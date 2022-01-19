Уфимцев будут грабить с новой силой

Депутаты Горсовета Уфы рассмотрели вопрос создания единой управляющей компании "Моя Уфа".По словам заместителя главы городской администрации Кирилла Чистякова, инициатива создать организацию, которая бы следила за надлежащим содержанием дворов, игровых и спортивных площадок, проездов и объектов освещения, была озвучена на заседании Совета по правам человека в республике.— Социальным аспектом данного проекта будет являться снижение финансовой нагрузки жителей по содержанию придомовых территорий, — объяснил Чистяков.Депутаты большинством голосов поддержали создание единой управляющей компании.Уфимцы в начале прошлого года возмущались чрезмерно высокими тарифами за отопление. 18 января группа активистов, во многом состоявшая из пенсионеров, пришла в администрацию главы республики Радия Хабирова, требуя встречи с ним. В конце января глава региона, выступая с посланием Госсобранию, заявил, что многие факты, указанные в жалобах жителей, подтвердились и пообещал, что ошибки будут исправлены и деньги людям будут возвращены.Уфимские власти в числе причин роста тарифов называли "увеличение среднемесячной температуры", неисправность оборудования систем центрального отопления, приборов учета и тепловых узлов, одновременно признавая, что анализ ситуации по начислениям выявил некорректность данных по площадям, используемым "БашРТС", и фактических площадей нежилых помещений.22 марта был уволен руководитель республиканского Госкомитета по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков. Его ведомство было обвинено в "неэффективном реагировании на поручение правительства разобраться с резким ростом платежей за отопление в регионе и бюрократическим подходом к решению этой проблемы".В мае прошлого года "БашРТС" отчитались, что вернули жителям в общей сложности 22,6 млн рублей. Однако в компании заявили, что не теряют надежды вернуть их обратно.