Жулики и воры мечтают о консервации страны

Арсен Шаяхметов: Да, она не войдет в состав «ЕР», но синтез мнений и переход к позициям «ЕР» будем наблюдать.Политолог Арсен Шаяхметов, оценивая возможность обновления партии «Единая Россия» перед выборами 2023 года, заметил, что не стоит ожидать перелома. Ранее башкирские единороссы заявили о старте кампании по очистке рядов, омоложению членов партии, поиска новых направлений развития.— Курс на обновление был заявлен до думской кампании, сразу после президентской, когда говорили о поиске новых идей, и был представлен проект обновления-2020, но реальных изменений не увидели. И ожидать не стоит.По словам политолога, федеральное руководство заинтересовано в консервации политической системы, и любая модернизация приведет к ее изменению.— Власть не заинтересована. Только что провели выборы в Думу, и соцопросы показывают, что рейтинг «ЕР» просел, но партия не является существенным актором, а проводник идей Центра в регионы. На мой взгляд, существенного обновления ждать не стоит. Ситуация будет консервироваться, и даже если будет оживление в политической жизни, это скорее открытое и скрытое поглощение партий. Той же «Справедливой России». Да, она не войдет в состав «ЕР», но синтез мнений и переход к позициям «ЕР» будем наблюдать, также, как и «Новых людей», а ЛДПР будет одним из крыльев «ЕР».Он заметил, что Дума перестала быть ключевым субъектом общественной политической жизни, а все важные законопроекты пишутся в стенах президентской администрации.— Госдума – рупор или инструмент принятия решений. Вспомните про резонансные законопроекты – про статус главы региона и проект о выходе из гражданства – лоббировались Кремлем. А парламент смиренно принимает эти законопроекты, и выступления общественности остаются незамеченными. Мы увидим сужение субъектности парламента, и выделять отдельных персонажей не приходиться.