Культ личности, быдло, сталинизм и старческая деменция

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».
Календарь новостей
«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Лучшие комментарии
Репрессии в мешке не утаи ...

Борис Немцов,7 ноября 2003 года в программе Свобода слова на телеканал ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Репрессии в мешке не утаи ...

Пройдут годы, и ты, если ещё будешь живой, будешь молиться на Путина и ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Ни стыда, ни совести

Он заявил, что ему не стыдно перед жителями республики ============== ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Культ личности, быдло, ...

Арсен Нуриджанов: Строится культ личности президента, это многим нравится. ...
  27.01.2022   22604    23

Сумбур от пациента ...

Владимир Савичев: К Арабским Эмиратам претензий никто не предъявляет, хотя там ...
  26.01.2022   38944    22

В стране жуликов и ...

авального и Соболь внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. ...
  25.01.2022   24204    24

Из миллионной Уфы тарифы ...

В Уфе потребовали в связи с ростом тарифов на услуги ЖКХ отставки мэра и ...
  24.01.2022   18606    44

Права населения ...

Глава дипломатии ЕС призвал Россию немедленно освободить Лилию Чанышеву. ...
  21.01.2022   12337    59

Последние публикации
Культ личности, быдло, ...

Арсен Нуриджанов: Строится культ личности президента, это многим нравится. ...
  27.01.2022   26434    23

Сумбур от пациента ...

Владимир Савичев: К Арабским Эмиратам претензий никто не предъявляет, хотя там ...
  26.01.2022   13404    22

В стране жуликов и ...

авального и Соболь внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. ...
  25.01.2022   16281    24

Из миллионной Уфы тарифы ...

В Уфе потребовали в связи с ростом тарифов на услуги ЖКХ отставки мэра и ...
  24.01.2022   27112    44

Права населения ...

Глава дипломатии ЕС призвал Россию немедленно освободить Лилию Чанышеву. ...
  21.01.2022   35059    59

Русский национализм или ...

Кашин и Костылев в борьбе с "татарской угрозой": о приоритетах русского ...
  20.01.2022   32510    117

Вертухаи заняты ...

В Башкирии раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в прошлом году ...
  19.01.2022   17896    14

Что людоедам Европейский ...

Европейский Союз призвал российские власти немедленно освободить бывшего ...
  18.01.2022   17589    55

Когда посадят Сергея ...

Наталья Кузнецова: Мэр Уфы написал написал, что люди «выходят на улицу с ...
  17.01.2022   16012    45

Враги внутри и снаружи ...

От иноагентов до исламистов. Поволжье в докладе Human Rights Watch. Ежегодный ...
  14.01.2022   12037    76

Читаемое за месяц
Как обычно, не при ...

Об этом он заявил в итоговом интервью государственным СМИ. По словам главы ...
  29.12.2021   31352    37

Репрессии в мешке не ...

Совершенно очевидно, что ликвидируют «Мемориал» (признан в РФ НКО-иноагентом — ...
  30.12.2021   22841    157

Ни стыда, ни совести ...

Глава Башкортостана Радий Хабиров 28 декабря провел пресс-конференцию для трёх ...
  3.01.2022   35808    217

Башкирия. Хроника ...

За последние четыре года (три из них приходятся на время правления республикой ...
  8.01.2022   27484    108

С такими нацлидерами нам ...

«Цены растут быстрее, чем зарплата». Жители Башкирии жалуются Хабирову на ...
  10.01.2022   40803    42

Архив публикаций
Январь 2022 (16)
Декабрь 2021 (24)
Ноябрь 2021 (30)
Октябрь 2021 (42)
Сентябрь 2021 (37)
Август 2021 (41)

Культ личности, быдло, сталинизм и старческая деменция

Оценили
0



Арсен Нуриджанов: Строится культ личности президента, это многим нравится.

Культ личности, быдло, сталинизм и старческая деменция


Комментируя причины позитивного отношения населения к власти и лично к Владимиру Путину, политолог Арсен Нуриджанов заметил, что для обывателей картина мира заключается в уровне потребления, а с ним пока все относительно хорошо.

— Если так взять в сравнении с 60-50-30-ми годами – мы живем гораздо лучше. Но велика ли в этом заслуга власти? Все, что имеем создано в промежутке между 1990 и 2000 годами, когда младореформаторы Чубайс и Немцов создали воду капитализма, в которой сейчас плавают рыбы-предприниматели, заложили основы налогового и гражданского законодательства, все, что позволило развиваться предпринимательству, все это создано до прихода Путина. Последние 15 лет живем в застое, страна не развивается, стоит на месте. Строится культ личности президента, это многим нравится.

