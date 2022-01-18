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Снова не избранный народом, фальшивый мэр от воровской команды

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Ратмир Мавлиев: Друзья! Я рад быть частью команды Радия Фаритовича Хабирова Радий Хабиров, я принял на себя обязанности и.о. мэра города Уфы.

Снова не избранный народом, фальшивый мэр от воровской команды


Друзья! Я рад быть частью команды Радия Фаритовича Хабирова Радий Хабиров, я принял на себя обязанности и.о. мэра города Уфы.

Благодарю Главу республики, Совет городского округа Уфы за оказанное высокое доверие.

Для меня это большой вызов – принять на себя ответственность за развитие города.

Прилагая усилия, работая во благо жителей города, я буду оправдывать доверие и показывать результаты работы делом, а не словом. Радий Фаритович сам придерживается этого принципа и не раз говорил «планируйте, делайте и показывайте результаты, а не болтайте».

Да, ответственность высока, работа предстоит большая, но, я уверен, что мы вместе с коллегами сможем создать сплочённую и результативную команду, сможем повысить качество жизни жителей города.

Конечно, чтобы изменить жизнь в городе к лучшему мне потребуется поддержка каждого его жителя, конструктивная обратная связь, своевременная оценка работы администрации, предложения и пожелания, активная позиция каждого.

Эхо Москвы






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  • Гость
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  • 1 | 15.02.2022, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы в засос до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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  • Гость
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  • 2 | 15.02.2022, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Успехов тебе. Хорошее желание народ (в данном случае жители Уфы)поддержит всегда.



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0

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  • Участник
  •  
  • 3 | 15.02.2022, 12:33 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4723 | Рейтинг: -351,3
Что-то ОО пропал.

На олимпиаду наверно уехал,
в Базилеевку



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5

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 15.02.2022, 12:39 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 74 | Комментарии: 741 | Рейтинг: +212,5
Чичиков немного озадачился таким отчасти резким определением, но потом, поправившись, продолжал:
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- Мошенник! - сказал Собакевич очень хладнокровно, - продаст, обманет, еще и пообедает с вами! Я их знаю всех: это все мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья.

Гоголь, "Мертвые души"



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6

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  • Гость
  •  
  • 5 | 15.02.2022, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Друзья! Я рад быть частью команды Радия Фаритовича Хабирова Радий Хабиров, я принял на себя обязанности и.о. мэра города Уфы.
----------------------------
Ну и радуйся. А нам, жителям Уфы, чему радоваться? Мы тебя не избирали, избирал тебя один избиратель – Радий Хабиров. А потому подотчетен ты только ему, а не жителям Уфы.



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7

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  • Гость
  •  
  • 6 | 15.02.2022, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каждый приходит на пост ответственный имея "планов громадье".
На словах он Лев Толстой, а на деле будет обалдуй простой.



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3

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  • Участник
  •  
  • 7 | 15.02.2022, 13:29 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4723 | Рейтинг: -351,3
Друзья! Я рад быть частью команды Радия Фаритовича Хабирова Радий Хабиров, я принял на себя обязанности и.о. мэра города Уфы.
__________
Не долго будет рад.

Мавлиев будет метить на кресло башлыка, и у него для этого всё есть.
Конфликт неизбежен, как крах империализма.

И это хорошо.



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2

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  • Гость
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  • 8 | 15.02.2022, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мавлиев будет метить на кресло башлыка, и у него для этого всё есть.
Конфликт неизбежен, как крах империализма.
________________________________
да лан , чё хорошего от конфликта йалала и хамита мы получили? а они? а они - один в одно кресло , другой в другое и в йух не дуют.
Хруль , я ж те уже объяснял - КМ устарел , за основу его конечно можно брать , но цивилизация давно шагнула вперёд. Это совсем не значит , что ХОРОШО. Просто КМ не действует в этих условиях .
турк



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  • Гость
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  • 9 | 15.02.2022, 14:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 15.02.2022, 12:33 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4723 | Рейтинг: -351,6
Что-то ОО пропал.

На олимпиаду наверно уехал,
в Базилеевку

____________________________________________________________
___________________________________________________


Я тут. Ананизмлю, то есть ананимно шалю. Очень Опытный.



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  • 10 | 15.02.2022, 14:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такой неизбранный жулик правит в кушнаренково .Р.Гизатуллин пока не снят и не осужден.?



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  • 11 | 15.02.2022, 15:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Иглино правит путана Насырова!



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2

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  • Участник
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  • 12 | 15.02.2022, 16:28 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16236 | Рейтинг: -2246
7 | 15.02.2022, 13:29 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4723 | Рейтинг: -351,6

Друзья! Я рад быть частью команды Радия Фаритовича Хабирова Радий Хабиров, я принял на себя обязанности и.о. мэра города Уфы.
__________
Не долго будет рад.

Мавлиев будет метить на кресло башлыка, и у него для этого всё есть.
Конфликт неизбежен, как крах империализма.

И это хорошо.
____________________________________________________
Представляете, какие сейчас ощущения испытывает Мавлиев? Какие эмоции?
Он балдеет.
Он уже поймал такой кайф от жизни, какой не поймают сидящие годами безвылазно в общаге и гараже.
Просто сравните ежедневно-ежегодно-десятилетние эмоции какой-нибудь гаражной изо дня в день наблюдающей одни и те же стены одного и того же гаража и только сегодняшнюю эмоцию Мавлиева.
Или многолетнюю повторяющуюся эмоцию админа этого сраного жёлтого сайта и эмоцию всего лишь одного дня жизни Мавлиева.



