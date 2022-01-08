Фашист из ФСИН Башкирии мечтает всех изнасиловать

В Башкортостане бывший сотрудник ФСИН на камеру угрожал коллегам секс-насилием.В социальных сетях появилось видео на котором пьяный экс-сотрудник ФСИН республики Ермек Р. угрожает изнасилованием сослуживцам.Видео опубликовало на своей странице в YouTube официальный канал "Gulagu.net":Выяснилось, что на видео бывший старший оперуполномоченный ИК-7 ГУФСИН РБ Мелеуза Ермек Рамаданов.На камеру мужчина заявляет, что имеет звание майора, и хочет "другие звезды" на погонах.— Если я не стану полковником, […] я задолблю всю Россию. Я этими руками и своим мозгом сделаю то, что вы не умеете. […] Я же майор. Пять лет я был капитаном. […] Я получил эти звезды, сейчас хочу другие. Если я их не получу, я вас [изнасилую], чтобы вы шевелили мозгами своими, — говорит мужчина на записи.Как сообщает "КП", с 27 января Ермек Рамаданов не является сотрудником уголовно-исполнительной системы республики — его уволили по собственному желанию.На своей странице "ВКонтает" бывший фсиновец написал, что прощается со службой.По данным источника "Gulagu.net", Рамаданов до 2 февраля этого года имел доступ к гостайне, документам с грифом "секретно", принял участие в более чем 100 оперативных комбинациях против осуждённых.