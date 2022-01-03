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Бесправные рабы оплачивают баринам яхты и виллы

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В Башкирии за 2021 год с самозанятых собрано в 10 раз больше налогов, чем годом ранее.

Бесправные рабы оплачивают баринам яхты и виллы


По данным ведомства, налог на профессиональный доход принес в бюджет 168 млн рублей, это почти в 10 раз больше, чем в пандемийном 2020 году.

В минфине напомнили, что на специальный налоговый режим могут перейти физические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся косметическими услугами на дому, фото- и видеосъемкой, реализацией продукции собственного производства; проведением мероприятий и праздников; юридическими консультациями и ведением бухгалтерии, удаленной работой через электронные площадки, сдачей квартир посуточно или на долгий срок, перевозкой пассажиров и грузов, строительством и ремонтом.

— Суммарный доход налогоплательщиков налога на профессиональный доход составил 10,6 млрд рублей. Выдано более 17,2 млн чеков, средний чек составил 618 рублей, — отметила министр финансов республики Лира Игтисамова.

На 1 января 2022 года в Башкирии насчитывалось более 77 тысяч самозанятых.

— По сравнению с 1 января 2021 года количество самозанятых увеличилось почти в 2 раза, — добавили в минфине.

Эхо Москвы






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  • 1 | 30.01.2022, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин инан кутен!



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  • 2 | 30.01.2022, 14:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я самостоятельно, без медицинской помощи, хочу справлять нужду в туалет, Путин, я должен тебе приплатить как самозанятый?!
Ах да, из глубины веков: Деньги не пахнут, наверное, всё же должен!



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  • 3 | 30.01.2022, 14:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71990 | Рейтинг: +11371,3
Елена Захарова
1 ч ·

Минфин бодро рапортует о том, как народ косяком подался в самозанятые и какие офигенные налоги он платит...

А вот с чем сталкивается самозанятый, если работает на юрлицо.
Каждый квартал, если вы будете самозанятым работать на юр-лицо(оказывая юридические, бухгалтерские, консультационные услуги и многое другое, например транспортные на своем автомобиле, вытачивать на собственном станке какие-то детали для предприятия, рассчитывать сметы, делать проекты коттеджей, зданий, котелен - причем заказчику из другого города, за тысячи км), налоговая будет подозревать и вас, и заказчика в том, что вы состоите в трудовых отношениях(каждый день ходите на это предприятие, имеете оборудованное полностью рабочее место - а чем докажите, что не? Ходите в отпуск, на больничный и вам это оплачивает работодатель и ФСС?) и не платите ВЫ НДФЛ 13%(а платите 6%), а заказчик не платит за вас 30%+ взносы в фонды и вы будете доказывать, что не верблюды, что в трудовых отношениях не состоите. работаете дома, своим средствами производства(компьютер, программы, автомобиль, токарный станок в гараже и т.д.), просто при этом самостоятельно распоряжаясь свои рабочим временем, а не по графику с 8 до 17 и 5 дней в неделю и вставать не в 6 утра, а как вам захочется - лишь бы выполнить заказ в срок, работая хоть по ночам, если вы сова, хоть в выходные, праздничные дни, хоть в новогоднюю ночь - и заметьте без отпусков и оплаты больничных), за счет оплаченных вами электроэнергии, интернета и прочих расходников. на оборудованном вами самими рабочим местом, на свои средства и т.д.
НО налоговики не будут вам верить. Зато будет бодро рапортовать Минфин - вовлекая тех, кто ещё не...
Первый раз, когда я получила запрос из налоговой, я удивилась, но представила все документы(договор и прочее), второй я уже несколько раздражена была и повторила аргументацию и документацию, в третий - у меня не было слов от возмущения! А оказывается они так каждый квартал теперь будут раздражать и вашего заказчика, и вас, поскольку заказчик тоже будет вам сообщать о пристальном внимании налоговой к самозанятому. И налоговая будет присылать вам, да-да - ВАМ лично ПОВЕСТКУ с требованием явиться на ДОПРОС!!!! Не опрос, а именно - допрос! И стращать вас, что и НДФЛ доначислят, и пени, и штрафы...
Государство разрешило так работать, а налоговая показывает вам, что вы всё равно преступник, ворующий у государства 7% из 13-ти НДФЛа и ваш заказчик 30%+ взносов в фонды!
2,5 миллиона самозанятых - сколько из них работает с юрлицами? Вот все они и под колпаком.
Ну да - тортики, ноготочки, реснички, няни, сиделки - их не трогают, они с физлицами работают - НО! Они-то как раз и не торопятся регистрироваться и платить даже 6% налогов. А кто зарегистрировался - того подозревают во всех тяжких преступлениях.
И еще я услышала такие дичайшие аргументы:
1. А почему вы работаете только с одной организацией, в то время, как другие с 5-6-ю?! То есть ЭТО у них аргумент в пользу трудовых отношений, а не допускают, что у меня хорошая пенсия и мне хватает одного договора с хорошей оплатой, а не нахватать несколько ИПэшек с почти нулевыми оборотами за 3-5 тыщ.
2. Почему у вас каждый месяц одна и та же сумма? А как мне бухгалтеру оценивать свою ежемесячную работу по-разному, если объем приблизительно один и тот же? Так и договорились с заказчиком - он предложил сумму, я скорректировала на налог и мы ударили по рукам, как говорится. Так делают юристы, консультанты. работу которых сложно оценить по-штучно, как изготовление детали, невозможно оценить в часах и т.д.
Презумпция невиновности? Не! Не слышали! Доказывайте, что вы не верблюды!
А почему не наоборот? Доказывайте, что самозанятые и их заказчики что-то нарушили!
Казалось бы - наконец-то государство сделало не плохое дело для тех, кто не нуждается в стаже, оплате больничных, хочет сам распоряжаться своим временем и доходами, но как всегда - ложка дёгтя!
При этом - самозанятые не имеют льгот по возмещению НДФЛ за учебу свою и детей, лечение и своё, детей и родителей - поскольку не платят НДФЛ 13%, а платят налог на профессиональный доход(НПД) 6% часть которого идет на прокрытие мед.обслуживания - то есть полис ОМС самозанятому положен. И больше - ничего - ни возмещений по затратам, ни пенсионного стажа, ни оплата по нетрудоспособности.
Правда по беременностям, родам, детским пособиям - всё оплачивается, но исходя из МРОТ.
У самозанятых есть плюсы, но есть и минусы, и человек сам выбирает быть самозанятым или наемным работником.



