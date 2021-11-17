Дестабилизировала колосс на глиняных ногах

В деятельности Лилии Чанышевой увидели "дестабилизацию политической обстановки".Кировский районный суд Уфы в среду, 15 декабря, начал рассматривать административное дело о нарушении порядка деятельности НКО-иноагента, возбуждённое против экс-координатора уфимского штаба Навального (в 2021 году Штабы Навального признали в РФ экстремистскими организациями и запретили их деятельность) Лилии Чанышевой.О существовании дела стало известно 10 декабря — об этом сообщил московский адвокат активистки Владимир Воронин. Лилию Чанышеву хотят привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ ("Осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента") в качестве директора созданной в 2019 году некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан "Штаб" (ФЗПГ "Штаб"), связанной со структурами, которые возглавлял политик Алексей Навальный.Как следует из материалов дела, в конце мая нынешнего года начальник управления Минюста РФ по Башкортостану Салават Яндурин отдал распоряжение о проведении внеплановой проверки деятельности фонда. Действия Минюста последовали после обращения в органы прокуратуры провластного уфимского видеоблогера Арслана Нигаматьянова, о чем он сам рассказал на своем Youtube-канале "Арслан Энн".Управление Минюста пришло к выводу, что деятельность ФЗПГ "Штаб" "не соответствует целям и предмету деятельности, предусмотренным его уставом, и осуществлялось с неоднократными и грубыми нарушениями обязательных требований федерального законодательства"."В ходе проверки установлено, что организация в лице директора Чанышевой и члена наблюдательного совета [Федора] Телина активно участвует в политической деятельности, направленной на дестабилизацию политической обстановки в Российской Федерации и Республике Башкортостан", — утверждалось в документе.В акте проверки также сообщалось, что для осуществления политической деятельности фонд использовал иностранное финансирование. "Проверкой установлено, что Чанышевой, являющейся учредителем и руководителем организации, в период с мая по декабрь 2020 года получены поступления свыше 35 300 долларов США (37 финансовых операций) через платежную систему "Золотая Корона", направленные иностранным лицом Surgenor Robert V (пункт отправки: "MoneyGram" — Канада)", — указывалось в документе Минюста.После проверки Минюст России включил ФЗПГ "Штаб" в реестр НКО-иноагентов. Лилия Чанышева тогда же заявила, что не является директором фонда с начала июня нынешнего года, добавив, что счета организации были заблокированы, когда началось "дело ФБК".В октябре управление Минюста составило в отношении Лилии Чанышевой протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ. В качестве основного нарушения было указано, что активистка, являясь директором ФЗПГ "Штаб", вопреки законодательству не представила в Минюст заявление о включении организации в реестр НКО-иноагентов.В протоколе также указывалось, что Лилия Чанышева и член наблюдательного совета фонда Фёдор Телин (недавно эмигрировал в Грузию) одновременно являлись активными членами уфимского штаба Навального, целью которого "является дестабилизация общественно-политической обстановки в Республике Башкортостан, в том числе путем проведения протестных акций". В документе перечислялись протестные шествия, проведенные в Уфе 23 и 31 января нынешнего года, а также обильно цитировались посты активистов в соцсетях, содержание которых, по мнению Минюста, свидетельствовали об их политической деятельности.Санкция по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.Дело в отношении Чанышевой сперва направили для рассмотрения в мировой суд Кировского района Уфы, но затем по подведомственности передали в районный суд.В заседании в Кировском райсуде, которое прошло накануне, Лилия Чанышева участвовала по видеоконференцсвязи из СИЗО-6 Москвы, где она содержится в настоящее время.В начале заседания активистка сразу же заявила ходатайство об отложении слушания на январь 2022 года, поскольку не успела ознакомиться с материалами дела и согласовать свою позицию с адвокатом. Чанышева констатировала, что даже не знает, в чем её обвиняют, и сообщила, что ещё шестого декабря отправила ходатайство об ознакомлении с делом.В свою очередь адвокат активистки Рамиль Гизатуллин заявил ходатайство о вызове в суд в качестве свидетелей чиновников управления Минюста Эльзы Ахметшиной, Ильшата Абдуллина и Валерия Субботина, проводивших летнюю внеплановую проверку некоммерческой организации. Адвокат заявил, что ему непонятны выводы, изложенные в акте проверки: в частности, каким образом полученные Чанышевой средства в валюте США доказывают "иностранное финансирование самой организации". Кроме того, Гизатуллин отметил, что в деле нет никаких доказательств, что такие переводы Чанышевой действительно были, и просил суд обязать Минюст представить соответствующие платежные документы.Адвокат также потребовал вызвать в суд сотрудника управления Минюста Фаниса Хусаинова, составившего на Чанышеву в октябре протокол об административном правонарушении. Защитник заявил, что направление протокола, составленного в отношении физического лица, но направленного по месту регистрации НКО, является нарушением порядка извещения ответчика.Представительница управления Минюста возражала против всех ходатайств, поясняя, что документы Росфинмониторинга и "других ведомств", доказывающие существование денежных переводов в валюте США, предназначены лишь "для служебного пользования". Также она указала, что Чанышеву привлекли к административной ответственности не из-за иностранного финансирования, а из-за нарушения ею как директором организации порядка деятельности НКО-иноагента.В итоге судья Юлия Ивченкова удовлетворила почти все ходатайства Чанышевой и её защитника — за исключением просьбы адвоката о ведении протокола судебного заседания.