мире, когда книги в бумажном формате читают все реже. Экономист Всеволод Спивак делится сомнениями по поводу целесообразности проекта:Что это? Место где хранят обычные книги? Для решения этой функциональной задачи, кажется, это избыточно дорогое решение, – говорит эксперт. – Место, где книги читают? Библиотеки во всем мире сталкиваются с тем, что их востребованность, именно как мест для чтения, падает. Место коммуникаций читателей и писателей? Для этого уже достаточно дворцов культуры. К примеру, конгресс-холла. И, субъективно, задачу формирования культурно-коммуникационных пространств более эффективно решает сейчас частный бизнес, как можно убедиться на примере «Облаков» или Арт-квадрата. Архитектурная точка притяжения? Да, то, что я видел в картинках, конечно, красиво, и хотелось бы, чтобы в Уфе были такие объекты. Но с учетом нехватки бюджетного финансирования даже на здравоохранение в условиях пандемии – не вовремя.«Квадрат» в Центре борьбы – 200 тысяч рублей«Это будет дом для всех борцов республики», – с такими словами глава Башкирии дал старт своему проекту Центра спортивной борьбы в 2019 году. Спортивное сооружение планируется построить в микрорайоне Глумилино. Оно будет включать в себя спортивно-концертный зал на 3 400 зрителей, 19 борцовских ковров, детско-юношескую спортшколу, гостиницу, конференц-зал, медицинский центр и другое. На строительство планируется потратить 5,3 млрд рублей.Рустем Шайахметов вновь озадачен проблемой транспортной доступности объекта, также его беспокоит, что центр борьбы при всей своей огромной стоимости не будет в той же мере выполнять функции популяризации массового спорта и физкультуры.Создание 100 детских спортивных секций в шаговой доступности от их места проживания, как минимум, будет дешевле в десять раз, но привлечет тысячи детей в спортивную борьбу. Спортивное сооружение для Глумилино необходимо, но создание современного фитнес-центра с бассейном будет значительно дешевле и востребованней. А у нас создадут очередной помпезный объект, не решающий первоочередные потребности жителей Глумилино в занятиях физической культурой, массовым спортом. Низкая транспортная доступность не позволит большинству уфимских детей в нем заниматься, а нехватка парковочного пространства создаст дополнительные проблемы для жителей Глумилино. При проведении спортивных мероприятий или же концертов с участием более трех тысяч зрителей необходимо будет размещать свыше тысячи автомобилей, мест для которых нет. Содержание в год Евразийской библиотеки и Центра спортивной борьбы будут на уровне 100 млн рублей – а это шестая часть выделяемых республикой средств на массовый спорт в будущем году.Всеволод Спивак измерил стоимость центра борьбы в стоимостях торговых центров.За 5,3 млрд рублей можно купить сразу три любых торговых центра Уфы, за исключением «Меги» и «Планеты». И средняя цена квадратного метра составит не более 40 тысяч рублей в готовом здании. Понятно, что перепрофилирование потребует еще каких-то денег, и итоговые планировочные решения могут быть не самыми оптимальными. Но также очевидно, что функциональная задача обеспечения населения спортивной инфраструктурой была бы решена кратно дешевле, чем планируется сейчас. Напомню, ранее в СМИ публиковалась информация, что общая площадь планируемого Центра спортивной борьбы должна составить всего лишь 28 тысяч квадратных метров, а сумма 5,3 млрд рублей. Согласно тексту распоряжения главы – это сумма строительства. Таким образом, итоговая себестоимость квадратного метра немногим менее 200 тысяч рублей.10 млрд рублей в подарок городу на ремонт домовПятая часть стоимости всех проектов, которые планируется реализовать к юбилею Уфы, приходится на позицию с довольно расплывчатым наименованием «Благоустройство общественных пространств и ремонт фасадов» – 10,8 мрлд рублей. Исполнителями проекта указаны министерство ЖКХ РБ и администрация Уфы. И это вся имеющаяся информация. Эксперты опасаются, что деньги будут «освоены», а взамен мы получим покрашенные в сплошной серый цвет частные дома, как это было перед саммитами ШОС и БРИКС.