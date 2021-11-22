В стране пыток: К каждому бесправному рабу приставят по вертухаю

В новом законе "О полиции" некоторые действия сотрудников оставлены "на усмотрение" полицейским, а понятие "обязанности" устранены. Юрист "Комитета против пыток" Тимур Рахматулин в интервью "Idel.Реалии" прокомментировал новые полномочия силовиков и ответил на вопрос, стоит ли их бояться.БЫЛО ЧЕТКО И ЯСНО— Когда шла работа над законопроектом, было стойкое ощущение, что у полиции уже и так есть все эти полномочия. Что, по-вашему, кардинально изменится?— В пояснительной записке к проекту федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О полиции" указано, что законопроект разработан в целях уточнения полномочий полиции, а также усиления гарантий защиты прав и законных интересов граждан.Следует отметить, что новый закон действительно устранит некоторые правовые пробелы — в частности будет регулировать полномочия полиции по вскрытию транспортных средств при наличии на то оснований.Вместе с тем принятые Госдумой 8 декабря поправки вносят очень серьезную правовую неопределенность там, где до этого всё было четко и ясно очерчено.Например, из ряда статей убрали слово "обязан" там, где речь шла об обязанностях сотрудников полиции. Если раньше сотрудники полиции были обязаны представляться, обязаны разъяснять гражданину причину и основания применения мер, ограничивающих его права и свободы, обязаны были принять меры по восстановлению нарушенных прав и свобод, то теперь они просто "называют", "разъясняют", "принимают меры". То есть здесь речь не идет ни об уточнении полномочий сотрудников полиции, ни об усилении гарантий защиты прав и законных интересов граждан. Скорее, наоборот — теперь конкретные действия сотрудников полиции выглядят не как обязанности, а как действия, которые сотрудник полиции производит исключительно по своему усмотрению.Исключение слов "обязан" только на первый взгляд кажется малозначительным. В свете существующей правоприменительной практики, которую можно охарактеризовать избитой фразой "нет оснований не доверять сотруднику полиции", эти изменения могут лишь снизить качество гарантий защиты прав и законных интересов граждан.— Сначала пройдемся по тем пунктам, которые разрешили.Не представляться и не предъявлять служебное удостоверение, если их жизни и здоровью угрожает опасность или нужно срочно пресечь преступление;проводить личный досмотр гражданина, его вещей и автомобиля при подозрении на наличие у него оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотиков или радиоактивных веществ. Если гражданин отказывается от осмотра, правоохранители вправе не впускать его на оцепленную территорию или не выпустить с неё;проникать в чужое жилище, на земельные участки и территории, если нужно задержать подозреваемых в совершении преступления;"обозначать доступными средствами, в том числе визуальными" и временно ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий;вскрывать автомашину при угрозе жизни и здоровью граждан — например, когда человеку в автомобиле необходима медицинская помощь или там находится подозреваемый;осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой заявлений и сообщений о происшествиях.Всё это выглядит как забота о безопасности окружающих. Вас как эксперта что-то из этого тревожит?— Представляется логичным, что сотрудникам полиции при соблюдении определённых условий разрешено не представляться и не предъявлять служебное удостоверение, если их жизни и здоровью угрожает опасность или нужно срочно пресечь преступление; проводить личный досмотр гражданина, его вещей и автомобиля; проникать в жилище, на земельные участки и территории, ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий; вскрывать автомобили и так далее.Однако следует отметить, что при регулировании всех вышеуказанных полномочий сотрудников полиции законодатель оставляет слишком большой перечень оснований для их применения. Некоторые основания либо не конкретизированы, либо конкретизированы настолько слабо, что оставляют широкий простор для злоупотреблений.Чем богаче окажется воображение сотрудника полиции, тем больше "оснований полагать" он найдетНапример, если раньше сотрудники полиции имели право досматривать граждан и находящиеся при них вещи, а также транспортные средства только при наличии данных о том, что у граждан при себе оружие, взрывчатые, наркотические либо ядовитые вещества, то теперь законодатель формулировку "имеются данные" заменил на "если есть основания полагать". Если под "наличием данных" обычно понимается объективно зафиксированная каким-либо способом информация (материалы ОРД, сообщение граждан и так далее), то "основания полагать" представляют собой субъективные предположения сотрудника полиции, которые ничем не подкреплены. То есть сотрудник может вполне руководствоваться своей фантазией, и чем богаче окажется воображение сотрудника полиции, тем больше "оснований полагать" он найдет.То же самое касается самой значимой поправки, а именно введения новой статьи 15.1 "Вскрытие транспортного средства". Казалось бы, норма сама по себе необходимая, поскольку у сотрудника полиции при наличии определенных обстоятельств должно быть право вскрывать автомобили. Но опять же перечень этих обстоятельств сам по себе очень широк и — более того — его можно очень широко толковать. "Сообщение об угрозе террористического акта", "основания полагать, что в транспортном средстве находятся предметы и вещи, изъятые из оборота" — думаю, что в будущем все эти нормы будут часто служить почвой для злоупотребления предоставленного полицейским права на вскрытие транспортных средств.ЧТО ЗНАЧИТ "РАССЛАБЛЯЮЩИЙ УДАР"— При обсуждении изменений закона "О полиции" была отклонена поправка о праве открывать огонь. Была формулировка "открыть огонь, если есть угроза нападения". Как происходит оценка ситуации, как этому учат сотрудников полиции?