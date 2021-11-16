«Отъезд из России стал бы для меня большей трагедией, чем арест»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».
Календарь новостей
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Лучшие комментарии
«Отъезд из России стал бы ...

Лилия Чанышева,- Герой нашего времени, истинный патриот России !!! Сла ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Как Заки Валиди был связа ...

Пора забыть Валидова, закопать его чучело живущее в головах бестолковы ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Фальшивая перепись сработ ...

Если в России бардак, разруха и коррупция во всех отраслях, отрицател ...
  Рейтинг: +3  xrul

Обсуждаемое за месяц
«Отъезд из России стал ...

Экс-координатор уфимского штаба Навального (Штабы Навального признаны в РФ ...
  14.12.2021   16854    38

Имена палачей должны ...

Айдар Муллануров: Надо говорить с именами судей, тех, кто принимал меру ...
  13.12.2021   13418    48

О какой такой ...

Я был уверен, что больше никогда права отдельного человека не будут попраны ...
  13.12.2021   29499    27

«Список вызывает ...

«Список вызывает возмущение и недоумение»: эксперты оценили, как будут ...
  10.12.2021   41039    50

Страна и республика ...

С доктором философских наук Дмитрием Михайличенко обсудили репрессивные тренды, ...
  9.12.2021   17487    28

Последние публикации
«Отъезд из России стал ...

Экс-координатор уфимского штаба Навального (Штабы Навального признаны в РФ ...
  14.12.2021   18754    38

Имена палачей должны ...

Айдар Муллануров: Надо говорить с именами судей, тех, кто принимал меру ...
  13.12.2021   28809    48

О какой такой ...

Я был уверен, что больше никогда права отдельного человека не будут попраны ...
  13.12.2021   15205    27

«Список вызывает ...

«Список вызывает возмущение и недоумение»: эксперты оценили, как будут ...
  10.12.2021   24656    50

Страна и республика ...

С доктором философских наук Дмитрием Михайличенко обсудили репрессивные тренды, ...
  9.12.2021   20613    28

«Башкорт» в эмиграции ...

Один из бывших лидеров запрещенной в России национальной организации "Башкорт" ...
  8.12.2021   13387    84

Разбор гадкой команды ...

Нынешней осенью глава Башкортостана Радий Хабиров вынужден был расстаться с ...
  6.12.2021   42254    55

Берегите детей: Гитлер ...

В Уфе в Республиканском сборном пункте призывника не отпустили после приезда ...
  3.12.2021   40134    55

Лживая. Преступная. ...

Руслан Валиев: Попытки осуществили, но не добились окончательного результата. ...
  3.12.2021   33483    25

Какая красивая подделка. ...

Перед празднованием 450-летия добровольного вхождения «Республики Башкортостан ...
  2.12.2021   20915    34

Читаемое за месяц
Хабировцы поедут на ...

Радий Хабиров анонсировал встречу с руководителем Беларуси Александром ...
  16.11.2021   38074    8

Не бандит, а ...

Чиновник попрощался с жителями района в соцсетях, заметив, что в понедельник ...
  16.11.2021   26527    13

Не тюрьма, а рай на земле ...

Общественная наблюдательная комиссия Башкирии отчиталась о соответствии условий ...
  16.11.2021   31086    10

Фальшивая перепись ...

Глава Росстата объяснил феномен «более 100%» переписавшихся россиян. Росстат ...
  16.11.2021   25110    39

Писульки тут не помогут ...

Андрей Потылицын: Имею в виду Мурзагулова и Павлову. Очень модно в тусовке ...
  17.11.2021   25702    74

Архив публикаций
Декабрь 2021 (11)
Ноябрь 2021 (30)
Октябрь 2021 (42)
Сентябрь 2021 (37)
Август 2021 (41)
Июль 2021 (55)

«Отъезд из России стал бы для меня большей трагедией, чем арест»

Оценили
0



Экс-координатор уфимского штаба Навального (Штабы Навального признаны в РФ экстремистской организацией, их деятельность запрещена) Лилия Чанышева, арестованная по обвинению в "создании экстремистской организации", письменно ответила на вопросы "Idel.Реалии". Она рассказала, была ли готова к аресту и почему не жалеет о том, что не уехала из страны. Редакция публикует ответы Чанышевой с минимальными стилистическими правками.

