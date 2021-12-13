С такими нацлидерами нам и нищета не страшна

«Цены растут быстрее, чем зарплата». Жители Башкирии жалуются Хабирову на обнищание.Нищающее население подает сигналы бедствия на странице главы Башкирии.Жители Башкирии жалуются Радию Хабирову на рост цен на продукты и услуги. На странице главы региона появилась масса жалоб о падении покупательской способности. Так жители отреагировали на пост-отчет Хабирова об увеличении числа бизнесменов в Башкирии. Хабиров пытался донести до населения, что у нас есть точки роста – например, появляются частные производства камня, посуды, швейные цеха, пельменные и другие. То есть государство поддерживает предпринимательскую активность населения.«За 11 месяцев 2021 года в Башкортостане количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 4 тысячи, достигнув 126,2 тысячи. Занятость в частном секторе составила 454 тысячи, рост – на 22 тысячи рабочих мест. В два с половиной раза возросло число самозанятых, их теперь более 72 тысяч», – рассказал Радий Хабиров.Отреагировали жители на этот пост жалобами.– Что это за бизнес? Печь хлебушек, шить варежки, печь тортики из камней собирать мозаику, оказывать какую услугу и т.д. и т.п. Вот это бизнес?! и продавать бедному народу, у которого и денег толком нет. Цены растут как на дрожжах на продукты, топливо, повышают налоги. Курс рубля падает, растёт инфляция. Производственные объединения затухают, – безрадостно констатирует Ильгиз Сайфуллин.– Бизнес – это хорошо, новые предприятия –хорошо, но какие там зарплаты. Если копейки, то толку почти нет, так как покупательская способность практически отсутствует, – добавил Рамис Заляев.– Зарплаты низкие, рост был до 14-го года, потом резкий спад покупательской способности в связи с сами знаете какими событиями. И с тех пор ничего к улучшению не двигается. Покупательская способность падает, закредитованность растёт, зарплаты падают, или, в лучшем случае, не успевают за ростом цен... – возмутился Тагир Файзуллин.