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2 | 02.12.2021, 13:32 | Автор: Кухарка Публикации: 1371 | Комментарии: ...
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В стране пыток: К каждому бесправному рабу приставят по вертухаю

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В новом законе "О полиции" некоторые действия сотрудников оставлены "на усмотрение" полицейским, а понятие "обязанности" устранены. Юрист "Комитета против пыток" Тимур Рахматулин в интервью "Idel.Реалии" прокомментировал новые полномочия силовиков и ответил на вопрос, стоит ли их бояться.

В стране пыток: К каждому бесправному рабу приставят по вертухаю


БЫЛО ЧЕТКО И ЯСНО

— Когда шла работа над законопроектом, было стойкое ощущение, что у полиции уже и так есть все эти полномочия. Что, по-вашему, кардинально изменится?

— В пояснительной записке к проекту федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О полиции" указано, что законопроект разработан в целях уточнения полномочий полиции, а также усиления гарантий защиты прав и законных интересов граждан.

Следует отметить, что новый закон действительно устранит некоторые правовые пробелы — в частности будет регулировать полномочия полиции по вскрытию транспортных средств при наличии на то оснований.

Вместе с тем принятые Госдумой 8 декабря поправки вносят очень серьезную правовую неопределенность там, где до этого всё было четко и ясно очерчено.

Например, из ряда статей убрали слово "обязан" там, где речь шла об обязанностях сотрудников полиции. Если раньше сотрудники полиции были обязаны представляться, обязаны разъяснять гражданину причину и основания применения мер, ограничивающих его права и свободы, обязаны были принять меры по восстановлению нарушенных прав и свобод, то теперь они просто "называют", "разъясняют", "принимают меры". То есть здесь речь не идет ни об уточнении полномочий сотрудников полиции, ни об усилении гарантий защиты прав и законных интересов граждан. Скорее, наоборот — теперь конкретные действия сотрудников полиции выглядят не как обязанности, а как действия, которые сотрудник полиции производит исключительно по своему усмотрению.

Исключение слов "обязан" только на первый взгляд кажется малозначительным. В свете существующей правоприменительной практики, которую можно охарактеризовать избитой фразой "нет оснований не доверять сотруднику полиции", эти изменения могут лишь снизить качество гарантий защиты прав и законных интересов граждан.

— Сначала пройдемся по тем пунктам, которые разрешили.

Не представляться и не предъявлять служебное удостоверение, если их жизни и здоровью угрожает опасность или нужно срочно пресечь преступление;
проводить личный досмотр гражданина, его вещей и автомобиля при подозрении на наличие у него оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотиков или радиоактивных веществ. Если гражданин отказывается от осмотра, правоохранители вправе не впускать его на оцепленную территорию или не выпустить с неё;
проникать в чужое жилище, на земельные участки и территории, если нужно задержать подозреваемых в совершении преступления;
"обозначать доступными средствами, в том числе визуальными" и временно ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий;
вскрывать автомашину при угрозе жизни и здоровью граждан — например, когда человеку в автомобиле необходима медицинская помощь или там находится подозреваемый;
осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой заявлений и сообщений о происшествиях.
Всё это выглядит как забота о безопасности окружающих. Вас как эксперта что-то из этого тревожит?

— Представляется логичным, что сотрудникам полиции при соблюдении определённых условий разрешено не представляться и не предъявлять служебное удостоверение, если их жизни и здоровью угрожает опасность или нужно срочно пресечь преступление; проводить личный досмотр гражданина, его вещей и автомобиля; проникать в жилище, на земельные участки и территории, ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий; вскрывать автомобили и так далее.

Однако следует отметить, что при регулировании всех вышеуказанных полномочий сотрудников полиции законодатель оставляет слишком большой перечень оснований для их применения. Некоторые основания либо не конкретизированы, либо конкретизированы настолько слабо, что оставляют широкий простор для злоупотреблений.

Чем богаче окажется воображение сотрудника полиции, тем больше "оснований полагать" он найдет
Например, если раньше сотрудники полиции имели право досматривать граждан и находящиеся при них вещи, а также транспортные средства только при наличии данных о том, что у граждан при себе оружие, взрывчатые, наркотические либо ядовитые вещества, то теперь законодатель формулировку "имеются данные" заменил на "если есть основания полагать". Если под "наличием данных" обычно понимается объективно зафиксированная каким-либо способом информация (материалы ОРД, сообщение граждан и так далее), то "основания полагать" представляют собой субъективные предположения сотрудника полиции, которые ничем не подкреплены. То есть сотрудник может вполне руководствоваться своей фантазией, и чем богаче окажется воображение сотрудника полиции, тем больше "оснований полагать" он найдет.

