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Когда посадят Сергея Грекова?

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Наталья Кузнецова: Мэр Уфы написал написал, что люди «выходят на улицу с лопатами в хорошем настроении, на позитиве».

Когда посадят Сергея Грекова?


Мэр Уфы написал написал, что люди «выходят на улицу с лопатами в хорошем настроении, на позитиве».

Можно было бы все списать на обычное для российского чиновника желание увидеть только хорошее даже там, где одно плохое. Но в сети появились и видео, и комментарии этих самых горожан, которые чуть ли не счастливы помочь сделать чужую работу. Меня больше всего поражают именно вот эти люди – что творится в их головах?

У среднестатистического жителя России государство забирает, наверное, до 50% доходов. Чего мы только не платим – и налоги, и взносы в фонды, и коммуналку по постоянно растущим тарифам. За все это мы имеем постоянные заявления о том, что бюджету не хватает денег на элементарные нужды, плохо работающие больницы, мизерную пенсию в перспективе и постоянные перебои то с теплом, то с водой, то с уборкой снега.

Я уж молчу, что инфляция постоянно пожирает наши едва растущие зарплаты.

К жизненным трудностям я отношусь спокойно и не считаю, что все должны и могут жить одинаково хорошо.

Но, граждане наши уважаемые, себя уважать-то надо! Зачем же идти бесплатно в дворники, если вы и так все честно отдаете государству, а оно не может обеспечить вас элементарным? Что еще с вас надо содрать, чтобы вы себе цену знали? Зарплату? Последние штаны? Взвалить нас вас работу чиновников на общественных началах?

Наши власти очень любят поговорить о гражданской активности, когда речь заходит о том, что надо сделать то, за что людьми уже заплачено. И моментально забывают о ней, когда эта активность неудобна. Поработал на субботнике – хороший гражданин, не пропустил публичные слушания по проекту точечной застройки или разобрался в нюансах проекта генплана – ничего не понимаешь и сеешь смуту. И, кстати, я бы не удивилась, если бы закупка коммунальной техники у нас была включена в очередную программу гражданских инициатив.

У нас все больше становится популярной эта практика забрать из кармана людей на то, что им положено по умолчанию.

Из года в год нам повторяют, что коммунальной техники не хватает, а дворников нет из-за низкой зарплаты. Будьте уверены, ничего не изменится. Ведь желающие помахать лопатами бесплатно найдутся и на следующую зиму.






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  • Гость
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  • 1 | 17.01.2022, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Будьте уверены, ничего не изменится. Ведь желающие помахать лопатами бесплатно найдутся и на следующую зиму.

==================================

Изменится. Олигархический строй канет в лету вместе с его апологетами. Власть вновь станет народной, станет властью трудящихся. И это хорошо, что есть "желающие помахать лопатами бесплатно". Любите субботник в себе, а не себя на субботнике. Сохраните это ощущение свободного труда свободных людей - оно будет востребовано. А вот о роли субботников:

"Война парадоксальным образом раскрепостила труд. Именно субботники и воскресники сыграли огромную роль в восстановлении страны из руин Великой Отечественной. Энтузиазм был колоссальным - только в Сталинграде добровольцы отработали более миллиона часов.

Работы начинались стихийно, по мере освобождения территорий от врага, а затем были подхвачены и организованы властью.

"Помню громадный субботник, который организовали, после всех торжеств, в честь Победы... С музыкой духовых военных оркестров, с танцами и кружащимися в ритме вальса парами! Но и работа спорилась тоже в этом ритме", - вспоминал один из участников послевоенного субботника.

Работали всем городом, всем селом - стар и млад. И атмосфера была торжественная. Несмотря на пыльную, грязную работу, участники старались принарядиться, а ветераны надевали ордена. Если не хватало субботника, выходили на воскресник."



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  • Начинающий
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  • 2 | 17.01.2022, 09:46 | Автор: Муник
    Публикации: 0 | Комментарии: 28 | Рейтинг: -1,4
Суки бензин
Опять подорожал . Алекпероау когда яйца отораут.



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 17.01.2022, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 17.01.2022, 09:46 | Автор: Муник
Публикации: 0 | Комментарии: 28 | Рейтинг: -1,3

... Алекпероау когда яйца отораут.

----------------

Сперва выплюнь, потом говори. А что, мешают?



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0

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  • Гость
  •  
  • 4 | 17.01.2022, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы можете себе представить ситуацию, когда заходя, ну например в парикмахерскую и оплатив стрижку,Вы "в хорошем настроении и на позитиве". начинаете сами себя стричь?!
Нет я понимаю, идиоты в нашей жизни встречаются, но почему они все на руководящих должностях, у нас что аномальная зона какая то что ли...



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2

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  • Участник
  •  
  • 5 | 17.01.2022, 10:19 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1813 | Рейтинг: +388,2
Мудик, а ботоксному яйца оторвать слабо. Или хряку сечину, к тому из всех шараг топливо более менее именно у лукойла,



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 6 | 17.01.2022, 10:27 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41134 | Рейтинг: +5072,6
Отольются им всем скоро слёзки пенсионеров. и папе ихнему тоже. Скорей бы!



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3

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  • Гость
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  • 7 | 17.01.2022, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мэр Уфы искренне говорит, что люди с радостью машут лопатами, ибо он знает, что в такое сложное время, когда Мозамбик хочет отхватить кусок, Бангладеш того и гляди вторгнется, надо помочь руководству. И поможем! И маханем. Не только лопатой. Я уже маханул. Стакан. Граненый.