Нуриджанов заметил, что в начале 90-х годов люди негативно воспринимали Сталина, так как открылись архивы, и стали известны подробности о репрессиях.

— А сейчас сталинизм — это норма жизнеутверждения, широко шагает по стране. В 90-х годах, и это вина Ельцина, не провели декоммунизацию, не поставили окончательную точку, не было судебного процесса, как в других странах.

По мнению социолога, внутренние установки культивировавшиеся 70 лет, воспитали «хомосоветикуса» — человека, не отвечающего за свою жизнь.

— Он надеется на государство и коллектив, этот ген безответственности пышным цветом расцветает, плюс начисто отрезана причинно-следственная связь, народ ее потерял. Живет и думает: раньше не имел машину — в кредит взял, и еды хватает. Глобальные вещи: тренды развития, конкуренция на мировых рынках, ВВП – в голове нет. Он не понимает, что это важные вещи, от которых зависит благополучие его семьи и страны.

Поэтому получаем такую картину – потребляют пропаганду, не хотят самостоятельно думать и анализировать ситуацию.

Арсен Нуриджанов, Эхо Москвы






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 27.01.2022, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рассуждения не получившего свой кусочек власти.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 27.01.2022, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Арсен Нуриджанов: Строится культ личности президента, это многим нравится.
================================================
БРЕХНЯ !!!!
Какому нормальному человеку может нравится культ личности путина, у которого деменция началась еще 20 лет назад !!!!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 27.01.2022, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все, что имеем создано в промежутке между 1990 и 2000 годами, когда младореформаторы Чубайс и Немцов создали воду капитализма, в которой сейчас плавают рыбы-предприниматели, заложили основы налогового и гражданского законодательства, все, что позволило развиваться предпринимательству, все это создано до прихода Путина.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ В 1990-2000 годах Гайдар, Чубайс и их команда только раздала в частные руки то, что было сделано и построено поколениями советских людей, а не создало ничего нового, т.е. отобрало всю прибыль у советского народа и заставила новых хозяев только платить с этой прибыли налоги и то те благополучно частенько избегали и занижали эти выплаты! Создали тогда только магазины, общепит, мастерские и т.п., т.е. малый бизнес и немного среднего! Гайдар, Чубайс и др. обокрали всех с накоплениями, взвинтили цены на всё, инфляция была 4-значная, купить было не на что, задерживались или выплачивались товарами зарплаты, пенсии, пособия, только поэтому и наполнились полки магазинов! Много чего можно написать, такого ужаса в стране не было со времени ВОВ! Очень Опытный



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 27.01.2022, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 27.01.2022, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Цены взбесились! - Я то здесь при чем? Ни мне и ни кому из моих друзей, мой дорец не принадлежит, да это не мой ребенок! (Х/Ф "Мимино").



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 27.01.2022, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Арсен Нуриджанов: Строится культ личности президента, это многим нравится.
------------------------------------------------------
Это то существо, которое рассорило Россию со всем миром, добило остатки демократии, ввергло в нищету огромную часть населения, при котором установился террор правоохранительных органов против народа и расцвела коррупция?



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 27.01.2022, 12:59 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41153 | Рейтинг: +5071,3
В Башкирии цены на дизельное топливо выросли в среднем на 7,6%, на бензин марки Аи-92 на 8,2% . Об этом сегодня, 27 января, сообщил министр торговли региона Алексей Гусев на заседании Курултая.

По его данным, на росте цен сказался продолжительный ремонт на нескольких крупных нефтеперерабатывающих предприятиях.
===============================================
Спасибо отцу родному, дай бог ему здоровья.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 27.01.2022, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, шалунишка мой милый! Скорее приезжай ко мне, я жду тебя мой козленочек! Не завидуйте нам! Очень Опытный



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 27.01.2022, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"позитивное отношение населения к власти и лично к Владимиру Путину" - откуда это вы взяли?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 27.01.2022, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...Последние 15 лет живем в застое, страна не развивается, стоит на месте. Строится культ личности президента, это многим нравится...

