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Из миллионной Уфы тарифы ЖКХ не устроили только 60 человек?

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В Уфе потребовали в связи с ростом тарифов на услуги ЖКХ отставки мэра и республиканского правительства, самороспуска Курултая и горсовета.

Из миллионной Уфы тарифы ЖКХ не устроили только 60 человек?


Акция общественного движения "СтопБашРТС" собрала около 60 участников.

Активисты общественного движения "СтопБашРТС" провели "Народный сход за социальную справедливость". Акция прошла на площади перед уфимским Дворцом спорта в субботу, 22 января.

— У нас скопилось очень большое количество проблем в сфере ЖКХ, — заявил, открывая собрание, координатор движения "СтопБашРТС", активист Альберт Рахматуллин. — В Орджоникидзевском районе города десятки домов находятся без горячей воды. Управляющие компании начали проводить собрания собственников, чтобы добиться от них повышения расценок на содержание домов. На наши запросы они отвечают, что у них, мол, нет денег, а им нужно повышать зарплату дворников. А тарифы ЖКХ все растут, летом будет очередное их повышение.

Рахматуллин отметил, что если два года назад активистами движения "СтопБашРТС" были, в основном, пенсионеры, инвалиды, члены многодетных семей, то сейчас к движению примыкают и среднеобеспеченные горожане, в том числе, представители малого и даже среднего бизнеса.

— Даже предприниматели уже не могут нормально оплачивать услуги ЖКХ, поскольку дорожает все остальное — продукты, товары народного потребления, горючее... Что уж говорить о социально незащищенных слоях населения? Вообще, уже достигнут тот предел, когда жители просто не могут оплачивать услуги ЖКХ, а дальнейшее повышение расценок на них приведёт к неплатежам. Уже сейчас миллиарды рублей неплатежей перед ресурсоснабжающими организациями, — сказал активист.

Собравшиеся приняли резолюцию, в которой потребовали, в том числе, снизить порог по предоставлению субсидий по оплате услуг ЖКХ до 10%, установить доплаты пенсионерам уровня 20 тысяч рублей в месяц, заморозить все тарифы на услуги ЖКХ, а все долги за эти услуги, которым более трех лет, списать для граждан. Тарифы за отопление и горячую воду должны быть, по убеждению активистов, снижены на 40%, а переплаченные за три года за отопление деньги — возвращены жителям.

Вместе с этим, активисты заявили о необходимости отставки мэра Уфы Сергея Грекова и правительства республики во главе с премьер-министром Андреем Назаровым, которых собравшиеся считают ответственными за катастрофическую ситуацию в сфере ЖКХ. Одновременно потребовали от горсовета Уфы и Госсобрания Башкортостана "признать свою работу неудовлетворительной и самораспуститься".

Также в резолюции активисты движения "СтопБашРТС" повторили свои старые требования о необходимости национализации "Башкирской генерирующей компании" и компании "Башкирские распределительные тепловые сети" (БашРТС).

Резолюция, как сказал Альберт Рахматуллин, будет направлена президенту РФ Владимиру Путину, главе Башкортостана Радию Хабирову, в Госсобрание — Курултай республики и горсовет Уфы.

В конце собрания Рахматуллин сообщил, что 5 февраля перед уфимским Конгресс-холлом планируется проведение флешмоба под названием "Возьмемся за руки, друзья", на котором активисты намерены повторить все свои требования.

О проблемах в ЖКХ с высокими платежами за отопление рассказал и политтехнолог Андреей Потылицын в интервью о политических итогах 2021 года в Башкортостане.

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что в России придется ввести продуктовые карточки для малообеспеченных категорий граждан.

Идель.Реалии






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  • 1 | 24.01.2022, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что в России придется ввести продуктовые карточки для малообеспеченных категорий граждан.
===================
Сталин отменил карточную систему в 1947 году, Англия гораздо позже.
В памяти осталась первая покупка буханки хлеба.



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  • 2 | 24.01.2022, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да что тут такое? Вишь, у них нет горячей воды, у других канализация не работает и у всех выросла оплата за ЖКХ. А что хотите? Кто кроме нас будет помогать братскому сирийскому народу? А Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, донбасс. Кто им поможет, кроме нас? А помощь это деньги, ресурсы, средства. Так что все кто шумит по поводу роста оплаты за ЖКХ, выступают против братской помощи этим народам. Вы что хотите чтоб они мерзли и голодали?



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  • 3 | 24.01.2022, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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  • 4 | 24.01.2022, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Люди вторая нефть, так рассуждают упыри никогданенажрущиеся. Человек выбирает, раб повинуется? В эрэфии и в других постсоветских мордорах, упыри не оставили выбора кроме как корчевания сорняков паразитов. С раковою опухолью нельзя договориться, только под нож.



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3

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  • 5 | 24.01.2022, 12:55 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 73 | Комментарии: 733 | Рейтинг: +211,8
- А кто такие эти полицейские? - спросила Селёдочка.
- Бандиты! - с раздражением сказал Колосок. - Честное слово, бандиты!

