Кинобандит из 90-х призвал молодежь умирать за воровского царя

Российская журналистка, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина раскритиковала актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова, который ранее заявил, что современная российская молодежь хочет прав и свобод, но не готова умирать «за веру, царя и отечество».«Какой же это ужас наблюдать за своими товарищами юности. Как меняется лицо, выражение лица, взгляд. Дима Певцов, Пиф, мой однокурсник. Он несёт кошмарную мракобесную пургу, предавая и юность свою , и все, чему он учился у наших мастеров - чести, порядочности, правде жеста и правде чувства. Какой это ужас, как мне горько и стыдно», – написала Ларина на своей странице в Facebook.Она также сообщила, что после этого на ее страницу произошло «нашествие ботов» и ей пришлось закрыть комментарии.Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре, депутат фракции «Новые люди» Дмитрий Певцов в ходе заседания рабочей группы по вопросам детской безопасности заявил, что сейчас «идет война добра и зла, Господа и дьявола, война идей и война за детей.«Наши предки, напомню, сотни лет умирали не на свои права и свободы, а за веру, царя и Отечество, иногда за Родину и Сталина. У нас с ног на голову переворачивается мировоззрение наше истинное российское, и очень активно, на протяжении нескольких десятков лет, работают с нашими детьми. Ни для кого не секрет – замечательная работа с детьми вырастила на Украине целое поколение русофобов», – сказал он в ходе заседания, фрагмент которого опубликовало Дума.тв.