Жулики и воры мечтают о консервации страны

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».
Календарь новостей
«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Лучшие комментарии
«Отъезд из России стал бы ...

Лилия Чанышева,- Герой нашего времени, истинный патриот России !!! Сла ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Жулью — везде у нас дорог ...

Здравствуйте все. УЖ сильно изменился, почти не узнать. Но тем не мен ...
  Рейтинг: +4  Зеннад

В стране пыток: К каждому ...

Википедия: Полице́йское госуда́рство — образное выражение, используем ...
  Рейтинг: +4  Karim Yaushev

Обсуждаемое за месяц
Жулики и воры мечтают о ...

Арсен Шаяхметов: Да, она не войдет в состав «ЕР», но синтез мнений и переход к ...
  13.01.2022   26542    18

Хабирову и Грекову — ...

Альберт Рахматуллин: Не можешь организовать работу подчиненных — тогда придется ...
  12.01.2022   37009    36

«Друзьям — всё, врагам — ...

В МВД проверили высказывание Хабирова на экстремизм. Во фразе о том, что власть ...
  11.01.2022   16436    54

С такими нацлидерами нам ...

«Цены растут быстрее, чем зарплата». Жители Башкирии жалуются Хабирову на ...
  10.01.2022   42730    42

Башкирия. Хроника ...

За последние четыре года (три из них приходятся на время правления республикой ...
  8.01.2022   39520    108

Последние публикации
Жулики и воры мечтают о ...

Арсен Шаяхметов: Да, она не войдет в состав «ЕР», но синтез мнений и переход к ...
  13.01.2022   18082    18

Хабирову и Грекову — ...

Альберт Рахматуллин: Не можешь организовать работу подчиненных — тогда придется ...
  12.01.2022   32749    36

«Друзьям — всё, врагам — ...

В МВД проверили высказывание Хабирова на экстремизм. Во фразе о том, что власть ...
  11.01.2022   32735    54

С такими нацлидерами нам ...

«Цены растут быстрее, чем зарплата». Жители Башкирии жалуются Хабирову на ...
  10.01.2022   15848    42

Башкирия. Хроника ...

За последние четыре года (три из них приходятся на время правления республикой ...
  8.01.2022   27743    108

Ни стыда, ни совести ...

Глава Башкортостана Радий Хабиров 28 декабря провел пресс-конференцию для трёх ...
  3.01.2022   34248    217

Репрессии в мешке не ...

Совершенно очевидно, что ликвидируют «Мемориал» (признан в РФ НКО-иноагентом — ...
  30.12.2021   38691    157

Как обычно, не при ...

Об этом он заявил в итоговом интервью государственным СМИ. По словам главы ...
  29.12.2021   17417    37

Ротация команды жуликов ...

Рустем Ахмадинуров: информационная политика меняется, может, она менее такая ...
  28.12.2021   18429    16

Почему фашиста отправили ...

Ильнар Гарифуллин рассуждает о том, почему Ахмет-Заки Валиди оказался "не у ...
  27.12.2021   39127    104

Читаемое за месяц
Дестабилизировала колосс ...

В деятельности Лилии Чанышевой увидели "дестабилизацию политической обстановки". ...
  16.12.2021   23931    37

Жулью — везде у нас ...

Владимир Путин подписал указ о награждении сенатора Ирека Ялалова Орденом ...
  17.12.2021   32259    82

В стране пыток: К ...

В новом законе "О полиции" некоторые действия сотрудников оставлены "на ...
  20.12.2021   12053    81

Мэры меняются, а разруха ...

«Надо им лопатой поправить корону на тыкве»: уфимцы рассказали, что думают об ...
  21.12.2021   12807    35

Жить стало еще хуже, ...

Арсен Нуриджанов: Это был тяжелый год. Вот итог превращения из «техаса» во ...
  22.12.2021   35122    24

Архив публикаций
Январь 2022 (6)
Декабрь 2021 (24)
Ноябрь 2021 (30)
Октябрь 2021 (42)
Сентябрь 2021 (37)
Август 2021 (41)

Жулики и воры мечтают о консервации страны

Оценили
0



Арсен Шаяхметов: Да, она не войдет в состав «ЕР», но синтез мнений и переход к позициям «ЕР» будем наблюдать.