То же самое касается самой значимой поправки, а именно введения новой статьи 15.1 "Вскрытие транспортного средства". Казалось бы, норма сама по себе необходимая, поскольку у сотрудника полиции при наличии определенных обстоятельств должно быть право вскрывать автомобили. Но опять же перечень этих обстоятельств сам по себе очень широк и — более того — его можно очень широко толковать. "Сообщение об угрозе террористического акта", "основания полагать, что в транспортном средстве находятся предметы и вещи, изъятые из оборота" — думаю, что в будущем все эти нормы будут часто служить почвой для злоупотребления предоставленного полицейским права на вскрытие транспортных средств.

ЧТО ЗНАЧИТ "РАССЛАБЛЯЮЩИЙ УДАР"

— При обсуждении изменений закона "О полиции" была отклонена поправка о праве открывать огонь. Была формулировка "открыть огонь, если есть угроза нападения". Как происходит оценка ситуации, как этому учат сотрудников полиции?

— Речь о том, чтобы расширить перечень оснований, а также перечень лиц, к которым может применяться летальная сила. Это обсуждается давно.

Применение огнестрельного оружия (а равно специальных средств) всегда должно быть соразмерным, пропорциональным той угрозе, которую представляет лицо, чьи действия представляют угрозу для других лиц либо для него самого. Применение летальной силы не должно быть продиктовано предположениями сотрудников полиции о наличии угрозы. К сожалению, вряд ли сотрудники полиции должным образом изучают нормативную базу, иначе не было бы столько необоснованного насилия в отношении граждан.

Как пример — сталкивались в судах со случаями, когда сотрудники полиции настаивали на том, что закон позволяет им применять расслабляющие удары в определенных случаях. И действительно — в наставлениях по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации упомянуты расслабляющие удары, однако само понятие не раскрыто. И ни один сотрудник нам ни разу не смог объяснить в суде, что он понимает под "расслабляющим ударом". Поэтому часто мы слышим о применении "расслабляющих ударов" в область головы, в область жизненно важных органов. Вместе с тем в специальной литературе указано, что расслабляющими ударами называются удары в наименее уязвимые части тела, которые не способны причинить вред здоровью человека.

Полагаю, прими законодатель норму о применении летальной силы в той редакции, в какой это предлагалось, ситуация складывалась бы аналогичным образом — не самые ответственные сотрудники полиции восприняли бы это как некий "карт-бланш".

— Ещё одна отклонённая поправка касалась ответственности полицейских в случае их неправомерных действий. В законопроекте предлагалось, что сотрудник не должен нести ответственность за свои действия, которые привели или могли привлечь к последствиям, если он следовал закону и другим нормативным актам.

— К счастью, эту поправку не приняли… Да, действительно, судебная практика показывает, что сотрудники полиции за совершенные преступления получают наказания по нижнему порогу санкции, предусмотренной соответствующей статьей Уголовного кодекса. По делам о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, по так называемым "пыточным" делам предусмотрена уголовная ответственность от 3 до 10 лет лишения свободы, однако обычно суды редко назначают наказание свыше 4 лет.

— Обычному гражданину России надо бояться полиции? Опишите наиболее уязвимых людей.

— Не думаю, что сотрудников полиции надо бояться. К счастью, не всё так плохо. Но вот быть осторожным в общении с сотрудниками полиции следует обязательно. К сожалению, в правоохранительных органах — наряду с достойными и порядочными людьми — очень часто работают люди, которые выполняют свои функции, скорее, с целью создания видимости исполнения своих обязанностей, которые не брезгуют фиктивно создавать показатели своей работы. И речь может идти как о сотрудниках оперативного звена, так и о сотрудниках полиции из ГИБДД или занятых в патрульно-постовой службе.

