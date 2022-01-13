Бандит будет «бороться» с коррупцией

Ранее подозреваемого в разгроме под Куштау Азамата Абдрахманова ввели в состав комиссии по противодействию коррупции.Вышел соответственный указ на сайте правительства.Ранее подозреваемого в разгроме под Куштау Азамата Абдрахманова ввели в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Соответствующий указ №УГ-31 подписал глава Башкирии Радий Хабиров 25 января.Согласно ему, в состав комиссии вошел в том числе руководитель Аппарата Правительства Башкирии Азамат Абдрахманов.Напомним, 15 августа 2020 года Абдрахманов, тогда еще руководитель Ишимбайского района, стал широко известен во время событий на шихане Куштау. В тот день большая группа лиц напала на лагерь защитников горы. Ее руководитель в нецензурной форме потребовал активистов убираться, а район и гору назвал «своими».В данном нападении подозревали Абдрахманова. Однако Хабиров тогда сказал знаменитую фразу: «Я своих не сдаю».В 2021 году Абдрахманов занял должность руководителя Аппарата Правительства Башкирии.