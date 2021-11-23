Жить стало еще хуже, зато веселее

Арсен Нуриджанов: Это был тяжелый год. Вот итог превращения из «техаса» во что-то мексиканское.Подводя итоги уходящего года, доктор социологических наук Арсен Нуриджанов заметил, что «это был тяжелый год».— Если перечислить­ вопросы, которые он нам принес, то, наверное, первым надо назвать ковид, который помогает властям уничтожать малый и средний бизнес, как наиболее пострадавший. Люди весь год веселятся, танцуют, проводят «Фольклориаду», а малый бизнес третируют и заставляют ограничивать работу. Вторая новость – год переплюнул все технологии по искажению выборов, даже кампанию по поправкам. Теперь можно не ходить, все проголосуют в интернете, и узнаете результаты, когда ЦИК объявит итоги. Голосуй не голосуй, все равно получишь…Другая проблема года, по мнению Нуриджанова – инфляция.— Каждый почувствовал на себе увеличение стоимости: стройматериалы, продукты, бензин… нет не подорожавших категорий. Официально статистика пишет больше 8 процентов, а по итогам, я считаю, будет 10. Какие-то товары подорожали в два раза. Каждый на своем кошельке ощутил. Но зарплаты не растут.Также по словам социолога, усилились репрессии.— Фактически поле свободы сжимается. Видим, что опасно стало участвовать не только в оппозиционных движениях и партиях, но и просто высказывать им сочувствие, ставить лайки, или подписываться на ютуб-канал. Усиливается полит-эмиграция: Телин и Габбасов. 30 лет строим новую Россию… фактически высокий процент (политэмигрантов – ред.), если сравнивать с другими годами. Эмиграция означает, что выхода нет, и надежды на справедливое решение вопросов нет, и не верят ни власти, ни судам, спасаются бегством. Каждый здравомыслящий понимает, что Чанышева — не опасный преступник, нуждающийся в изоляции. На весах — камера на 30 человек или отъезд в Грузию.Еще один итог года – бюджет, одобренный депутатами Курултая.— Мы подарили 12 млдр рублей «Башнефти». Подарок всех башкирских налогоплательщиков. Ну а взамен поднимается стоимость ЖКХ на 6,4 процента, только что Хабиров подписал постановление о повышении тарифов. А «Башнефть» одаривает северную часть Уфы сероводородом. Монополии ЖКХ безраздельно на территории страны пользуются своей властью и давят по всем линиям, и в том числе на губернаторов. Напоминаю, что цены на ЖКХ повышаются дважды в год, сейчас на 6,4 процента – и с 1 июля еще примерно столько же. Помним историю с «БашРТС», где стоимость гигакалории выше, чем в соседних регионах. Они получают сверхприбыли, это значимые для власти «попутчики», которых власть любит. А население? Не нравится жить так? Тимашево рядом. Или берите жилье дешевле, или в деревню. Цинизм власти зашкаливает.Нуриджанов назвал одного из «трех коней, на которых скачем три года» — пассажирские перевозки.— Транспортная реформа, мягко скажем, получила оценку среди городов миллионников – Уфа заняла последнее 15 место. Вот итог превращения из «Техаса» во что-то мексиканское. Перераспределение денежного потока от частника другим структурам, где их можно «прихватизировать». Есть интересанты, которые блюдут свои интересы, нет государственного подхода.Еще один итог года – дефрагментация «команды Хабирова».— Вся «команда» из Красногорска рассеялась, как белый дым. Некоторые вообще с диким ржанием и счастливым смехом покидают республику. Другие уезжают с хмурым видом на повышение в Москву. Им жалко расставаться с экономическими возможностями по формированию личного благосостояния. Какие-то товарищи просто сливаются. И это, наверное, хорошо.