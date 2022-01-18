Снова не избранный народом, фальшивый мэр от воровской команды

Ратмир Мавлиев: Друзья! Я рад быть частью команды Радия Фаритовича Хабирова Радий Хабиров, я принял на себя обязанности и.о. мэра города Уфы.Друзья! Я рад быть частью команды Радия Фаритовича Хабирова Радий Хабиров, я принял на себя обязанности и.о. мэра города Уфы.Благодарю Главу республики, Совет городского округа Уфы за оказанное высокое доверие.Для меня это большой вызов – принять на себя ответственность за развитие города.Прилагая усилия, работая во благо жителей города, я буду оправдывать доверие и показывать результаты работы делом, а не словом. Радий Фаритович сам придерживается этого принципа и не раз говорил «планируйте, делайте и показывайте результаты, а не болтайте».Да, ответственность высока, работа предстоит большая, но, я уверен, что мы вместе с коллегами сможем создать сплочённую и результативную команду, сможем повысить качество жизни жителей города.Конечно, чтобы изменить жизнь в городе к лучшему мне потребуется поддержка каждого его жителя, конструктивная обратная связь, своевременная оценка работы администрации, предложения и пожелания, активная позиция каждого.