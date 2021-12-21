Вертухаи заняты расправой над неугодными

В Башкирии раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в прошлом году была ниже, чем в ПФО и в среднем в России.Министерство внутренних дел страны опубликовало отчет о состоянии преступности за прошлый год. В нем в том числе содержатся данные и по российским регионам.Согласно отчету в Башкирии в 2021 году было зарегистрировано 52 437 преступлений, что меньше на 6,2%, чем в 2020 году. Для сравнения: в ПФО этот показатель снизился на 3,2%, в России – на 1,9%.Количество тяжких и особо тяжких преступлений в республике составило 14 147, оно снизилось на 6,8%, в Приволжском федеральном округе таких преступлений стало меньше на 4,6%, в России в целом – на 0,6%.При этом раскрываемость таких преступлений в Башкирии составила 37,1%, что меньше, чем в ПФО (42,8%) и в России (42,7%).