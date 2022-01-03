Бесправные рабы оплачивают баринам яхты и виллы

В Башкирии за 2021 год с самозанятых собрано в 10 раз больше налогов, чем годом ранее.По данным ведомства, налог на профессиональный доход принес в бюджет 168 млн рублей, это почти в 10 раз больше, чем в пандемийном 2020 году.В минфине напомнили, что на специальный налоговый режим могут перейти физические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся косметическими услугами на дому, фото- и видеосъемкой, реализацией продукции собственного производства; проведением мероприятий и праздников; юридическими консультациями и ведением бухгалтерии, удаленной работой через электронные площадки, сдачей квартир посуточно или на долгий срок, перевозкой пассажиров и грузов, строительством и ремонтом.— Суммарный доход налогоплательщиков налога на профессиональный доход составил 10,6 млрд рублей. Выдано более 17,2 млн чеков, средний чек составил 618 рублей, — отметила министр финансов республики Лира Игтисамова.На 1 января 2022 года в Башкирии насчитывалось более 77 тысяч самозанятых.— По сравнению с 1 января 2021 года количество самозанятых увеличилось почти в 2 раза, — добавили в минфине.