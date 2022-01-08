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Власти Башкирии официально стали воровской шоблой

  • Опубликовано: ПроУфу | 02.02.2022
    Раздел: Политика | Просмотры: 41334 | Комментарии: 43
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Власти Башкирии торжественно открыли выставку отсидевшей за коррупцию в Минобороны.

Власти Башкирии официально стали воровской шоблой


Жена Сердюкова продемонстрировала свое творчество.

1 февраля в Национальном музее Башкирии состоялось торжественное открытие выставки «Бурзянская пчела» отсидевшей за мошенничество Евгении Васильевой (под псевдонимом EVA).

– Проект «Бурзянская пчела» свидетельствует об источнике силы, которую способна дать человеку природа и традиции Башкортостана, – так у себя в соцсетях описала свое творчество Васильева.

В Министерстве культуры Башкирии рассказали, кто присутствовал на выставке.

Была там и министр культуры Башкирии Амина Шафикова.

– Терпкий травяной чай с ароматным липовым мёдом с моей родины вдохновил московскую художницу Евгению Васильеву на целую серию работ, – похвалила Шафикова у себя в соцсетях картину EVA. – И теперь эта коллекция стала ещё одним шагом в продвижении нашей республики и популяризации нашего достояния – бурзянской пчелы и башкирского мёда.

А вот и картины EVA, которые понравились министру культуры.

Также гостем на мероприятии была жена главы Башкирии – председатель попечительского Совета Благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова. Как видно с фотографии, она вместе с Шафиковой помогала перерезать ленточку в музее. Голубой пиджак Хабировой очень идет, а вот Шафикова оделась скромнее (на фото слева).

Присутствовал на выставке и религиозный представитель. К Васильевой пришел верховный муфтий России, председатель духовного управления мусульман России – Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин.

Также выставку посетил и представитель науки. Вчера в Национальный музей Башкирии пришла замдиректора Башкирского научно-исследовательского Центра по пчеловодству и апитерапии Зухра Ишемгулова.

Всего на выставке было представлено 80 экспонатов, 10 из них отойдут в фонд музея. Работа выставки «Бурзянская пчела» продлится до 27 апреля.

Напомним, семь лет назад суд приговорил Евгению Васильеву (EVA), тогда главу департамента имущественных отношений, к пяти годам колонии за мошенничество при продаже активов Минобороны. Однако просидела она менее двух месяцев, потому что вышла по УДО. С началом расследования в 2012 году бывший министр обороны Анатолий Сердюков, с которым она тогда якобы встречалась и который в 2018 году стал ее мужем, ушел в отставку. По уголовному делу он проходил свидетелем.

ПроУфу






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  • Гость
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  • 1 | 02.02.2022, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Непотопляемые. Картина маслом: «Зечка и ботва».
Только у нас и далее везде! Блядский цирк в полный рост!
Мулла пришёл благословлять этот вертеп? Занялся бы недостроенной мечетью.
Как вы бляди достали, ну почему вас так долго носит по этой земле?



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11

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  • Гость
  •  
  • 2 | 02.02.2022, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Китайский министр отказался подавать руку Чубайсу

На саммите «Евразийские технологии-2019» в Санкт-Петербурге китайский министр по развитию высоких технологий Джиан Минг отказался подавать руку Анатолию Чубайсу. Об этом сообщает "Рамблер".
..."Минг извинился за «возможную недипломатичность» и пояснил свой поступок тем, что в Китае знают современную историю России и делают из неё соответствующие выводы. ..."
Аналогия - только наоборот по башкирски.
Протянем дружно руки поддержки ворам , куда деваться если даже старик Хаттабыч художественно " одаренный " присутствует ,



Оценили
7

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  • Гость
  •  
  • 3 | 02.02.2022, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как говорится - Ни стыда ни совести ни чести .



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5

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  • Гость
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  • 4 | 02.02.2022, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Артисты Петренко, Долинский, Айзеншпис сидели в тюрьме, потом состоялись как творческие люди.



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2

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  • Участник
  •  
  • 5 | 02.02.2022, 14:24 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16212 | Рейтинг: -2245,4
Китайский министр отказался подавать руку Чубайсу

На саммите «Евразийские технологии-2019» в Санкт-Петербурге китайский министр по развитию высоких технологий Джиан Минг отказался подавать руку Анатолию Чубайсу. Об этом сообщает "Рамблер".
..."Минг извинился за «возможную недипломатичность» и пояснил свой поступок тем, что в Китае знают современную историю России и делают из неё соответствующие выводы. .."
____________________________________
Показательно.
Китайские министры знают историю России и делают из нее выводы, а либерасты не способны.



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3

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  • 6 | 02.02.2022, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего, кроме презрения и насмешки!



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4

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  • 7 | 02.02.2022, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власти Башкирии официально стали воровской шоблой
------------------------------------------------------------
---------
А глава у этой шоблы ГАДИЙ !!!!!!!!!!!!!!!!



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2

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  • Гость
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  • 8 | 02.02.2022, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 02.02.2022, 13:58 | Автор:

Артисты Петренко, Долинский, Айзеншпис сидели в тюрьме, потом состоялись как творческие люди.
------------------------------------------------------------
-
------------------------------------------------
Тоже такие крупные воры ?



