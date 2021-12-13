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С такими нацлидерами нам и нищета не страшна

  • Опубликовано: ПроУфу | 10.01.2022
    Раздел: Политика | Просмотры: 19605 | Комментарии: 29
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«Цены растут быстрее, чем зарплата». Жители Башкирии жалуются Хабирову на обнищание.

С такими нацлидерами нам и нищета не страшна


Нищающее население подает сигналы бедствия на странице главы Башкирии.

Жители Башкирии жалуются Радию Хабирову на рост цен на продукты и услуги. На странице главы региона появилась масса жалоб о падении покупательской способности. Так жители отреагировали на пост-отчет Хабирова об увеличении числа бизнесменов в Башкирии. Хабиров пытался донести до населения, что у нас есть точки роста – например, появляются частные производства камня, посуды, швейные цеха, пельменные и другие. То есть государство поддерживает предпринимательскую активность населения.

«За 11 месяцев 2021 года в Башкортостане количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 4 тысячи, достигнув 126,2 тысячи. Занятость в частном секторе составила 454 тысячи, рост – на 22 тысячи рабочих мест. В два с половиной раза возросло число самозанятых, их теперь более 72 тысяч», – рассказал Радий Хабиров.

Отреагировали жители на этот пост жалобами.

– Что это за бизнес? Печь хлебушек, шить варежки, печь тортики из камней собирать мозаику, оказывать какую услугу и т.д. и т.п. Вот это бизнес?! и продавать бедному народу, у которого и денег толком нет. Цены растут как на дрожжах на продукты, топливо, повышают налоги. Курс рубля падает, растёт инфляция. Производственные объединения затухают, – безрадостно констатирует Ильгиз Сайфуллин.

– Бизнес – это хорошо, новые предприятия –хорошо, но какие там зарплаты. Если копейки, то толку почти нет, так как покупательская способность практически отсутствует, – добавил Рамис Заляев.

– Зарплаты низкие, рост был до 14-го года, потом резкий спад покупательской способности в связи с сами знаете какими событиями. И с тех пор ничего к улучшению не двигается. Покупательская способность падает, закредитованность растёт, зарплаты падают, или, в лучшем случае, не успевают за ростом цен... – возмутился Тагир Файзуллин.

ПроУфу






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  • 1 | 10.01.2022, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- В два с половиной раза возросло число самозанятых, их теперь более 72 тысяч, – рассказал Радий Хабиров.

------------------------------------------------

Сами-сами-сами!.. Кто достаёт из мусорного бака недоеденный оливье после Нового года - тоже обязан зарегистрироваться, как самозанятый. Их - легион. Стоишь с мусором, ждёшь, пока роются да пустые пивные банки выуживают.



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  • 2 | 10.01.2022, 12:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71954 | Рейтинг: +11381,4
Ну что ж... у казахов терпение лопнуло, правда их выступления - вполне себе мирные - до провокаций устроенных властями - задавили. Надолго ли?
Что бы власти К-стана или пуйлостана не врали - выступления в К-стане были от безысходности и нищеты.
Правда в К-стане много молодежи, там рожают много детей, а в пуйлостане придется выходить на улицы пенсионерам.
И про них пуйло будет говорить, что их купила Нулланд за чак-чак и кумыс....



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  • 3 | 10.01.2022, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
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их купила Нулланд за чак-чак и кумыс....
--------------------------

Кстати, в 2014-м Вика потчевала майданутых печеньками к чаю, в который добавляли "таблэтки" для созревания "клиентов". "Не виноватая я!.."?!



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  • 4 | 10.01.2022, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня поздним морозным январским утром в старых статьях УЖа появилось 6 "подснежников"! Для особо завистливых сообщаю, что 2 из них мои! Очень Опытный



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  • 5 | 10.01.2022, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
До тех пор, пока США и их подхрюкиватели, которые постоянно поджигают страны у границ РФ, конкретно не получат по мордам, так и будет высокая инфляция! Такая подлая тактика США - поджечь гораздо дешевле, чем потушить и потом снова отстроить мирную жизнь! Так что либерасты пусть не стонут, а благодарят за всё своих хозяев! Очень Опытный



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  • 6 | 10.01.2022, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Из-за решения властей Казахстана повысить тариф на сжиженный газ в стране, задержаны более восьми тысяч террористов.



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  • 7 | 10.01.2022, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 10.01.2022, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До тех пор, пока США и их подхрюкиватели, которые постоянно поджигают страны у границ РФ, конкретно не получат по мордам, так и будет высокая инфляция! Такая подлая тактика США - поджечь гораздо дешевле, чем потушить и потом снова отстроить мирную жизнь! Так что либерасты пусть не стонут, а благодарят за всё своих хозяев! Очень Опытный
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Санитары! Срочно отберите у пациента телефон! Да вон он, у него между ягодиц торчит!



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  • 8 | 10.01.2022, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С такими нацлидерами нам и нищета не страшна
========================================
Гадий не национальный лидер!!!
Гадий,- это национальный позор!!!



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  • 9 | 10.01.2022, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жаловаться этому персонажу все равно что писать в Спортлото, да и там вероятность выше. Закредитованность населения преодолевает показатель в 90% и это не считая барыг и другого теневого банкинга.
Цены в среднем выросли на 28%.
Опыт наших соседей из РК показывает, что ситуацию можно исправить, но для этого нужны казахи или яйца. Казахов у нас мало, придётся отращивать стальные, или скоро введёт башелбасы налог за слёзы и на воздух.



