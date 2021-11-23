Пятно позора Грекова и Хабирова

Депутат Уфимского горсовета Артур Шайнуров — о сносе гостиницы «Лидо» в «Олимпик-парке»: Вчера мы убили доверие граждан, это пятно позора.Он выступил сегодня на пленарном заседании городского Совета во время обсуждения проекта бюджета. Шайнуров сообщил, что получил более 200 обращений от своих избирателей, которые больше недели наблюдают, как сносят гостиницу.Вчера гостиницу разрушили с помощью специальной техники. «Кому мы сделали хуже? — спросил депутат и сам же ответил. — Только своим горожанам, они потеряли уголок радости».«Где министерство спорта, которое любит отчитываться о проведенных международных мероприятиях? Где сейчас будут проводиться детские сборы по горнолыжному спорту?» — эти вопросы депутата остались без ответа.«Это пятно позора, с которым мы будем работать всю нашу последующую избирательную сессию», — заключил Шайнуров.Мэр Уфы Сергей Греков, комментируя это выступление, сказал, что городская администрация сделала все возможное, чтобы сохранить здание, но, к сожалению, не смогла спасти этот объект.«Это не пятно позора, это пример того, что нужно все вовремя оформлять и делать», — сказал Греков. Он напомнил, что собственник здания не смог оформить земельный участок под гостиницей в течение 8 лет.