«Отъезд из России стал бы для меня большей трагедией, чем арест»


— Лилия, есть ли у вас понимание, почему именно вы — первая арестованная по этому "экстремистскому" делу?

— У меня нет понимания, почему первой арестовали именно меня. Версий множество, но все они безосновательны.

— Если вернуться к летним месяцам, к началу осени — было ли у вас подозрение, что рано или поздно за вами могут прийти?

— Подозрений, что меня арестуют, не было, но, учитывая угнетающую обстановку [в стране], такую вероятность я допускала.

В первые дни задержания было какое-то внутреннее спокойствие, как будто произошло что-то неизбежное, а я уже была к этому готова
— Можете ли описать свое состояние в первые дни после задержания и заключения под стражу? Каково оно сейчас?

— В первые дни задержания было какое-то внутреннее спокойствие, как будто произошло что-то неизбежное, а я уже была к этому готова. Сейчас я переживаю разлуку с мужем, волнуюсь за родителей, скучаю по братишке и его семье. Страдаю от того, что если меня посадят надолго, то я уже не успею родить детей, хотя в последние полгода мы с мужем делали все возможное, чтобы это случилось.

— Бывший юрист уфимского штаба Федор Телин недавно объявил, что эмигрировал в Грузию. Он написал, что ранее — в начале осени — предлагал сделать это и вам. Что вы думаете об этом? Не жалеете вы ли сейчас, что не уехали?

— Отъезд из России стал бы для меня, возможно, даже большей трагедией, чем арест и СИЗО в России. Я всегда говорила: "Делай, что должно и будь, что будет".

— Получаете ли вы газеты, какую-то информацию о том, какие публикации в СМИ выходят о вашем деле?

— Мне передали несколько газет и обещают оформить подписку. Публикации о моём задержании, аресте и моём деле мне практически неизвестны, но люди в письмах иногда цитируют каких-то людей, политиков и общественных деятелей, которые за меня вступились. Огромное им всем спасибо!

— Насколько известно, вы уже получаете письма поддержки с воли. Насколько их много? Откуда пишут люди? Что в этих письмах вам кажется наиболее важным?

Самое важное в письмах — это то, что они есть, и их много
— Люди мне пишут со всей России, из стран СНГ, Европы и США. Некоторые — целыми семьями. Студенты, преподаватели, пенсионеры, в том числе пенсионеры МВД, журналисты и другие. Самое важное в письмах — это то, что они есть, и их много. Ведь это всё реальные люди, которые сопереживают и поддерживают меня, помогают почувствовать, что я не одна и что я все делала правильно.

— Передают ли вам сообщения от мужа, родителей? Можете рассказать, о чем они пишут?

— Родители и муж тоже пишут мне письма, они ждут меня дома и пытаются помочь по бытовым вопросам.

— Журналист Илья Азар из "Новой газеты" общался с вашими родителями. Ваш папа говорил, что не очень хотел, чтобы вы работали в штабе Навального и вообще в некоторой степени винит его в том, что вы за решеткой. Вы переживаете из-за этого?

— Насчет позиции папы я не переживаю — он взрослый, состоявшийся человек и имеет право на свое мнение. Я знаю, что он тоже очень за меня переживает и хочет, чтобы я поскорее вернулась домой, где бы я до этого ни работала.

— Есть ли у вас опасение, что приговор по вашему делу будет обвинительным, и вам придется отправиться в колонию и оттуда бороться за свою свободу?

Готовлюсь к худшему, но надеюсь на лучшее
— Учитывая, что я не знаю ни одного оправдательного приговора [в России] по политическому делу, готовлюсь к худшему, но надеюсь на лучшее.

— Что помогает вам сохранять дух?

— Мне помогают прогулки, занятия спортом, чтение книг и, конечно же, письма единомышленников и поддержка всех неравнодушных граждан России и мира.

— На апелляции в Верховном суде Башкортостана вы сказали, что вы — "счастливый человек". Почему? Что для вас означает счастье?

— Счастье — это вся моя жизнь: у меня прекрасные родители, я встретила любимого человека — Алмаза (Алмаз Гатин — муж Лилии Чанышевой — "Idel.Реалии"). У меня хорошее образование, отличный профессиональный опыт, мне довелось увидеть много стран в путешествиях, посмотреть Россию. [Наконец], у меня много единомышленников, я живу с согласии с собой.

