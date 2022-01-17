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Фашист Заки Валиди на помойке

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Общественник Руслан Габбасов сетует на то, что власти в очередной раз не выполняют обещание — установить в Уфе памятник Заки Валиди. На сей раз, как отмечает автор, руководство республики сочло, что другой герой приоритетнее исторической личности.

Фашист Заки Валиди на помойке


На Советской площади Уфы все-таки установят скульптурную композицию, посвященную советскому генералу Минигали Шаймуратову. Такая информация, как сообщает издание "Пруфы", появилась на сайте госзакупок. Отмечается, что контракт заключили между собой Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы и московский скульптор Салават Щербаков. Сумма всей композиции, куда входят памятник, колоннада и два барельефа составляет 276,5 миллионов рублей. Сумма, надо признаться, гигантская.

В этой стране кроме Победы 1945 года больше не осталось значимых поводов для гордости. Власть приватизировала эту дату и паразитирует на ней. Культ победы в России набирает гигантские масштабы. Запрещено подвергать сомнению итоги войны, запрещено подвергать критике необоснованные траты на ежегодные парады Победы. Особенно все это прекрасно увидели на примере рэпера Моргенштерна.

Каждый глава того или иного региона России старается отличиться перед президентом России Владимиром Путиным в возвеличивании победы. Пример с установкой этой композиции на Советской площади из той же серии. Хабиров просто пытается оставить память о себе как о поклоннике генерала Шаймуратова. Ему уже присвоили заслугу присвоения Героя России генералу Минигали Шаймуратову, хотя на самом деле это труд башкирских общественников, которые годами собирали подписи. Теперь он хочет оставить после себя и памятник башкирскому генералу в Уфе.

Возникает справедливый вопрос к властям Республики Башкортостан по памятникам.

В 2009 году президент Башкортостана Муртаза Рахимов издал Указ от 22 августа 2009 года №УП-498 "О подготовке и проведению 120-летия ученого и общественного деятеля Ахмет-Заки Валиди Тогана". В республике должны были состояться торжественные мероприятия посвященные этому юбилею, среди которых значилась и установка памятника Валиди в Уфе.

Как мы все знаем, в скором времени власть в республике сменилась. Точнее Рахимова сместили, к чему приложил свою руку и лично Хабиров. Об этом подробно писал верный помощник и друг Хабирова Ростислав Мурзагулов в своей книге "Бабай всея Руси".

После смены власти и прихода в республику Рустэма Хамитова, о Заки Валиди старались не вспоминать.

Башкирская общественность несколько раз делала обращение к властям республики с требованием установить памятник Валиди. Активисты ссылались на указ, но постоянно получали разного рода отговорки. Власти сетовали на отсутствие финансовых средств на установку памятника.

Получается, что такие огромные деньги из бюджета Уфы на памятник Шаймуратову есть, а на памятник Заки Валиди до сих пор нет. И это учитывая, что в 2015 году в родной деревне генерала Шаймуратова ему уже установили трехметровую конную статую, которая является второй по величине после памятника Салавату Юлаеву.

Да, генерал герой, но лично я не считаю, что генерал Миннигали Шаймуратов — более значимая фигура, чем Заки Валиди. Да и возвеличивание его фигуры приобретает какие-то уж гротескные масштабы. Например, такому же герою Советского Союза генералу Тагиру Кусимову установили скромный бюст в Уфе. Такой же скромный бюст имеет и дважды герой Советского Союза Муса Гареев. А у Шаймуратова уже вторая конная статуя.

С приходом Хабирова у башкирской общественности появилась надежда, что памятник Валиди в Уфе все-таки появится. Как никак Радий Хабиров сам башкир, о чем открыто везде говорит. К тому же, он является уроженцем села Сайраново Ишимбайского района, которое расположено в 10 км от родной деревни Заки Валиди Кузяново. Каждый башкир Ишимбайского района знает о том, что основатель республики Заки Валиди их земляк и гордится этим. Но, видимо, Радий Хабиров не в их числе. При нем не только не вернули имя Валиди в республику, а наоборот, усилилось замазывание его исторической значимости.

