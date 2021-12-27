В стране жуликов и воров: Если против — значит террорист

авального и Соболь внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального и экс-юриста ФБК Любовь Соболь внесли в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на cайте Росфинмониторинга.Кроме того, в список были внесены ближайшие сторонники Навального, которые стали фигурантами дела об экстремизме. Среди них юрист Вячеслав Гимади, Георгий Албуров и Руслан Шаввединов.14 января Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов двух соратников учредителя ФБК — директора фонда Ивана Жданова и временно исполняющего обязанности председателя партии «Россия будущего» Леонида Волкова.28 сентября Следственный комитет России (СКР) заявил о возбуждении уголовного дела против Навального по статье 282.1 УК РФ («Создание и руководство экстремистским сообществом»). Кроме него по делу проходят Леонид Волков, Иван Жданов, а также Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Вячеслав Гимади, Павел Зеленский, Рустем Мулюков.