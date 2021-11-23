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Жить стало еще хуже, зато веселее

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Арсен Нуриджанов: Это был тяжелый год. Вот итог превращения из «техаса» во что-то мексиканское.

Жить стало еще хуже, зато веселее


Подводя итоги уходящего года, доктор социологических наук Арсен Нуриджанов заметил, что «это был тяжелый год».

— Если перечислить­ вопросы, которые он нам принес, то, наверное, первым надо назвать ковид, который помогает властям уничтожать малый и средний бизнес, как наиболее пострадавший. Люди весь год веселятся, танцуют, проводят «Фольклориаду», а малый бизнес третируют и заставляют ограничивать работу. Вторая новость – год переплюнул все технологии по искажению выборов, даже кампанию по поправкам. Теперь можно не ходить, все проголосуют в интернете, и узнаете результаты, когда ЦИК объявит итоги. Голосуй не голосуй, все равно получишь…

Другая проблема года, по мнению Нуриджанова – инфляция.

— Каждый почувствовал на себе увеличение стоимости: стройматериалы, продукты, бензин… нет не подорожавших категорий. Официально статистика пишет больше 8 процентов, а по итогам, я считаю, будет 10. Какие-то товары подорожали в два раза. Каждый на своем кошельке ощутил. Но зарплаты не растут.

Также по словам социолога, усилились репрессии.

— Фактически поле свободы сжимается. Видим, что опасно стало участвовать не только в оппозиционных движениях и партиях, но и просто высказывать им сочувствие, ставить лайки, или подписываться на ютуб-канал. Усиливается полит-эмиграция: Телин и Габбасов. 30 лет строим новую Россию… фактически высокий процент (политэмигрантов – ред.), если сравнивать с другими годами. Эмиграция означает, что выхода нет, и надежды на справедливое решение вопросов нет, и не верят ни власти, ни судам, спасаются бегством. Каждый здравомыслящий понимает, что Чанышева — не опасный преступник, нуждающийся в изоляции. На весах — камера на 30 человек или отъезд в Грузию.

Еще один итог года – бюджет, одобренный депутатами Курултая.

— Мы подарили 12 млдр рублей «Башнефти». Подарок всех башкирских налогоплательщиков. Ну а взамен поднимается стоимость ЖКХ на 6,4 процента, только что Хабиров подписал постановление о повышении тарифов. А «Башнефть» одаривает северную часть Уфы сероводородом. Монополии ЖКХ безраздельно на территории страны пользуются своей властью и давят по всем линиям, и в том числе на губернаторов. Напоминаю, что цены на ЖКХ повышаются дважды в год, сейчас на 6,4 процента – и с 1 июля еще примерно столько же. Помним историю с «БашРТС», где стоимость гигакалории выше, чем в соседних регионах. Они получают сверхприбыли, это значимые для власти «попутчики», которых власть любит. А население? Не нравится жить так? Тимашево рядом. Или берите жилье дешевле, или в деревню. Цинизм власти зашкаливает.

Нуриджанов назвал одного из «трех коней, на которых скачем три года» — пассажирские перевозки.

— Транспортная реформа, мягко скажем, получила оценку среди городов миллионников – Уфа заняла последнее 15 место. Вот итог превращения из «Техаса» во что-то мексиканское. Перераспределение денежного потока от частника другим структурам, где их можно «прихватизировать». Есть интересанты, которые блюдут свои интересы, нет государственного подхода.

Еще один итог года – дефрагментация «команды Хабирова».

— Вся «команда» из Красногорска рассеялась, как белый дым. Некоторые вообще с диким ржанием и счастливым смехом покидают республику. Другие уезжают с хмурым видом на повышение в Москву. Им жалко расставаться с экономическими возможностями по формированию личного благосостояния. Какие-то товарищи просто сливаются. И это, наверное, хорошо.

Арсен Нуриджанов, Эхо Москвы






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  • 1 | 22.12.2021, 11:37 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41101 | Рейтинг: +5074,7
Что-то наша бабуля всех удаляет. Админы- а где свобода слова в УЖе?



