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Кинобандит из 90-х призвал молодежь умирать за воровского царя

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Российская журналистка, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина раскритиковала актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова, который ранее заявил, что современная российская молодежь хочет прав и свобод, но не готова умирать «за веру, царя и отечество».

Кинобандит из 90-х призвал молодежь умирать за воровского царя


«Какой же это ужас наблюдать за своими товарищами юности. Как меняется лицо, выражение лица, взгляд. Дима Певцов, Пиф, мой однокурсник. Он несёт кошмарную мракобесную пургу, предавая и юность свою , и все, чему он учился у наших мастеров - чести, порядочности, правде жеста и правде чувства. Какой это ужас, как мне горько и стыдно», – написала Ларина на своей странице в Facebook.



Она также сообщила, что после этого на ее страницу произошло «нашествие ботов» и ей пришлось закрыть комментарии.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре, депутат фракции «Новые люди» Дмитрий Певцов в ходе заседания рабочей группы по вопросам детской безопасности заявил, что сейчас «идет война добра и зла, Господа и дьявола, война идей и война за детей.

«Наши предки, напомню, сотни лет умирали не на свои права и свободы, а за веру, царя и Отечество, иногда за Родину и Сталина. У нас с ног на голову переворачивается мировоззрение наше истинное российское, и очень активно, на протяжении нескольких десятков лет, работают с нашими детьми. Ни для кого не секрет – замечательная работа с детьми вырастила на Украине целое поколение русофобов», – сказал он в ходе заседания, фрагмент которого опубликовало Дума.тв.

Эхо Москвы






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  • Гость
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  • 1 | 16.02.2022, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сладкие Мои, противные Ужастики!
Я, Очень Опытный, я Гей, я Стукач, я Пидор, я Вор, я Подлец и Мерзавец, я Чмошник и дырявое Существо, беру в рот, даю в зад(сейчас этим подрабатываю на пенсии И я не о чем не жалею, так как сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить на портрет Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Слава и почёт нашему Благодетелю и Царю!! Молитесь за Путина! Любите Хабирова, дрочите вместе со мной за Наших Великих Вождей! А Вы все неудачники и Нищеброды вот и торчите в этом журнале уфимском! А вот Партия Единая Россия, это Партия будущего! Будьте как Я , живите как Я, и будет вам счастье!
НЕ ТЯНИТЕ, ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ!! НЕ ДАЙТЕ ЗАРАЗЕ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ! КАЖДОМУ ВАКЦИНИРОВАННОМУ Я ОТСОСУ ПО ДВА РАЗА БЕСПЛАТНО БОНУСОМ!!!
ХАБИРОВ И ПУТИН САМЫЕ ЛУЧШИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, МОЛИТЕСЬ ЗА НИХ, НЕТ ИМ ЗАМЕНЫ!! Ваш Очаровашка, Любимый и Уважаемый, целую в ягодицы в засос до зеленых соплей Всех Вас мои любимки,
Очень Опытный



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1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 16.02.2022, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Платать много , сладко жрет ему народная нищета и бесправность не знакома . До 65 лет может легко языком молоть .



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