По-настоящему, обязанность полицейских - защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!

Приключения Чиполлино



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4

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  • Гость
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  • 6 | 24.01.2022, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



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2 | 24.01.2022, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да что тут такое? Вишь, у них нет горячей воды, у других канализация не работает и у всех выросла оплата за ЖКХ. А что хотите? Кто кроме нас будет помогать братскому сирийскому народу? А Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, донбасс. Кто им поможет, кроме нас? А помощь это деньги, ресурсы, средства. Так что все кто шумит по поводу роста оплаты за ЖКХ, выступают против братской помощи этим народам. Вы что хотите чтоб они мерзли и голодали?
++++++++++

Сверх-прибыль никогда НЕ направляется на благотворительность !!!

Сверх-прибыль НЕ облагается налогом, так как она НЕ является результатом хозяйственной деятельности !!!

Если вы Переплачиваете, значит кто то получает Сверх-прибыль !!!

С помощью приборов учёта и сомнительного "права" Начислять по Нормативу -- образуется Сверх-прибыль !!!

А вы о помощи братским странам...



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  • 8 | 24.01.2022, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 24.01.2022, 12:55 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 73 | Комментарии: 733 | Рейтинг: +211,6
- А кто такие эти полицейские? - спросила Селёдочка.
- Бандиты! - с раздражением сказал Колосок. - Честное слово, бандиты!

По-настоящему, обязанность полицейских - защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!

Приключения Чиполлино

+++++++++++++++++++++++++++
каждый народ имеет то правительство которое он заслуживает

автор хз



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  • 9 | 24.01.2022, 13:27 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41151 | Рейтинг: +5071,4
Председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров прокомментировал ситуацию с эвакуациями в школах Уфы.

«Сегодня утром посредством электронной связи поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях общеобразовательных организаций Уфы. Проведена эвакуация, ведется проверка сообщений», — заявил Фарит Гумеров.
===============================================
А за что тов. Гумеров получает зарплату? А ФСБ ????



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  • 10 | 24.01.2022, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.01.2022, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да что тут такое? Вишь, у них нет горячей воды, у других канализация не работает и у всех выросла оплата за ЖКХ. А что хотите? Кто кроме нас будет помогать братскому сирийскому народу? А Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, донбасс. Кто им поможет, кроме нас? А помощь это деньги, ресурсы, средства. Так что все кто шумит по поводу роста оплаты за ЖКХ, выступают против братской помощи этим народам. Вы что хотите чтоб они мерзли и голодали?
____________________
Вот почему каждый либераст просто гордится своей глупостью, выставляет её напоказ?
Вот написал ты бред про помощь "братскому сирийскому народу", и доволен. Подумать-то тебе нечем, зачем там присутствие России.
Допустим, уйдёт она из всех перечисленных тобой стран, сдаст живущих там людей на убой "демократам", сэкономит на этом. Ты думаешь, у тебя зарплата или пенсия вырастет? Как бы имеющееся не потерять!
О таких понятиях, как контроль над мировыми торговыми путями, ты даже не слышал: тебе же некогда поднять рыло от корыта, и все твои мечты, чтобы корыто было побольше, а помои в нём погуще.
Пётр I почти 30 лет вёл войны за выход к морям - без этого Россия не могла развиваться. Все страны, что ты перечислил имеют важное мировое стратегическое значение, и контроль над ними даёт России очень существенный выигрыш. Не зря так бесятся западные партнёры - у них из под носа выдернули лакомые куски.



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  • 11 | 24.01.2022, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 24.01.2022, 12:55 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 73 | Комментарии: 733 | Рейтинг: +211,6
- А кто такие эти полицейские? - спросила Селёдочка.
- Бандиты! - с раздражением сказал Колосок. - Честное слово, бандиты!

По-настоящему, обязанность полицейских - защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!

Приключения Чиполлино
_______________
Вообще-то это из "Незнайки на Луне" Н. Носова.



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  • 12 | 24.01.2022, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Приключения Чиполлино
-------------
Яушев дятел, смотрит в книгу а видит фигу. Это "Незнайка на луне".



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  • 13 | 24.01.2022, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 24.01.2022, 12:55 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 73 | Комментарии: 733 | Рейтинг: +211,7
- А кто такие эти полицейские? - спросила Селёдочка.
- Бандиты! - с раздражением сказал Колосок. - Честное слово, бандиты!

По-настоящему, обязанность полицейских - защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!

Приключения Чиполлино ************************* *******************************
Карим, тебе уже за 70, а всё ещё путаешь "Приключения Чиполлино" с "Незнайкой на Луне". Это же книги нашего детства, запомни пожалуйста!!!



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  • 14 | 24.01.2022, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все страны, что ты перечислил имеют важное мировое стратегическое значение, и контроль над ними даёт России очень существенный выигрыш.
--------------------
«Страны»!! Интересно, что вы подразумеваете под термином «Россия». Если речь идет о сообществе российского народа, то о каком выигрыше может идти речь. Одни расходы и убытки.
Если же Россия некая имперская идея, то … да, там стратегическая высота под рукой, тут стратегическая низина. А для чего они нужны? Для важности и гордости? Но уж никак для улучшения материального благополучия граждан.