— Что вы хотели бы сказать тем, кто на свободе?

— Тем, кто на свободе, я желаю ценить каждый момент своей жизни и тоже жить в согласии с собой. Благодарю всех за поддержку и за все, что вы делаете, чтобы освободить меня.

***

Ранее Лилия Чанышева через своего московского адвоката Владимира Воронина сообщила, что была этапирована из Уфы в Москву в вагонзаке — в отдельном женском купе. В первые дни в московском СИЗО-6 активистка находилась в так называемой "карантинной" камере для вновь прибывших, после чего её должны были перевести в 40-местную общую камеру, в которой есть отдельный душ и маленькая кухня (московские правозащитники ранее рассказывали "Idel.Реалии" об условиях содержания женщин в СИЗО-6). В других письмах, отправленных из СИЗО, Лилия Чанышева подробнее рассказала о своем этапировании.

"Как везли. Представьте передвижной зоопарк: вагон без окон, а вместо дверей-купе — решётка. Полки без матрасов, подушек и постельного белья. Почти в каждой клетке курят, а я нет. И так почти 30 часов. В Саранске на несколько часов в вагон посадили больную туберкулёзом. На это время меня переместили в противоположный от неё конец вагона. И на том спасибо!", — написала Чанышева, добавив потом, что "в московском СИЗО лучше, чем в уфимском".

Еще в одном письме активистка сообщила, что в камере у нее есть телевизор на 30 каналов, но ей не хватает новостей об Уфе и Башкортостане. Чанышева также упомянула, что у нее есть "холодильник, чайник, хорошая медсанчасть с пулом специалистов".

Лилия Чанышева 10 ноября была арестована Кировским райсудом Уфы на два месяца. Девятого ноября у активистки и ряда других уфимских сторонников Алексея Навального прошли обыски с изъятием оргтехники, средств связи и документов. В тот же день Чанышевой предъявили обвинение в создании и руководстве экстремистским сообществом (ч.1 ст. 282.1 УК РФ).

17 ноября Верховный суд Башкортостана отказался изменить Чанышевой меру пресечения. Защита активистки указывала, что ни следствие, ни суд первой инстанции не привели никаких оснований для заключения её под стражу, и просила перевести её под домашний арест.

Уфимский адвокат активистки Сергей Макаренко заявил, что защита до сих пор не может подать кассационную жалобу на арест, поскольку не получила на руки апелляционное постановление Верховного суда РБ.

10 декабря стало известно, что в отношении Лилии Чанышевой возбудили также административное дело о "нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента" (ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ). Чанышева привлекается к ответственности в качестве бывшего директора некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан "Штаб", которую в июле нынешнего года признали иностранным агентом. Судебное заседание по этому делу должно пройти в Кировском райсуде Уфы 15 декабря.

10 же декабря адвокат активистки Владимир Воронин заявил, что следствие отводит его в качестве защитника Чанышевой; на очередное свидание его не пустили.

Расследование дела по обвинению Лилии Чанышевой в "создании и руководстве экстремистским сообществом" ведет Главное Следственное управление СК России. В качестве главных фигурантов в деле, наряду с Лилией Чанышевой, значатся Алексей Навальный, Леонид Волков, Иван Жданов, Любовь Соболь и другие соратники оппозиционера.

Своей вины Лилия Чанышева не признает.

Идель.Реалии






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 14.12.2021, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
События так быстро развернулись что не успела обувь надеть.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 14.12.2021, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лилия Чанышева,- Герой нашего времени, истинный патриот России !!!
Слава Героям !!!



Оценили
10

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 14.12.2021, 14:17 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41073 | Рейтинг: +5076,4
Обжаловать действие (бездействие) и решение следователя можно двумя путями: внесудебным (124 УПК РФ) и судебным (125 УПК РФ). Внесудебное обжалование предполагает, что любые действия (бездействие) и решение следователя могут быть обжалованы его непосредственному руководителю, руководителю следственного органа, вышестоящему руководителю, а также прокурору.
==================================================
Если адвокат порядочный человек, он должен :
1. Обжаловать решение о его отстранении,
2. Вернуть гонорар .
Я так и поступал. Но, видать адвокат куевый и трусливый.



