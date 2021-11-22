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Мэры меняются, а разруха остается

  • Опубликовано: ПроУфу | 21.12.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 22553 | Комментарии: 22
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«Надо им лопатой поправить корону на тыкве»: уфимцы рассказали, что думают об уборке снега в городе.

Мэры меняются, а разруха остается


Количество ДТП в Башкирии резко выросло, въезд в Уфу ограничивают, образуются пробки. А всему виной снег, который власти города обещают убрать, и обещают, и обещают.

Пруфы.рф решили узнать у читателей, а что они думают об уборке снега в Уфе. Вот самые яркие ответы.

«Забыли, что здесь работает детская больница»

Уфимка Рамиля Мавлютова рассказала про Тихорецкую улицу, на которой убираются плохо.

– В Уфе есть маленькая улица Тихорецкая. Так про нее власти Октябрьского района забыли. Забыли и о том, что здесь работает детская больница. Детей приводят родители, привозят на машинах скорой помощи, на реанимобилях. Дорога-то покрыта льдом, теперь занесло снегом. Тротуары заставлены разбитыми автомобилями, – рассказала о своей проблеме Рамиля.

«Шеф, всё пропало!»

Несколько читателей вспомнили известные мультики, отрывки из интервью и даже Российскую Империю.

Например, пользователь под ником Ren Shaym процитировал момент из мультфильма, где двое приспешников злодея сообщают ему о проблемах.

– «Шеф, всё пропало, всё пропало». Это из мультика «Приключения капитана Врунгеля». Кстати, он ещё не запрещён? «Техника тоже пропала, шеф», – написал Ren Shaym.

«Всей конторой за лопаты беритесь!»

Татьяна Бердина заявила, что в проблеме уборки снега виноваты коммунальщики, которые сократили количество дворников, а теперь на уборку рук не хватает.

– Их (коммунальщиков) надо не палочкой тыкать, а лопатой поправить корону на тыкве, причем с приличным замахом, – сказала Татьяна. – Посокращали дворников, и теперь у них каждую зиму снег внезапно выпадает, мороз сковывает и лёд по всему городу. А не пробовали, господа руководятлы, ещё 400 дворников взять на работу? Оплачивать не хотите, тогда сами всей конторой за лопаты беритесь.

Напомним, ранее мэр города Сергей Греков рассказывал, что в городе провалили уборку снега. Он признал вину мэрии в этом вопросе, но также посетовал на погодные явления.

– Что произошло с наледью на тротуарах? Во-первых, это погодные явления, которые позволили за ночь сковать все улицы нашего города льдом, – рассказал Греков. – Это погодное явление, которое не так часто встречается. Был наш недочет. Мы к наледи не были готовы.

ПроУфу






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  • 1 | 21.12.2021, 16:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
неча на зеркало пенять коль рожа крива. Такая картина по уборке снега и в райцентре Кушнаренково.Глава Гизатуллин Руслан отстранен идет под суд .Новый прокурор Пашутин вряд ли отмажет как ГЕнерал Ведерников.который совместно со следователем СК Яппаровым Ильдаром никак не решался отправить по этапу Руслан Ринатовича.23декабря Игорь Пашутин проводит прием в Яркеево в 11часов.Кушнаренковцы милости просим скажем вон из села жулику Гизатуллину.



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  • 2 | 21.12.2021, 16:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая нах уборка? Какого бл снега? Кругом враги, а в это время некоторые вякают про уборку. Обороноспособность надо повышать, а не заниматься маханием лопаты. И повысим! Снег растает.



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  • # 3 | 21.12.2021, 16:46 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41090 | Рейтинг: +5075,3

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  • 4 | 21.12.2021, 16:58 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16132 | Рейтинг: -2242,2
21 декабря родился Константин Константинович Рокоссовский!
Сегодня бы ему исполнилось 125 лет.
Во славу русского оружия - троекратное Ура!



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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В России утвердили стандарт срочного захоронения тел погибших и умерших людей в военное и мирное время, документ опубликован на сайте МЧС.
"Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени", — сообщается в документе.
Согласно стандарту, возможные места для захоронений должны быть выбраны заранее. При этом следует учитывать градостроительные нормы, особенности рельефа, расстояние до жилых домов и водных ресурсов и другие показатели.
Отмечается, что размер земельного участка для захоронения определяется с учетом количества жителей конкретного населенного пункта, а также вместимости уже имеющихся кладбищ. При этом он не может превышать 40 гектаров. Согласно документу, допускаются как групповые (братские), так и индивидуальные захоронения.
Комплексы для захоронения урн с прахом погибших следует размещать на специально выделенных участках земли, говорится в ГОСТе.

"Допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами мест возможных захоронений на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения", — указано в тексте документа.
Кроме того, ГОСТ предусматривает создание запасов материалов, необходимых для срочного погребения погибших и заблаговременную организацию групп для выполнения таких работ.
==================================

Безумцы награбили миллиарды, и готовы убить миллионы чем вернуть народу наворованное.



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  • 6 | 21.12.2021, 17:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71883 | Рейтинг: +11397,3
5 | 21.12.2021, 17:00 | Автор: Иннокентий Иванов

Как размещенная тобой в общем-то рядовая новость о принятия регламента условий захоронений - коррелируется с твоим выводом после нее?
Голову лечи.



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  • 7 | 21.12.2021, 17:28 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4661 | Рейтинг: -350,3
уфимцы рассказали, что думают об уборке снега в городе
_______________
Грекову надо слепить из этого снега гиперзвуковые крылатые ракеты и запустить прямо на свалку в место утилизации.



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6 | 21.12.2021, 17:23 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71880 | Рейтинг: +11397,9
5 | 21.12.2021, 17:00 | Автор: Иннокентий Иванов

Как размещенная тобой в общем-то рядовая новость о принятия регламента условий захоронений - коррелируется с твоим выводом после нее?
Голову лечи.
=====================
Сейчас с тебя ООшка похвалит: наверное, лучше он чем никто, подсела ты на его обольщение.



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2 | 21.12.2021, 16:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая нах уборка? Какого бл снега? Кругом враги, а в это время некоторые вякают про уборку. Обороноспособность надо повышать
===================
Надо сугробы делать все выше, а гололед подливать водой: чтоб кольцо врагов Путина запнулось и увязло на улицах Уфы.



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  • 10 | 21.12.2021, 17:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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  • 11 | 21.12.2021, 18:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 21.12.2021, 17:41 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4955 | Рейтинг: -324,1
6 | 21.12.2021, 17:23 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71880 | Рейтинг: +11397,9
5 | 21.12.2021, 17:00 | Автор: Иннокентий Иванов

Как размещенная тобой в общем-то рядовая новость о принятия регламента условий захоронений - коррелируется с твоим выводом после нее?
Голову лечи.
=====================
Сейчас с тебя ООшка похвалит: наверное, лучше он чем никто, подсела ты на его обольщение.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Кеша! Уж ты-то, как никто другой, знаешь, что я хвалю не за то, кто написал, а за то, что написал! Да, я одобряю этот коммент убогой, потому что там ПРАВДА написана! Хотя прекрасно знаю, что убогой моё одобрение до фонаря, но это не ей, а мне надо! Очень Опытный



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  • 12 | 21.12.2021, 18:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Грек спокойный, уравновешенный и отстранённый от всего мирского человек. Ему нужно только спокойный кабинет, так как дома вечный ор и хотелки. По жизни это зицпредседатель, высидел своё яичко и нечаянно допустили с хозяином ошибочку. Жаль что заявление об отставке уже подписал Грек. Да и болячки надо залечить, но перспективы были, но нешмогла…



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  • 13 | 21.12.2021, 19:15 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16132 | Рейтинг: -2242,2
Во Франции мэр Сердона, где проживает 800 человек, решил с юмором рассказать о финансовых проблемах администрации и 6 ноября подписал указ, запрещающий «снегу падать на его город», сообщает France 3.

В документе глава посёлка Марк Шёван говорит об «особенностях снега, который этой зимой состоит из застывших частичек воды, которые падают на землю», а также указывает на настойчивые жалобы части населения, что «снег холодный, мокрый и скользит». Чтобы дать понять, кому косвенно адресованы эти маленькие колкости, мэр упоминает о «замечаниях некоторых жителей», многие из которых переехали из города, но, «хотя сами решили жить в гористой местности, по-прежнему думают, что живут в центре Лиона и жалуются на состояние наших дорог зимой и перебои с электричеством в деревне». Как пишет французский сайт, новое постановление с печатью главы поселения — это только последний этап в цепочке неприятных происшествий. Всё началось в конце ноября, когда сломался городской трактор, который здесь используют для расчистки снега. Как назло, на следующий же день начался сильный снегопад: дороги на время занесло, а деревня на три дня осталась без света, потому что под тяжестью снега ветки деревьев упали на линии электропередач. «Я получил не знаю сколько звонков и электронных сообщений с требованием решить эту проблему», — рассказал изданию Марк Шёван. Он и его заместители приложили все усилия для исправления ситуации, однако, как добавил мэр, «один из местных жителей упрекнул нас в том, что качество обслуживания у нас не такое, как в центре Лиона». Глава Сердона заявил в интервью, что у него не было никакого опыта в политике до того, как его выбрали на эту должность в 2020 году. «Я узнаю много новых вещей, и это очень обогащает, но в то же время это тяжело, — признаётся Шёван. — Люди звонят нам по любому поводу, мы первые, к кому они обращаются». И он оправдывает их доверие: «Люди не знают, что вечером в воскресенье именно мы с помощником очищаем проезд от упавших деревьев, на собственных машинах и с личными инструментами».



