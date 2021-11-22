Мэры меняются, а разруха остается

«Надо им лопатой поправить корону на тыкве»: уфимцы рассказали, что думают об уборке снега в городе.Количество ДТП в Башкирии резко выросло, въезд в Уфу ограничивают, образуются пробки. А всему виной снег, который власти города обещают убрать, и обещают, и обещают.Пруфы.рф решили узнать у читателей, а что они думают об уборке снега в Уфе. Вот самые яркие ответы.«Забыли, что здесь работает детская больница»Уфимка Рамиля Мавлютова рассказала про Тихорецкую улицу, на которой убираются плохо.– В Уфе есть маленькая улица Тихорецкая. Так про нее власти Октябрьского района забыли. Забыли и о том, что здесь работает детская больница. Детей приводят родители, привозят на машинах скорой помощи, на реанимобилях. Дорога-то покрыта льдом, теперь занесло снегом. Тротуары заставлены разбитыми автомобилями, – рассказала о своей проблеме Рамиля.«Шеф, всё пропало!»Несколько читателей вспомнили известные мультики, отрывки из интервью и даже Российскую Империю.Например, пользователь под ником Ren Shaym процитировал момент из мультфильма, где двое приспешников злодея сообщают ему о проблемах.– «Шеф, всё пропало, всё пропало». Это из мультика «Приключения капитана Врунгеля». Кстати, он ещё не запрещён? «Техника тоже пропала, шеф», – написал Ren Shaym.«Всей конторой за лопаты беритесь!»Татьяна Бердина заявила, что в проблеме уборки снега виноваты коммунальщики, которые сократили количество дворников, а теперь на уборку рук не хватает.– Их (коммунальщиков) надо не палочкой тыкать, а лопатой поправить корону на тыкве, причем с приличным замахом, – сказала Татьяна. – Посокращали дворников, и теперь у них каждую зиму снег внезапно выпадает, мороз сковывает и лёд по всему городу. А не пробовали, господа руководятлы, ещё 400 дворников взять на работу? Оплачивать не хотите, тогда сами всей конторой за лопаты беритесь.Напомним, ранее мэр города Сергей Греков рассказывал, что в городе провалили уборку снега. Он признал вину мэрии в этом вопросе, но также посетовал на погодные явления.– Что произошло с наледью на тротуарах? Во-первых, это погодные явления, которые позволили за ночь сковать все улицы нашего города льдом, – рассказал Греков. – Это погодное явление, которое не так часто встречается. Был наш недочет. Мы к наледи не были готовы.