Так, впервые не были приглашены сын и дочь Заки Валиди на V Всемирный курултай башкир, который прошел в 2019 году. Точнее они были сначала приглашены, а потом им отказали в приезде, аннулировав билеты на самолет. В аппарате Всемирного курултая башкир объяснили, чтобы два раза за один год прилетать в Башкортостан сложно в таком их пожилом возрасте, и пообещали пригласить их той же осенью на торжества, посвященные открытию стеллы другому видному башкирскому национальному деятелю Абдулкадиру Инану. Но обманули. И стеллу Абдулкадиру Инану не открыли и потомков Валиди не пригласили.

Затем в начале 2020 года по требованию прокуратуры города Санкт-Петербурга снесли бюст Заки Валиди со двора филологического факультета СПбГУ, обвинив историческую личность в "пособничестве нацистским преступникам".

Хабиров тогда ответил журналистам, что еще не видел официальных документов из архивов по Валиди и предложил подождать.

В марте 2021 года, как когда-то и в 2009 году, на официальные запросы о возможном сотрудничестве Заки Валиди с гитлеровской Германией из ФСБ сообщили, что такими сведениями спецслужбы страны не располагают, все равно бюст не восстановили. А Хабиров сделал вид, что забыл об этом.

Через полгода, в сентябре 2021 года, уже в Сибае демонтировали бюст Заки Валиди. Мэр города Рустем Афзалов рассказал, что это сделано для реконструкции и пообещал, что его восстановят, но башкирская общественность не верит этому.

Хабиров, на мой взгляд, проявляет малодушие, он боится не только заступиться за честь Заки Валиди в условиях необоснованных обвинений, но опасается даже упоминать его имя.

Более того, это просто проявление неблагодарности с его стороны. Ведь когда-то, с 1992 по 1994 год Радий Хабиров учился в Турции, и по словам очевидцев, не раз был гостем в семье Заки Валиди. Кто бы мог тогда подумать, что пройдет 30 лет и он будет бояться лишний раз упоминать его имя, демонтировать его памятники и старательно не замечать требования башкирской общественности установить памятник в Уфе народному герою.

Идель.Реалии






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  • Эксперт
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  • 1 | 14.02.2022, 10:21 | Автор: юнг
    Публикации: 175 | Комментарии: 41183 | Рейтинг: +5068,3
101 | 07.02.2022, 15:05 | Автор: Ирек
Публикации: 125 | Комментарии: 11737 | Рейтинг: -921,2
73 | 06.02.2022, 17:33 | Автор: Муник
Публикации: 0 | Комментарии: 40 | Рейтинг: -1,4
Сколько вы можете терпеть вашу дуру—модераторшу?
+++++++++++++++++++++++++++++

Её терпят, и даже обожают только уже очень жалкие остатки её шоблятых. Её держат причем на содержании, пасут здесь, опять же те кому она эта злобная Кура и вражина нужна.
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А Валиди, конечно бандит.



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  • 2 | 14.02.2022, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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На свалку басмача и фашистского прихвостня.



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  • 3 | 14.02.2022, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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  • 4 | 14.02.2022, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 14.02.2022, 10:21 | Автор: юнг
Публикации: 175 | Комментарии: 41183 | Рейтинг: +5068,4
А Валиди, конечно бандит.
**********************************************
Какой он бандит, так, аантюрист. Вот один пигмей с глазами мертвой рыбы, вот это настоящий бандит, лжец, преступник, предатель, палач. Поднял пенсионный возраст, угробил доступную медицину, тем самым намеренно обрек пожилое население на вымирание. Зная кем является для народа - гробовщиком, вынужден отсиживаться в бункере, носить бронежилеты, прятаться от населения. По независимым подсчетам нас уже 90 миллионов, было 140. Потери в ВОВ - 20 миллионов. Выходит сейчас идет война против населения?



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  • 5 | 14.02.2022, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров, на мой взгляд, проявляет малодушие, он боится .....
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Вот такой малодушный, трусливый, и недостаточно умный башкир нужен путину, чтобы признать валидку фашистом, "отправить на реставрацию" памятник душегуба салаватке, и объединить две ",братские" республики в одну Татаро-башкирскую, со столицей в Казани.



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  • 6 | 14.02.2022, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Особенно все это прекрасно увидели на примере рэпера Моргенштерна.
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Ургант показал как бы смешной коллаж портретов будущих классиков поэзии XXI века (как бы висящих в школьном классе 50 лет спустя) - там висят, стилизованные под Пушкина и Гоголя - Моргернштерн, Джиган, ещё кто-то - рэперы, короче.

Ну, типа, смешно и, типа, «смотрите, как мы пали, как всё вокруг бездуховно», но.