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  • 4 | 30.01.2022, 14:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Черчилль поучает:

Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор.



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  • 5 | 30.01.2022, 16:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня прекрасным январским днём в старых статьях УЖа появилось 20 "подснежников" и некоторые из них просто прекрасны! Для особо завистливых сообщаю, что 4 из них мои! Очень Опытный



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  • 6 | 30.01.2022, 16:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бесправные рабы оплачивают баринам яхты и виллы
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Учите русский язык! Правильно барам, а не баринам!))) Очень Опытный



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3

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  • 7 | 30.01.2022, 16:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 30.01.2022, 14:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71989 | Рейтинг: +11371,5
У самозанятых есть плюсы, но есть и минусы, и человек сам выбирает быть самозанятым или наемным работником.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Ну хоть вывод-то ты сделала правильный!))) В любом деле есть свои плюсы и минусы, поэтому-то и надо всё взвешивать и только потом принимать решение! "Семь раз отмерь и один раз отрежь!" Очень Опытный



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  • 8 | 30.01.2022, 16:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка работает в шарашке из 10 человек, которая ничего не производит, а только воздух в эфире сотрясает, а расписала так, будто это секретная корпорация с тысячей сотрудников.
Воистину, чем меньше вошка...



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  • 9 | 30.01.2022, 16:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1371 | Комментарии: 71990 | Рейтинг: +11371,3
Всё-то ты про меня знаешь))))))))))))) Но это не точно.



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  • 10 | 30.01.2022, 17:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
про 125 гр. хлеба, что это всегда была норма, так как такое было только в блокадном Ленинграде и то только чуть больше месяца и не для рабочих! Телевизор гораздо более отображает достоверную информацию, чем интернет, называемый помойкой, где пишут даже те, кого только выписали из психушки, вроде тебя! Кстати в телевизоре очень наглядно видно всех еканутых либерастов, которые в открытой дискуссии всегда оказываются в дерьме, за это тупые либерасты и ненавидят телевизор, что там вся их глупость сразу видна!))) Очень Опытный
======================
Если народу будут давать ничего кроме 125 гр. хлеба в день - даже тогда ты будешь патриастически хвалить Путина?

Правильно тебя Кухарка называет старым пидapacoм ООшкой



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  • 11 | 30.01.2022, 17:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А че там знать то, прокисшая глупая баба, которая сама давно про себя все растрепала, или ты думаешь что на тебя разведотдел целый работает.



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  • 12 | 30.01.2022, 17:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Бомбардировка Югославии боеприпасами с обедненным ураном самая долгоиграющая на много тысячелетий причина смертей от рака, как и "подарки" 1945 года Японии.
Кухарке Рейтинг: +11373,8 никак не прибавляет ума, стабильность на земле способен обеспечить МИР, но не $700 с лишним миллиардов расходов США на военные нужды.
===============================
Обедненный уран тебя беспокоит? А то что Путин давящий санкционные помидоры, но при этом ежегодно завозящий из Европы сотни тысяч тонн ядерных отходов, везущий эту смерть товарными составами через всю Расеюшку - это тебя ни хрена не беспокоит, если и заболеют россияне, то Путин все равно всех переиграл, ради любимого вождя можно и раком поболеть, и раком постоять перед его портретом?



