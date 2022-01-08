Власти Башкирии официально стали воровской шоблой

Власти Башкирии торжественно открыли выставку отсидевшей за коррупцию в Минобороны.Жена Сердюкова продемонстрировала свое творчество.1 февраля в Национальном музее Башкирии состоялось торжественное открытие выставки «Бурзянская пчела» отсидевшей за мошенничество Евгении Васильевой (под псевдонимом EVA).– Проект «Бурзянская пчела» свидетельствует об источнике силы, которую способна дать человеку природа и традиции Башкортостана, – так у себя в соцсетях описала свое творчество Васильева.В Министерстве культуры Башкирии рассказали, кто присутствовал на выставке.Была там и министр культуры Башкирии Амина Шафикова.– Терпкий травяной чай с ароматным липовым мёдом с моей родины вдохновил московскую художницу Евгению Васильеву на целую серию работ, – похвалила Шафикова у себя в соцсетях картину EVA. – И теперь эта коллекция стала ещё одним шагом в продвижении нашей республики и популяризации нашего достояния – бурзянской пчелы и башкирского мёда.А вот и картины EVA, которые понравились министру культуры.Также гостем на мероприятии была жена главы Башкирии – председатель попечительского Совета Благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова. Как видно с фотографии, она вместе с Шафиковой помогала перерезать ленточку в музее. Голубой пиджак Хабировой очень идет, а вот Шафикова оделась скромнее (на фото слева).Присутствовал на выставке и религиозный представитель. К Васильевой пришел верховный муфтий России, председатель духовного управления мусульман России – Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин.Также выставку посетил и представитель науки. Вчера в Национальный музей Башкирии пришла замдиректора Башкирского научно-исследовательского Центра по пчеловодству и апитерапии Зухра Ишемгулова.Всего на выставке было представлено 80 экспонатов, 10 из них отойдут в фонд музея. Работа выставки «Бурзянская пчела» продлится до 27 апреля.Напомним, семь лет назад суд приговорил Евгению Васильеву (EVA), тогда главу департамента имущественных отношений, к пяти годам колонии за мошенничество при продаже активов Минобороны. Однако просидела она менее двух месяцев, потому что вышла по УДО. С началом расследования в 2012 году бывший министр обороны Анатолий Сердюков, с которым она тогда якобы встречалась и который в 2018 году стал ее мужем, ушел в отставку. По уголовному делу он проходил свидетелем.