— Речь о том, чтобы расширить перечень оснований, а также перечень лиц, к которым может применяться летальная сила. Это обсуждается давно.Применение огнестрельного оружия (а равно специальных средств) всегда должно быть соразмерным, пропорциональным той угрозе, которую представляет лицо, чьи действия представляют угрозу для других лиц либо для него самого. Применение летальной силы не должно быть продиктовано предположениями сотрудников полиции о наличии угрозы. К сожалению, вряд ли сотрудники полиции должным образом изучают нормативную базу, иначе не было бы столько необоснованного насилия в отношении граждан.Как пример — сталкивались в судах со случаями, когда сотрудники полиции настаивали на том, что закон позволяет им применять расслабляющие удары в определенных случаях. И действительно — в наставлениях по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации упомянуты расслабляющие удары, однако само понятие не раскрыто. И ни один сотрудник нам ни разу не смог объяснить в суде, что он понимает под "расслабляющим ударом". Поэтому часто мы слышим о применении "расслабляющих ударов" в область головы, в область жизненно важных органов. Вместе с тем в специальной литературе указано, что расслабляющими ударами называются удары в наименее уязвимые части тела, которые не способны причинить вред здоровью человека.Полагаю, прими законодатель норму о применении летальной силы в той редакции, в какой это предлагалось, ситуация складывалась бы аналогичным образом — не самые ответственные сотрудники полиции восприняли бы это как некий "карт-бланш".— Ещё одна отклонённая поправка касалась ответственности полицейских в случае их неправомерных действий. В законопроекте предлагалось, что сотрудник не должен нести ответственность за свои действия, которые привели или могли привлечь к последствиям, если он следовал закону и другим нормативным актам.— К счастью, эту поправку не приняли… Да, действительно, судебная практика показывает, что сотрудники полиции за совершенные преступления получают наказания по нижнему порогу санкции, предусмотренной соответствующей статьей Уголовного кодекса. По делам о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, по так называемым "пыточным" делам предусмотрена уголовная ответственность от 3 до 10 лет лишения свободы, однако обычно суды редко назначают наказание свыше 4 лет.— Обычному гражданину России надо бояться полиции? Опишите наиболее уязвимых людей.— Не думаю, что сотрудников полиции надо бояться. К счастью, не всё так плохо. Но вот быть осторожным в общении с сотрудниками полиции следует обязательно. К сожалению, в правоохранительных органах — наряду с достойными и порядочными людьми — очень часто работают люди, которые выполняют свои функции, скорее, с целью создания видимости исполнения своих обязанностей, которые не брезгуют фиктивно создавать показатели своей работы. И речь может идти как о сотрудниках оперативного звена, так и о сотрудниках полиции из ГИБДД или занятых в патрульно-постовой службе.Если приглашают в полицию "для беседы", или "просто придите, пару фотографий посмотрите, и мы вас отпустим" — идти стоит с адвокатомК слову, чаще других превышают свои должностные полномочия как раз оперативники, в том числе применяя пытки к задержанным с целью получения от них информации о преступлении или банально с целью заставить оговорить себя. Поэтому, если человека приглашают в полицию "для беседы", или "просто придите, пару фотографий посмотрите, и мы вас отпустим" — идти стоит с адвокатом. Если же финансово это затруднительно нанимать адвоката для похода в полицию, то, как минимум, идти до дверей отдела стоит с кем-то знакомым. Чтобы если вдруг "беседа" или "просмотр фотографий" затянется по времени, родственники могли бы начать бить тревогу и обратиться за юридической помощью к адвокатам и правозащитникам.Также хотелось бы сказать, что считать, будто кто-то защищён от полицейского произвола, было бы наивно. У нас были дела, где пытали людей с двумя высшими образованиями, работающих в серьезных компаниях, никогда ранее "не привлекавшихся", нейтральных к политике. Однако чаще всего пыткам подвергаются люди, которые по тем или иным причинам как бы оказались социально уязвимы или не адаптированы в обществе: люди, совершающие либо совершавшие преступления; люди, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, и так далее. Также очень часто мы сталкиваемся со случаями, когда жертвы полицейского насилия так или иначе допускали провокационные действия.И здесь стоит сказать: хорошо, если в полиции научились бы равно уважать права и свободы граждан вне зависимости от их социального или иного статуса.НА ФОНЕ СУЖЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН— С какого времени в современной России стали расширять полномочия полиции?— Пожалуй, полномочия начали расширяться с момента создания полиции в 2011 году. С одной стороны — действительно полномочия полиции постепенно расширяются, с другой стороны — после создания нового ведомства — Росгвардии — в части применения силы возможности полиции стали меньше. Например, водомёты, тяжелая техника и вооружение — всё теперь в основном у Росгвардии. Грустной представляется общая тенденция сужения прав и свобод граждан и расширение полномочий представителей различных силовых структур, а не только полиции.— Как вы считаете, адекватна ли зарплата сотрудников полиции при той ответственности, которую они несут (должны нести)?— Учитывая, что в целом по стране зарплаты невысокие, в том числе и у сотрудников бюджетной сферы, то следует заметить, что в сравнении с теми же учителями и медиками зарплата у полицейских вполне адекватная. При этом я бы не назвал её высокой.Я убежден, что у сотрудников полиции должна быть достойная зарплата, но, к сожалению, я также понимаю, что уровень зарплаты не сильно влияет на качество работы полицейских. Наряду с зарплатой, должно быть воспитание определённых принципов и определённой культуры внутри ведомства, а здесь, я думаю, МВД России нечем особенно похвалиться.