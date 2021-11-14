О какой такой «конституции» болтает Гагин?

Я был уверен, что больше никогда права отдельного человека не будут попраны ради общей, пусть даже самой светлой идеи. А потом я увидел, что попытки разделить людей на мыслящих правильно и неправильно будут повторяться всегда и в любом обществе. Важно, что общество научилось противостоять им.Я верил, что бандитизм и коррупция, родившиеся в коммунистическом Советском Союзе, закончатся победой закона. Чуть позже узнал, что это не чудо, а естественная эволюция правовой системы в условиях демократии.Я верил, что в мире хороших людей значительно больше, чем подонков. Сейчас я это знаю.Сегодня, 2021-м лучше, чем вчера, в 1993-м, хотя и тогда было, и сейчас есть к чему стремиться!К чему это я, вы спросите? Мне хочется, чтобы и завтра было лучше, чем сегодня. А нужно для этого совсем чуть-чуть, но от каждого из нас: уважать конституционные права соседа наравне со своими и не быть равнодушными.С Днём Конституции, друзья!