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 14.12.2021, 14:27 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41073 | Рейтинг: +5076,4
"...Очень бы хотел, чтоб в эксперименте «живу на пенсию» поучаствовала глава ЦБ Набиуллина, недавно сообщившая, что инфляция в РФ 8%. И Путин, на днях утвердивший минимальную зарплату 13890 рублей. На такую-то зарплату и молочный напиток — роскошь..."=А.Навальный.
=======================================================

Надеюсь, что им, и не только им, это предстоит в недалёком будущем.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 14.12.2021, 15:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Будет сидеть, я сказал!" (Г.Жеглов) Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 14.12.2021, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так она беременная или нет?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 14.12.2021, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ваш папа говорил, что не очень хотел, чтобы вы работали в штабе Навального и вообще в некоторой степени винит его в том, что вы за решеткой
...........
Папа умный человек.



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 14.12.2021, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 14.12.2021, 15:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

"Будет сидеть, я сказал!" (Г.Жеглов) Очень Опытный
**************************************

Да знаем мы что ты клоун. А Жеглов бы тебя не жаловал, он вообще то бандитов и воров сажал. А она что то украла? Выходит что ты кретин и клоун, местный.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 14.12.2021, 16:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
**Заявлению Владимира Путина об агентах ЦРУ в правительстве России нашлась расшифровка. В фильме "Россия. Новейшая история" сказанное представлено детально.**

**Вышел фильм на телеканале "Россия 1", о некоторых эпизодах документальной работы "Первый русский" уже рассказывал: небольшое интервью здесь дал и президент России Владимир Путин. Кроме того, в фильме прозвучала расшифровка сказанного Путиным о сотрудниках ЦРУ, работавших в правительстве России в 1990-е годы. Об этом, например, говорит председатель Госкомитета России по управлению госимуществом в 1994 и 1995 годах Владимир Полеванов:**

**Мне начали поступать сообщения от наших разведслужб. В одном из них было сказано, что 35 американских советников во главе с кадровым разведчиком ЦРУ Джонатаном Хэем разрабатывают для России планы приватизации, условия конкурсов, аукционов.**

**Как известно, приватизацией в России занимались Анатолий Чубайс и Егор Гайдар. В результате наши предприятия были распроданы американцам за бесценок, о чём в фильме говорят в том числе владельцы, отказавшиеся от сделок. Например, генеральный директор завода "Компонент" Владимир Серёгин рассказал, что предлагавшие ему продать акции предприятия не скрывали, что работают в пользу американских заказчиков. Кстати, Серёгин от сделки отказался - сказал им идти куда подальше.**

**Владимир Полеванов в своей небольшой справке об этой гигантской распродаже рассказал о соотношении цены сделки и реальной стоимости наших активов:**

**Новокузнецкий алюминиевый завод продавался за 8 млн рублей при стоимости только основных фондов в $2 миллиарда. Завод Лихачёва в $1 миллиард основных фондов был продан где-то за 4 млн рублей. Этих фактов просто без счёту. Собственность перешла к тому, к кому и должна была перейти: комсомольской, партийной и криминальной элитам, которые срослись и действовали синхронно.**

**В ходе приватизации появились "новые хозяева жизни" - российские олигархи, которые, кстати говоря, для своих покупок взяли кредиты в своих же банках. А после эти банки обанкротились, что подтвердил заместитель председателя Банка России в 1997 и 1998 годах Александр Хандруев. Он же рассказал, что сотрудники ЦРУ с лёгкостью заходили в наше Росимущество ещё до распада Советского Союза.**

**Как добавил Владимир Полеванов, целью приватизации, проведённой Чубайсом и Гайдаром при одобрении президента Бориса Ельцина, была потеря обороноспособности страны. Предприятия, выполнявшие оборонный заказ, став американскими, просто отказывались сотрудничать с нашим министерством и теперь работали на США. Этого и добился Анатолий Чубайс с другими антигероями, части которых уже нет в живых**



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 14.12.2021, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 14.12.2021, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 14.12.2021, 15:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

"Будет сидеть, я сказал!" (Г.Жеглов) Очень Опытный
**************************************