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  • 2 | 22.12.2021, 11:44 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41101 | Рейтинг: +5074,7
— Мы подарили 12 млдр рублей «Башнефти». Подарок всех башкирских налогоплательщиков. Ну а взамен поднимается стоимость ЖКХ , только что Хабиров подписал постановление о повышении тарифов. А «Башнефть» одаривает северную часть Уфы сероводородом. Монополии ЖКХ безраздельно на территории страны пользуются своей властью и давят по всем линиям, и в том числе на губернаторов. Напоминаю, что цены на ЖКХ повышаются дважды в год, сейчас на 6,4 процента – и с 1 июля еще примерно столько же. Помним историю с «БашРТС», где стоимость гигакалории выше, чем в соседних регионах. Они получают сверхприбыли, это значимые для власти «попутчики», которых власть любит. А население? Не нравится жить так? Тимашево рядом. Или берите жилье дешевле, или в деревню. Цинизм власти зашкаливает.



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  • 3 | 22.12.2021, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 22.12.2021, 11:37 | Автор: юнг
Публикации: 174 | Комментарии: 41094 | Рейтинг: +5075,3
Что-то наша бабуля всех...

-------------------------------------

- Кака я те "бабуся"?! Я ишшо ...буся!..



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  • 4 | 22.12.2021, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Жить стало еще хуже, зато веселее
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Ну теперь то, я надеюсь, все поняли фразу Сергея Иванова "Люди,- вторая нефть" которая стала "Скрепой" внутренней путинской экономической политики.



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  • 5 | 22.12.2021, 12:12 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 73 | Комментарии: 721 | Рейтинг: +210
Товарищи, как то все мрачно. Нужен позитив. Для затравки начну.

Умер старый Шниперзон. Люди собрались на поминки. Как известно, на поминках принято сказать что либо хорошее об усопшем. А тут все молчат. Молчание затягивается, становится неудобным. Тут один вскакивает и говорит: а его брат был еще хуже!



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  • # 6 | 22.12.2021, 12:19 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41101 | Рейтинг: +5074,7

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  • 7 | 22.12.2021, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот вам еще позитив.
Несмотря на злобные происки многочисленных врагов, с завтрашнего дня на территории России начинается увеличение светлого времени суток.



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  • 8 | 22.12.2021, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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  • 9 | 22.12.2021, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
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"Люди весь год веселятся, танцуют..."

-------------------------------------------------

Веселится и ликует весь народ!
Веселится и ликует весь народ!
Поезд мчи-и-ится в чистом по-о-оле,
В чистом по-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-ЛЕ!!!



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  • 10 | 22.12.2021, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 22.12.2021, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот вам еще позитив.
Несмотря на злобные происки многочисленных врагов, с завтрашнего дня на территории России начинается увеличение светлого времени суток.

-------------------------

Наши языческие предки отмечали праздник Солнцеворота. В разных культурах это событие имело своё истолкование. Но у большинства народов оно расценивалось, как возрождение: в это время устраивались встречи, ритуалы и другие торжества.



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  • # 11 | 22.12.2021, 13:00 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41101 | Рейтинг: +5074,7

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  • 12 | 22.12.2021, 13:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71888 | Рейтинг: +11396,2
Согласна с оценкой итогов года - да, были хуже времена, но не было подлее:
Нужно добавить к итогам Нуриджанова - снос гостиницы Лидо - 3 дня назад Греков посетовал, что не ведутся переговоры с владельцем и наметил таковые - а вчера подогнал технику(только не говорите, что он не причем) - и активизировал снос.



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  • 13 | 22.12.2021, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
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То что оНО сделало со страной со своей карманной думой и губернаторами - нищета разруха коррупция беспредел бесправие все нефть газ золото лес всё для этих ублюдков а нам пенсионерам и рабочим денег нет и не будет так чего же мы ждём? Уже и законов напринимали гору заткнуть рты, и кандалы. Они от власти и безнаказанности потеряли ориентиры - у них одна цель усидеть как можно дольше и награбить побольше, вывозя по норам за бугор. Гражданская война давно идет - власть против народа, терпил.