В России (или вокруг России) сегодня живут и пишут (на русском языке): Олег Чухонцев, Юрий Кублановский, Юнна Мориц, Геннадий Русаков, Олеся Николаева, Ирина Евса.

Крупнейшие поэты современности.

Но так как про них говорить скушшшно, и показывать их портреты Ургант не станет - мы так и будем вздыхать: ох, какая бездуховность.

Это очень удобная позиция. Никого не просвещать, самим стихов не читать, а только сетовать на падение нравов - тем самым падение нравов утверждая (во всю мощь рейтинга «Вечера с Иваном Ургантом»).

И здесь давайте вспомним, что делала советская власть? А вот что.

Она просто не показывала людям «джигана» и «моргернштерна» (они и тогда были, так или иначе), а показывала Вознесенского, Рождественского, Юлию Друнину, Беллу Ахмадулину, Глеба Горбовского и Рубцова.

То есть, задавала уровень.

А сейчас мы уровня не задаём, не показываем никого из мной упомянутых, этим уровнем не интересуемся вообще - но только восклицаем: ах, какой ужас, ох, какой ужас - Моргернтшерн.

Он не ужас. Он пришёл на пустое место, оставленное государством и культурой.

Что у нас является нынче «государственной культурой»? Правильно: песни Киркорова в Кремлевском дворце, Моргернштерн в Лужниках и в Альфа-банке, и Хой в виде памятника.

Ну и чего мы хотим.

Наше государство упрямо, уверенно, последовательно не читает стихов, не знает поэтов, не думает об этом.

Но, между прочим, мы, народ, говорим на языке, который в самом прямом смысле придумали, создали русские поэты - дедушка Крылов, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Блок, Есенин, Симонов, Твардовский.

Здесь - в этих именах - лежит система нашей морали, наших ценностей, код нашего будущего, кладези нашего прошлого.

Народ, забывший свою поэзию, свою песню - перестаёт быть народом. Он умирает.

Знаете, например, почему мы победили в самой страшной мировой войне? Второй Мировой?

Потому что у нас были «Темная ночь» и «Эх, дороги», «Жди меня, и я вернусь» и «Василий Теркин». А у фашистов не было. У них были марши и агитки. А у нас была гениальная лирика и поэтический эпос о русском солдате.

И мы выиграли.

А теперь попробуйте вообразить себе победу с тем, что у нас является «государственной культурой»? Не можете? И я не могу.

Но это не означает, что у нас другой культуры нет. Она есть.

Просто она плюнута. Она никогда не сможет конкурировать с этим вот, что сыплется на нас отовсюду.

Культура не приживётся сама по себе. Ее - навязывают.



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  • 7 | 14.02.2022, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Этот мудак продолжает нести чушь. Ну. сколько можно! Во всех военных документах Шаймуратов указывается татарином. В автобиографиях он пишет, что татарин. Имейте совесть горе-нацики.



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  • 8 | 14.02.2022, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 14.02.2022, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот мудак продолжает нести чушь. Ну. сколько можно! Во всех военных документах Шаймуратов указывается татарином. В автобиографиях он пишет, что татарин. Имейте совесть горе-нацики.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++

Какая разница, башкир татарин. За 400 лет, поди и не осталось чистых, если только в горах. Как нацики не пыжьтесь, если поскребсти, много чего интересного можно найти. У простого народа одна беда на всех - опять вернулись баи с ногайками и "дворяне" с батогами, бьют нас, кровь пьют.. Тут один кадр плов готовит на публику, вместо того, то бы занятся транспортом и снижением тарифов на тепло. В нормальной стране давно бы уже был с позором уволен и переведен в дворники или завклубом. Как и вся дворцовая челядь, именуемая думой. Не такой судьбы нам желали наши отцы и деды, идя в атаку в сорок первом, не гадали даже что, окажемся под пятой чубайсятины клишисаподобных. Большинство россиян признаются, что личных сбережений им хватит на 3 месяца. А вот тех, кто имеет в копилке средств, которых хватит на 3 года и более - всего 2%

. Вот тебе и скален.



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  • 9 | 14.02.2022, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
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⚡️⚡️⚡️Ну вот наконец разрешилась интрига вокруг мэра Уфы.
Сегодня на оперативном совещании Радий Хабиров заявил, что предложил Сергею Грекову назначить его руководителем представительства Республики Башкортостан в Москве в ранге премьер-министра, а вместо него назначить мэром Уфы бывшего мэра г. Нефтекамска Ратмира Мавлиева.



