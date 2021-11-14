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О какой такой «конституции» болтает Гагин?

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Я был уверен, что больше никогда права отдельного человека не будут попраны ради общей, пусть даже самой светлой идеи. А потом я увидел, что попытки разделить людей на мыслящих правильно и неправильно будут повторяться всегда и в любом обществе. Важно, что общество научилось противостоять им.

О какой такой «конституции» болтает Гагин?


Я верил, что бандитизм и коррупция, родившиеся в коммунистическом Советском Союзе, закончатся победой закона. Чуть позже узнал, что это не чудо, а естественная эволюция правовой системы в условиях демократии.

Я верил, что в мире хороших людей значительно больше, чем подонков. Сейчас я это знаю.

Сегодня, 2021-м лучше, чем вчера, в 1993-м, хотя и тогда было, и сейчас есть к чему стремиться!

К чему это я, вы спросите? Мне хочется, чтобы и завтра было лучше, чем сегодня. А нужно для этого совсем чуть-чуть, но от каждого из нас: уважать конституционные права соседа наравне со своими и не быть равнодушными.

С Днём Конституции, друзья!

Эхо Москвы






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  • Гость
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  • 1 | 13.12.2021, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...бандитизм и коррупция, родившиеся в коммунистическом Советском Союзе, закончатся...
------------------

Дебил ты конченый.



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  • 2 | 13.12.2021, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
бандитизм и коррупция, родившиеся в коммунистическом Советском Союзе

------------------

Какая наглость. Не с Кремля ли кормишься? Про "мины Ленина" скажи, про "калоши".



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  • 3 | 13.12.2021, 09:54 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41069 | Рейтинг: +5076,4
Ну, не надо. Как только обнуленный ляжет, всё посыпется.



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  • 4 | 13.12.2021, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне хочется, чтобы и завтра было лучше, чем сегодня.

----------------

Все бы хотели. Коля Гнатюк констатировал, что "завтра будет лучше, чем вчера" ещё в Советском Союзе, который вы угробили, так что оставь надежду. Лучше, чем в СССР, уже не будет. (Бандитов и коррупционеров ваших не рассматриваем, вот они все будут "в шоколаде").



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  • 5 | 13.12.2021, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сокуров мухой уберёт все "мины Ленина". Ка-ков сапёр!.. Прям Крамаров из "Трембиты".



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4

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  • 6 | 13.12.2021, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как только обнуленный ляжет...

--------------

- Э-э-э... Уступите место, встаньте...
- Если я встану, то ты у меня ляжешь!..

(Операция "Ы".)



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3

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  • 7 | 13.12.2021, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какой идиот написал статью ! В СССР всякого рода воров не лелеяли ,не называли олигархами, а наказывали жестко вплоть до расстрела. И это было правильно. В отличие от времен СССР теперь они -на домашнем аресте, максимум 9 лет со штрафами в тысячекратно меньшими ,чем наворовали и выходом по УДО , а большинство+ отпрыски нынешних распильщиков - разве не за бугром ? Эхо Москвы антинародное СМИ,как и Новая газета - только за это и вручили Муратову Нобел.премию мира , за подрывную деятельность страны советов и вручали ту же премию Горбачеву и Сахарову.



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  • 8 | 13.12.2021, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А нужно для этого совсем чуть-чуть, но от каждого из нас: уважать конституционные права соседа наравне со своими и не быть равнодушными.
------------------------------------------------------------
-
Вот именно этого, и хочет путин:Своим все, остальным закон. И конституцию он перекроил для этого, и пенсионный возраст поднял, и КУРАЙкоды для этого вводит. А вот хрен ему без соли,- сначала надо поступить по совести с теми кто Нас обокрал, а уж потом жить по закону, Другого не дано!



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2

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  • 9 | 13.12.2021, 11:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71841 | Рейтинг: +11407,1
1 | 13.12.2021, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован

...бандитизм и коррупция, родившиеся в коммунистическом Советском Союзе, закончатся...
------------------
Дебил ты конченый.
_________________________________________
Посмотри сериал "Следствие вели..." и в том числе серию "Однажды в СССР" - и поймёшь, что конченный дебил - это ты.



