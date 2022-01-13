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Бандит будет «бороться» с коррупцией

  • Опубликовано: ПроУфу | 11.02.2022
    Раздел: Политика | Просмотры: 20431 | Комментарии: 14
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Ранее подозреваемого в разгроме под Куштау Азамата Абдрахманова ввели в состав комиссии по противодействию коррупции.

Бандит будет «бороться» с коррупцией


Вышел соответственный указ на сайте правительства.

Ранее подозреваемого в разгроме под Куштау Азамата Абдрахманова ввели в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Соответствующий указ №УГ-31 подписал глава Башкирии Радий Хабиров 25 января.

Согласно ему, в состав комиссии вошел в том числе руководитель Аппарата Правительства Башкирии Азамат Абдрахманов.

Напомним, 15 августа 2020 года Абдрахманов, тогда еще руководитель Ишимбайского района, стал широко известен во время событий на шихане Куштау. В тот день большая группа лиц напала на лагерь защитников горы. Ее руководитель в нецензурной форме потребовал активистов убираться, а район и гору назвал «своими».

В данном нападении подозревали Абдрахманова. Однако Хабиров тогда сказал знаменитую фразу: «Я своих не сдаю».

В 2021 году Абдрахманов занял должность руководителя Аппарата Правительства Башкирии.

ПроУфу






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  • 1 | 11.02.2022, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи!



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4

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  • Гость
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  • 2 | 11.02.2022, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 09.02.2022, 19:14 | Автор: юнг
Публикации: 175 | Комментарии: 41179 | Рейтинг: +5068,8
Руководитель Общественной палаты Башкирии, публицист Шамиль Валеев ежемесячно в среднем получал 189 тыс. руб. в 2020 году. Это следует из отчета зарплаты руководителей.
При этом, напомним, во время интервью изданию «Башинформ» Валеев осудил «итальянскую забастовку» врачей в Ишимбайской ЦРБ из-за низких зарплат и переработок,

сравнил ее с саботажем во время войны,

Депутат госдумы Римма Утяшева с зарплатой свыше 300 тыс. руб. в месяц также осудила забастовку медиков.
======
Нехило!
======
======
..сравнил ее с саботажем во время войны,..
======
======
доказательство того, что подручные Путина ведут необъявленную войну с народом РФ !



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6

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  • Гость
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  • 3 | 11.02.2022, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
у него супруга катается по морям, а он будет с коррупцией бороться???



Оценили
8

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  • Гость
  •  
  • 4 | 11.02.2022, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 08.02.2022, 15:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- МВД России и должны были брать Путина и Собчака. Путина спас
Аллен с Гайдаром когда они на себя взяли что Путин не имел права подписывать эти документы, ему инкриминировали 92:33 что он 100 млн $ забрал себе, а мы давали, я был членом правительства, мы давали им на млрд$ продукции разной, там даже был нефтеперерабатывающий завод, Тимченко это 150 тыс тонн, он прогнал нефтепродуктов, но они ни копейки не получил, - Питер
подсказали Караулов с Полтораниным



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2

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  • 5 | 11.02.2022, 14:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такая беда творится и в Кушнаренковском районе.Призванный уничтожать коррупцию на корню следователь Дюртюлинского межрайонного СО СУ СК СФ по Башкирии Яппаров Ильдар потворствует и прикрывает воровство чиновников и связанных с ними предпринимателей.Такой факт был выявлен недавно в ООО"Сантехника" где отец следака ФАниль Гильванович числится работником этой ОООшки получал допоплату за несуществующего работника то есть за мертвую душу сосвсем как у Гоголя в мертвых душах. Афера вскрылась материалы направили из МВД в СК где они попали к его сыну Ильдару следователю .Он принял все меры для укрытия преступления руководства ООО"Сантехника"и в том своего отца. Дело ушло под стол уголовка по нему не возбуждено..Ильдар спокойно укрывает воровство чиновников говорят грешит взятками заимел несколько иномарок купил квартиру . Незаконно бесплатно полученный участок продал и продолжает свое незаконное обогащение.Чернятьеву видно недосуг заниматься проделками подчиненного у самого Рыло в пуху .СМ в интернете.



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3

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  • Гость
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  • 6 | 11.02.2022, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То что творится при гадии можно охарактеризовать одним словом КОШМАР!!!!



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3

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  • 7 | 11.02.2022, 18:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 11.02.2022, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То что творится при гадии можно охарактеризовать одним словом КОШМАР!!!!
************************************************

Это лишь следствие, причина выше. Китайская традиционная медицина, практикует лечение причин болезней, а не следствия. К слову о медицине, они и лечат своих больных, успешно.



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0

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  • 8 | 11.02.2022, 19:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коммерсантъ
Зюганов лег в больницу с симптомами простуды
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов лег в больницу для профилактического осмотра, сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко.
Коммерсантъ

____________________________________________________________
___________________________________

Ну вот, начался падеж крупно ро..



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1

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  • 9 | 11.02.2022, 20:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жирик вот вот даст дуба, Зюганова госпитализировали!!! Поперло господа! Карлик ты где? Ждемс-с-с-с.



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2

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  • Гость
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  • 10 | 11.02.2022, 21:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 11.02.2022, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
у него супруга катается по морям, а он будет с коррупцией бороться???
==
Да ну, Глеб, на самом деле... Они шпионы, что ли? Нормальные уголовники, бандиты...



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  • 11 | 11.02.2022, 21:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
видите вот видите как все время говорил Гитлер я же привержен к миру, я же просил всего навсего отдать мне Судеты

вчера Соловей-разбойник



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  • 12 | 11.02.2022, 21:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 11.02.2022, 20:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жирик вот вот даст дуба, Зюганова госпитализировали!!! Поперло господа! Карлик ты где? Ждемс-с-с-с.
===
и эти нацболы чем то кичатся, хотя сами живут как курочки овечки!



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2

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  • Наблюдатель
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  • 13 | 11.02.2022, 23:40 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8897 | Рейтинг: +2124
8 | 11.02.2022, 19:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Коммерсантъ
Зюганов лег в больницу с симптомами простуды
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов лег в больницу для профилактического осмотра, сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко.
Коммерсантъ
__________________________________
Шельму бог метит. А земля она круглая...



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1

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  • Гость
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  • 14 | 12.02.2022, 00:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 11.02.2022, 23:40 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8896 | Рейтинг: +2124
8 | 11.02.2022, 19:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Коммерсантъ
Зюганов лег в больницу с симптомами простуды
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов лег в больницу для профилактического осмотра, сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко.
Коммерсантъ
__________________________________
Шельму бог метит. А земля она круглая...
===============
Пень! Ты уже давно меченый - видать, корчевать тебя скоро будут.



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