Рушана Ибраева отметила, что в сопоставимую сумму оценивалось строительство моста через Белую в Черниковке, который так и не попал в список юбилейных объектов.Самая большая сумма, 10,7 млрд рублей, будет направлена на благоустройство общественных пространств и ремонт фасадов. Формулировка довольно обтекаемая. Да и в целом, работы по «причесыванию» города должны как бы проводиться в плановом порядке, постоянно. Это такие текущие траты, а не подарок к празднику. Насколько известно, в сопоставимую сумму, в 11 млрд рублей, оценивалось строительство моста через Белую в створе улицы Интернациональной, который пока в неблизких планах. В перечне объектов нет ни одного нового моста, а они остро нужны городу, и это был бы хороший подарок к юбилею.Иван Зорин напрямую высказывает опасения, что 10 млрд рублей просто растворятся в пустоте.Очень надеюсь, что эти деньги пойдут на реальное благоустройство и на настоящие фасады. Например, на восстановление и реконструкцию объектов архитектурного наследия, реконструкцию цирка, благоустройство улиц и зеленого массива города, но что-то мне подсказывает, что мы в 2024 году на эти деньги увидим просто обновленную серую краску на частных домах центральной части города, в которую они были покрашены к саммитам ШОС и БРИКС. Хочется надеяться, что я ошибаюсь.«Капля в море» на обновление общественного транспортаЕще один пункт программы: почти миллиард рублей будут потрачены на модернизацию общественного транспорта. Правда, не ясно, идет ли речь о помощи муниципальному электротранспорту или о покупке очередных автобусов «Башавтотрансу».Такие сомнения высказала Рушана Ибраева. По ее мнению, обновление автобусного парка и так происходит регулярно, а уфимский электротранспорт требует гораздо больших инвестиций:В начале года во время подписания соглашения с «Синара – транспортные машины», было заявлено, что объём инвестиций только для модернизации трамвайной инфраструктуры Уфы, по предварительным оценкам, составляет 25,2 млрд рублей. Понятно, что на миллиард ничего не будет сделано в части развития электротранспорта. Скорее всего, речь идет об обновлении автобусного парка, что и так происходит регулярно.Иван Зорин высказывает те же самые опасения, называя этот миллиард «каплей в море».Один миллиард на общественный транспорт – это покупка свежей партии автобусов для «Башавтотранса», для которых и сейчас уже не хватает водителей? А может, повышение заработной платы водителям и закупка зимней резины, без которой весь Башавтотранс ездит, а водители от безвыходности отправляют анонимные письма в СМИ? Просто это единственное мое предположение, куда пойдет эта капля в море. Транспортная реформа города, которая так бодро начиналась, а теперь похожа на медленно погибающее шапито, требует не миллиарда, а десятков, сотен миллиардов рублей.В конечном итоге эксперты сходятся во мнении, что перечень юбилейных объектов выглядит странно. Часть из них, такие как сооружение транспортных развязок и улиц, по сути, обычные дорожные работы, которые должны проводиться регулярно, а не к круглым датам. Другие объекты сложно назвать подарком всему городу, поскольку пользу от них ощутит лишь небольшая часть его жителей.А как было в Казани на тысячелетиеВ 2005 году к празднованию тысячелетия Казань существенно обновилась. 450 – это, конечно, не такая красивая дата, как 1000. Да и Уфе не повезло, что подготовка к юбилею совпала с пандемией, когда борьба с ковидом «съедает» бюджеты. Однако все же если посмотреть на то, какие объекты появились в Казани к празднику и какие запланированы у нас – налицо явная разница.