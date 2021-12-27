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В стране жуликов и воров: Если против — значит террорист

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авального и Соболь внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В стране жуликов и воров: Если против — значит террорист


Учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального и экс-юриста ФБК Любовь Соболь внесли в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на cайте Росфинмониторинга.

Кроме того, в список были внесены ближайшие сторонники Навального, которые стали фигурантами дела об экстремизме. Среди них юрист Вячеслав Гимади, Георгий Албуров и Руслан Шаввединов.

14 января Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов двух соратников учредителя ФБК — директора фонда Ивана Жданова и временно исполняющего обязанности председателя партии «Россия будущего» Леонида Волкова.

28 сентября Следственный комитет России (СКР) заявил о возбуждении уголовного дела против Навального по статье 282.1 УК РФ («Создание и руководство экстремистским сообществом»). Кроме него по делу проходят Леонид Волков, Иван Жданов, а также Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Вячеслав Гимади, Павел Зеленский, Рустем Мулюков.






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  • 1 | 25.01.2022, 16:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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  • 2 | 25.01.2022, 16:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Будут сидеть, я сказал! Очень Опытный



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  • # 3 | 25.01.2022, 17:07 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 4 | 25.01.2022, 18:42 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 5 | 25.01.2022, 19:51 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 6 | 25.01.2022, 19:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Террористы осущестляют терракты. Оппозиция, пытающаяся вызвать власть на диолог не может быть террористом. Как и дружок карлы, владеющий миллиардами, не может быть героем труда. Вот эта рожа на фото, войдет в историю с очень нехорошей репутацией, вызывающее только отвращение.



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  • 7 | 25.01.2022, 20:28 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 25.01.2022, 16:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Будут сидеть, я сказал! Очень Опытный
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Совсем мозгов нет?



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  • 8 | 25.01.2022, 20:45 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 73 | Комментарии: 735 | Рейтинг: +211,9
Эти господа пробовали предстать как некая политическая партия. Пятаков на суде говорил о своих сообщниках как о «фракции», говорил о «политическом недоверии» своей «фракции» к зиновьевской части блока… Не трудно убедиться, что это вовсе не политическая партия, что это просто банда уголовных преступников, ничем или, в лучшем для них случае, немногим отличающихся от бандитов, которые оперируют кистенем и финкой в темную ночь на большой дороге… В буквальном смысле слова шайка бандитов, грабителей, подделывателей документов, диверсантов, шпиков, убийц! С этой шайкой убийц, поджигателей и бандитов может сравниться лишь средневековая каморра, объединявшая итальянских вельмож, босяков и уголовных бандитов. Вот моральная физиономия этих господ, морально изъеденных и морально растленных. Эти люди потеряли всякий стыд, в том числе и перед своими сообщниками и перед самими собой. Этим «политическим» деятелям ничего не стоило развинтить рельсы, пустить поезд на поезд. Ничего не стоило загазовать шахту и спустить в шахту десяток или несколько десятков рабочих.

Из речи прокурора СССР Андрея Вышинского на Втором Московском процессе - показательном суде над группой бывших руководителей партии, в прошлом активных участников оппозиции.
Вышинский А.Я. Судебные речи. - 4-е изд. - М.: Госюриздат, 1955.



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  • 9 | 25.01.2022, 20:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 25.01.2022, 20:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 25.01.2022, 16:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Будут сидеть, я сказал! Очень Опытный
------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------
Совсем мозгов нет?

____________________________________________________________
____________________________________________________

Зачем мне мозги? Наличие мозгов очень сильно отягощает быт... К тому же, отсутствие мозгов хорошо возмещается государством материально...Очень Опытный.



