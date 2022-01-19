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Уфимцев будут грабить с новой силой

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Депутаты Горсовета Уфы рассмотрели вопрос создания единой управляющей компании "Моя Уфа".

Уфимцев будут грабить с новой силой


По словам заместителя главы городской администрации Кирилла Чистякова, инициатива создать организацию, которая бы следила за надлежащим содержанием дворов, игровых и спортивных площадок, проездов и объектов освещения, была озвучена на заседании Совета по правам человека в республике.

— Социальным аспектом данного проекта будет являться снижение финансовой нагрузки жителей по содержанию придомовых территорий, — объяснил Чистяков.

Депутаты большинством голосов поддержали создание единой управляющей компании.

Уфимцы в начале прошлого года возмущались чрезмерно высокими тарифами за отопление. 18 января группа активистов, во многом состоявшая из пенсионеров, пришла в администрацию главы республики Радия Хабирова, требуя встречи с ним. В конце января глава региона, выступая с посланием Госсобранию, заявил, что многие факты, указанные в жалобах жителей, подтвердились и пообещал, что ошибки будут исправлены и деньги людям будут возвращены.

Уфимские власти в числе причин роста тарифов называли "увеличение среднемесячной температуры", неисправность оборудования систем центрального отопления, приборов учета и тепловых узлов, одновременно признавая, что анализ ситуации по начислениям выявил некорректность данных по площадям, используемым "БашРТС", и фактических площадей нежилых помещений.

22 марта был уволен руководитель республиканского Госкомитета по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков. Его ведомство было обвинено в "неэффективном реагировании на поручение правительства разобраться с резким ростом платежей за отопление в регионе и бюрократическим подходом к решению этой проблемы".

В мае прошлого года "БашРТС" отчитались, что вернули жителям в общей сложности 22,6 млн рублей. Однако в компании заявили, что не теряют надежды вернуть их обратно.

Идель.Реалии






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  • 1 | 17.02.2022, 15:25 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11776 | Рейтинг: -925,2
ТВ фонит, сейчас украинский политолог Михаил Погрибинский сказал, указуя на украинца Запорожского за Дунаем, окормляющего в Москве, мол если этот му му будет на вашей передаче, меня не приглашайте.
++++++++++++++++++++++++++++++
Как показательно и наглядно для этой бляди Запорожского

Как бы кслову: Один казанец, окормляющийся при фонде Украл земляков ищет ещё спонсоров. Вот что в стиле му му Ясного пня скукарекал на Фэйсе: "После ночного обращения Президента США Байдена российские войска стали отходить от границ Украины ".



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  • Участник
  •  
  • 2 | 17.02.2022, 15:34 | Автор: Ирек
    Публикации: 125 | Комментарии: 11776 | Рейтинг: -925,2
Земляки шумят, что они основоположники федерализма в Росссии, а Сытин по ящику мейчас сказал, что так сложилось в результате белого движения. Кому верить, кому верить. А я никому не верю, всё это боьшевички сотворили, и даже Башкурдистан.



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