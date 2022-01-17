Фашист Заки Валиди на помойке

Общественник Руслан Габбасов сетует на то, что власти в очередной раз не выполняют обещание — установить в Уфе памятник Заки Валиди. На сей раз, как отмечает автор, руководство республики сочло, что другой герой приоритетнее исторической личности.На Советской площади Уфы все-таки установят скульптурную композицию, посвященную советскому генералу Минигали Шаймуратову. Такая информация, как сообщает издание "Пруфы", появилась на сайте госзакупок. Отмечается, что контракт заключили между собой Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы и московский скульптор Салават Щербаков. Сумма всей композиции, куда входят памятник, колоннада и два барельефа составляет 276,5 миллионов рублей. Сумма, надо признаться, гигантская.В этой стране кроме Победы 1945 года больше не осталось значимых поводов для гордости. Власть приватизировала эту дату и паразитирует на ней. Культ победы в России набирает гигантские масштабы. Запрещено подвергать сомнению итоги войны, запрещено подвергать критике необоснованные траты на ежегодные парады Победы. Особенно все это прекрасно увидели на примере рэпера Моргенштерна.Каждый глава того или иного региона России старается отличиться перед президентом России Владимиром Путиным в возвеличивании победы. Пример с установкой этой композиции на Советской площади из той же серии. Хабиров просто пытается оставить память о себе как о поклоннике генерала Шаймуратова. Ему уже присвоили заслугу присвоения Героя России генералу Минигали Шаймуратову, хотя на самом деле это труд башкирских общественников, которые годами собирали подписи. Теперь он хочет оставить после себя и памятник башкирскому генералу в Уфе.Возникает справедливый вопрос к властям Республики Башкортостан по памятникам.В 2009 году президент Башкортостана Муртаза Рахимов издал Указ от 22 августа 2009 года №УП-498 "О подготовке и проведению 120-летия ученого и общественного деятеля Ахмет-Заки Валиди Тогана". В республике должны были состояться торжественные мероприятия посвященные этому юбилею, среди которых значилась и установка памятника Валиди в Уфе.Как мы все знаем, в скором времени власть в республике сменилась. Точнее Рахимова сместили, к чему приложил свою руку и лично Хабиров. Об этом подробно писал верный помощник и друг Хабирова Ростислав Мурзагулов в своей книге "Бабай всея Руси".После смены власти и прихода в республику Рустэма Хамитова, о Заки Валиди старались не вспоминать.Башкирская общественность несколько раз делала обращение к властям республики с требованием установить памятник Валиди. Активисты ссылались на указ, но постоянно получали разного рода отговорки. Власти сетовали на отсутствие финансовых средств на установку памятника.Получается, что такие огромные деньги из бюджета Уфы на памятник Шаймуратову есть, а на памятник Заки Валиди до сих пор нет. И это учитывая, что в 2015 году в родной деревне генерала Шаймуратова ему уже установили трехметровую конную статую, которая является второй по величине после памятника Салавату Юлаеву.Да, генерал герой, но лично я не считаю, что генерал Миннигали Шаймуратов — более значимая фигура, чем Заки Валиди. Да и возвеличивание его фигуры приобретает какие-то уж гротескные масштабы. Например, такому же герою Советского Союза генералу Тагиру Кусимову установили скромный бюст в Уфе. Такой же скромный бюст имеет и дважды герой Советского Союза Муса Гареев. А у Шаймуратова уже вторая конная статуя.С приходом Хабирова у башкирской общественности появилась надежда, что памятник Валиди в Уфе все-таки появится. Как никак Радий Хабиров сам башкир, о чем открыто везде говорит. К тому же, он является уроженцем села Сайраново Ишимбайского района, которое расположено в 10 км от родной деревни Заки Валиди Кузяново. Каждый башкир Ишимбайского района знает о том, что основатель республики Заки Валиди их земляк и гордится этим. Но, видимо, Радий Хабиров не в их числе. При нем не только не вернули имя Валиди в республику, а наоборот, усилилось замазывание его исторической значимости.Так, впервые не были приглашены сын и дочь Заки Валиди на V Всемирный курултай башкир, который прошел в 2019 году. Точнее они были сначала приглашены, а потом им отказали в приезде, аннулировав билеты на самолет. В аппарате Всемирного курултая башкир объяснили, чтобы два раза за один год прилетать в Башкортостан сложно в таком их пожилом возрасте, и пообещали пригласить их той же осенью на торжества, посвященные открытию стеллы другому видному башкирскому национальному деятелю Абдулкадиру Инану. Но обманули. И стеллу Абдулкадиру Инану не открыли и потомков Валиди не пригласили.Затем в начале 2020 года по требованию прокуратуры города Санкт-Петербурга снесли бюст Заки Валиди со двора филологического факультета СПбГУ, обвинив историческую личность в "пособничестве нацистским преступникам".Хабиров тогда ответил журналистам, что еще не видел официальных документов из архивов по Валиди и предложил подождать.В марте 2021 года, как когда-то и в 2009 году, на официальные запросы о возможном сотрудничестве Заки Валиди с гитлеровской Германией из ФСБ сообщили, что такими сведениями спецслужбы страны не располагают, все равно бюст не восстановили. А Хабиров сделал вид, что забыл об этом.Через полгода, в сентябре 2021 года, уже в Сибае демонтировали бюст Заки Валиди. Мэр города Рустем Афзалов рассказал, что это сделано для реконструкции и пообещал, что его восстановят, но башкирская общественность не верит этому.Хабиров, на мой взгляд, проявляет малодушие, он боится не только заступиться за честь Заки Валиди в условиях необоснованных обвинений, но опасается даже упоминать его имя.Более того, это просто проявление неблагодарности с его стороны. Ведь когда-то, с 1992 по 1994 год Радий Хабиров учился в Турции, и по словам очевидцев, не раз был гостем в семье Заки Валиди. Кто бы мог тогда подумать, что пройдет 30 лет и он будет бояться лишний раз упоминать его имя, демонтировать его памятники и старательно не замечать требования башкирской общественности установить памятник в Уфе народному герою.