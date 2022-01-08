Он заявил, что ему не стыдно перед жителями республики ============== ...
Рейтинг: +3 Анонимно
Путин руки прочь от народа Казахстана!
Рейтинг: +3 Анонимно
Власти Башкирии торжественно открыли выставку отсидевшей за коррупцию в ...
2.02.2022 24166 43
Аббас Галлямов: Шутки о восстановлении крепостного права в этом смысле ...
1.02.2022 37660 47
Руководство Башкирии обеспокоено тем, что в разных публикациях приводятся ...
31.01.2022 39616 75
В Башкирии за 2021 год с самозанятых собрано в 10 раз больше налогов, чем годом ...
30.01.2022 25532 63
Власти Башкирии торжественно открыли выставку отсидевшей за коррупцию в ...
2.02.2022 41189 43
Аббас Галлямов: Шутки о восстановлении крепостного права в этом смысле ...
1.02.2022 31498 47
Руководство Башкирии обеспокоено тем, что в разных публикациях приводятся ...
31.01.2022 43282 75
В Башкирии за 2021 год с самозанятых собрано в 10 раз больше налогов, чем годом ...
30.01.2022 25782 63
Госсобрание Башкортостана запретило участвовать в выборах "причастным к ...
28.01.2022 17187 127
Арсен Нуриджанов: Строится культ личности президента, это многим нравится. ...
27.01.2022 26863 60
Владимир Савичев: К Арабским Эмиратам претензий никто не предъявляет, хотя там ...
26.01.2022 39280 27
авального и Соболь внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. ...
25.01.2022 26531 25
В Уфе потребовали в связи с ростом тарифов на услуги ЖКХ отставки мэра и ...
24.01.2022 24898 44
За последние четыре года (три из них приходятся на время правления республикой ...
8.01.2022 34544 108
«Цены растут быстрее, чем зарплата». Жители Башкирии жалуются Хабирову на ...
10.01.2022 13283 42
В МВД проверили высказывание Хабирова на экстремизм. Во фразе о том, что власть ...
11.01.2022 27876 54
Альберт Рахматуллин: Не можешь организовать работу подчиненных — тогда придется ...
12.01.2022 37614 41
Власти Башкирии официально стали воровской шоблой
Раздел: Политика | Просмотры: 41334 | Комментарии: 43