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  • 10 | 10.01.2022, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скорого улучшения положения населения не следует ожидать и, даже в
в перспективе ближайшей не проглядываются утешительные проблески роста
экономики, а значит и улучшения жизни.

Тем, кто занял место у кормушки, тем все нипочем: они живут в другом мире.



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  • 11 | 10.01.2022, 15:01 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1811 | Рейтинг: +388,1
Если растут цены в нормальных государствах выкидывают власть и избирают новых. У нас во всем обвиняют омерику, затягивают пояса на штанах, удавку на шее и сплачиваются вокруг нацпидера.



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  • 12 | 10.01.2022, 15:13 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11668 | Рейтинг: -916
1 | 10.01.2022, 15:01 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1811 | Рейтинг: +388,1
Если растут цены в нормальных государствах выкидывают власть и избирают новых.
+++++++++++++++++++++++++++
Примеров много?



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  • 13 | 10.01.2022, 15:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71954 | Рейтинг: +11381,4
Путин снова забыл, как зовут Токаева

На онлайн-заседании ОДКБ не обошлось без конфузов. Помимо внезапно зависшего после выражения соболезнований казахстанскому народу лидера Таджикистана, Владимир Владимирович назвал Касым-Жомарт Токаева «Кемелом Жомартовичем». Тот сделал вид, что ничего не заметил.

видео - тут:
https://t.me/readovkanews/24987



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  • 14 | 10.01.2022, 17:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 10.01.2022, 15:13 | Автор: Ирек
Публикации: 125 | Комментарии: 11659 | Рейтинг: -915,7
1 | 10.01.2022, 15:01 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1811 | Рейтинг: +388,1
Если растут цены в нормальных государствах выкидывают власть и избирают новых.
+++++++++++++++++++++++++++
Примеров много?
________________
Что вы хотите от макаки! Его только на опыты сдать.



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  • 15 | 10.01.2022, 17:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 10.01.2022, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жаловаться этому персонажу все равно что писать в Спортлото, да и там вероятность выше. Закредитованность населения преодолевает показатель в 90% и это не считая барыг и другого теневого банкинга.
Цены в среднем выросли на 28%.
Опыт наших соседей из РК показывает, что ситуацию можно исправить, но для этого нужны казахи или яйца. Казахов у нас мало, придётся отращивать стальные, или скоро введёт башелбасы налог за слёзы и на воздух.
_______________________
Казахом хочешь быть?
А французом не хочешь? Они во время великой французской революции покруче были! Одна закавыка: почти все французские революционеры кончили на гильотине с отчекрыженной головой. Тебе, судя по твоим речам, твоя тупая башка тоже мешает. Хочешь чтобы тебе её отрезали? Дуй к казахам: там начали с полицейских, кончат революционерами и идиотами вроде тебя!



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  • 16 | 10.01.2022, 17:55 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 10.01.2022, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Из-за решения властей Казахстана повысить тариф на сжиженный газ в стране, задержаны более восьми тысяч террористов.
=================
Недоумок, 75% газа Казахстана принадлежит США и Англии, может специально сделали "новогодний подарок" в качестве запала.



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  • 17 | 10.01.2022, 18:14 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41124 | Рейтинг: +5073,4
Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия потратила 18 миллионов фунтов стерлингов (около 2 млрд рублей) на личный самолет и 8,7 млн фунтов стерлингов (около 897 млн рублей) на особняк в Лондоне. Об этом пишет британское издание Sunday Telegraph.

Отмечается, что 41-летняя дочь Назарбаева вывела из Казахстана 312 млн долларов. Она купила дом в Хайгейте на севере Лондона для получения вида на жительство, а также и самолет Challenger Bombardier.

Алия Назарбаева поручила двум финансовым консультантам перевести средства в офшорные трасты и компании из Лихтенштейна на Британские Виргинские острова. Кроме самолета и особняка она купила также недвижимость в Дубае на 14 миллионов долларов.
============================================
Всех таких надо сажать . Чтобы до конца жизни помнила, за что ограбила свой народ.



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  • # 18 | 10.01.2022, 18:35 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41124 | Рейтинг: +5073,4

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  • 19 | 10.01.2022, 18:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В ходе протестов в Казахстане использовались «майданные технологии». Такое заявление сделал пересидент Терпилии Вадимир Трупин, отметив, что события в республики касаются всех нас.



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  • 20 | 10.01.2022, 18:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71954 | Рейтинг: +11381,4
Около 63% работников петербургской администрации хотят эмигрировать из России
9 января 2022

Аналитики выяснили, что порядка 63% представителей Смольного не хотят продолжать жить в России. На это указал закрытый социологический опрос, проведенный среди сотрудников администрации Санкт-Петербурга, сообщает "Накануне.RU" со ссылкой на телеграм-канал «Площадь Восстания».

Таким низким уровнем патриотизма можно объяснить огромное количество нерешенных местными властями проблем.

Отмечается, что опрос был проведен среди восьми тысяч респондентов. Большинство из них готовы покинуть страну в любой подходящий момент. При этом эмигрировать могли бы не только молодые чиновники, но и уже достаточно опытные.

Несколько лет подряд Смольный проваливает подготовку городской инфраструктуры к зиме. В результате в разных районах Северной столицы регулярно происходят аварии теплосети, из-за которых горожане вынуждены мерзнуть в собственных квартирах. Также с приходом холодов актуальной стала тема некачественной уборки территорий от снега.

Упомянутое социологическое исследование объясняет, почему перечисленные коммунальные проблемы до сих пор не решены. Губернатор Петербурга Александр Беглов набрал в свою команду сотрудников, которые относятся к работе безответственно и думают лишь о переезде из России.



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