Рабские россияне заплатят за собственное избиение

Аббас Галлямов: Шутки о восстановлении крепостного права в этом смысле перестают выглядеть просто юмором.В Уфе суд обязал волонтёра местного штаба Навального Ольгу Комлеву покрыть расходы МВД, понесённые организацией в прошлом году во время разгона митингов, организованных соратниками арестованного оппозиционера. За возможность получить палкой по голове женщина должна заплатить 1 млн 100 тысяч рублей.В 1763 году в России был издан указ, согласно которому содержание частей, присланных на подавление крестьянских выступлений, возлагалось на самих крестьян.Правосознание властей в России осталось примерно на том же уровне, что и 250 лет назад. Шутки о восстановлении крепостного права в этом смысле перестают выглядеть просто юмором.