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1

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  • Гость
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  • 8 | 17.01.2022, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я считаю что главой столицы башкирского государства должен быть коренной



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2

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  • Гость
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  • 9 | 17.01.2022, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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4

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  • Гость
  •  
  • 10 | 17.01.2022, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 17.01.2022, 10:27 | Автор: юнг
Публикации: 175 | Комментарии: 41134 | Рейтинг: +5072,7
Отольются им всем скоро слёзки пенсионеров. и папе ихнему тоже. Скорей бы!
____________________
Ой, дурак! А ещё доцент!



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2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 17.01.2022, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 17.01.2022, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я считаю что главой столицы башкирского государства должен быть коренной
----------------------------

Ставка на "титульные" кадры лишает управление профессионализма.
Здесь, как и в Казахстане, родоплеменные связи сводят на нет все усилия.
Вот как пробовали в Казахстане во времена СССР:

"Чтобы создать из Казахстана государство для всех его граждан, технически надо, во-первых, чтобы его возглавили люди, не имеющие в Казахстане родственников. Было время, когда авторитетные казахи это понимали.

Скажем, в 1954 году, казахи избрали Первым секретарём Компартии Казахстана украинца П.К. Пономаренко, чего даже Хрущёв не ожидал, потом главой Казахстана был избран Брежнев, за ним Яковлев и Беляев.

И только в 1962 году в ЦК КПСС с чего-то решили, что в Казахстане уже взрастили интернациональные кадры, и назначили хозяином Кунаева. Ну он и возродил национальные традиции, снова развалив народ на 170 родов."

Так что, "коренные", елбасы вашу мать, управленцы из вас никакие. Наберёте батраков и будете их нагайкой лупить. Бу-удете! Это, брат, марксизм, от него никуда не денешься. (с)



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7

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  •  
  • 12 | 17.01.2022, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 17.01.2022, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я считаю что главой столицы башкирского государства должен быть коренной
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Так их много коренных то, выбирай - русский, татар, чуваш, мари, удмурт, более ста народностей. А в Уфе, должен быть местный, родившийся, живший здесь, иначе продолжится снос исторических памятников, шланглары с насосларами, вырубка деревьев и принуждение к бяке. По правде должен быть порядочный и честный. Бая хочешь? С родоплеменным менталитетом?



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7

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  • Гость
  •  
  • 13 | 17.01.2022, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 17.01.2022, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 17.01.2022, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я считаю что главой столицы башкирского государства должен быть коренной
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Так их много коренных то, выбирай - русский, татар, чуваш, мари, удмурт, более ста народностей.

===================

В том-то и дело, что коренными он считает лишь титульных. Этих тараканов из головы вывести непросто.



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3

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  • Участник
  •  
  • 14 | 17.01.2022, 12:25 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16204 | Рейтинг: -2244,6
Когда посадят Сергея Грекова?
________________________________
Так за что кухарки этого сраного жёлтого сайта мечтают посадить Грекова? За организацию субботника?



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3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 17.01.2022, 12:32 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16204 | Рейтинг: -2244,6
А в Уфе, должен быть местный, родившийся, живший здесь, иначе продолжится снос исторических памятников, шланглары с насосларами, вырубка деревьев и принуждение к бяке.
_______________________________
Были в Уфе мэрами и местные и профессионалы. Качкаев, Ялалов.



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2

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  • Участник
  •  
  • 16 | 17.01.2022, 12:46 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16204 | Рейтинг: -2244,6
На мой взгляд, и Качкаев и Ялалов были очень даже неплохими мэрами.



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1

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  • Участник
  •  
  • 17 | 17.01.2022, 12:51 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4700 | Рейтинг: -350,9
Вот например мне этот снег вообще не мешает. Всё вокруг чистенько, беленько, красиво, очень даже приятно.
В прошлом году было гораздо хуже. Сыпали какую-то химию, кругом грязь ужасная была.



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2

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  • Гость
  •  
  • 18 | 17.01.2022, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 17.01.2022, 09:46 | Автор: Муник
Публикации: 0 | Комментарии: 28 | Рейтинг: -1,3
Суки бензин
Опять подорожал. Алекпероау когда яйца отораут.

===

И причём тут Алекперов, правила, то есть законы и т.п. устанавливает ваш Путин. Дозволил ваш Путин "драть три шкуры" с россиян, при этом по дешёвке сплавляя газ и другое своим партнёрам из Китая и США, - так они и радуются...

Дело в вас, в потомках рабов, - гены сильны, социальные инстинкты весомы!!!



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2

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  • Гость
  •  
  • 19 | 17.01.2022, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 17.01.2022, 12:32 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 16203 | Рейтинг: -2244,4
А в Уфе, должен быть местный, родившийся, живший здесь, иначе продолжится снос исторических памятников, шланглары с насосларами, вырубка деревьев и принуждение к бяке.
_______________________________
Были в Уфе мэрами и местные и профессионалы. Качкаев, Ялалов.
=====================================================
Выше пост написан-же, одно слово изменю: "Работы начНУТСЯ стихийно, по мере освобождения территорий от врага"

И-2



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1

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  • Гость
  •  
  • 20 | 17.01.2022, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошо смотреть в окно мерса и посылать флюиды добра халдеям, которые машут лопатами во славу великого Грека.
Где он тбм увидел в Уфе довольных и машущих лопатами? Он совсем с катушек съехал или у него галлюцинации. Лопатой ему могут съездить по тупой башке застрявшие по утру граждане. Ялалка хоть искренне и откровенно ненавидел всех, этот тупит.



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2

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