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2

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  • 10 | 13.12.2021, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конституция, в которой не прописана ИДЕОЛОГИЯ государства - это что?
Путин настаивает, чтобы идеологией стал патриотизм. Мыслитель... Как понимает патриотизм любая нацреспублика? Только как "любовь к отеческим гробам" в узконациональном смысле, что естественно.
Отсюда от подобного патриотизма до сепаратизма - один шаг. А посему идеология, которая бы объединяла все народы, должна иметь классовую основу. Что немыслимо и опасно для власти. Но без идеологии уже никак.



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  • 11 | 13.12.2021, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Посмотри сериал "Следствие вели..." и в том числе серию "Однажды в СССР" - и поймёшь, что конченный дебил - это ты.

---------------------

Это... Сучка крашена... Всё познаётся в сравнении. "Лёня-знаток" переобулся и из борца за советский правопорядок превратился в обличителя этого порядка. Что совсем неудивительно. Послушаешь сегодня публичных людей - все, бл-дь, жили "с фигой в кармане". Скоты неблагодарные. И ты не тычь мне в рыло эти сериалы, вертел я их. Да, был негатив!.. Но по сравнению с сегодняшним днём - это даже уму непостижимо, что творится сейчас!..



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8

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  • 12 | 13.12.2021, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 13.12.2021, 09:54 | Автор: юнг
Публикации: 174 | Комментарии: 41067 | Рейтинг: +5076,3
Ну, не надо. Как только обнуленный ляжет, всё посыпется.
__________________
Вот ещё один дурак вылез.
Хотя, это у Юнга возрастное - нарастает с каждым годом, месяцем, днём.



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  • 13 | 13.12.2021, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
. А потом я увидел, что попытки разделить людей на мыслящих правильно и неправильно будут повторяться всегда и в любом обществе.
-----------------------
Это точно. Либерасты всех, кто не с ними, открыто называют быдлом, у них это считается хорошим тоном.
Не либерал - значит быдло.



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1

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  • 14 | 13.12.2021, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не надо валять ни дурака, ни умного.
Фёдор Михайлович Достоевский описывает русскую цивилизацию как базирующуюся на глубоком православном понимании христианства, а русский народ — как народ-богоносец, имеющий особое призвание, заключающееся в том, чтобы указать человечеству религиозный путь к спасению и возглавить его на этом пути (Википедия).
Вот и вся конституция!



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  • 15 | 13.12.2021, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка, как есть порядочный либераст, в "этой стране" ничего хорошего не видит вообще и совсем.
Одна ненависть в чистом виде.
Не человек, а мечта совдепа. Побольше таких, и России кирдык.



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  • 16 | 13.12.2021, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я верил, что бандитизм и коррупция, родившиеся в коммунистическом Советском Союзе,
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А Иисус Христос тоже в Советском Союзе родился?))) Очень Опытный



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  • 17 | 13.12.2021, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не человек, а мечта совдепа. Побольше таких, и России кирдык.
------------------------
Госдепа, наверное.



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2

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  • 18 | 13.12.2021, 12:40 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 73 | Комментарии: 717 | Рейтинг: +208,9
Фёдор Михайлович Достоевский описывает русскую цивилизацию как базирующуюся на глубоком православном понимании христианства, а русский народ — как народ-богоносец, имеющий особое призвание, заключающееся в том, чтобы указать человечеству религиозный путь к спасению и возглавить его на этом пути (Википедия).
Вот и вся конституция!
---------------------------
Русская земля принадлежит русским, одним русским, и есть земля русская, и ни клочка в ней нет татарской земли. Татары, бывшие мучители земли русской, на этой земле пришлецы. (Ф.М. Достоевский, Собр. соч. в 15 тт., т. 13)
Это тоже конституция?



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  • 19 | 13.12.2021, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Карим, ты себя пришельцем ощущаешь.



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  • 20 | 13.12.2021, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Салават вчера Ак-Барса завалил в Казани, вот это была битва!



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