Если приглашают в полицию "для беседы", или "просто придите, пару фотографий посмотрите, и мы вас отпустим" — идти стоит с адвокатом
К слову, чаще других превышают свои должностные полномочия как раз оперативники, в том числе применяя пытки к задержанным с целью получения от них информации о преступлении или банально с целью заставить оговорить себя. Поэтому, если человека приглашают в полицию "для беседы", или "просто придите, пару фотографий посмотрите, и мы вас отпустим" — идти стоит с адвокатом. Если же финансово это затруднительно нанимать адвоката для похода в полицию, то, как минимум, идти до дверей отдела стоит с кем-то знакомым. Чтобы если вдруг "беседа" или "просмотр фотографий" затянется по времени, родственники могли бы начать бить тревогу и обратиться за юридической помощью к адвокатам и правозащитникам.

Также хотелось бы сказать, что считать, будто кто-то защищён от полицейского произвола, было бы наивно. У нас были дела, где пытали людей с двумя высшими образованиями, работающих в серьезных компаниях, никогда ранее "не привлекавшихся", нейтральных к политике. Однако чаще всего пыткам подвергаются люди, которые по тем или иным причинам как бы оказались социально уязвимы или не адаптированы в обществе: люди, совершающие либо совершавшие преступления; люди, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, и так далее. Также очень часто мы сталкиваемся со случаями, когда жертвы полицейского насилия так или иначе допускали провокационные действия.

И здесь стоит сказать: хорошо, если в полиции научились бы равно уважать права и свободы граждан вне зависимости от их социального или иного статуса.

НА ФОНЕ СУЖЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН

— С какого времени в современной России стали расширять полномочия полиции?

— Пожалуй, полномочия начали расширяться с момента создания полиции в 2011 году. С одной стороны — действительно полномочия полиции постепенно расширяются, с другой стороны — после создания нового ведомства — Росгвардии — в части применения силы возможности полиции стали меньше. Например, водомёты, тяжелая техника и вооружение — всё теперь в основном у Росгвардии. Грустной представляется общая тенденция сужения прав и свобод граждан и расширение полномочий представителей различных силовых структур, а не только полиции.

— Как вы считаете, адекватна ли зарплата сотрудников полиции при той ответственности, которую они несут (должны нести)?

— Учитывая, что в целом по стране зарплаты невысокие, в том числе и у сотрудников бюджетной сферы, то следует заметить, что в сравнении с теми же учителями и медиками зарплата у полицейских вполне адекватная. При этом я бы не назвал её высокой.

Я убежден, что у сотрудников полиции должна быть достойная зарплата, но, к сожалению, я также понимаю, что уровень зарплаты не сильно влияет на качество работы полицейских. Наряду с зарплатой, должно быть воспитание определённых принципов и определённой культуры внутри ведомства, а здесь, я думаю, МВД России нечем особенно похвалиться.

Идель.Реалии






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  • Гость
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  • 1 | 20.12.2021, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"К каждому бесправному рабу приставят по вертухаю"

==============

И какая б-дь клепала на СССР, где, мол, "половина сидела, половина охраняла"?



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7

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  • Эксперт
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  • 2 | 20.12.2021, 10:10 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 73 | Комментарии: 720 | Рейтинг: +209,5
Википедия:

"Полице́йское госуда́рство — образное выражение, используемое для общественного строя, при котором власть жёстко (в том числе с помощью репрессий) стремится контролировать социальную, экономическую и политическую жизнь граждан.

В полицейском государстве законодательная и исполнительная власти слабо разделены; такое государство зачастую имеет признаки диктатуры.

Признаки полицейских государств являются спорными; сами государства не называют себя так. Обычно термин «полицейское государство» используется внутренними и внешними противниками существующего режима."



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3

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  • Гость
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  • 3 | 20.12.2021, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Полице́йское госуда́рство — образное выражение, используемое для общественного строя, при котором власть жёстко (в том числе с помощью репрессий) стремится контролировать социальную, экономическую и политическую жизнь граждан.

=======================

Уж не катишь ли ты, Карим, бочку на Сталина? Тут тебе, думается, облом. Ибо большинство народа с энтузиазмом восприняло проводимые реформы. И советская милиция "меня берегла". Сам народ следил за порядком, создавались пункты ДНД. Я тоже был дружинником. Помню, в парке Матросова оркестр разучивал "Загадай желание" Бабаджаняна. А я эту песню уже выучил и предложил оркестрантам подыграть мне, хотя и был с повязкой "дружинник". И спел!.. Публика поаплодировала. Молодой был...



