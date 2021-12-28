Сумбур от пациента психиатрии

Владимир Савичев: К Арабским Эмиратам претензий никто не предъявляет, хотя там власть не выбирают, а их показывают, как витрину замечательной жизни.Лилия Чанышева с другими соратниками политика Алексея Навального включена в перечень террористов и экстремистов.— Мы все знаем, с кем она контактировала? Знаем ее внешнюю пиаровскую часть жизни, а что там было на самом деле – спросите в «Росфинмониторинге», на основании каких фактов ее занесли в список, — сказал в эфире «Эха» политолог Владимир Савичев. — Что касается отравления Навального – одну версию раскручивают, а рассматривать версию о том, что Певчих отравила, руки не доходят, а ведь есть мотивы и основания. Будем смотреть не только то, что нам пропагандируют, а будем сопоставлять реальные факты? Я персонально за жизнью Чанышевой не следил, не знаю всю ее деятельность. То, что подают в СМИ – одно, а вне публичного пространства — совершенно другая деятельность. Фактов у нас нет. Поэтому надо обращаться к «Росфинмониторингу» – на основании каких фактов. Поэтому выносить суждения, не зная реальной ситуации, опрометчиво. Далеко не все, что говорится в СМИ, говорится в действительности.«Росфинмониторинг» выносит решение не на основании фактов, что в СМИ, а тех, что у них есть.Савичев напомнил, что было год назад.— Были несанкционированные митинги? Были организаторы? Да, организовывала! Были легальные вещи. Думаю, к этим фактам претензий нет, а вот какие претензии и к чему – это к «Росфинмониторингу».Политолог уверен, что политическая деятельность — это деятельность по борьбе за власть.— Если это борьба по полной программе – надо быть готовым ко всему. Если включились в борьбу за власть – готовьтесь, что будут способы противодействия вашей деятельности. Должен отдавать отчет, что к этому должен быть готовым. В США такое. Не надо разделять эти ситуации. Мы говорим о ситуации в политическом пространстве: есть белые и пушистые и негодяи – в целом будем смотреть на ситуацию. В США ведется преследование за политическую деятельность. А в Украине просто за то, что вы рядом стоите с тем, кто занимается политической деятельностью. Россия ничем не отличается от европейских стран. На основании одного случая говорить, что все неправовое, неправильно. Власть – это создание новой реальности, а не всякая новая реальность находится в правовом поле. Говорить, что везде замечательно, а у нас плохо – неправильно. Если вы начинаете бороться за власть, готовьтесь, что борьба без дураков, со всем, что с этим связано. Борьба за власть – практика жесткая, нужно уметь держать удар и понимать риски тебя и твоих близких. Если нет – не надо туда соваться.Савичев привел ещё и другой пример.— К Арабским Эмиратам претензий никто не предъявляет, хотя там власть не выбирают, а их показывают, как витрину замечательной жизни. Ну или Сингапур, где Ли Куан Ю принимал иногда жесткие решения.Он уверен, что все иноагенты финансируются целенаправленно, и их занесение в список минюста оправдано.— Есть мировая практика, установленная США – все, кто получают зарубежное финансирование, должны иметь статус иноагента, мы в эту мировую практику включились позднее всех. Не пойму, в чем алармизм? В чем ужас? Во всем мире есть. Тебя не ограничивают в профессиональной деятельности, как в Германии, где телеканал RT ограничивают и перекрывают, не отбирают лицензию на вещание. Не согласен с позицией «Мемориала» (признан иноагентом и ликвидирован – ред.), что их не интересовали современные репрессии, а только 30-40-е годы. А сколько погибло в немецких концлагерях? Их интересовало оправдание коллаборационистов, и всех тех, кто боролся против нашего государства, — резюмировал Савичев.