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Вертухаи заняты расправой над неугодными

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В Башкирии раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в прошлом году была ниже, чем в ПФО и в среднем в России.

Вертухаи заняты расправой над неугодными


Министерство внутренних дел страны опубликовало отчет о состоянии преступности за прошлый год. В нем в том числе содержатся данные и по российским регионам.

Согласно отчету в Башкирии в 2021 году было зарегистрировано 52 437 преступлений, что меньше на 6,2%, чем в 2020 году. Для сравнения: в ПФО этот показатель снизился на 3,2%, в России – на 1,9%.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений в республике составило 14 147, оно снизилось на 6,8%, в Приволжском федеральном округе таких преступлений стало меньше на 4,6%, в России в целом – на 0,6%.

При этом раскрываемость таких преступлений в Башкирии составила 37,1%, что меньше, чем в ПФО (42,8%) и в России (42,7%).

Эхо Москвы






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  • 1 | 19.01.2022, 17:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 минут назад, источник: АиФ Уфа
Депутат парламента Башкирии заболел ковидом, вернувшись из-за границы
Рустам Хафизов на сегодня — единственный депутат госсобрания, который не сделал прививку и не имеет медотвода.

У депутата регионального парламента Рустама Хафизова диагностирован коронавирус после поездки за границу. Он проходит лечение амбулаторно.
«Я вернулся из поездки 12 января, 13-го сдал тест ПЦР, как положено, пришел положительный результат и у меня, и у супруги, — сообщил Хафизов UFA.AIF.RU. — Чувствую я себя обычно, никаких симптомов нет, только, наверное, когда уже узнал о дигнозе, начало казаться, что они все-таки есть».
Отметим, что Рустам Хафизов на сегодня является единственным депутатом регионального парламента, который не сделал прививку от ковида и при этом не имеет медотвода..
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____________________________________________________________
__ Прививайтесь, идиоты! Очень Опытный



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  • 2 | 19.01.2022, 17:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне преступники неугодны, так что "вертухаи" (Вертухай — надзиратель в тюрьме или в лагере.) охраняют этих преступников и правильно делают! Как говорят сами зэки, они так их не называют, а это просто блатной жаргон! Очень Опытный



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  • 3 | 19.01.2022, 17:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В принципе логично, в республике меньше людей, соответственно меньше преступлений.
Население - Возросшая смертность - увеличение миграции и эмиграции - трудовая миграция= реальное население и соответственно меньше преступлений?
Капитаны очевидность детектед
Потом обнаружат что земля круглая ну или плоская, ну или армянская).



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  • Наблюдатель
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  • 4 | 19.01.2022, 20:42 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8879 | Рейтинг: +2123,2
__ Прививайтесь, идиоты! Очень Опытный
________________________________________
Я переболел, жена переболела, тёща переболела, старшой переболел, его жена переболела. Все живы-здоровы.

Вирусолог Чумаков: "Переболеют все..."(видимо все идиоты;))) :

https://www.youtube.com/watch?v=DNOEr_DmvIs



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  • Эксперт
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  • 5 | 19.01.2022, 21:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71965 | Рейтинг: +11377,9
Идиоты и прививаются - потом болеют и умирают, потому что у них ген, предрасположенный к тяжелому протеканию болезни и даже летальному исходу.

В Польше ученые нашли ген, ответственный за предрасположенность к тяжелому заболеванию COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения республики Адам Недзельский, сообщили накануне Radio Opole.

По словам чиновника, работа ученых длилась 1,5 года. И сейчас им удалось выявить ген, ответственный за четвертую степень тяжести течения болезни.

– И это не конец, потому что это открытие означает, что мы сможем использовать эти знания для выявления людей, у которых есть предрасположенность к тяжелому ковиду, – заявил Недзельский.

По словам министра, ученые создадут тест, подобный ПЦР, который сможет определять их.



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  • 6 | 19.01.2022, 21:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 19.01.2022, 20:42 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8879 | Рейтинг: +2123,2
__ Прививайтесь, идиоты! Очень Опытный
________________________________________
Я переболел, жена переболела, тёща переболела, старшой переболел, его жена переболела. Все живы-здоровы.

Вирусолог Чумаков: "Переболеют все..."(видимо все идиоты;))) :
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Пень Не все идиоты, а только пень с родственниками и Чумаков!))) Страшно то, что могут быть осложнения после перенесённой болезни! Очень Опытный



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  • 7 | 19.01.2022, 21:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 19.01.2022, 21:07 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71965 | Рейтинг: +11378,1
Идиоты и прививаются - потом болеют и умирают, потому что у них ген, предрасположенный к тяжелому протеканию болезни и даже летальному исходу.

В Польше ученые нашли ген, ответственный за предрасположенность к тяжелому заболеванию COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения республики Адам Недзельский, сообщили накануне Radio Opole.

По словам чиновника, работа ученых длилась 1,5 года. И сейчас им удалось выявить ген, ответственный за четвертую степень тяжести течения болезни.

– И это не конец, потому что это открытие означает, что мы сможем использовать эти знания для выявления людей, у которых есть предрасположенность к тяжелому ковиду, – заявил Недзельский.

По словам министра, ученые создадут тест, подобный ПЦР, который сможет определять их.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Про этот ген ещё курочка в гнезде, а яичко ещё глубже! Дай Бог им удачно довести это до конца! И что тем делать, у кого есть предрасположенность к тяжёлому ковиду? Только прививаться, так что ничего это кардинально не поменяет!))) Очень Опытный



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  • 8 | 19.01.2022, 22:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
43 | 19.01.2022, 17:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17-му.
Не стоит хвалить уфимских качкаева и ялалова - космические воры.
Качкаев еще с 2004г по 2013 годы обворовал нас, горожан взносами на капремонт себе в карман и герасимову,-подельнику, влез в наши карманы. незаконно - миллиарды похитил.
Ялалов обворовал бюджет на миллиарды, земли на миллиарды, кредиты на миллиарды, которые повесил на Администрацию Уфы.
такого снега как нынче, конечно, не было.
Тем не менее,ялалов не чистил дороги, проезды...были горы наледей от колес автомобилей в полметра, а то и выше... все забылось,да?



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Гость

44 | 19.01.2022, 17:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поддерживаю комментатора №38.
именно так. греков на посту главы города не вор.
обирают за отопление - винят его , вместо БашРТС и МУП УИС и ширмы в лице комитета по тарифам, видимо, комитет тоже в доле... миллионные 13-ые зарплаты, наравне с ИнтерРАО...все коммунальные услуги в 2 раза меньше услуги "отопление"



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  • 9 | 20.01.2022, 01:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин, ты обещал отвечать за всё, но у тебя всё плохо получается, даже работу '0рды' ментов не можешь наладить, Путин уходи!



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