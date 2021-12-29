Культ личности, быдло, сталинизм и старческая деменция

Арсен Нуриджанов: Строится культ личности президента, это многим нравится.Комментируя причины позитивного отношения населения к власти и лично к Владимиру Путину, политолог Арсен Нуриджанов заметил, что для обывателей картина мира заключается в уровне потребления, а с ним пока все относительно хорошо.— Если так взять в сравнении с 60-50-30-ми годами – мы живем гораздо лучше. Но велика ли в этом заслуга власти? Все, что имеем создано в промежутке между 1990 и 2000 годами, когда младореформаторы Чубайс и Немцов создали воду капитализма, в которой сейчас плавают рыбы-предприниматели, заложили основы налогового и гражданского законодательства, все, что позволило развиваться предпринимательству, все это создано до прихода Путина. Последние 15 лет живем в застое, страна не развивается, стоит на месте. Строится культ личности президента, это многим нравится.Нуриджанов заметил, что в начале 90-х годов люди негативно воспринимали Сталина, так как открылись архивы, и стали известны подробности о репрессиях.— А сейчас сталинизм — это норма жизнеутверждения, широко шагает по стране. В 90-х годах, и это вина Ельцина, не провели декоммунизацию, не поставили окончательную точку, не было судебного процесса, как в других странах.По мнению социолога, внутренние установки культивировавшиеся 70 лет, воспитали «хомосоветикуса» — человека, не отвечающего за свою жизнь.— Он надеется на государство и коллектив, этот ген безответственности пышным цветом расцветает, плюс начисто отрезана причинно-следственная связь, народ ее потерял. Живет и думает: раньше не имел машину — в кредит взял, и еды хватает. Глобальные вещи: тренды развития, конкуренция на мировых рынках, ВВП – в голове нет. Он не понимает, что это важные вещи, от которых зависит благополучие его семьи и страны.Поэтому получаем такую картину – потребляют пропаганду, не хотят самостоятельно думать и анализировать ситуацию.