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4

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  • 4 | 20.12.2021, 10:30 | Автор: Муник
    Публикации: 0 | Комментарии: 20 | Рейтинг: -0,8
Нас ебут — но мы крепчаем



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1

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  • 5 | 20.12.2021, 11:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71879 | Рейтинг: +11398,6
"при наличии на то оснований" -основания они придумывают легко. Ключевое слово - придумывают.



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  • 6 | 20.12.2021, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
должно быть право вскрывать автомобили.

-----------------

Битой по стеклу? Остап ногтем открывал замок. Вот научИтесь сперва.



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  • 7 | 20.12.2021, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Принимая новый закон о полиции, власть предержащие еще раз показали как сильно они боятся народов России, которые ни сегодня ,так завтра лишат их всех привилегий, всего награбленного, и устроят для них судилище похлещще Нюрнбергского процесса.- ОСМЫСЛЕННОГО и беспощадного !



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  • 8 | 20.12.2021, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 20.12.2021, 11:02 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71867 | Рейтинг: +11401,1
"при наличии на то оснований" -основания они придумывают легко. Ключевое слово - придумывают.
=================

Вот ты - за советскую милицию али за буржуйскую полицию?

Фильм "Подкидыш", конечно же, смотрела. Как там(?): "Маленькая Наташа вышла из дома и потерялась в большом городе. Её искала милиция. В её судьбе приняли участие все, кого она встретила в своём увлекательном, полном весёлых приключений путешествии. Всё, конечно, закончилось хорошо. А пока Наташа блуждала по городу, она приобрела много друзей и среди взрослых, и среди детей."
Дата премьеры: 27 января 1940 г. СССР.

Сегодня это в принципе невозможно.



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  • 9 | 20.12.2021, 11:49 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41087 | Рейтинг: +5075,2
7 | 20.12.2021, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Принимая новый закон о полиции, власть предержащие еще раз показали как сильно они боятся народов России, которые ни сегодня ,так завтра лишат их всех привилегий, всего награбленного, и устроят для них судилище похлещще Нюрнбергского процесса.- ОСМЫСЛЕННОГО и беспощадного !
==============================
Полностью согласен. Хотя бабка психическая и заминусует.



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1

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  • 10 | 20.12.2021, 11:52 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41087 | Рейтинг: +5075,2
В мэрии Уфы не нашли источника финансирования для надземного перехода над сипайловским спуском у «Планеты»
============================
Денег нет, но вы держитесь! Куха- отминусуй, пожалуйста.



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  • 11 | 20.12.2021, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Маленькая Наташа вышла из дома и потерялась в большом городе. Её искала милиция."
-----------------------

"«Подкидыш» - единственная картина, где снялась девочка Вероника Лебедева. Родители Вероники были против актерской карьеры дочери и юная девушка поступила на педагогический.

Поработав в школе, она сменила сферу деятельности, став редактором. На новой работе познакомилась с будущим мужем – писателем Игорем Синицыным и ушла с работы, став его соавтором и литературным редактором. В счастливом браке у супругов родилась дочь. В середине нулевых мужа не стало. Сегодня Веронике Лебедевой 87 лет. За ней присматривает дочь."



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  • 12 | 20.12.2021, 11:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71879 | Рейтинг: +11398,6
8 | 20.12.2021, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 20.12.2021, 11:02 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71867 | Рейтинг: +11401,1
"при наличии на то оснований" -основания они придумывают легко. Ключевое слово - придумывают.
=================

Вот ты - за советскую милицию али за буржуйскую полицию?

Фильм "Подкидыш", конечно же, смотрела. Как там(?): "Маленькая Наташа вышла из дома и потерялась в большом городе. Её искала милиция. В её судьбе приняли участие все, кого она встретила в своём увлекательном, полном весёлых приключений путешествии. Всё, конечно, закончилось хорошо. А пока Наташа блуждала по городу, она приобрела много друзей и среди взрослых, и среди детей."
Дата премьеры: 27 января 1940 г. СССР.

Сегодня это в принципе невозможно.
___________________________________
Такой большой, а в сказки веришь!

Как раз в 1940-вом:
Влади́мир Гео́ргиевич Винниче́вский (8 июня 1923, Свердловск — 11 ноября 1940, СССР) — самый молодой серийный убийца в СССР, приговорённый к смертной казни и расстрелянный по приговору суда.