Столица Татарстана получила такие знаковые объекты, как собственный метрополитен стоимостью свыше 14 млрд рублей по ценам тех лет, мост через реку Казанку «Миллениум» (3,4 млрд), «Татнефть-Арена» (2 млрд) и мечеть «Кул-Шариф». К слову, хоть уфимскую соборную мечеть «Ар-Рахим» и планируют сдать к празднику, но она даже не попала в перечень юбилейных проектов.Также в Казани к юбилею построили ипподром, музей Тысячелетия, парк Тысячелетия, ремонтировали Центральный стадион, театр оперы и балета, железнодорожный вокзал, реставрировали многие улицы и объекты инфраструктуры. Общая сумма – свыше 50 млрд рублей по курсу почти 20-летней давности.Всеволод Спивак прямо говорит, что перечни праздничных объектов Уфы и Казани несопоставимы.Масштабы нового строительства и обновления инфраструктуры городов к празднованию тысячелетия Казани и к юбилею основания Уфы несопоставимы.Но, справедливости ради, отметим, что и статус юбилеев разный. Да и исторически не умеем мы использовать «события» для получения федерального финансирования. Вспомните, насколько малозаметной оказалась подготовка к проведению в Уфе саммитов ШОС и БРИКС. А вот если финансирование этих объектов ляжет тяжёлым бременем на республиканский и местные бюджеты, а перепрофилирование или альтернативное использование будет заранее не заложено в проектные решения, то мы будем как и многие города, к примеру, после Олимпиад, долго преодолевать финансовые «похмелье» после такого «праздника»Даже с учетом пропасти в масштабности проектов стоимость их реализации поддается сравнению. Сравнивая бюджеты, Рушана Ибраева приходит к выводу, что уфимский юбилей будет сравнительно скромным мероприятием.В условиях ограниченного бюджета можно выбрать две стратегии: сделать по чуть-чуть везде или сделать что-то одно, но капитально. К 450-летию Уфы создан перечень работ на 50 млрд рублей. Сумма не такая большая в масштабах страны. Это чуть менее 700 млн долларов. На тысячелетие Казани в 2005 году потратили 2 млрд долларов. На универсиаду в Красноярске в 2019 году – 80 млрд рублей, на аналогичное событие в Казани в 2013 году, которое, как считается, мощно подстегнуло развитие города, — 230 млрд рублей.Если бы не юбилей, то всего этого бы не было?Из всего списка объектов достойным юбилея Иван Зорин называет лишь спецхранилище археологических материалов на территории объекта культурного наследия «Городище Уфа-II».Список вызывает не только возмущение, но и огромное недоумение. Есть полное ощущение какого-то обмана. Больше половины списка – реконструкция улицы Пугачева, развязки, мост через Белую, объекты в Кузнецовском затоне. Если бы не 450-летие города, то этих объектов бы не было? «Городище Уфа-II» – выстраданный историками и энтузиастами проект, который нужно было реализовать уже давным-давно и сделать туристической точкой притяжения города. Это реально достойный проект в списке и фактически единственный значимый. Как школа в Кузнецовском затоне, которую и так должно построить государство, улучшит жизнь жителей, например, Дёмы? Как расширение улицы Пугачева поможет жителям Сипайлово?Рустем Шайахметов приходит к выводу, что важные инфраструктурные объекты нужно строить по мере необходимости, а не к круглым датам.Руководство республики уделяет юбилейным мероприятиям особое значение. Так уж повелось, что к круглым датам пристегивают наиболее значимые постройки. Однако нельзя привязывать важные инфраструктурные объекты к юбилейным мероприятиям, их нужно возводить по мере потребности. В перечне создаваемых объектов к юбилею Уфы явно выражена одна из главных проблем Башкирии – эффективность бюджетных расходов. Выделяются на помпезные объекты, генерирующие дополнительные бюджетные расходы. Вследствие чего у республики нет средств на решение большинства актуальных задач.