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  • # 14 | 22.12.2021, 13:28 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41101 | Рейтинг: +5074,7

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  • 15 | 22.12.2021, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
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В новостях постоянно - повышение, повышение из года в год, на все. Приняты закон об ограничении, штрафах, новых налогах и поборах - единоглассно. Больше трех не собираться, да и одного уволокут псы. Устроили себе сладкую жизнь, живут в роскоши - по какому праву? Не за эту страну, наши деды и отцы бились, для кого отстояли, для этих жуликов, мародеров и предателей? Что это если не оккупация и геноцид?



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Эх, хорошо в стране скрепоносной жить!
Эх, хорошо страной богоносным быть!
Эх, хорошо в стране едросом быть,
Златым ершиком с гордостью владеть!
Да, владеть!
Вместо старых утиных домишек
Мы настроим дворцов-дворцов.
Даже тысячу лет
Будет жив ВэВэПэ:
"Отнуляй! Отнуляй! Отнуляй!"



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  • 17 | 22.12.2021, 15:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Семён Слепаков "Тяжёлый год"

Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот.
Неожиданно нам всем много он принёс проблем.
Но приходит Новый год - он нам счастья принесёт;
И я верю, через год - дружно скажет наш народ:
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот.
Неожиданно нам всем много он принёс проблем.
Но приходит Новый год - он нам счастья принесёт;
И я верю, через год - дружно скажет наш народ:
Это был тяжёлый год. Да, капец, этот реально тяжёлый.
Был он тяжелей, чем тот. Намного тяжелей, намного.
Неожиданно нам всем, блин, мы вообще не ожидали, чё -
Много он принёс проблем. Очень много проблем, очень.
Но приходит Новый год. Фух, слава Богу.
Будет всё наоборот. Ура, наливай!
Он нам счастья принесёт! Стопудово.
И споём мы через год. Давай, все вместе!
Это был тяжёлый год. Бл*ть, да чё ж такое-то, а?
Был он тяжелей, чем тот. Да, тот был просто ах*ительный!
Неожиданно нам всем. Б*я... откуда вообще, откуда?
Много он принёс проблем. Это не проблемы, это п*здец.
Но приходит Новый год. Фух... еле дождались.
Будет всё наоборот. Эх, заживем теперь.
Он нам счастья принесёт. Все машины новые купим, все.
И споём мы через год. Ещё как споём:
Это был тяжёлый год. С*ка ты, да столько можно, бл*ть?
Был он тяжелей, чем тот. Да тяжелей уже некуда, это днище!
Неожиданно нам всем... А вот, кстати, не всем, не всем.
Много он принёс проблем. Ну бл*ть, мы чуть не сдохли с*ка, как так?
Но приходит Новый год. О, а вот это здорово!
Будет всё наоборот. Так, всё, забыли плохое, обнулились.
Он нам счастья принесет. Все на Мальдивы полетим, отвечаю.
И споём мы через год. Все вместе: раз, два, три, четыре:
Это был тяжёлый год (б*я). Был он тяжелей, чем тот (с*ка).
Неожиданно нам всем (о) много он принес проблем (с*ка).
Но приходит Новый год (бля) - будет все наоборот (с*ка).
Он нам счастья принесет (с*ка, б*ять, да) - и споём мы через год.
Все вместе, с*ка, б*я!
Это был тяжёлый год (это был тяжёлый год).
Был он тяжелей, чем тот (был он тяжелей, чем тот) -
Неожиданно нам всем (неожиданно нам всем)
Много он принёс проблем (очень много он принёс).
Но приходит Новый год (оп-оп-опа).
Будет всё наоборот (будет всё наоборот).
Он нам счастья принесёт (он нам всё это принесёт) -
Нужно только верить, вот (А мы, верим, верим в вас)!
- Скрипка!
Чё приуныли, ребята? Давайте!
Давайте! По традиции!
Всё? Да!

Очень Опытный



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  • 18 | 22.12.2021, 15:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 22.12.2021, 11:44 | Автор: юнг
Публикации: 174 | Комментарии: 41101 | Рейтинг: +5074,5
— Мы подарили 12 млдр рублей «Башнефти».
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Юнг! Расскажи-ка подробней об этом подарке? Очень Опытный



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  • 19 | 22.12.2021, 21:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Нам некуда дальше отступать, сказал верховный главком, позади Гаага. Так штаа, сегодня покажется раем в сравнении с завтра. Будут цепляться до конца, и тюрем не хватит и кладбищ.



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