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  • 13 | 30.01.2022, 17:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 30.01.2022, 17:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
про 125 гр. хлеба, что это всегда была норма, так как такое было только в блокадном Ленинграде и то только чуть больше месяца и не для рабочих! Телевизор гораздо более отображает достоверную информацию, чем интернет, называемый помойкой, где пишут даже те, кого только выписали из психушки, вроде тебя! Кстати в телевизоре очень наглядно видно всех еканутых либерастов, которые в открытой дискуссии всегда оказываются в дерьме, за это тупые либерасты и ненавидят телевизор, что там вся их глупость сразу видна!))) Очень Опытный
======================
Если народу будут давать ничего кроме 125 гр. хлеба в день - даже тогда ты будешь патриастически хвалить Путина?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Идиотина либерастная! Я не Путина хвалю, а тебя, недоумка либерастного, опять на вранье поймал!))) Так где там ссылочка на 19 трлн.руб.?)))))) Очень Опытный



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  • 14 | 30.01.2022, 17:33 | Автор: Не зарегистрирован
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__ Идиотина либерастная! Я не Путина хвалю, а тебя, недоумка либерастного, опять на вранье поймал!))) Так где там я могу у тебя отсосать не нагибаюсь? )))))) Очень Опытный



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  • 15 | 30.01.2022, 17:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 30.01.2022, 17:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бомбардировка Югославии боеприпасами с обедненным ураном самая долгоиграющая на много тысячелетий причина смертей от рака, как и "подарки" 1945 года Японии.
Кухарке Рейтинг: +11373,8 никак не прибавляет ума, стабильность на земле способен обеспечить МИР, но не $700 с лишним миллиардов расходов США на военные нужды.
===============================
Обедненный уран тебя беспокоит? А то что Путин давящий санкционные помидоры, но при этом ежегодно завозящий из Европы сотни тысяч тонн ядерных отходов, везущий эту смерть товарными составами через всю Расеюшку - это тебя ни хрена не беспокоит, если и заболеют россияне, то Путин все равно всех переиграл, ради любимого вождя можно и раком поболеть, и раком постоять перед его портретом?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Идиотина либерастная! Помидорки своих хозяев пожалел?))) О своих помидорках беспокойся, скоро по ним врежут!))) РФ продаёт за границу изделия из обогащённого урана для мирного применения и, согласно договора, принимает его на переработку! Также принимает на переработку и отработанные урановые отходы производства других стран, так как они не имеют таких технологий переработки! Перевозка производится литерными составами в специальных вагонах, а не товарняками! Это только тупые либерасты всё ещё считают, что РФ во всём отстала!))) Очень Опытный



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3

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  • 16 | 30.01.2022, 18:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На то они и баре, чтобы, не утруждая себя работой, иметь дворцы, яхты и любовниц. А рабы, на то они рабы, должны кормить, поить и ублажать их.
Но краткий, исторически, миг наступает, миг энергичных действий.



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  • 17 | 30.01.2022, 18:26 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41161 | Рейтинг: +5070,5
7 | 30.01.2022, 16:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 30.01.2022, 14:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1371 | Комментарии: 71989 | Рейтинг: +11371,5
У самозанятых есть плюсы, но есть и минусы, и человек сам выбирает быть самозанятым или наемным работником.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Убогая! Ну хоть вывод-то ты сделала правильный!))) В любом деле есть свои плюсы и минусы, поэтому-то и надо всё взвешивать и только потом принимать решение! "Семь раз отмерь и один раз отрежь!" Очень Опытный
================================================
Печалька! Ну , ничего! Бабуля ещё сбацает нам мемуары на тему "Как я стала "легендой УЖа и что из этого вышло"!



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3

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  • Участник
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  • 18 | 30.01.2022, 18:46 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16211 | Рейтинг: -2245,2
Если народу будут давать ничего кроме 125 гр. хлеба в день - даже тогда ты будешь патриастически хвалить Путина?
______________________________________
А Вы ждёте кого-то кто будет давать Вам хлеба?
Халявщик?



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3

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  • 19 | 30.01.2022, 20:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 30.01.2022, 17:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________

__ Идиотина либерастная! Я не Путина хвалю, а тебя, недоумка либерастного, опять на вранье поймал!))) Так где там ссылочка на 19 трлн.руб.?)))))) Очень Опытный

============================================================
====================================

ОчОпа. Не смотри телевизор, смотри Г.Каспарова, М.Ходорковского, Шендеровича, С.Сотника, хотя бы. Заметишь как взростешь интеллектуально и нравственно.



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  • 20 | 30.01.2022, 20:58 | Автор: Не зарегистрирован
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19 | 30.01.2022, 20:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 30.01.2022, 17:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________


__ Идиотина либерастная! Я не Путина хвалю, а тебя, недоумка либерастного, опять на вранье поймал!))) Так где там ссылочка на 19 трлн.руб.?)))))) Очень Опытный

============================================================

====================================

ОчОпа. Не смотри телевизор, смотри Г.Каспарова, М.Ходорковского, Шендеровича, С.Сотника, хотя бы. Заметишь как взростешь интеллектуально и нравственно.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Этих власовцев - продавцов Родины? По ним давно камеры в Лефортово соскучились! Так как насчёт 19 трлн.руб.?))))))))) Очень Опытный



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