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  • 15 | 24.01.2022, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Размеры оплаты за ЖКХ и за многое другое увеличивались и будут
увеличиваться в будущем. Этот рост цен на продукты питания, промышленные товары и всевозможные услуги остановить нельзя. Любое замораживание цен будет может привести к застою экономики.



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  • 16 | 24.01.2022, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 24.01.2022, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все страны, что ты перечислил имеют важное мировое стратегическое значение, и контроль над ними даёт России очень существенный выигрыш.
--------------------
«Страны»!! Интересно, что вы подразумеваете под термином «Россия». Если речь идет о сообществе российского народа, то о каком выигрыше может идти речь. Одни расходы и убытки.
Если же Россия некая имперская идея, то … да, там стратегическая высота под рукой, тут стратегическая низина. А для чего они нужны? Для важности и гордости? Но уж никак для улучшения материального благополучия граждан.
________________________
"Если человек идиот, то это надолго!" (К-ф "Бриллиантовая рука")
Оказывается, это о тебе!
Вот все либерасты просто тащатся от Англии (Великобритании). И "демократия" там старейшая (которой там вообще нет), и уровень жизни высокий. Так вот, уровень жизни в Великобритании - наследие Британской империи, над которой из-за её размеров никогда не заходило Солнце.
Довольно хилая в смысле природных и людских ресурсов Англия не могла контролировать все территории, но англичане контролировали главные стратегически важные пункты: Гибралтар, Мальта, Суэц, Южная Африка, Фолкленды, Аден, Ормуз, Сингапур, Гонконг... Все главные мировые торговые пути были под контролем Великобритании. что давало огромные преимущества и доходы английской торговле. Великобритания и сейчас не отказывается от оставшихся стратегически важных объектов: Гибралтар, захваченный у Испании, Фолклендские острова... Казалось бы, зачем англичанам Фолкленды с населением 3200 человек за многие тысячи морских миль от метрополии. Ан нет, даже воевали за них с Аргентиной в 1982 году, и поход английской военно-морской армады влетел государству в "копеечку". А ведь эти деньги можно было бы истратить на пенсии для англичан. Но они поступили вот так! Или англичане тупее российских либерастов? Вряд ли - тупее российских либерастов может быть разве что амёба, и то спорно.



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  • Эксперт
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  • 17 | 24.01.2022, 16:06 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41151 | Рейтинг: +5071,4
....Довольно хилая в смысле природных и людских ресурсов Англия не могла контролировать все территории, но все главные мировые торговые пути были под контролем Великобритании. что давало огромные преимущества и доходы английской торговле. .......
=============================================
Да.а..батенька, вы , похоже , учили историю по советским учебникам, обещавших нам коммунизм в 80-е годы.
А как же быть со Швейцарией, которая ни торговых путей , ни территории как-то не имеет. Однако ВВП настолько велик, что каждому выплачивают сотни евро только за то. что он гражданин страны? Может и нам вместо ракет и подлодок заняться высокими технологиями и делать например, лекарства вместо танков?



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  • 18 | 24.01.2022, 16:16 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41151 | Рейтинг: +5071,4
«Это проблема для наших спецслужб, к сожалению, нерешаемая»
News.ru
В Екатеринбурге неизвестные сообщили о «минировании» десятков школ и вузов, а до этого аналогичные истории происходили с посольствами иностранных государств в Москве, подмосковными учреждениями, аэропортами, больницами и так далее. Такие ЧП в разных городах России происходят уже не первый год и, несмотря на их пугающую подоплёку, давно стали чем-то вроде привычного информационного фона, который мало кого удивляет. Как объяснили NEWS.ru эксперты в области борьбы с терроризмом, невозможность спецслужб выявить злоумышленников фактически объясняется бессилием перед интернет-сервисами, действующими в обход блокировок.
=====================================================
Чанышеву однако, быстро нашли, странно как-то. Может отдел "К" ФСБ перевести на сдельную оплату?



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  • Эксперт
  •  
  • 19 | 24.01.2022, 16:32 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41151 | Рейтинг: +5071,4
Чанышеву однако, быстро нашли, странно как-то. Может отдел "К" ФСБ перевести на сдельную оплату?
Даже если старая бабка с этим не согласна!



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  • 20 | 24.01.2022, 16:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тяжелое, голодное детсво в подворотне и вдруг дорваться. И тут тебе золотые ершики, шест для стриптизерши, комната грязи. Тридцать лет на троне, объевшись черной икрой, кукушка поедет. Пора менять что то или валить. Кто то еще на что то надеется? Каждый год будет трудным, но надо потерпеть. Поезд дребезжит расхлябанными колесами, скрипят ржавые болты, тащится своим ходом, 22й, 24й, тридцатый, к....



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