Жулью — везде у нас дорога! Ворам — всегда у нас почет!

Владимир Путин подписал указ о награждении сенатора Ирека Ялалова Орденом Почета.Награда присуждена «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу». Указ президента подписан 13 декабря, а награждение должно состояться в ходе одной из официальных церемоний в Кремле.Орден Почета учрежден указом президента России в 1994 году. Им награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.Ирек Ялалов представляет в верхней палате российского парламента — Совете Федерации — Госсобрание — Курултай Башкирии с 2018 года. Ранее он возглавлял уфимскую городскую администрацию.