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  • 14 | 21.12.2021, 19:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка, не смотри выступление Путина 23-го декабря в прямом эфире, а то тебя инфаркт-инсульт прошибёт
КХЕ



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  • 15 | 21.12.2021, 19:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71883 | Рейтинг: +11397,3
Вы этого мэра, как и всех предыдущих - не выбирали. Его назначил СРАдий, утвердили его же марионетки в горсовете, которых вы тоже не выбирали, поскольку все они были утверждены СРАдием же.

Ну так и чего вы собственно хотите? У СРАдия к дороге в резиденцию претензий нет. Почищена всегда и своевременно - ФСОшники контролируют. Тротуарами он не пользуется, поскольку пешком не ходит, а там, где ходит - они вычищены до асфальта. Опять же ФСО бдит.

Сейчас после каждого снегопада и гололедицы - будет очередной коллапс и плач Ярославны - в апреле всё прекратится. И так каждый год.
Помнится Ялалов аргументировал плохие дороги в Уфе тем, что в одну из зим переход через НОЛЬ(температуры) был свыше десятка раз. Представляете? В Сев.Европе, Сев.Америке такого никогда не было, надо полагать. Ну вот и тут - готовы они не были к гололедице. Не поверите! Знали, что готовиться надо, но не стали - и так сойдёт!(Вовка в тридевятом царстве).

А виноваты либерасты и Чубайс с ЕБН.



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  • 16 | 21.12.2021, 19:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71883 | Рейтинг: +11397,3
Кухарка, не смотри выступление Путина 23-го декабря в прямом эфире, а то тебя инфаркт-инсульт прошибёт
КХЕ
__________________________________
1. НИКОГДА не смотрела - нахера время тратить на пи-здобольство пуйла? Всегда есть СМИ, которые публикуют важные выжимки по ходу прямых эфиров.
2. А что такого он может сказать, что заслуживает внимания? Ну вот максимум - что пенсам червончик кинут перед НГ... слухи были, но я сильно сомневаюсь - поскольку выборов-то в ближайшие 2 года не предвидится и покупать обнищавший электорат незачем. Деньги - на ветер.

Не с чего, старый ты пердун, КХЕ, инсультов-инфарктов получать)))))))))))))))
И самое смешное - тебе Песков нашептал, о чем там собрался пуйло говорить, что ты аж в штаны от страха наложил, а мне инсульты-инфаркты пророчишь?



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  • 17 | 21.12.2021, 20:30 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11525 | Рейтинг: -903,9
А виноваты либерасты и Чубайс с ЕБН.
++++++++++++++++++++++++++++++++
Кура=Дура, так это же аксиома. Кура=Дура, под либерастов, я всё же не подписываю всех свободных в своих возрениях людей, т.е. либералов, демократов. Кура=Дура, ты же в это таковое последнее никах не попадаешь, ты же действительно Кура=Дура=Либерастка, и прочая ... растка.



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  • # 18 | 21.12.2021, 21:52 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41090 | Рейтинг: +5075,3

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  • 19 | 21.12.2021, 22:21 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11525 | Рейтинг: -903,9
Во как, я сам в аксиомы, даже в математике не особо верю, поскольку на Эвклидову геометрию, есть и иная математика. Однако твое, что это аксиома, признание, что тютя эта, Кура дура, тебя особо очень пронимала, торкала, очень даже по честному. Ты ведь был её особомы подъюбочным. Хорошо хоть осознал, что когда-то нанюхался всякого разного, а сейчас очнулся.



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  • 20 | 21.12.2021, 22:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71883 | Рейтинг: +11397,3
Из черновиков сэра Артура Конана Дойла

— Практически каждый ваш коммент, Ватсон(гитарыч, юнг, О_Ошка, Хрюль, кешка, херней - подставить сразу все кличи), свидетельствует о том, что вы страдаете пассивной педерастией.
— А вот вы и ошиблись, Холмс! Я совершенно не страдаю от своей пассивной педерастии - я ею наслаждаюсь.



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