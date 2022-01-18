Под руководством самого мудрого во все времена правителя России Путина ...
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4 | 21.01.2022, 16:20 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Комм ...
Рейтинг: +3 Анонимно
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Российская журналистка, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина ...
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15.02.2022 19544 58
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Ни один депутат Госдумы от Татарстана, Башкортостана, Марий Эл и Чувашии не ...
16.02.2022 13932 2
Российская журналистка, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина ...
16.02.2022 43620 2
Ратмир Мавлиев: Друзья! Я рад быть частью команды Радия Фаритовича Хабирова ...
15.02.2022 38208 58
Общественник Руслан Габбасов сетует на то, что власти в очередной раз не ...
14.02.2022 35812 87
Ранее подозреваемого в разгроме под Куштау Азамата Абдрахманова ввели в состав ...
11.02.2022 14622 87
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую ...
10.02.2022 15710 53
Сотрудник представительства Башкирии попросил убежища в Великобритании после ...
9.02.2022 40780 29
В Башкортостане активисты профсоюза "Действие" обратились в прокуратуру после ...
8.02.2022 14407 18
Башкирский национальный политический центр разработал "проект государственного ...
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Европейский Союз призвал российские власти немедленно освободить бывшего ...
18.01.2022 26667 55
В Башкирии раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений в прошлом году ...
19.01.2022 22669 14
Кашин и Костылев в борьбе с "татарской угрозой": о приоритетах русского ...
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Глава дипломатии ЕС призвал Россию немедленно освободить Лилию Чанышеву. ...
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Кинобандит из 90-х призвал молодежь умирать за воровского царя
Раздел: Политика | Просмотры: 24495 | Комментарии: 2