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  • 13 | 15.02.2022, 16:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 15.02.2022, 13:29 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4723 | Рейтинг: -351,6
Друзья! Я рад быть частью команды Радия Фаритовича Хабирова Радий Хабиров, я принял на себя обязанности и.о. мэра города Уфы.
__________
Не долго будет рад.

Мавлиев будет метить на кресло башлыка, и у него для этого всё есть.
Конфликт неизбежен, как крах империализма.

И это хорошо.
------------------------------------------
Обеими руками "ЗА"



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  • 14 | 15.02.2022, 17:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что творит этот хабиров.
отнял у пенсионного фонда (хантермиров) арендуемые здания в октябрьском районе бабушкина,28 и зорге 33 , переселил в советский и орджоникидзевский.
Записаться на прием не получилось в течение 1,5 часов утром и 2 часов после обеда: некому принять заявку все болеют.
ни один телефон не поднимают, горячая линия часами обрабатывает звонок : то 1,5, то 2 часа... дожили



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  • 15 | 15.02.2022, 17:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
через 4 года радий передаст мавлиеву кресло главы рб.
этот ворюга не греков, опыт большой от отцв и от нефтекамска



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  • 16 | 15.02.2022, 18:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 15.02.2022, 17:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что творит этот хабиров.
отнял у пенсионного фонда (хантермиров) арендуемые здания в октябрьском
____________________________________________________________
________________________________

Все сыпется. Все идет к закономерному итогу деятельности бездарной воровской власти к краху. Только процветает и усиливается распил бюджета и грабеж населения. Новый мэр, добро пожаловать на борт с веселым роджером. «Пятнадцать человек на сундук мертвеца.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!"



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  • 17 | 15.02.2022, 18:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да никто никому не передаст через 4 года. Нажрутся деньгами, разграбят до конца все ресурсы и уедут покорять Австрию. Опыт Павла Рюриковища и Ялалкова вам в помощь. Потом что будет? Разваленная инфраструктура, отсутствие занятости, социальная напряженность и политические кризисы. В моменте можем почувствовать все прелести третьесортного региона в развивающейся стране. Бедность у порога, а они решили бандершу для трансов поменять. Не тем занимаетесь уважаемые, работать надо.
Что касается Нефтекамск, бываю постоянно но не заметил прорыва, чищенных и ухоженных улиц и процветающей экономики. Странно все…



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  • 18 | 15.02.2022, 18:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 15.02.2022, 16:28 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 16226 | Рейтинг: -2245,8
Представляете, какие сейчас ощущения испытывает Мавлиев? Какие эмоции?
Он балдеет.
Он уже поймал такой кайф от жизни, какой не поймают сидящие годами безвылазно в общаге и гараже.
************************************************************
*

"Кайф" от жизни для Человека, это реализовать себя, свой потенциал, нести добро, созидание, пользу человечеству и миру в целом и уйти на покой с чистой совестью, а не сопеть рылом в бюджетной кормушке, распухая от денег, находясь по случаю, а не по праву, на высоком посту. Это для Человека. А ты кому завидуешь?
Настанет тот день, когда нанятых глав и мэров, будет назначать народ и выкидывать с постов, народным решением, как не справляющихся с доверенной им работой. И это будет мудрое и правильное решение.



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  • 19 | 15.02.2022, 19:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 15.02.2022, 18:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 15.02.2022, 16:28 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 16226 | Рейтинг: -2245,8
Представляете, какие сейчас ощущения испытывает Мавлиев? Какие эмоции?
Он балдеет.
Он уже поймал такой кайф от жизни, какой не поймают сидящие годами безвылазно в общаге и гараже.
************************************************************

*

"Кайф" от жизни для Человека, это реализовать себя, свой потенциал, нести добро, созидание, пользу человечеству и миру в целом и уйти на покой с чистой совестью, а не сопеть рылом в бюджетной кормушке, распухая от денег, находясь по случаю, а не по праву, на высоком посту. Это для Человека. А ты кому завидуешь?
Настанет тот день, когда нанятых глав и мэров, будет назначать народ и выкидывать с постов, народным решением, как не справляющихся с доверенной им работой. И это будет мудрое и правильное решение.
_______________________
"Настанет тот день..."

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь — и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож;
И горе для тебя! — твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.

М. Ю. Лермонтов. Предсказание



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  • 20 | 15.02.2022, 19:45 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 16236 | Рейтинг: -2246
"Кайф" от жизни для Человека, это реализовать себя, свой потенциал, нести добро, созидание, пользу человечеству и миру в целом и уйти на покой с чистой совестью, а не сопеть рылом в бюджетной кормушке, распухая от денег, находясь по случаю, а не по праву, на высоком посту. Это для Человека. А ты кому завидуешь?
Настанет тот день, когда нанятых глав и мэров, будет назначать народ и выкидывать с постов, народным решением, как не справляющихся с доверенной им работой. И это будет мудрое и правильное решение.
____________________________________________
Хорошо сказано. И по делу.
Только ни Вы, ни я не знаем какую роль и.предназначение Мавлиеву определила природа ли, Бог ли.
Может он как раз-таки и реализует в данный момент свой потенциал.
Говорят, в природе нет ничего лишнего. И никого.
Другое дело, что не реализовавших то, что было в них заложено - множество.
И да, ни капли зависти к Мавлиеву я не чувствую.
Предположил (думаю, с точностью около ста процентов), какие ощущения и эмоции его переполняют.



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