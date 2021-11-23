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Пятно позора Грекова и Хабирова

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Депутат Уфимского горсовета Артур Шайнуров — о сносе гостиницы «Лидо» в «Олимпик-парке»: Вчера мы убили доверие граждан, это пятно позора.

Пятно позора Грекова и Хабирова


Он выступил сегодня на пленарном заседании городского Совета во время обсуждения проекта бюджета. Шайнуров сообщил, что получил более 200 обращений от своих избирателей, которые больше недели наблюдают, как сносят гостиницу.

Вчера гостиницу разрушили с помощью специальной техники. «Кому мы сделали хуже? — спросил депутат и сам же ответил. — Только своим горожанам, они потеряли уголок радости».

«Где министерство спорта, которое любит отчитываться о проведенных международных мероприятиях? Где сейчас будут проводиться детские сборы по горнолыжному спорту?» — эти вопросы депутата остались без ответа.

«Это пятно позора, с которым мы будем работать всю нашу последующую избирательную сессию», — заключил Шайнуров.

Мэр Уфы Сергей Греков, комментируя это выступление, сказал, что городская администрация сделала все возможное, чтобы сохранить здание, но, к сожалению, не смогла спасти этот объект.

«Это не пятно позора, это пример того, что нужно все вовремя оформлять и делать», — сказал Греков. Он напомнил, что собственник здания не смог оформить земельный участок под гостиницей в течение 8 лет.

Эхо Москвы






  • # 1 | 22.12.2021, 13:29 | Автор: юнг
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  • 2 | 22.12.2021, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
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А что Бастрыкину скажут?



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  • # 3 | 22.12.2021, 13:35 | Автор: юнг
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  • # 4 | 22.12.2021, 13:36 | Автор: юнг
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  • 5 | 22.12.2021, 13:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71888 | Рейтинг: +11396,2
Мэр Уфы Сергей Греков, комментируя это выступление, сказал, что городская администрация сделала все возможное, чтобы сохранить здание, но, к сожалению, не смогла спасти этот объект.
___________________________________
Лживая паскуда!

«Это не пятно позора, это пример того, что нужно все вовремя оформлять и делать», — сказал Греков. Он напомнил, что собственник здания не смог оформить земельный участок под гостиницей в течение 8 лет.
________________________________
У вас оформишь, как же!



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  • 6 | 22.12.2021, 13:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71888 | Рейтинг: +11396,2
# 4 | 22.12.2021, 13:36 | Автор: юнг

Из автобиографии старого пидораса по кличке доцент:

"... Во время учебы в ПТУ лечился от пассивной педерастии. Не вылечился".

(Личное дело юнга. стр. 2. Автобиография)



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  • 7 | 22.12.2021, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А меня уже ничего не удивляет....



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  • # 8 | 22.12.2021, 14:48 | Автор: Муник
    Публикации: 0 | Комментарии: 24 | Рейтинг: -1,3

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  • # 9 | 22.12.2021, 14:50 | Автор: Муник
    Публикации: 0 | Комментарии: 24 | Рейтинг: -1,3

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  • 10 | 22.12.2021, 15:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71888 | Рейтинг: +11396,2
Судя по-всему - некий Мудик - это старый пидорас по кличке доцент - такой же косноязычный и интересуется лишь Кухаркой - как бы ее обгадить, да вот еще - вступился за старого пидораса по кличке доцент)))))))))
В общем дебилушка выдал себя с головой))))))))))))
Ну а как же - айкью-то ниже 70)))))



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  • # 11 | 22.12.2021, 15:03 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5053 | Рейтинг: -757,3

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  • 12 | 22.12.2021, 15:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня пасмурным декабрьским утром в старых статьях УЖа появилось 18 "подснежников"! Для особо завистливых сообщаю, что 5 из них мои! Очень Опытный



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  • 13 | 22.12.2021, 15:26 | Автор: юнг
    Публикации: 174 | Комментарии: 41101 | Рейтинг: +5074,7
6 | 22.12.2021, 13:55 | Автор: Кухарка

"... Во время учебы в ПТУ лечился от пассивной педерастии. Не вылечился".

(Личное дело юнга. стр. 2. Автобиография).
======================================================
Мелко, Ленусик, мелко. Стареешь........



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  • 14 | 22.12.2021, 19:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто о чем,а баба о трахе……..



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  • 15 | 22.12.2021, 21:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да все просто. Кое кто сводит старые счёты. Били там одного обладателя бровей и загнали под стол. Вот теперь ответка и прилетела. Да и в последнее время много случаев сведения счетов, видать устали банкетить и концертить, решили пацанчиков на конкретный базар вывести и показать кто же здесь реальный бос, ну или бес.



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  • 16 | 22.12.2021, 23:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 22.12.2021, 21:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да все просто. Кое кто сводит старые счёты. Били там одного обладателя бровей и загнали под стол. Вот теперь ответка и прилетела. Да и в последнее время много случаев сведения счетов, видать устали банкетить и концертить, решили пацанчиков на конкретный базар вывести и показать кто же здесь реальный бос, ну или бес.
================================
Так и реального беса чуть попозжа возьмут за причиндалы так, что мама не горюй. Они же, бля, сегодняшним днём живут и не думают, что завтра с них спросят.
И-2



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  • 17 | 22.12.2021, 23:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71888 | Рейтинг: +11396,2
Судя по-всему - СРАдий, который в каждой бочке затычка, что касается Уфы - по теме Лидо язык в жопу засунул, как будто ничего и не происходит.



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  • 18 | 23.12.2021, 00:15 | Автор: Ирек
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6 | 22.12.2021, 13:55 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71888 | Рейтинг: +11396,2
# 4 | 22.12.2021, 13:36 | Автор: юнг

Из автобиографии старого пидораса по кличке доцент:

"... Во время учебы в ПТУ лечился от пассивной педерастии. Не вылечился".

(Личное дело юнга. стр. 2. Автобиография)
+++++++++++++++++++++++
Кура, знаток большой во всех таких делах, вопрос есть. Раз есть пассивная педерастия, как ты пишешь, значит есть и активная она, Просвети, как ты же пишешь, своих сосайтников, за оба вида этого. А если расскажешь, отпишешь, к какой стороне, активных или пасивных цветных ты сама принадлежишь, ты так своих сосайтников ещё более определишь, сранжируешь, ху из ху, кто из вас намбер уан, а кто ту.
А то всё выступаешь в этом как только некое оно, хотя это может так и есть, и уже давно



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