Осуждён за восемнадцать нападений на детей в возрасте от двух до четырёх лет в 1938—1939 годах в Свердловске, Нижнем Тагиле и Кушве, восемь из которых завершились убийствами.

16 января 1940 года Винничевский был приговорён к расстрелу и казнён 11 ноября того же года, в возрасте 17 лет и 5 месяцев.



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  • 13 | 20.12.2021, 11:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71879 | Рейтинг: +11398,6
Хотя бабка психическая и заминусует.
_______________________________
Ты, старый пидорас, более психический, поскольку еще даже не написав эти слова - уже мой коммент заминусил)))))))



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  • 14 | 20.12.2021, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куха- отминусуй, пожалуйста.
-----------------------

Минусуй - не минусуй, всё равно получишь...



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  • 15 | 20.12.2021, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 января 1940 года Винничевский был приговорён к расстрелу и казнён

---------------

Во-от. Перефразируя Жеглова: "...а порядок в стране определяется не наличием маньяков, а умением властей их находить и расстреливать."

Много ли кого сегодня расстреляно? Ась?



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  • 16 | 20.12.2021, 12:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71879 | Рейтинг: +11398,6
В 37-38 расстреляно много - 681 692 человек, но маньяков среди расстрелянных мало. Всего один Винничевский, зато маршалов Советского Союза - аж двое. Плюс один умер не дождавшись расстрела - от пыток.



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  • # 17 | 20.12.2021, 12:26 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41087 | Рейтинг: +5075,2

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  • 18 | 20.12.2021, 12:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71879 | Рейтинг: +11398,6
Много ли кого сегодня расстреляно? Ась?
_____________________________________
Ну, допустим, в стране мораторий на расстрелы - и слава боху, нет расстрелянных по ментовскому беспеределу. Зато социально близкие маньяки - выпускаются на свободу - по УДО, вместо пожизненного.

«Лента.ру» продолжает следить за историями чудесных освобождений, когда особо опасные преступники, приговоренные к большим и даже пожизненным срокам, неожиданно выходили на свободу. В начале февраля мы рассказывали об убийце-расчленителе Анваре Масалимове. Осужденный к пожизненному заключению в колонии «Полярная сова» — одной из самых суровых в России — он сумел выйти на свободу и вернулся в Москву. Теперь российский суд проявил несвойственный ему гуманизм в отношении другого особо опасного преступника: в Нижнем Тагиле решили выпустить на свободу серийного насильника. Жертвами бывшего московского гаишника Артура Косицына стали 27 женщин. Он получил 14 лет тюрьмы — но, отсидев чуть более половины срока, получил шанс выйти на свободу. И не прочь взыскать компенсацию за свои моральные страдания...

Пуйло очень снисходителен к социально близким - насильникам и убийцам, растлителям и педофилам. Сам такой, поэтому.



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  • 19 | 20.12.2021, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 20.12.2021, 12:28 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71871 | Рейтинг: +11400,7

Много ли кого сегодня расстреляно? Ась?
_____________________________________
Ну, допустим, в стране мораторий на расстрелы - и слава боху, нет расстрелянных по ментовскому беспеределу. Зато социально близкие маньяки - выпускаются на свободу - по УДО, вместо пожизненного.

«Лента.ру» продолжает следить за историями чудесных освобождений, когда особо опасные преступники, приговоренные к большим и даже пожизненным срокам, неожиданно выходили на свободу. В начале февраля мы рассказывали об убийце-расчленителе Анваре Масалимове. Осужденный к пожизненному заключению в колонии «Полярная сова» — одной из самых суровых в России — он сумел выйти на свободу и вернулся в Москву. Теперь российский суд проявил несвойственный ему гуманизм в отношении другого особо опасного преступника: в Нижнем Тагиле решили выпустить на свободу серийного насильника. Жертвами бывшего московского гаишника Артура Косицына стали 27 женщин. Он получил 14 лет тюрьмы — но, отсидев чуть более половины срока, получил шанс выйти на свободу. И не прочь взыскать компенсацию за свои моральные страдания...


Пуйло очень снисходителен к социально близким - насильникам и убийцам, растлителям и педофилам. Сам такой, поэтому.
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Нечего на зеркало пенять коли рожа крива - "Пуйло" продукт любимого тобой и либерасней ЕБН, так что прими и в получении распишись!



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  • # 20 | 20.12.2021, 12:51 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41087 | Рейтинг: +5075,2

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