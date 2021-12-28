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Сумбур от пациента психиатрии

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Владимир Савичев: К Арабским Эмиратам претензий никто не предъявляет, хотя там власть не выбирают, а их показывают, как витрину замечательной жизни.

Сумбур от пациента психиатрии


Лилия Чанышева с другими соратниками политика Алексея Навального включена в перечень террористов и экстремистов.

— Мы все знаем, с кем она контактировала? Знаем ее внешнюю пиаровскую часть жизни, а что там было на самом деле – спросите в «Росфинмониторинге», на основании каких фактов ее занесли в список, — сказал в эфире «Эха» политолог Владимир Савичев. — Что касается отравления Навального – одну версию раскручивают, а рассматривать версию о том, что Певчих отравила, руки не доходят, а ведь есть мотивы и основания. Будем смотреть не только то, что нам пропагандируют, а будем сопоставлять реальные факты? Я персонально за жизнью Чанышевой не следил, не знаю всю ее деятельность. То, что подают в СМИ – одно, а вне публичного пространства — совершенно другая деятельность. Фактов у нас нет. Поэтому надо обращаться к «Росфинмониторингу» – на основании каких фактов. Поэтому выносить суждения, не зная реальной ситуации, опрометчиво. Далеко не все, что говорится в СМИ, говорится в действительности.

«Росфинмониторинг» выносит решение не на основании фактов, что в СМИ, а тех, что у них есть.

Савичев напомнил, что было год назад.

— Были несанкционированные митинги? Были организаторы? Да, организовывала! Были легальные вещи. Думаю, к этим фактам претензий нет, а вот какие претензии и к чему – это к «Росфинмониторингу».

Политолог уверен, что политическая деятельность — это деятельность по борьбе за власть.

— Если это борьба по полной программе – надо быть готовым ко всему. Если включились в борьбу за власть – готовьтесь, что будут способы противодействия вашей деятельности. Должен отдавать отчет, что к этому должен быть готовым. В США такое. Не надо разделять эти ситуации. Мы говорим о ситуации в политическом пространстве: есть белые и пушистые и негодяи – в целом будем смотреть на ситуацию. В США ведется преследование за политическую деятельность. А в Украине просто за то, что вы рядом стоите с тем, кто занимается политической деятельностью. Россия ничем не отличается от европейских стран. На основании одного случая говорить, что все неправовое, неправильно. Власть – это создание новой реальности, а не всякая новая реальность находится в правовом поле. Говорить, что везде замечательно, а у нас плохо – неправильно. Если вы начинаете бороться за власть, готовьтесь, что борьба без дураков, со всем, что с этим связано. Борьба за власть – практика жесткая, нужно уметь держать удар и понимать риски тебя и твоих близких. Если нет – не надо туда соваться.

Савичев привел ещё и другой пример.

— К Арабским Эмиратам претензий никто не предъявляет, хотя там власть не выбирают, а их показывают, как витрину замечательной жизни. Ну или Сингапур, где Ли Куан Ю принимал иногда жесткие решения.

Он уверен, что все иноагенты финансируются целенаправленно, и их занесение в список минюста оправдано.

— Есть мировая практика, установленная США – все, кто получают зарубежное финансирование, должны иметь статус иноагента, мы в эту мировую практику включились позднее всех. Не пойму, в чем алармизм? В чем ужас? Во всем мире есть. Тебя не ограничивают в профессиональной деятельности, как в Германии, где телеканал RT ограничивают и перекрывают, не отбирают лицензию на вещание. Не согласен с позицией «Мемориала» (признан иноагентом и ликвидирован – ред.), что их не интересовали современные репрессии, а только 30-40-е годы. А сколько погибло в немецких концлагерях? Их интересовало оправдание коллаборационистов, и всех тех, кто боролся против нашего государства, — резюмировал Савичев.

Эхо Москвы






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  • 1 | 26.01.2022, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Автор рассуждений абсолютно оторван от реальной действительности
или намеренно представляется человеком ничего не понимающим, что,
конечно, горестный факт.