Жулики и воры мечтают о консервации страны


Политолог Арсен Шаяхметов, оценивая возможность обновления партии «Единая Россия» перед выборами 2023 года, заметил, что не стоит ожидать перелома. Ранее башкирские единороссы заявили о старте кампании по очистке рядов, омоложению членов партии, поиска новых направлений развития.

— Курс на обновление был заявлен до думской кампании, сразу после президентской, когда говорили о поиске новых идей, и был представлен проект обновления-2020, но реальных изменений не увидели. И ожидать не стоит.

По словам политолога, федеральное руководство заинтересовано в консервации политической системы, и любая модернизация приведет к ее изменению.

— Власть не заинтересована. Только что провели выборы в Думу, и соцопросы показывают, что рейтинг «ЕР» просел, но партия не является существенным актором, а проводник идей Центра в регионы. На мой взгляд, существенного обновления ждать не стоит. Ситуация будет консервироваться, и даже если будет оживление в политической жизни, это скорее открытое и скрытое поглощение партий. Той же «Справедливой России». Да, она не войдет в состав «ЕР», но синтез мнений и переход к позициям «ЕР» будем наблюдать, также, как и «Новых людей», а ЛДПР будет одним из крыльев «ЕР».

Он заметил, что Дума перестала быть ключевым субъектом общественной политической жизни, а все важные законопроекты пишутся в стенах президентской администрации.

— Госдума – рупор или инструмент принятия решений. Вспомните про резонансные законопроекты – про статус главы региона и проект о выходе из гражданства – лоббировались Кремлем. А парламент смиренно принимает эти законопроекты, и выступления общественности остаются незамеченными. Мы увидим сужение субъектности парламента, и выделять отдельных персонажей не приходиться.

Эхо Москвы






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 13.01.2022, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 13.01.2022, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, не чтут эти классиков, хоть и вороватьıx, 'А вы друзья как ни садитесь, все в музыканты не годитесь', впрочем как и их главарь с питерской подворотни 'каков пуп таков приход'!



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 13.01.2022, 14:04 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41131 | Рейтинг: +5072,7
Когда кончится это словоблудие? Кто знает?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 13.01.2022, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жулики и воры мечтают о консервации страны
=====================================
Ну а кто бы сомневался.- у них все путём, все тип топ.
Вот только их мечты, не соответствуют мечтам подавляющего числа граждан РФ. И тут к гадалке не ходи,- мечты большинства сбудутся и произойдет это молниеносно, народ сделал выводы из революций в Белоруссии и Казахстане...



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 13.01.2022, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для ЕР невыгодно иметь честных в своих рядах, могут ослушаться в самый важный момент, а это им надо?
Среди политиков не бывает честных по определению - всегда готовы к компромиссу с совестью.
Вообще, настало время капчистогана, честные вымрут как динозавры.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 13.01.2022, 14:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 13.01.2022, 14:04 | Автор: юнг
Публикации: 175 | Комментарии: 41130 | Рейтинг: +5073

Когда кончится это словоблудие? Кто знает?
===============
Когда кончится капитализм, как он кончился в СССР!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 13.01.2022, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Различные партии, а соответственно и Госдума, сейчас почти не влияют на жизнь простых россиян! Главное зло сейчас - это либерастный экономический блок правительства РФ, который надо разогнать как можно быстрее! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 13.01.2022, 15:55 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41131 | Рейтинг: +5072,7
МедиаКорСеть
Экс-полицейским из Уфы оставили в силе приговор по делу об изнасиловании дознавателя
Полковник Эдуард Матвеев и подполковник Салават Галиев отправятся в колонию на семь лет по делу об изнасиловании дознавательницы Гульназ Фатхлисламовой., а Павла Яромчука — к 5,5 годам лишения свободы ввиду смягчающего обстоятельства (беременности супруги).
Башинформ
Сотрудница отдела МВД России по Уфимскому району обвинила трех коллег в нападении и изнасиловании в октябре 2018 года.
РБК Уфа
Известно, что после случившегося Гульназ Фатхлисламова восстановилась в сфере юриспруденции и рассказала, что работает юристом по гражданским и административным делам в Башкирии.
МедиаКорСеть
=============================================
Жалко ребят, уж как за них одна бабка груди рвала.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 13.01.2022, 16:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У населения страны есть только один друг, он находится в матрасе и на нем нарисованы американские президенты. Что касается депутатов от этой партии, но это как и члены нсдпап трудятся в концлагерях формированиях сс регулируя работу газовых камер. Эффект один и тот же, народ России влачит жалкое существование и выметает во славу наших депутатов.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 13.01.2022, 17:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава Счётной палаты Кудрин: уровень жизни в России сегодня на 20% выше, чем был в СССР.
Чубайс: Путин увел Россию с пути развития, который бы обернулся глобальным отставанием