— Я ознакомился с актом проверки Минюста и не нашел в нём никаких доказательств, на которых основаны выводы ведомства. Где данные о том, что полученные из-за рубежа средства моя подзащитная использовала именно для финансирования деятельности возглавлявшейся ею некоммерческой организации? Минюст не смог ответить на это. Где документы о самих платежных переводах? Почему Чанышева была обязана в каком-то инициативном порядке заявлять в Минюст об "иноагентском" статусе её фонда, о получении иностранного финансирования, если сам фонд был признан иноагентом лишь после проведения проверки? Мы надеемся, что получим эти ответы от вызванных нами в суд сотрудников ведомства, — сказал "Idel.Реалии" Рамиль Гизатуллин.По словам адвоката, в конце заседания Лилия Чанышева успела сообщить, что в СИЗО-6 её перевели из общей камеры, где было 35 человек, в четырёхместную камеру.Следующее заседание по делу Лилии Чанышевой должно пройти 27 декабря.Отметим также, что в производстве Кировского райсуда Уфы находится иск управления Минюста о прекращении деятельности НКО "Фонд защиты прав граждан "Штаб". Он должен быть рассмотрен 17 января 2022 года.Лилия ЧанышеваЛилия Чанышева родилась в Уфе в 1982 году. В 2001 году приступила к занятиям в Финансовой академии при Правительстве России в Москве, которую успешно окончила в 2005 году, получив образование по программе "Государственные и муниципальные финансы". Учась на 4-м курсе, стала работать бухгалтером и менеджером по налогообложению в одной из крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers.В 2011 году — во время выборов в Госдуму — Чанышева была удаленным наблюдателем: изучала прямые эфиры с избирательных участков и отмечала нарушения при голосовании. После подведения итогов выборов принимала участие в митингах оппозиции.В 2013 году работала волонтером на кампании оппозиционного кандидата в мэры столицы Алексея Навального. В это же время вступила и в созданную им "Партию прогресса". Осенью 2013 года вернулась в Уфу и стала работать старшим менеджером по налогообложению и праву в еще одной международной аудиторской фирме — "Делойт".В 2017 году возглавила уфимский штаб Навального, который организовал в столице Башкортостана несколько массовых протестных митингов и шествий в 2017-2018 годах, в том числе так называемые "антикоррупционные" митинги в марте и в июне 2017 года, а также акции под названием "Забастовка избирателей", "Он [Путин] нам не царь!" в 2018 году.В апреле 2017 года Лилия Чанышева возглавила инициативную группу граждан по проведению республиканского референдума о введении в Башкортостане прямых выборов мэров городов и районов. Инициативу заблокировало Госсобрание республики.Штаб опубликовал ряд резонансных расследований о коррупции и нравах представителей республиканской верхушки, в том числе о нарядах жены главы республики Радия Хабирова, о расходах на содержание дач самого Хабирова, о количестве служебного транспорта для обслуживания местных депутатов и чиновников.В 2018 году Лилия Чанышева стала председателем регионального отделения организуемой Алексеем Навальным партии "Россия будущего" (она не была зарегистрирована Минюстом РФ).В 2019 году Чанышева пыталась выдвинуться независимым кандидатом на выборах в горсовет Уфы, однако горизбирком отказал ей в регистрации под предлогом недостатка представленных подписей избирателей. Попытки активистки обжаловать отказ в судах успеха не имели.В 2019-2020 годах сотрудники и волонтеры штаба приняли участие в защите шихана Куштау .После ликвидации штабов Навального весной 2021 года активистка занималась общественными расследованиями в сфере незаконной точечной застройки в Уфе, проблемами формирования республиканского и муниципальных бюджетов.За последние четыре года Лилия Чанышева не раз подвергалась репрессиям со стороны властей за организацию несанкционированных публичных акций.Так, в октябре 2017 года Октябрьский районный суд Уфы назначил Чанышевой 40 часов обязательных работ за "организацию несанкционированного шествия" в день рождения Владимира Путина 7 октября. Позднее обязательные работы заменили штрафом.В январе 2018 года активистку арестовали на пять суток за "организацию" в Уфе протестного шествия "Забастовка избирателей". В мае того же года суд отправил Чанышеву под арест на 30 суток за "организацию" протестного шествия "Он нам не царь!"; позднее срок ареста был сокращен до 18 суток.В ноябре 2019 года Чанышеву силой выдворили из здания Госсобрания РБ, когда она пыталась выступить с критикой проекта республиканского бюджета.В январе 2021 года активистку арестовали на пять суток за "организацию" протестного шествия в Уфе 23 января в защиту Навального. Через несколько дней после отбытия этого наказания Чанышеву арестовали на десять суток за "организацию" нового протестного шествия уже 31 января.В июле Минюст РФ включил некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан "Штаб", которую возглавляла Чанышева, в число иностранных агентов.В октябре Кировский райсуд Уфы взыскал с Лилии Чанышевой, активистов Ольги Комлевой и Ильгама Янбердина солидарно 2 миллиона 328 тысяч рублей в качестве компенсации за работу полиции на протестных акциях 23 и 31 января. Решение суда в силу ещё не вступило.Напомним, Лилия Чанышева была арестована 10 ноября Кировским райсудом Уфы на два месяца. Девятого ноября у активистки и ряда других уфимских сторонников Алексея Навального прошли обыски с изъятием оргтехники, средств связи и документов. В тот же день Чанышевой предъявили обвинение в создании и руководстве экстремистским сообществом (ч.1 ст. 282.1 УК РФ).17 ноября Верховный суд Башкортостана отказался изменить Чанышевой меру пресечения. 21 ноября активистку этапировали в СИЗО-6 Москвы.Уфимский адвокат Чанышевой Сергей Макаренко заявил, что защита до сих пор не может подать кассационную жалобу на арест, поскольку не получила на руки апелляционное постановление Верховного суда РБ.Своей вины Лилия Чанышева не признает.