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  • 2 | 26.01.2022, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Всем успокоиться! СУМБУРИМ!
В Штатах это норма, мы пришли к ней позже всех со швабрами в руках. И вообще во всем виноваты Штаты, это они разрушили наш замечательный Союз, это они разграбили нашу страну, это они написали нашу конституцию и потом ее еще исправили. Это из-за них у нас пенсии наступают после смерти и на ее помереть легко. Это они развязывают войну на Укре.
Мы сами богоизбранный народ, державный и патриотичный. Если бы не Штаты, мы бы уже жили при коммунизме. У нас головки знаете какие, что они просто сдохнут, а мы все выживем ну или в рай попадем без вариантов. У них все плохо, эпидемии только у них, спид там, сифон оттуда все плохое кстати. Все предатели, вся азеопа против нас кроме Китая. Так что мы не моргнем, будем всех побеждать как в 1945. Ура!



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  • 3 | 26.01.2022, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К Арабским Эмиратам претензий никто не предъявляет, хотя там власть не выбирают, а их показывают, как витрину замечательной жизни.
==========================
Они живут по законам шариата. Не мешало бы это знать Савичеву.



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  • 4 | 26.01.2022, 12:00 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41152 | Рейтинг: +5071,3
Что касается отравления Навального – одну версию раскручивают, а рассматривать версию о том, что Певчих отравила, руки не доходят, ......
=======================================================
Глубоко засосал, аж до гланд.



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  • 5 | 26.01.2022, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А про демократию написано в Трипитаке? Или может в Коране? А может в Танахе или Талмуде? А может в Библии или Евангелии? Почему все должны принять демократию да ещё в толковании из Вашингтона для других стран, а самим им можно таким толкованием и не пользоваться? А не будете слушаться Вашингтон, то вот вам санкции, томагавки и т.п., а ваших граждан будем воровать из других стран по всему миру и судить по нашим законам, т.е. как нам захочется! Каждая страна должна сама решить по каким правилам и законам ей жить! Очень Опытный



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  • 6 | 26.01.2022, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Афтора посадить на мрот, заставить лечиться в местных зданиях с фейковыми названиями "мед. учереждения", заставить кушать пальмовое масло под названием "молоко" и много чего из того, что наворотили упыри распухшие от денег, по другому запоет. Они живут в собственной реальности, которую создали для себя на слезах народа. Сытые, наглые, лживые, держащие народ за скот, но сами и есть скот и быдло, украшающие свою жизнь пошлыми безвкусными орнаментами, их звездный час золотые ершики и золотые унитазы.



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  • 7 | 26.01.2022, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем обусловлен такой кульбит рахимовца? Перестали платить? Рахимовцы до последнего дрались за Чанышеву! Рахимов хоть сейчас понял какую змею он пригрел?



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  • 8 | 26.01.2022, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 26.01.2022, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К Арабским Эмиратам претензий никто не предъявляет, хотя там власть не выбирают, а их показывают, как витрину замечательной жизни.
==========================
Они живут по законам шариата. Не мешало бы это знать Савичеву.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А про демократию написано в Трипитаке? Или может в Коране? А может в Танахе или Талмуде? А может в Библии или Евангелии? Почему все должны принять демократию да ещё в толковании из Вашингтона для других стран, а самим им можно таким толкованием и не пользоваться? А не будете слушаться Вашингтон, то вот вам санкции, томагавки и т.п., а ваших граждан будем воровать из других стран по всему миру и судить по нашим законам, т.е. как нам захочется! Каждая страна должна сама решить по каким правилам и законам ей жить! Очень Опытный



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  • 9 | 26.01.2022, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы Савичев -Шариков чепуху говорите и возмутительнее то что говорите уверенно и безапелляционно.



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  • 10 | 26.01.2022, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 26.01.2022, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

слезах народа. Сытые, наглые, лживые, держащие народ за скот, но сами и есть скот и быдло, украшающие свою жизнь пошлыми безвкусными орнаментами, их звездный час золотые ершики и золотые унитазы.
____________________________________________________________
______________________________________

Что не либераст, то идиот. А что плохого в роскоши? Один раз живем. Я вот тоже коплю на сантехнику из золота, пока приближаюсь к ершику. Нравится вам либерастам в чужие карманы заглядывать, убогии вы. Очень Опытный.