===
много общаюсь с людьми, за весь прошлый календарный год положительный отзыв услышал от 4 человек. Остальные, смачно, по народному, отзывались плохо!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 27.01.2022, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Страна на грани войны, все страны вокруг ополчились, все против. На самые элементарные продукты питания цены растут по часам - вы говорите о позитивном отношении к Путину. Автор с Луны свалился.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 27.01.2022, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 27.01.2022, 12:59 | Автор: юнг
Публикации: 175 | Комментарии: 41153 | Рейтинг: +5071,3
В Башкирии цены на дизельное топливо выросли в среднем на 7,6%, на бензин марки Аи-92 на 8,2% . Об этом сегодня, 27 января, сообщил министр торговли региона Алексей Гусев на заседании Курултая.

По его данным, на росте цен сказался продолжительный ремонт на нескольких крупных нефтеперерабатывающих предприятиях.
==============
Спасибо отцу родному, дай бог ему здоровья
.=============
=============
и дожити ему до суда
=======
народного, праведного,..
бессмысленного и беспощадного...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 27.01.2022, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 27.01.2022, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все, что имеем создано в промежутке между 1990 и 2000 годами, когда младореформаторы Чубайс и Немцов создали воду капитализма, в которой сейчас плавают рыбы-предприниматели, заложили основы налогового и гражданского законодательства, все, что позволило развиваться предпринимательству, все это создано до прихода Путина.
____________________________________________________________

________ В 1990-2000 годах Гайдар, Чубайс и их команда только

раздала в частные руки то, что было сделано


и построено поколениями советских людей, а не создало ничего нового, т.е. отобрало всю прибыль у советского народа и заставила новых хозяев только платить с этой прибыли налоги и то те благополучно частенько избегали и занижали эти выплаты! Создали тогда только магазины, общепит, мастерские и т.п., т.е. малый бизнес и немного среднего! Гайдар, Чубайс и др. обокрали всех с накоплениями, взвинтили цены на всё, инфляция была 4-значная, купить было не на что, задерживались или выплачивались товарами зарплаты, пенсии, пособия, только поэтому и наполнились полки магазинов! Много чего можно написать, такого ужаса в стране не было со времени ВОВ! Очень Опытный
____________________________________________________________

...раздала в частные руки то, что было сделано...
обман это неполно, неверно, изложенная правда.
народу нужно подсунуть неправильную цель, и потом изредка, поглаживать по головке, тем более она, обычно пустая, т.е.с багажом позабытого среднего образования. (М.Хазин)

годы демократии и открытости власть провела по правилам "сходняк" без освещения в СМИ.
именно тогда директорам начальникам сказали: поможем бездействием вам всё украсть.

А вор никогда не созидает! Его мозг работает по другому, - биологично, "зазевался так хвать и тикать" (великий В.Высоцкий)

вот на гос уровне поощряют вывоз сверхогромных деньжищь за границу при содействии Путина и при активном противодействии этого же Путина вкладывания денег в нашу Родину!.

подробности, народ, как всегда, не интересуют. Народ понимает лишь одно: "соотношение телевизор - холодильник"!



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 14 | 27.01.2022, 14:16 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16209 | Рейтинг: -2244,8
Арсен Нуриджанов совершенно напрасно отделяет себя от обывателей, вознося себя на некую высоту, для них недостижимую.
Это его иллюзия.
Он совершает ту же ошибку, которую совершают многие, уравнивая личности Путина и Сталина.
Путин, несомненно, умный, жёсткий и дальновидный человек. Но не ровня Сталину.
Путин старается выжать выгоду из того, что вокруг. Он работает в тех реалиях, в которых живёт и которые ему предложены. В общем-то, по правилам этого мира.
А Сталин - это фигура другого плана. Гораздо более крупного.
Сталин менял реалии. Не жил в тех, которые ему предложены. Создавал новые. Сталин менял реальность.
Люди это нутром чувствовали.



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 27.01.2022, 14:22 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16209 | Рейтинг: -2244,8
Если даже сравнивать Путина с Ельцином, то и тут Путин проиграл бы. Если бы не одно но.
Потому что Ельцин тоже был более крупной фигурой, чем Путин. Но его сгубил алкоголь. Проще говоря - мог бы быть львом, но спился. Чем очень даже пользовались те, кого Нуриджанов и некая братия называет "младореформаторы", а попросту - прохиндеи. Ловкие, циничные прохиндеи.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 27.01.2022, 14:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 27.01.2022, 14:16 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 16209 | Рейтинг: -2244,8
Арсен Нуриджанов совершенно напрасно отделяет себя от обывателей, вознося себя на некую высоту, для них недостижимую.
Это его иллюзия.
Он совершает ту же ошибку, которую совершают многие, уравнивая личности Путина и Сталина.


Путин, несомненно, умный, жёсткий и дальновидный человек.


