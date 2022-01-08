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Фашист из ФСИН Башкирии мечтает всех изнасиловать

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В Башкортостане бывший сотрудник ФСИН на камеру угрожал коллегам секс-насилием.

Фашист из ФСИН Башкирии мечтает всех изнасиловать


В социальных сетях появилось видео на котором пьяный экс-сотрудник ФСИН республики Ермек Р. угрожает изнасилованием сослуживцам.

Видео опубликовало на своей странице в YouTube официальный канал "Gulagu.net":



Выяснилось, что на видео бывший старший оперуполномоченный ИК-7 ГУФСИН РБ Мелеуза Ермек Рамаданов.

На камеру мужчина заявляет, что имеет звание майора, и хочет "другие звезды" на погонах.

— Если я не стану полковником, […] я задолблю всю Россию. Я этими руками и своим мозгом сделаю то, что вы не умеете. […] Я же майор. Пять лет я был капитаном. […] Я получил эти звезды, сейчас хочу другие. Если я их не получу, я вас [изнасилую], чтобы вы шевелили мозгами своими, — говорит мужчина на записи.

Как сообщает "КП", с 27 января Ермек Рамаданов не является сотрудником уголовно-исполнительной системы республики — его уволили по собственному желанию.

На своей странице "ВКонтает" бывший фсиновец написал, что прощается со службой.

По данным источника "Gulagu.net", Рамаданов до 2 февраля этого года имел доступ к гостайне, документам с грифом "секретно", принял участие в более чем 100 оперативных комбинациях против осуждённых.

Идель.Реалии






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  • 1 | 03.02.2022, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Gigok 5 часов назад
Стоит мужик с плакатом "Вор".
Подходит полицай и говорит:
- Ты почему оскорбляешь президента?
- Так здесь не написано, что это он.
- Ты, что, меня за дурака держишь?



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  • 2 | 03.02.2022, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин уходи!



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  • 3 | 03.02.2022, 15:19 | Автор: Не зарегистрирован
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У меня как и многих нормальных пацанов для этого пидора всегда при встрече с ним найдется какой либо черенок, ну по крайний кусок сучка, и я уверен воспоминания у него будут незабываемые....
Беги петух, беги....



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  • 4 | 03.02.2022, 15:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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  • 5 | 03.02.2022, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо бы его проверить на членство в экстремистких организациях, таких как Башкорт, Каюк Пюре.



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  • 6 | 03.02.2022, 16:04 | Автор: Не зарегистрирован
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30 | 02.02.2022, 17:57 | Автор: Не зарегистрирован

так называемые социальные инстинкты формируются до 30 лет!

У национальных народный герой защищал Родину, т.е. её народ!
У пришлых мужик 33 г печку осваивал и стал крутым, правильно соображаете, он был бандитом!

Средь этих персонажей нет ни одного башкира, они все урусы потому что ваш Путин оценил их по достоинству, кстати включая Тажетдина! Хотя средь урусов немало прекрасных людей, но, к большому сожалению, они маргинализированы хотя и с чистой душой и честью!

=========================================================

Этот ермек ваш? Насианальный герой. Гордый, благородный, доверчиый, гостеприимный потомок великих воинов, где все как один эталон сверхчеловнка?
Или все же россиянин?



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  • 7 | 03.02.2022, 16:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Откуда беруться такие скоты? Ведь они тоже были маленькими и у них тоже были папы мамы. И папы мамы вряд ли были ущербными садистами и скотами. Мир должен создать такой компьютер, чтобы отделять зверей от людей, уже настала пора - двадцать первый век.



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  • 8 | 03.02.2022, 16:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этого Рамаданова как можно быстрее освидетельствовать на
вменяемость. Если он вполне нормальным окажется, предать суду.

Но могут ли быть строчки из соцсетей фактом для обвинения?



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  • 9 | 03.02.2022, 16:48 | Автор: Муник
    Публикации: 0 | Комментарии: 34 | Рейтинг: -1,3
Достойный потомок Салаватки Юлаева.



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  • 10 | 03.02.2022, 17:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власть над людьми развращает. Напоминает лагерляйтера. Он наверное со семи так с высока, чувствуя свое положение над подневольными. Вероятно не раз говорил - я тебя здесь сгною и тому подобное. После работы домой к жене и детишкам..



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  • 11 | 03.02.2022, 17:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ермек Рамаданов , это не башкир . Так что зря не разоряйтесь .



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  • 12 | 03.02.2022, 17:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 03.02.2022, 17:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ермек Рамаданов , это не башкир . Так что зря не разоряйтесь .
************************************************************
*******************************************

Ермек - это казахское имя. В переводе с казахского языка означает развлечение или забаву.

Рамаданов – русская, болгарская, азербайджанская или еврейская мужская фамилия. С половины XVI столетия приблизительно 60-70% русских фамилий постепенно усвоило застывшие патронимические суффиксы -ов/-ев/-ёв.
________________

Какая то помесь носорога с бегемотом)))))..



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  • 13 | 03.02.2022, 18:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в Англии XVIII века только движение плода могло служить поводом для помилования беременной женщины, осужденной на повешение. инет

====

Путин, а ты Чанышеву выпустишь?????????



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  • 14 | 03.02.2022, 18:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Далёкий 1979 год.
Магнитогорский студент в летние каникулы подрабатывал проводником поезда в Ташкент. На одной станции группа местных, не буду называть нацию, это там где народ не так давно бушевал, но они не башкиры, ворвались в вагон и угрожая ножами затолкали его в купе проводников. Изнасиловал женщину, а на последок насиовали бутылкой.
парень до того "повернулся" психикой что по прошествии трёх лет при виде женщин начинал блевать....



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  • 15 | 03.02.2022, 18:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Странно как то. Походу обкатываются новые технологии влияния на человека. Либо реально у персонажа крыша съехала на фоне тотального безобразия. Страшно подумать кто реально опаснее? Этот служивый или доверенные ему зеки?



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  • 16 | 03.02.2022, 18:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 03.02.2022, 16:48 | Автор: Муник
Публикации: 0 | Комментарии: 32 | Рейтинг: -1,3
Достойный потомок Салаватки Юлаева.

===

Муник взгляните на карту Башкортостана, буквально куцая точка на карте, да и в этой "точке" башкир меньше "понаехавших"!

Урусы считают что "цыплят по осени"! Вам понятно приведённое иль вы ЕГЭшнутый?!



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  • 17 | 03.02.2022, 19:24 | Автор: Муник
    Публикации: 0 | Комментарии: 34 | Рейтинг: -1,3
Насчёт изнасилования— надо спросить у вашей старушки—бабы Лены.
Она вон скоко рвалательняшку против дознавательницы .
А ментов то все равно посадили,,



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  • 18 | 03.02.2022, 19:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из прошлого века Есенин шлёт всяким о0бнуленным:

Ктоб знал, как мы устали,
0т мерзких душ гнилых людей,
Как жить невыносимо стало,
Средь этих тварей и б...ядей!



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  • 19 | 03.02.2022, 19:33 | Автор: Муник
    Публикации: 0 | Комментарии: 34 | Рейтинг: -1,3
Щас заминусует старая карга.



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  • 20 | 03.02.2022, 20:24 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16213 | Рейтинг: -2245,4
11 | 03.02.2022, 17:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ермек Рамаданов , это не башкир . Так что зря не разоряйтесь .
__________________________________________
А какая разница, кто он по национальности?
Вы сначала попробуйте ответить - что он сделал?



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