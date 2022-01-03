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Рабские россияне заплатят за собственное избиение

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Аббас Галлямов: Шутки о восстановлении крепостного права в этом смысле перестают выглядеть просто юмором.

Рабские россияне заплатят за собственное избиение


В Уфе суд обязал волонтёра местного штаба Навального Ольгу Комлеву покрыть расходы МВД, понесённые организацией в прошлом году во время разгона митингов, организованных соратниками арестованного оппозиционера. За возможность получить палкой по голове женщина должна заплатить 1 млн 100 тысяч рублей.

В 1763 году в России был издан указ, согласно которому содержание частей, присланных на подавление крестьянских выступлений, возлагалось на самих крестьян.

Правосознание властей в России осталось примерно на том же уровне, что и 250 лет назад. Шутки о восстановлении крепостного права в этом смысле перестают выглядеть просто юмором.

Эхо Москвы






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  • 1 | 01.02.2022, 15:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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  • 2 | 01.02.2022, 15:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правосознание властей в России осталось примерно на том же уровне, что и 250 лет назад. Шутки о восстановлении крепостного права в этом смысле перестают выглядеть просто юмором.
===========================================
Всеех запугать ! Всеем молчаать ! Цыц бараны ! Ждите закрепления
прав и обязанностей , которые будут передаются по наследству.



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  • 3 | 01.02.2022, 16:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Песков: Путин не намерен вмешиваться в ситуацию вокруг Кадырова и семьи Янгулбаевых
По словам пресс-секретаря президента, если члены семьи экс-судьи видят угрозу своей безопасности в России и обращались с соответствующими жалобами в правоохранительные органы, "то это не вопрос Кремля"
-
Карт - бланш на последующие беспределы. На мостах, под мостами..



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  • 4 | 01.02.2022, 16:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный
-----------------------------
Товарищ Жутко Опытный! Обычно я не читаю Ваши откровения относительно Ваших же сексуальных предпочтений. Однако сегодня я поневоле споткнулся об Ваш мощный комментарий. Как правильно (на мой натуралный взгляд) Вы обозначили госперсон, за которых надо молиться. Я сразу же постелил молитвенный ковер, но потом задумался: Вы не указали, по какой религии молиться. То ли лбом об пол, то ли, то ли петь что-нибудь святое рядом с дымящимся кадилом. Очень прошу – обозначьте пожалуйста. Только без Торы – иврит мне не по зубам.



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  • 5 | 01.02.2022, 16:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня пасмурным февральским днём в старых статьях УЖа появилось 4 "подснежника"! Для особо завистливых сообщаю, что 2 из них мои! Очень Опытный



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  • 6 | 01.02.2022, 16:46 | Автор: Не зарегистрирован
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В продолжение темы статьи.В кушнаренково мошенник глава Гизатуллин хочет уйтти ит наказания пытается перенести суд в другой район вроде в илишевский.Там как бы у башлыка свой ручной судья.Руслан Ринатович говорят подкупил Ильдара Яппарова следователя СО Ск из Дюртюлей.Хабиров сейчас рвет и мечет имидж упал ниже плинтуса могут и убрать с поста за коррупцию . за прикрытие воров и жуликов.Пока под видом борьбы с ковидом идет укрытие преступлений.



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  • 7 | 01.02.2022, 16:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рабские россияне заплатят за собственное избиение
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Выходит Ольга Комлева рабская россиянка. Хорошо, что я не либераст.



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  • 8 | 01.02.2022, 17:06 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 01.02.2022, 16:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный
-----------------------------
Товарищ Жутко Опытный! Обычно я не читаю Ваши откровения относительно Ваших же сексуальных предпочтений.
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__ Не читал, так и не читай, так как это поддельный свои фантазии, в которых сам стесняется признаться, за меня пишет!))) Очень Опытный



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