Но не ровня Сталину.
Путин старается выжать выгоду из того, что вокруг. Он работает в тех реалиях, в которых живёт и которые ему предложены. В общем-то, по правилам этого мира.
А Сталин - это фигура другого плана. Гораздо более крупного.
Сталин менял реалии. Не жил в тех, которые ему предложены. Создавал новые. Сталин менял реальность.
Люди это нутром чувствовали.

===
...Путин, несомненно, умный, жёсткий и дальновидный человек. ...

===
для "корявых" да, вышеприведённое является руководством к действию.
для нормальных мнение "корявого" озачает, если хотите прожить счастливо и взрастить достойных детей женитесь на поломойках.
Ли Куан Ю другого мнения. Ли Куан Ю тем женихам что брали дев с высшим образованием, - приплачивал!!!
Сравните результат вымирающей РФ 22 летнего Путина и процветающего Сингапура!!!

Кстати, для корявого, ваш Путин сам в своей книгах восторженно пишет про своих братков из Тамбовско-Измайловской 0ПГ в рядах которой он ошивался ещё до её организции!



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 17 | 27.01.2022, 15:08 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4707 | Рейтинг: -351,2
Рассуждения недалекого жулика. Каждый тезис неверен по сути. Не зря же этого проходимца Нуриджанова застукали при попытке продажи депутатских мандатов, хотя вряд-ли он мог что-то действительно продать, просто решил половить рыбку в мутной воде.
Зачем обсуждать высеры этого мелкого мошенника..



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 27.01.2022, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 27.01.2022, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Арсен Нуриджанов: Строится культ личности президента, это многим нравится.
================================================
БРЕХНЯ !!!!
Какому нормальному человеку может нравится культ личности путина, у которого деменция началась еще 20 лет назад !!!!!
===================
Д а а...от деменции Путина трясет не только NATO.......



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 27.01.2022, 15:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Поэтому получаем такую картину – потребляют пропаганду, не хотят самостоятельно думать и анализировать ситуацию."
=======================
Прекрасно анализируют: люди не желают украинизацию страны и пидерастию своим детям.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 27.01.2022, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 27.01.2022, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 27.01.2022, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все, что имеем создано в промежутке между 1990 и 2000 годами, когда младореформаторы Чубайс и Немцов создали воду капитализма, в которой сейчас плавают рыбы-предприниматели, заложили основы налогового и гражданского законодательства, все, что позволило развиваться предпринимательству, все это создано до прихода Путина.
____________________________________________________________


________ В 1990-2000 годах Гайдар, Чубайс и их команда только

раздала в частные руки то, что было сделано


и построено поколениями советских людей, а не создало ничего нового, т.е. отобрало всю прибыль у советского народа и заставила новых хозяев только платить с этой прибыли налоги и то те благополучно частенько избегали и занижали эти выплаты! Создали тогда только магазины, общепит, мастерские и т.п., т.е. малый бизнес и немного среднего! Гайдар, Чубайс и др. обокрали всех с накоплениями, взвинтили цены на всё, инфляция была 4-значная, купить было не на что, задерживались или выплачивались товарами зарплаты, пенсии, пособия, только поэтому и наполнились полки магазинов! Много чего можно написать, такого ужаса в стране не было со времени ВОВ! Очень Опытный
____________________________________________________________


...раздала в частные руки то, что было сделано...
обман это неполно, неверно, изложенная правда.
народу нужно подсунуть неправильную цель, и потом изредка, поглаживать по головке, тем более она, обычно пустая, т.е.с багажом позабытого среднего образования. (М.Хазин)

годы демократии и открытости власть провела по правилам "сходняк" без освещения в СМИ.
именно тогда директорам начальникам сказали: поможем бездействием вам всё украсть.

А вор никогда не созидает! Его мозг работает по другому, - биологично, "зазевался так хвать и тикать" (великий В.Высоцкий)

вот на гос уровне поощряют вывоз сверхогромных деньжищь за границу при содействии Путина и при активном противодействии этого же Путина вкладывания денег в нашу Родину!.

подробности, народ, как всегда, не интересуют. Народ понимает лишь одно: "соотношение телевизор - холодильник"!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Идиотина либерастная! Твой бред даже комментировать невозможно, потому что набор слов ни о чём! Ты, идиотина либерастная, хоть понимаешь, что такое вывоз капиталов за границу? Об остальном из твоего коммента даже отвечать не о чем - набор слов без всякого смысла! Очень Опытный



Оценили
2

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com