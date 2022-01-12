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Желаем отправиться к коллеге по вранью и воровству — Кобзону

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Лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники, а также собеседник РБК в партии. По данным телеграм-канала Mash, причиной госпитализации Жириновского стал коронавирус и двухсторонняя пневмония.

Желаем отправиться к коллеге по вранью и воровству — Кобзону


Состояние 75-летнего политика оценивается как тяжелое, отметил источник ТАСС в политических кругах.

У Жириновского выявили поражение 50-75% легких, утверждает Mash. Источник Znak.com подтвердил, что Жириновский находится «в тяжелом состоянии».

В управделами президента России, в управлении которого находится ЦКБ, отказались от комментариев.

Источник Ura.ru отметил, что Жириновский мог заразиться коронавирусом, учитывая, что в последнее время политик перестал появляться на публике.

При этом в пресс-службе ЛДПР заявили РИА Новости, что Жириновский «чувствует себя хорошо и продолжает работать».

В декабре Жириновский рассказал о повторной ревакцинации от коронавируса. По словам политика, с сентября 2020 года он получил семь доз вакцины против COVID-19.






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  • Гость
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  • 1 | 10.02.2022, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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  • 2 | 10.02.2022, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коронавирусу все равны и депутат с враньем на языке и дворник с лопатой в руке. И все же пожелаем главному оракулу ЛДПР здоровья и долгих лет жизни на радость всему населению РФ.



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  • 3 | 10.02.2022, 14:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Достаточно одной табл.., достаточно двух компонентов, дальше переболел омикроном и вероятно пожизненный иммунитет. А три прививки и более, это эксперимент над организмом. Жирику желаю не сразу, а лучше конечно помучиться и в партер подпевать Кобзону. Первый пошел. Аминь.



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  • 4 | 10.02.2022, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По словам политика, с сентября 2020 года он получил семь доз вакцины против COVID-19.
=========================================
А ведь все известно, что уже после второй вакцинации резко понижается иммунитет,что уж тут говорить о седьмой....



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  • 5 | 10.02.2022, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 10.02.2022, 14:49 | Автор:

Достаточно одной табл.., достаточно двух компонентов, дальше переболел омикроном и вероятно пожизненный иммунитет. А три прививки и более, это эксперимент над организмом. Жирику желаю не сразу, а лучше конечно помучиться и в партер подпевать Кобзону. Первый пошел. Аминь.
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-
Прости тебя , Господи ! Не будь таким дурнем .



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2

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  • 6 | 10.02.2022, 15:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Изображение Гость
2 | 10.02.2022, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коронавирусу все равны и депутат с враньем на языке и дворник с лопатой в руке. И все же пожелаем главному оракулу ЛДПР здоровья и долгих лет жизни на радость всему населению РФ.

Изображение Гость
3 | 10.02.2022, 14:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Достаточно одной табл.., достаточно двух компонентов, дальше переболел омикроном и вероятно пожизненный иммунитет. А три прививки и более, это эксперимент над организмом. Жирику желаю не сразу, а лучше конечно помучиться и в партер подпевать Кобзону. Первый пошел. Аминь.
===
Путина, Путина первым!!!..



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  • 7 | 10.02.2022, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Говорят, что на всякий случай,чтобы сохранить имидж, харизму и доверие большинства простых граждан ЛДПР начала переговоры с Никитой Джигурдой



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  • 8 | 10.02.2022, 16:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
жирику туда и дорога .Вспомните его призыв отправить татар и башкир в Монголию .Когда ушел Кобзон никто особо не заметил окромя детей Сиона .В кушнаренково уходит глава Гизатуллин тоже не горюют .А теперь вот-вот уйдут ВРИО Ахмадуллина Марата .Он будет судим за сдачу в аренду здания канлинской школы Путане Айгуль Файзуллиной вроде до сих пор любовницы Алмаза Юсупова .Срок аренды 49 лет В канлах нет медпункта А .Айгуль Фаритовна хочет сделать якобы дом престарелых .а по факту наверное будет дом отправки дедов и бабок на тот свет.Айгуль сине алла суга хватит зарабатывать на стариках.