Да знаем мы что ты клоун. А Жеглов бы тебя не жаловал, он вообще то бандитов и воров сажал. А она что то украла? Выходит что ты кретин и клоун, местный.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Вообще-то Г.Жеглов это говорил про Ивана Сергеевича Груздева, врача, кандидата наук, который не совершил никакого преступления, но ты, недоумок, впрочем как и плюсанувшая твой коммент убогая, об этом ввиду своей умственной отсталости не знаете! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 14.12.2021, 16:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 14.12.2021, 16:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
**В ходе приватизации появились "новые хозяева жизни" - российские олигархи, которые, кстати говоря, для своих покупок взяли кредиты в своих же банках. А после эти банки обанкротились, что подтвердил заместитель председателя Банка России в 1997 и 1998 годах Александр Хандруев. Он же рассказал, что сотрудники ЦРУ с лёгкостью заходили в наше Росимущество ещё до распада Советского Союза.**
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А ничего, что Росимущество образовано только в 2004 году, а до этого называлось по другому? Чиновнику такого уровня надо бы об этом знать и помнить! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 14.12.2021, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 14.12.2021, 18:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда актрисе Любовь Орловой сказали, что Сталин умер, она ответила: "Сдох скотина", будем надеяться Лилии не долго осталось ждать.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 14.12.2021, 18:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 14.12.2021, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________

__ Вообще-то Г.Жеглов это говорил про Ивана Сергеевича Груздева, врача, кандидата наук, который не совершил никакого преступления, но ты, недоумок, впрочем как и плюсанувшая твой коммент убогая, об этом ввиду своей умственной отсталости не знаете! Очень Опытный

================================================

Да ты просто сундук, неисчерпаемый с умными мыслями. Правильно заметил - отпускать нужно, невинного, раз он не совершил никакого преступления. А вот про Кирпича он сказал верно - "Вор должен сидеть. И будет сидеть! Я сказал."



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 14.12.2021, 21:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 14.12.2021, 18:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 14.12.2021, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________


__ Вообще-то Г.Жеглов это говорил про Ивана Сергеевича Груздева, врача, кандидата наук, который не совершил никакого преступления, но ты, недоумок, впрочем как и плюсанувшая твой коммент убогая, об этом ввиду своей умственной отсталости не знаете! Очень Опытный

================================================

Да ты просто сундук, неисчерпаемый с умными мыслями. Правильно заметил - отпускать нужно, невинного, раз он не совершил никакого преступления. А вот про Кирпича он сказал верно - "Вор должен сидеть. И будет сидеть! Я сказал."
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Недоумок! Ничего такого Жеглов про Кирпича не говорил, не позорься, не выставляй свою дремучесть напоказ всему УЖу, тут и так уже про твою дремучесть все знают! А тебе не надоело приставать к каждому моему комменту с критикой и каждый раз получать от меня по своей морде дерьмом? Может ты мазохист? Неужели ты до сих пор ещё не понял, что ты на низшей ступени развития человека? Хотя может именно потому и не понял! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 14.12.2021, 21:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 14.12.2021, 18:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда актрисе Любовь Орловой сказали, что Сталин умер, она ответила: "Сдох скотина", будем надеяться Лилии не долго осталось ждать.
==================================================
Давеча толик ржавый, тот который не вписались в рынок и бабы есчё, если чё, нарожают, с очередной инициативой выступил о платном образовании. Научили читать писать, а дальше за учёбу плати. И чё бы с этим упырьком было при Сталине?

И-2



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 14.12.2021, 21:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 14.12.2021, 18:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Забыл написать, как сказал про Кирпича Жеглов: "Вор должен сидеть в тюрьме! И не важно, каким способом я его туда упрячу"! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 14.12.2021, 21:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В принципе Чанышеву зря взяли и совершенно напрасно посадят. Вожди состарились и начали бояться своей тени, это плохой знак означающий завершение большого цикла и предстоящие серьёзные потрясения. В принципе все готово: предпринимательство убито, промышленность в упадке, аграрии порезали скот. В этот раз на картошке не просидишь и бартером не запустишь экономику. Без крови не обойдётся.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 14.12.2021, 22:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня вечерним декабрьским вечером меня поимело в зад 6 человек ! Для особо завистливых сообщаю, что Первый с утра был Ирек, а вечером Юнг! Не завидуйте!Очень Опытный



Оценили
6

  • Изображение
  • Участник
  •  
5 | 14.12.2021, 15:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Будет сидеть, я сказал!" (Г.Жеглов) Очень Опытный
=============
Сидеть в Кремле?



Оценили
3

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com