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  • 11 | 26.01.2022, 14:51 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 73 | Комментарии: 736 | Рейтинг: +212
Топтать женщину, да еще беременную, да еще брошенную в зиндан, да еще непонятно за что – это подлость.



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  • 12 | 26.01.2022, 14:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
______________________________________

Что не либераст, то идиот. А что плохого в роскоши? Один раз живем. Я вот тоже коплю на сантехнику из золота, пока приближаюсь к ершику. Нравится вам либерастам в чужие карманы заглядывать, убогии вы. Очень Опытный.____________
_____________Ебашь пока свое гулзло этим ершком! Тебе какая разница, чем очко свое шлифовать?
Очень Опытный



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  • 13 | 26.01.2022, 15:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
26.01.2022, 12:00 | Автор: юнг
Публикации: 175 | Комментарии: 41152 | Рейтинг: +5071,4
Что касается отравления Навального – одну версию раскручивают, а рассматривать версию о том, что Певчих отравила, руки не доходят, ......
=======================================================
Глубоко засосал, аж до гланд._______
______ У тебя мой милый Юнг тоже не плохой опыт, поверь мне, вот мне очень нравится, Ты где пррпал мой Шалунишка? Очень Опытный



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  • 14 | 26.01.2022, 15:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нравится вам либерастам в чужие карманы заглядывать, убогии вы. Очень Опытный
************
Однакож в этом «чужом кармане» и мои деньги и деньги миллионов россиян. Почему бы не заглядывать.



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  • 15 | 26.01.2022, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 26.01.2022, 14:51 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 73 | Комментарии: 736 | Рейтинг: +211,9
Топтать женщину, да еще беременную, да еще брошенную в зиндан, да еще непонятно за что – это подлость.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
Алмаз Гатин, муж арестованной экс-главы штаба Навального* в Уфе Лилии Чанышевой, заявил, что ее беременность не подтвердилась. Об этом он рассказал «Дождю»**.
____________________________________________________________
_ Карим! Врёшь про беременность, как все либерасты! Муж не подтверждает беременность, но тебе почему-то видней! "Меня терзают смутные сомнения!" (Х\ф "Иван Васильевич меняет профессию") Очень Опытный



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  • 16 | 26.01.2022, 18:03 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 26.01.2022, 14:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
______________________________________

Что не либераст, то идиот. А что плохого в роскоши? Один раз живем. Я вот тоже коплю на сантехнику из золота, пока приближаюсь к ершику. Нравится вам либерастам в чужие карманы заглядывать, убогии вы. Очень Опытный.____________
_____________Ебашь пока свое гулзло этим ершком! Тебе какая разница, чем очко свое шлифовать?
Очень Опытный
------------------------------------------------------------
----------------------------------------------

ООшка по фени ботает.? Сидел? Кто? Ну мужик этот..Во деревня, кто ж его посадит? - он же Опытный! (Х\ф "Дж. Удачи" ).



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  • 17 | 26.01.2022, 18:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Срочная не новост! Депутаты госдумы от Башкирии рассказали про лечение ковида. До этого осудили бастующих медиков. У нас самые народные избранники, долгих им лет, здоровья.



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  • 18 | 26.01.2022, 18:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Пока стадо овец стремилось к западным ценностям, к плюрализьму, демократии,тряпкам, анкл бенсам с юппи, беснуясь на площадях, хитрые волчары, втихаря, прибрали все к рукам - заводы параходы. И сейчас из зомбоящиков и сми, продолжают пичкать дурью облапошенный и ограбленный народ.



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  • 19 | 26.01.2022, 19:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71975 | Рейтинг: +11376,1
Одно слово в адрес этого холуя: ПАСКУДА!



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  • 20 | 26.01.2022, 19:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71975 | Рейтинг: +11376,1
Да, беременность не подтвердилась, но только сарый пидорас О_Ошка может ставить в упрек кому либо, что тот "не поймал" эту инфу, которая не тиражировалась даже на Б-станских сайах.
Я не прочла, но поняла из того, что эта тема перестала муссироваться в пабликах.



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