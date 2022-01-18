Антинародные шавки стали международными сепаратистами

Ни один депутат Госдумы от Татарстана, Башкортостана, Марий Эл и Чувашии не проголосовал против признания "ЛНР" и "ДНР".Несколько депутатов от Татарстана и Башкортостана не голосовали.Ни один из депутатов, представляющих в Госдуме Татарстан, Башкортостан, Марий Эл и Чувашию, не проголосовал против постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашённых "ДНР" и ЛНР" на востоке Украины. Об этом говорится в справке о результатах голосования.Документ, который подготовила КПРФ, был вынесен на голосование сегодня.Несколько депутатов от Татарстана и Башкортостана не голосовали.Татарстан"За" проголосовали депутаты Айрат Фаррахов, Айдар Метшин, Руслан Гаджиев, Ирек Богуславский, Рустам Калимуллин, Илья Вольфсон, Ильдар Гильмутдинов, Альфия Когогина, Азат Ягафаров, Артем Прокофьев.Татьяна Ларионова, Максим Топилин, Елена Ямпольская, Олег Морозов, Марат Нуриев не голосовали.Башкортостан"За" проголосовали Римма Утяшева, Наталья Орлова, Владимир Сенин, Ирина Панькина, Рима Баталова, Александр Ющенко, Иван Сухарев, Эльвира Аиткулова, Динар Гильмутдинов, Павел Качкаев, Зариф Байгускаров, Рафаэль Марданшин.Ризван Курбанов, Рифат Шайхутдинов не голосовали.Чувашия"За" проголосовали Анатолий Аксаков, Алла Салаева, Алена Аршинова, Ирина Филатова (Филатова также представляет Марий Эл и Мордовию)Марий Эл"За" голосовал Сергей Казанков.В целом "за" документ проголосовал 351 депутат, "против" — 16, один воздержался.В тексте говорится, что украинские власти "стали нетерпимыми к исторически сложившимся нормам быта, а также волеизъявлению и вероисповеданию" жителей Луганской и Донецкой областей Украины. Политику Киева авторы предлагают считать сравнимой с "геноцидом собственного народа".Документ был внесён на рассмотрение Госдумой на фоне резкого роста напряжённости на границе России и Украины.Вместе с тем Верховная Рада Украины призывает международное сообщество не признавать решения России, касающиеся "признания независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей". За это обращение проголосовал 331 депутат из зарегистрированных 369, пишет УНИАН.Обращение Верховной Рады адресовано к ООН, Европейской комиссии, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств.В Верховной Раде считают, что действия России являются "очередной попыткой разрушить международный порядок, основанный на Уставе ООН".Украинский парламент также призывает решительно осудить любые действия России, направленные на ухудшение ситуации безопасности в Украине и мире. В частности, предлагается рассмотреть вопрос правовых оснований пребывания России в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН и провести срочное заседание СБ ООН по эскалации конфликта на госграницах Украины.Для предотвращения эскалации конфликта Верховная Рада предлагает применить дополнительные санкционные механизмы в отношении России.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга заявил, что в случае принятия решения о признании "ДНР" и "ЛНР" "Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми вытекающими последствиями". "Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров", — отметил он.Украина продолжает считать "ДНР" и "ЛНР" частью своей территории, несмотря на то, что они с весны 2014 года находятся под контролем пророссийских сепаратистов. Страны Запада не признают "ЛНР" и "ДНР" и ввели против их руководителей санкции, как и против тех, кто был причастен к аннексии Крыма Россией. Конфликт в Восточной Украине подавляющее большинство стран Запада считает покушением на территориальную целостность и суверенитет Украины.