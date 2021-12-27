Из миллионной Уфы тарифы ЖКХ не устроили только 60 человек?

В Уфе потребовали в связи с ростом тарифов на услуги ЖКХ отставки мэра и республиканского правительства, самороспуска Курултая и горсовета.Акция общественного движения "СтопБашРТС" собрала около 60 участников.Активисты общественного движения "СтопБашРТС" провели "Народный сход за социальную справедливость". Акция прошла на площади перед уфимским Дворцом спорта в субботу, 22 января.— У нас скопилось очень большое количество проблем в сфере ЖКХ, — заявил, открывая собрание, координатор движения "СтопБашРТС", активист Альберт Рахматуллин. — В Орджоникидзевском районе города десятки домов находятся без горячей воды. Управляющие компании начали проводить собрания собственников, чтобы добиться от них повышения расценок на содержание домов. На наши запросы они отвечают, что у них, мол, нет денег, а им нужно повышать зарплату дворников. А тарифы ЖКХ все растут, летом будет очередное их повышение.Рахматуллин отметил, что если два года назад активистами движения "СтопБашРТС" были, в основном, пенсионеры, инвалиды, члены многодетных семей, то сейчас к движению примыкают и среднеобеспеченные горожане, в том числе, представители малого и даже среднего бизнеса.— Даже предприниматели уже не могут нормально оплачивать услуги ЖКХ, поскольку дорожает все остальное — продукты, товары народного потребления, горючее... Что уж говорить о социально незащищенных слоях населения? Вообще, уже достигнут тот предел, когда жители просто не могут оплачивать услуги ЖКХ, а дальнейшее повышение расценок на них приведёт к неплатежам. Уже сейчас миллиарды рублей неплатежей перед ресурсоснабжающими организациями, — сказал активист.Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали, в том числе, снизить порог по предоставлению субсидий по оплате услуг ЖКХ до 10%, установить доплаты пенсионерам уровня 20 тысяч рублей в месяц, заморозить все тарифы на услуги ЖКХ, а все долги за эти услуги, которым более трех лет, списать для граждан. Тарифы за отопление и горячую воду должны быть, по убеждению активистов, снижены на 40%, а переплаченные за три года за отопление деньги — возвращены жителям.Вместе с этим, активисты заявили о необходимости отставки мэра Уфы Сергея Грекова и правительства республики во главе с премьер-министром Андреем Назаровым, которых собравшиеся считают ответственными за катастрофическую ситуацию в сфере ЖКХ. Одновременно потребовали от горсовета Уфы и Госсобрания Башкортостана "признать свою работу неудовлетворительной и самораспуститься".Также в резолюции активисты движения "СтопБашРТС" повторили свои старые требования о необходимости национализации "Башкирской генерирующей компании" и компании "Башкирские распределительные тепловые сети" (БашРТС).Резолюция, как сказал Альберт Рахматуллин, будет направлена президенту РФ Владимиру Путину, главе Башкортостана Радию Хабирову, в Госсобрание — Курултай республики и горсовет Уфы.В конце собрания Рахматуллин сообщил, что 5 февраля перед уфимским Конгресс-холлом планируется проведение флешмоба под названием "Возьмемся за руки, друзья", на котором активисты намерены повторить все свои требования.О проблемах в ЖКХ с высокими платежами за отопление рассказал и политтехнолог Андреей Потылицын в интервью о политических итогах 2021 года в Башкортостане.Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что в России придется ввести продуктовые карточки для малообеспеченных категорий граждан.