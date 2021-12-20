Когда посадят Сергея Грекова?

Наталья Кузнецова: Мэр Уфы написал написал, что люди «выходят на улицу с лопатами в хорошем настроении, на позитиве».Мэр Уфы написал написал, что люди «выходят на улицу с лопатами в хорошем настроении, на позитиве».Можно было бы все списать на обычное для российского чиновника желание увидеть только хорошее даже там, где одно плохое. Но в сети появились и видео, и комментарии этих самых горожан, которые чуть ли не счастливы помочь сделать чужую работу. Меня больше всего поражают именно вот эти люди – что творится в их головах?У среднестатистического жителя России государство забирает, наверное, до 50% доходов. Чего мы только не платим – и налоги, и взносы в фонды, и коммуналку по постоянно растущим тарифам. За все это мы имеем постоянные заявления о том, что бюджету не хватает денег на элементарные нужды, плохо работающие больницы, мизерную пенсию в перспективе и постоянные перебои то с теплом, то с водой, то с уборкой снега.Я уж молчу, что инфляция постоянно пожирает наши едва растущие зарплаты.К жизненным трудностям я отношусь спокойно и не считаю, что все должны и могут жить одинаково хорошо.Но, граждане наши уважаемые, себя уважать-то надо! Зачем же идти бесплатно в дворники, если вы и так все честно отдаете государству, а оно не может обеспечить вас элементарным? Что еще с вас надо содрать, чтобы вы себе цену знали? Зарплату? Последние штаны? Взвалить нас вас работу чиновников на общественных началах?Наши власти очень любят поговорить о гражданской активности, когда речь заходит о том, что надо сделать то, за что людьми уже заплачено. И моментально забывают о ней, когда эта активность неудобна. Поработал на субботнике – хороший гражданин, не пропустил публичные слушания по проекту точечной застройки или разобрался в нюансах проекта генплана – ничего не понимаешь и сеешь смуту. И, кстати, я бы не удивилась, если бы закупка коммунальной техники у нас была включена в очередную программу гражданских инициатив.У нас все больше становится популярной эта практика забрать из кармана людей на то, что им положено по умолчанию.Из года в год нам повторяют, что коммунальной техники не хватает, а дворников нет из-за низкой зарплаты. Будьте уверены, ничего не изменится. Ведь желающие помахать лопатами бесплатно найдутся и на следующую зиму.