Жулью — везде у нас дорога! Ворам — всегда у нас почет!

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».
Календарь новостей
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Лучшие комментарии
«Отъезд из России стал бы ...

Лилия Чанышева,- Герой нашего времени, истинный патриот России !!! Сла ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Фальшивая перепись сработ ...

Если в России бардак, разруха и коррупция во всех отраслях, отрицател ...
  Рейтинг: +3  xrul

Какая красивая подделка. ...

2 | 02.12.2021, 13:32 | Автор: Кухарка Публикации: 1371 | Комментарии: ...
  Рейтинг: +3  Ирек

Обсуждаемое за месяц
Жулью — везде у нас ...

Владимир Путин подписал указ о награждении сенатора Ирека Ялалова Орденом ...
  17.12.2021   17329    4

Дестабилизировала колосс ...

В деятельности Лилии Чанышевой увидели "дестабилизацию политической обстановки". ...
  16.12.2021   11532    35

«Отъезд из России стал ...

Экс-координатор уфимского штаба Навального (Штабы Навального признаны в РФ ...
  14.12.2021   33152    89

Имена палачей должны ...

Айдар Муллануров: Надо говорить с именами судей, тех, кто принимал меру ...
  13.12.2021   32252    48

О какой такой ...

Я был уверен, что больше никогда права отдельного человека не будут попраны ...
  13.12.2021   29886    27

Последние публикации
Жулью — везде у нас ...

Владимир Путин подписал указ о награждении сенатора Ирека Ялалова Орденом ...
  17.12.2021   24078    4

Дестабилизировала колосс ...

В деятельности Лилии Чанышевой увидели "дестабилизацию политической обстановки". ...
  16.12.2021   16559    35

«Отъезд из России стал ...

Экс-координатор уфимского штаба Навального (Штабы Навального признаны в РФ ...
  14.12.2021   16505    89

Имена палачей должны ...

Айдар Муллануров: Надо говорить с именами судей, тех, кто принимал меру ...
  13.12.2021   19833    48

О какой такой ...

Я был уверен, что больше никогда права отдельного человека не будут попраны ...
  13.12.2021   21416    27

«Список вызывает ...

«Список вызывает возмущение и недоумение»: эксперты оценили, как будут ...
  10.12.2021   14867    50

Страна и республика ...

С доктором философских наук Дмитрием Михайличенко обсудили репрессивные тренды, ...
  9.12.2021   43414    28

«Башкорт» в эмиграции ...

Один из бывших лидеров запрещенной в России национальной организации "Башкорт" ...
  8.12.2021   30422    84

Разбор гадкой команды ...

Нынешней осенью глава Башкортостана Радий Хабиров вынужден был расстаться с ...
  6.12.2021   29667    55

Берегите детей: Гитлер ...

В Уфе в Республиканском сборном пункте призывника не отпустили после приезда ...
  3.12.2021   38565    55

Читаемое за месяц
Таких бы подальше от ...

Александра Сидякина назначили врио руководителя ЦИК партии «Единая Россия». ...
  18.11.2021   24930    22

Трусости хватает, а ума ...

Андрей Потылицын: Одно дело — пропаганда вакцинации, а другое дело — как ...
  19.11.2021   39292    22

Люди с головой на плечах ...

Еще один политэмигрант. Бывший юрист уфимского штаба Навального Федор Телин ...
  19.11.2021   22490    130

Хабировская пьянка у ...

Правительство Башкирии готово потратить 5 млн рублей на перелет республиканской ...
  22.11.2021   36080    45

Ярмарка тщеславия, ...

Заявленное Главой Башкирии Радием Хабировым выделение 48 млрд рублей на ...
  23.11.2021   18509    14

Архив публикаций
Декабрь 2021 (13)
Ноябрь 2021 (30)
Октябрь 2021 (42)
Сентябрь 2021 (37)
Август 2021 (41)
Июль 2021 (55)

Жулью — везде у нас дорога! Ворам — всегда у нас почет!

Оценили
1



Владимир Путин подписал указ о награждении сенатора Ирека Ялалова Орденом Почета.

Жулью — везде у нас дорога! Ворам — всегда у нас почет!


Награда присуждена «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу». Указ президента подписан 13 декабря, а награждение должно состояться в ходе одной из официальных церемоний в Кремле.

Орден Почета учрежден указом президента России в 1994 году. Им награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.

Ирек Ялалов представляет в верхней палате российского парламента — Совете Федерации — Госсобрание — Курултай Башкирии с 2018 года. Ранее он возглавлял уфимскую городскую администрацию.

Эхо Москвы






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 17.12.2021, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 17.12.2021, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вове скоро трындец



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 17.12.2021, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жулью — везде у нас дорога! Ворам — всегда у нас почет!
==============================================
Не согласен с этим утверждением!
На данном микроскопическом отрезки истории возможно,но эти казнокрады должны помнить что это ВРЕМЕННО, и уже недалек тот день когда они будут судимы не по законам, ими же принятыми, а по СОВЕСТИ!



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 17.12.2021, 11:39 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 73 | Комментарии: 719 | Рейтинг: +209,1
- Вась, ты меня уважаешь?
- Уважаю Гриш. А ты меня?
- Да, уважаю.
- Слушай – значит мы с тобой уважаемые люди!



Оценили
2






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com