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3

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  • Гость
  •  
  • 9 | 02.02.2022, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Китайский министр под стать своему мудрому председателю Си Цзиньпину.
Уважаю.
Уж им то очень известно это рыжее недочеловеческое отродье, всей Россией проклинаемое, ограбившее весь народ, близкий друг и кошелек.



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4

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  • 10 | 02.02.2022, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оно -это рыжее отродье - кошелек...до сих пор грабит народ: никаких денег, ни пенсий не хватит оплатить по его квитанциям, обираемым холуями -ворами на местах (БашРТС, МУП УИС)



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  • 11 | 02.02.2022, 15:00 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41167 | Рейтинг: +5069,9
1 | 02.02.2022, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Непотопляемые. Картина маслом: «Зечка и ботва».
Только у нас и далее везде! Блядский цирк в полный рост!
Мулла пришёл благословлять этот вертеп? Занялся бы недостроенной мечетью.
Как вы бляди достали, ну почему вас так долго носит по этой земле?

=====================================================
Лучше не скажешь!



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7

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  • Гость
  •  
  • 12 | 02.02.2022, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прошу про участие в этом мероприятии верховного муфтия не рассуждать. Талгат Таджуддин практически святой человек. Он одна из опор российской державности и президента Путина. Мы должны помнить, что в порыве русофильства, он ранее даже свое Духовное управление переименовал в "Центральное духовное управление мусульман Святой Руси"! Святой человек.



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2

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  • Эксперт
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  • 13 | 02.02.2022, 15:09 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41167 | Рейтинг: +5069,9
Известный российский художник, Почётный член Российской академии художеств, член Творческого союза художников России, кавалер ордена Почёта России, магистр искусств Евгения Васильева (EVA).
Ее произведения находятся в собраниях Пьера Кардена (Франция), Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, музея современного искусства города Гибеллина (Италия), Епархиального музея города Кальтаджироне (Италия), Фонда Ибрагима Кодры (Швейцария), а также в частных коллекциях разных стран мира.
===================================================Во как.! Картина маслом



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3

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  • 14 | 02.02.2022, 15:22 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41167 | Рейтинг: +5069,9
Познакомившись с выставкой чуть ближе, а называется она Non-Realism, что значит «нереальное в реальном», я думаю, вы сильно удивитесь. Были мысли, о том, не пора ли обратно все это отправить. Но когда выставка встала в экспозицию, в этом появилась уверенность», - пояснил Гусев.



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1

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  • Участник
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  • 15 | 02.02.2022, 15:24 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4718 | Рейтинг: -351,6
Картины слабые. Ирек в гараже своим пенисом красивее картину нарисует.



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6

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  • Эксперт
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  • 16 | 02.02.2022, 15:29 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41167 | Рейтинг: +5069,9
Васильева с отличием окончила: факультет искусств Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (степень магистра в области изобразительного искусства, аспирантура по специальности «Искусствоведение»), Британскую высшую школу искусств и дизайна (по специальности «Современное искусство»), Open College of Art (степень магистра в области изобразительного искусства), юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (степень магистра в области юриспруденции).
===========================================
Магистр юриспруденции? Однако!



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2

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  • 17 | 02.02.2022, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И почему, такая милая компания, воры!? У кого они украли?
У кого эта компания что-нибудь стибрила? Кто может сказать,
конкретно, что вот такой-то прикарманил то-то. Никто. Только
одни слова. Сотрясать воздух громкими фразами можно сколь
угодно долго. До фонаря все слова этой компании.



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  • Гость
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  • 18 | 02.02.2022, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 02.02.2022, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Китайский министр отказался подавать руку Чубайсу

На саммите «Евразийские технологии-2019» в Санкт-Петербурге китайский министр по развитию высоких технологий Джиан Минг отказался подавать руку Анатолию Чубайсу. Об этом сообщает "Рамблер".
..."Минг извинился за «возможную недипломатичность» и пояснил свой поступок тем, что в Китае знают современную историю России и делают из неё соответствующие выводы. ..."
Аналогия - только наоборот по башкирски.
Протянем дружно руки поддержки ворам , куда деваться если даже старик Хаттабыч художественно " одаренный " присутствует,

===

Джиан браво!!!
Уверен что вас на вашей Родине поймут правильно!!!

0 и 0 как там с успешной внешней политикой вашего Путина.......? Ах да, либерасты виноваты и Трамп и Байден Меркель и иже... 0 0 туточки вообще ни при чём, впрочем как и его Путин всегда ни при чём....



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  • 19 | 02.02.2022, 15:52 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 74 | Комментарии: 739 | Рейтинг: +212,2
«Суд установил сумму ущерба, причиненного государству главной фигуранткой дела "Оборонсервиса" Евгенией Васильевой. Речь идет о сумме без малого 647 миллионов рублей.

"Сумма ущерба по приговору по делу "Оборонсервиса" составила 646 миллионов 921 тысячу 661 рублей 16 копеек", — цитирует постановление суда ТАСС.»

https://www.vesti.ru/article/1764545



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  • 20 | 02.02.2022, 15:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 02.02.2022, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован

Артисты Петренко, Долинский, Айзеншпис сидели в тюрьме, потом состоялись как творческие люди.

===
0ни тоже обороноспособность своих стран обрушили??! Тогда их срочно в кодлу Путина прописать необходимо!



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