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  • 9 | 10.02.2022, 16:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Коронавирусу все равны и депутат с враньем на языке и дворник с лопатой в руке. И все же пожелаем главному оракулу ЛДПР здоровья и долгих лет жизни на радость всему населению РФ." - не коси под себя всё население страны! У большинства населения нет ни радости,не печали



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  • 10 | 10.02.2022, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пусть выздоравливает, хотя походу идёт зачистка политического Олимпа. Красных начали трясти, на предмет замены вождя. У синих должна быть сакральная жертва и можно представлять новые говорящие головы.



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  • 11 | 10.02.2022, 17:18 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1817 | Рейтинг: +388,2
Не тем именем назвали вакцину.Это же вражеское слово спутник v. А надо было спутник пу. От такого патриотизьмы ни одна болячка не прилипнет. А еще по углам иконы мутина развесить и молиться денно и ночно.



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  • 12 | 10.02.2022, 17:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пожелаем скорейшего выздоровления Вльадимир Волфовичу и всем его интимным друзьям, на таких людей стоит Россия, они опора Путину! Очень Опытный



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  • 13 | 10.02.2022, 18:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жирик, друхх, хабирджана радиоктивного с собой забери, сделай напоследок хоть одно доброе дело. И всех забери, осточертели, сил нет. ( Мы, нижеподписавшиеся, подневольные крепостные рабы, терпящие дань, оброки, подати, поборы и разорение).



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  • 14 | 10.02.2022, 19:34 | Автор: Не зарегистрирован
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В Кузбассе инвалид насмерть замерз в своем доме, не дождавшись обещанного чиновниками угля.

В городе Белово Кемеровской области в собственном доме насмерть замерз инвалид, которому чиновники местных социальных служб обещали привезти уголь, но так и не привезли
============================================================
===================================
Это где угль под ногами? Выфсеврете. По телевизору говорят, что европа замерзает, а у нас пенсию подняли на целых 8,6 процентов! - За уголек, газ и отопление, пенсионеры платят играючи, да еще на проезд к месту отдыха остается!



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  • 15 | 10.02.2022, 19:59 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8893 | Рейтинг: +2123,8
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники, а также собеседник РБК в партии. По данным телеграм-канала Mash, причиной госпитализации Жириновского стал коронавирус и двухсторонняя пневмония...
______________________________________

И не мудрено! Слишком нервно и глубоко дышит, широко открывает рот когда вопит, вот и надышался вирусом...



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  • 16 | 10.02.2022, 20:30 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8893 | Рейтинг: +2123,8
2В декабре Жириновский рассказал о повторной ревакцинации от коронавируса. По словам политика, с сентября 2020 года он получил семь доз вакцины против COVID-19.
______________________2__________
А где этот... который каждый день вопил "Прививайтесь идиоты!"?
Уж ни склеил-ли ласты "Спутником"?



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  • 17 | 10.02.2022, 20:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Желаем отправиться к коллеге по вранью и воровству — Кобзону
-------------------------------------------------
Глупее и кровожаднее наших либерастов нет никого.
Этих злобных дебилов и людьми-то назвать язык не поворачивается.



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  • 18 | 10.02.2022, 21:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вольфыч не ангел конечно но с таким остервенением и так открыто желать смерти человеку?
Либерда совсем обезумела от злобы.



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  • 19 | 10.02.2022, 21:32 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 10.02.2022, 20:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Желаем отправиться к коллеге по вранью и воровству — Кобзону
-------------------------------------------------
Глупее и кровожаднее наших либерастов нет никого.
Этих злобных дебилов и людьми-то назвать язык не поворачивается.

____________________________________________________________
_____________________________________________
А что он хорошего сделал для страны, для людей? По делам и благодарность. Про кровожадность дон не сюда, дон. Ну почему, что не антилибераст, то идиот? Наука об этом молчит.



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  • 20 | 10.02.2022, 21:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вольфыч, ну ты как маленький. Умные в бункере сидят, а если и выползают на свет, то вокруг на километр решетки и ни одного смерда, если устраивают скоморошные забавы, то челядь на пушечном выстреле с прикрученными к полу стульями, а если обсудить что изволят, то за пятиметровым столом, вот как надо. А ты как маленький - я укола не боюсь, вот пойду и уколюсь.



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