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  • 10 | 25.01.2022, 20:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 25.01.2022, 20:45 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 73 | Комментарии: 734 | Рейтинг: +211,8
Эти господа пробовали предстать как некая политическая партия. Пятаков на суде говорил о своих сообщниках как о «фракции», говорил о «политическом недоверии» своей «фракции» к зиновьевской части блока… Не трудно убедиться, что это вовсе не политическая партия, что это просто банда уголовных преступников, ничем или, в лучшем для них случае, немногим отличающихся от бандитов, которые оперируют кистенем и финкой в темную ночь на большой дороге… В буквальном смысле слова шайка бандитов, грабителей, подделывателей документов, диверсантов, шпиков, убийц! С этой шайкой убийц, поджигателей и бандитов может сравниться лишь средневековая каморра, объединявшая итальянских вельмож, босяков и уголовных бандитов. Вот моральная физиономия этих господ, морально изъеденных и морально растленных. Эти люди потеряли всякий стыд, в том числе и перед своими сообщниками и перед самими собой. Этим «политическим» деятелям ничего не стоило развинтить рельсы, пустить поезд на поезд. Ничего не стоило загазовать шахту и спустить в шахту десяток или несколько десятков рабочих.

Из речи прокурора СССР Андрея Вышинского на Втором Московском процессе - показательном суде над группой бывших руководителей партии, в прошлом активных участников оппозиции.
Вышинский А.Я. Судебные речи. - 4-е изд. - М.: Госюриздат, 1955.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Карим! Ты бы сначала Чиполлино от Незнайки научился отличать!))))) Очень Опытный



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  • 11 | 25.01.2022, 21:00 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 25.01.2022, 20:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 25.01.2022, 20:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 25.01.2022, 16:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Будут сидеть, я сказал! Очень Опытный
------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------
Совсем мозгов нет?

____________________________________________________________

____________________________________________________

Зачем мне мозги? Наличие мозгов очень сильно отягощает быт... К тому же, отсутствие мозгов хорошо возмещается государством материально...Очень Опытный.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
"Тихо сам с собою,
Тихо сам с собою
Я веду беседу."
(И.Юшин)
Очень Опытный



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  • # 12 | 25.01.2022, 21:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 13 | 25.01.2022, 21:16 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16207 | Рейтинг: -2244,8

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  • # 14 | 25.01.2022, 21:19 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16207 | Рейтинг: -2244,8

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  • # 15 | 25.01.2022, 21:40 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16207 | Рейтинг: -2244,8

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  • 16 | 25.01.2022, 21:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71973 | Рейтинг: +11376,1
Херней нажрался в жору, позорище!



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  • 17 | 25.01.2022, 22:00 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 25.01.2022, 21:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

____________________________________________________________

__
"Тихо сам с собою,
Тихо сам с собою
Я веду беседу."
(И.Юшин)
Очень Опытный

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Вон оно как..Мозоли на ладонях мажь бобровым жиром.



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  • 18 | 25.01.2022, 22:01 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11717 | Рейтинг: -919,4
16 | 25.01.2022, 21:44 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71973 | Рейтинг: +11376,1
Херней нажрался в жору, позорище!
+++++++++++++++++++++++++++++
Теряешь ты его Кухерка, теряешь, а какой был он твой уппонент.



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  • 19 | 25.01.2022, 22:14 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 73 | Комментарии: 735 | Рейтинг: +211,9
Карим! Ты бы сначала Чиполлино от Незнайки научился отличать!))))) Очень Опытный
-----------------------------
Ты такой великий и Опытный. Ты уже легко отличаешь Чипполлин от Незнайки! Слава Богу, что среди нас есть такой мудрый, начитанный и, самое главное, не чурающийся «гулять» среди малограмотных.



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  • 20 | 25.01.2022, 22:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 25.01.2022, 22:14 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 73 | Комментарии: 735 | Рейтинг: +211,9
Карим! Ты бы сначала Чиполлино от Незнайки научился отличать!))))) Очень Опытный
-----------------------------
Ты такой великий и Опытный. Ты уже легко отличаешь Чипполлин от Незнайки! Слава Богу, что среди нас есть такой мудрый, начитанный и, самое главное, не чурающийся «гулять» среди малограмотных.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Карим! Нет у тебя мужества-то признать ошибку! Тьфу, позорник!!!))))))) Очень Опытный



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