*****************************************************

Заерзали как ужи на сковородке. Впереди писец. Ждем крыс в банке и крыс с корабля.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 13.01.2022, 17:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 12.01.2022, 20:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А мне мясо знакомые из деревни привозят! Очень Опытный
____________________________________________________________

______

"Так ты что, деревенский что ли? - Да какой я деревенский? Деревня Бугры, сАфхоз Знаменский, там на сто превом километре, шОфером и подъедаюсь.. - Дурилка картонная, обмануть хотел."



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 13.01.2022, 17:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 13.01.2022, 15:55 | Автор: юнг
Публикации: 175 | Комментарии: 41131 | Рейтинг: +5073
МедиаКорСеть
Экс-полицейским из Уфы оставили в силе приговор по делу об изнасиловании дознавателя
Полковник Эдуард Матвеев и подполковник Салават Галиев отправятся в колонию на семь лет по делу об изнасиловании дознавательницы Гульназ Фатхлисламовой.
......, а Павла Яромчука — к 5,5 годам лишения свободы

ввиду смягчающего обстоятельства (беременности супруги).
===
это неправильно!
0на мужу "плохо" давала, - он "полез" на другую!!! Это должно быть отягчающим обстоятельством!
И вдовесок: Путин не легализовал проституцию что является косвенной причиной изнасилования!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 13.01.2022, 18:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 13.01.2022, 16:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________
Ты, идиотина либерастная, себе на статью УК уже накоментировал!))) Теперь моли Бога или Аллаха, чтобы это не увидели соответствующие органы! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 13.01.2022, 18:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 13.01.2022, 17:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 12.01.2022, 20:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А мне мясо знакомые из деревни привозят! Очень Опытный
____________________________________________________________


______

"Так ты что, деревенский что ли? - Да какой я деревенский? Деревня Бугры, сАфхоз Знаменский, там на сто превом километре, шОфером и подъедаюсь.. - Дурилка картонная, обмануть хотел."
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Да кому ты, идиотина либерастная, нужен, чтобы тебя ещё обманывать?))) Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 13.01.2022, 19:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 13.01.2022, 18:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 13.01.2022, 16:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________
Ты, идиотина либерастная, себе на статью УК уже накоментировал!))) Теперь моли Бога или Аллаха, чтобы это не увидели соответствующие органы! Очень Опытный

**********************************************************

9й не мой комментарий. Я про деревню писала, писАла. Тебя здесь многие любят, особенно первый комментатор. Так и в жизни.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 13.01.2022, 20:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 13.01.2022, 19:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 13.01.2022, 18:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 13.01.2022, 16:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________


____________________________________________________________


________
Ты, идиотина либерастная, себе на статью УК уже накоментировал!))) Теперь моли Бога или Аллаха, чтобы это не увидели соответствующие органы! Очень Опытный

**********************************************************

9й не мой комментарий. Я про деревню писала, писАла. Тебя здесь многие любят, особенно первый комментатор. Так и в жизни.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Если заинтересуются, то найдут с лёгкостью кто писал!))) Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 13.01.2022, 21:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 13.01.2022, 20:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________

__ Если заинтересуются, то найдут с лёгкостью кто писал!))) Очень Опытный

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Заинтересуются чем? Я как и ты люблю господина ПЖ, ку! Знаю, что нужно носить цак и радоваться, а выступать только в клетке.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 13.01.2022, 22:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 13.01.2022, 21:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 13.01.2022, 20:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________


__ Если заинтересуются, то найдут с лёгкостью кто писал!))) Очень Опытный

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Заинтересуются чем? Я как и ты люблю господина ПЖ, ку! Знаю, что нужно носить цак и радоваться, а выступать только в клетке.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Да люби ты хоть Маню, хоть Ваню, это сейчас никого не интересует, а вот сравнение правящей партии РФ с НСДАП и СС вполне может потянуть на статью УК РФ! Очень Опытный



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com