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  • 10 | 14.02.2022, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
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и сётаки "патриот" - это РУССКОЕ слово? а "патриотик"?
турк



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  • 11 | 14.02.2022, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну что вы ноете? Не нужны таланты и способности, важно выгодно устроиться, в нужное время в нужном месте. Подлизать. подтереть кому надо вовремя, чемоданчик поднести. Каждому свое. Вы беднеете, мы богатеем - закон равновесия не нарушен, отсюда стабильность. Ха-ха.



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  • 12 | 14.02.2022, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 14.02.2022, 13:10 | Автор:

и сётаки "патриот" - это РУССКОЕ слово? а "патриотик"?
турк
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
турк , ты как кот а когда у кота дел нет он лижет ... займись ,



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6

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  • 13 | 14.02.2022, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Вероятно Грек был техническим мэром, который позволил выиграть время. Пришёл из ниоткуда, и уехал вникуда. Прошлое стремное, какие то обналканторки.
На него спишут корону, снег, покупки, снос, выдачу разрешений и продажу земель. Зицпредседатель, без права голоса и интеллектом студня.
Молодой придёт делить и отнимать у старой элиты ресурсы, и осваивать бывшие природоохранные зоны, при пропиле бюджета других целей просто быть не может.
Социальная напряженность не спадёт, а только усилится. Рабочих мест с адекватной зп станет меньше, эмигрантов везут самолетами, доступного жилья нет. Зато депутатам и госслужащим зп повысят.
Все готово к кризису с небольшой кровью.



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  • 14 | 14.02.2022, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь он хочет оставить после себя и памятник башкирскому генералу в Уфе.
--------------------------------------
Запомните, Шаймуратов татарский генерал, а не башкирский!!!!!



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4

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  • 15 | 14.02.2022, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
турк , ты как кот а когда у кота дел нет он лижет ... займись ,
_____________________________________
все выходные меня доставали патриотики ... я в это время работал . Можно я сёдня их по-достаю ?
патриотики - так чьё это слово? а ну ка скажите - как будет патриотик на РЯ
турк



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  • 16 | 14.02.2022, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слово патриот произошло от греческого patriotes, что в переводе означает «земляк».
___________________________
Патриотики блят
турк



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  • 17 | 14.02.2022, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Сейчас жизни лидера ЛДПР ничего не угрожает. Температура и уровень кислорода Жириновского пришли в норму. Иногда он дышит через кислородную маску. Лечением Владимира Вольфовича занимаются лучшие врачи. Они регулярно проводят консилиумы по поводу его состояния и методов лечения.

В консилиуме принимают участие ведущие российские специалисты.

____________________________________________________________
_________________________________________

Лучшие врачи должны и обязаны лечить тех, от кого есть польза, а не этот кусок бесполезной биомассы. Он же , выписавшись, хапанет как те два генерала Щедрина и пенсию и зряплату, вот и вся "польза" от этого балабола. И зачем оживлять трупы? Они и при жизни как франкенштеины, штеины..



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3

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  • 18 | 14.02.2022, 14:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 14.02.2022, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Сейчас жизни лидера ЛДПР ничего не угрожает. Температура и уровень
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Ковид в 75 лет, это приговор. Даже если чудом выкарабкается, будут последствия. Деменция гарантирована.



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  • 19 | 14.02.2022, 14:38 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 74 | Комментарии: 740 | Рейтинг: +212,5
Какая разница, башкир татарин.
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Знаете, для многих разница есть. Как то в разговоре (я был руководителем ТОЦ РБ) шестикратный чемпион мира по мотогонкам на льду Габдрахман Кадыров поведал следующее. Его пригласили в Башобком КПСС к первому секретарю Шакирову. Шакиров ему говорит: есть решение наградить тебя за заслуги орденом Ленина. Но, есть одна загвоздка – ты в паспорте указан как татарин. Если ты не против, тебе выдадим паспорт с башкирской национальностью и наградим орденом. На что Кадыров (не политик, не националист!) ответил: хорошо, я спрошу разрешения у своего отца, погибшего на войне и, если он разрешит – поменяю. Орден ему не дали. Он и не нуждался в такой «награде».



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  • Гость
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  • 20 | 14.02.2022, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Ирек, же писал, что башкирам обрезают по самые помидоры? По своему жизненному опыту похоже!



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