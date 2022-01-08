Фашист из ФСИН Башкирии мечтает всех изнасиловать

Путин руки прочь от народа Казахстана!
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Лев Толстой о Москве 1881 года: Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. ...
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В Башкортостане бывший сотрудник ФСИН на камеру угрожал коллегам секс-насилием. ...
3.02.2022 23451 26
Власти Башкирии торжественно открыли выставку отсидевшей за коррупцию в ...
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Аббас Галлямов: Шутки о восстановлении крепостного права в этом смысле ...
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Руководство Башкирии обеспокоено тем, что в разных публикациях приводятся ...
31.01.2022 22463 77
В Башкортостане бывший сотрудник ФСИН на камеру угрожал коллегам секс-насилием. ...
3.02.2022 35798 26
Власти Башкирии торжественно открыли выставку отсидевшей за коррупцию в ...
2.02.2022 21086 55
Аббас Галлямов: Шутки о восстановлении крепостного права в этом смысле ...
1.02.2022 25626 47
Руководство Башкирии обеспокоено тем, что в разных публикациях приводятся ...
31.01.2022 16593 77
В Башкирии за 2021 год с самозанятых собрано в 10 раз больше налогов, чем годом ...
30.01.2022 12528 63
Госсобрание Башкортостана запретило участвовать в выборах "причастным к ...
28.01.2022 42386 127
Арсен Нуриджанов: Строится культ личности президента, это многим нравится. ...
27.01.2022 20993 60
Владимир Савичев: К Арабским Эмиратам претензий никто не предъявляет, хотя там ...
26.01.2022 15691 27
авального и Соболь внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. ...
25.01.2022 41275 25
За последние четыре года (три из них приходятся на время правления республикой ...
8.01.2022 28078 108
«Цены растут быстрее, чем зарплата». Жители Башкирии жалуются Хабирову на ...
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В МВД проверили высказывание Хабирова на экстремизм. Во фразе о том, что власть ...
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Альберт Рахматуллин: Не можешь организовать работу подчиненных — тогда придется ...
12.01.2022 39035 41
Фашист из ФСИН Башкирии мечтает всех изнасиловать
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